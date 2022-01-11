1 день

Встреча, завод марочных вин «Массандра», Ялта

Встреча группы на ж/д вокзале с 10:30 до 11:00 под часами на башне.

Отправление в Алушту.

Вас встретит гора Чатыр-Даг заснеженными вершинами — пятая по величине вершина Крыма. И гора Демерджи с таинственными "стражами" Долины Привидений.

Посещаем знаменитый завод марочных вин "Массандра".

Экскурсия по старинным подвалам с посещением Царского подвала Головного завода, энотеки коллекционных вин (около миллиона бутылок), галереи для выдержки коллекционных вин, цеха выдержки и обработки виноматериалов и вин, музей виноделия "Массандра".

Желающие могут продегустировать вина ТМ "Массандра" за доп. плату. На дегустации подают лучшие сухие, марочные, десертные, ликерные вина.

Можно приобрести вина в фирменном магазине, чтобы поделиться вкусом Крыма с друзьями и близкими или запастись к новогоднему столу.

Переезд в Ялту.

В преддверии главного зимнего праздника Ялта традиционно наденет свой роскошный новогодний наряд: на набережной и центральных улицах города появятся разнообразные световые инсталляции, призванные создать у гостей курортной столицы по-настоящему сказочное настроение.

Вы пройдетесь по узким кривым улочкам исторического центра Ялты, спуститесь на главную набережную Крыма и познакомитесь с чеховской Дамой с собачкой.

Размещаемся в отеле, который станет вашим домом на время новогоднего путешествия по Крыму.

Администрация обещает превратить отель в сказочный уголок.