Новый год в Ялте

Удивительный, яркий и насыщенный новогодний тур в Ялту.

Если никогда не был в Ялте или хочется за короткий отпуск увидеть как можно больше, то этот тур — то, что нужно, чтобы отметить праздник, который запомнится на всю жизнь!
4.67
3 отзыва
Новый год в Ялте
Новый год в Ялте
Новый год в Ялте
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Музей виноделия "Массандра"
Музей виноделия "Массандра"
Посетим завод марочных вин "Массандра" и при желании продегустируем экспонаты коллекции
Сказочный Крым
Сказочный Крым
Увидим известные локации в новогоднем наряде: Ласточкино гнездо, Воронцовский парк, Севастополь и Балаклаву
Отдых на свой вкус
Отдых на свой вкус
Проведём 1 января как больше нравится — от ленивых прогулок по набережной до путешествия на катере или спа-сеанса

Программа тура по дням

1 день

Встреча, завод марочных вин «Массандра», Ялта

Встреча группы на ж/д вокзале с 10:30 до 11:00 под часами на башне.

Отправление в Алушту.

Вас встретит гора Чатыр-Даг заснеженными вершинами — пятая по величине вершина Крыма. И гора Демерджи с таинственными "стражами" Долины Привидений.

Посещаем знаменитый завод марочных вин "Массандра".

Экскурсия по старинным подвалам с посещением Царского подвала Головного завода, энотеки коллекционных вин (около миллиона бутылок), галереи для выдержки коллекционных вин, цеха выдержки и обработки виноматериалов и вин, музей виноделия "Массандра".

Желающие могут продегустировать вина ТМ "Массандра" за доп. плату. На дегустации подают лучшие сухие, марочные, десертные, ликерные вина.

Можно приобрести вина в фирменном магазине, чтобы поделиться вкусом Крыма с друзьями и близкими или запастись к новогоднему столу.

Переезд в Ялту.

В преддверии главного зимнего праздника Ялта традиционно наденет свой роскошный новогодний наряд: на набережной и центральных улицах города появятся разнообразные световые инсталляции, призванные создать у гостей курортной столицы по-настоящему сказочное настроение.

Вы пройдетесь по узким кривым улочкам исторического центра Ялты, спуститесь на главную набережную Крыма и познакомитесь с чеховской Дамой с собачкой.

Размещаемся в отеле, который станет вашим домом на время новогоднего путешествия по Крыму.

Администрация обещает превратить отель в сказочный уголок.

Встреча, завод марочных вин «Массандра», ЯлтаВстреча, завод марочных вин «Массандра», ЯлтаВстреча, завод марочных вин «Массандра», ЯлтаВстреча, завод марочных вин «Массандра», ЯлтаВстреча, завод марочных вин «Массандра», Ялта
2 день

Воронцовский парк, Ласточкино гнездо

Последний день уходящего года.

Мы постарались сделать этот день интересным и подобрали такие места, чтобы вы могли запечатлеть красоты Крыма и наполниться надеждой на яркий будущий год.

В Алупке вас ожидает Воронцовский парк – визитная карточка, один из самых романтичных парков Крыма, составляющий единый ансамбль с Воронцовским дворцом.

На прогулке по парку вы увидите удивительные и необычные его красоты: Малый и Большие Хаосы – осколки застывшей магмы, разрушившейся под действием землетрясений, сумевшие органично вписаться в ландшафт парка усилиями его создателя Карла Кебаха.

Мы пройдём к Форельному, Зеркальному и Лебединому озерам, побываем на Платановой, Солнечной, Контрастной и Каштановой полянах.

Окутанный легендами фонтан "Трильби" мысленно перенесет вас на берега "туманного Альбиона".

Вы познакомитесь с хранителями парка – львами Львиной террасы, спящим, пробуждающимся и бодрствующими.

Посещаем шикарный парадный Воронцовский дворец.

У замка Ласточкино гнездо делаем фото для социальных сетей (как же без них!).

Вин-Базар в Гаспре – место с самым большим ассортиментом напитков в Крыму от 45-ти производителей!

Для разогрева аппетита посетим его. Какая новогодняя ночь без игристого вина?

Запасаемся к новогоднему столу.

Далее сытный обед в кафе (заказываем блюда по меню за дополнительную плату).

Возвращаемся в Ялту и готовимся к новогодней ночи.

В кругу близких и друзей провожаем старый год и встречаем Новый год. Яркой может стать новогодняя ночь также на набережной Ялты — выбирайте, как отметить праздник на свой вкус!

Воронцовский парк, Ласточкино гнездоВоронцовский парк, Ласточкино гнездоВоронцовский парк, Ласточкино гнездоВоронцовский парк, Ласточкино гнездоВоронцовский парк, Ласточкино гнездо
3 день

Свободный день

Вот и Новый год!

Этот день будет заслуженно томным и ленивым.

Вы можете прогуляться по набережной и Приморскому парку.

При желании, за доп. плату вы можете:

  • Отдохнуть в кафе;
  • совершить морскую прогулку на прогулочном катере вдоль южного берега Крыма;
  • прокатиться по малой канатной дороге «Ялта-Горка» на холм Дарсан;
  • отличная идея для 1 января – СПА-отдых (рекомендуем!).
Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Форосская церковь, Севастополь, Балаклава

Невозможно приехать в Крым и не побывать в Севастополе!

Дорога в Севастополь пройдёт по красивой Байдарской долине.

Подъем по серпантину горной дороги, и мы у Церкви Воскресения Христова.

Посещаем, делаем памятные фото на видовой площадке у храма.

В Севастополе неспешная прогулка-экскурсия.

Вам откроются красоты города: Графская пристань, памятник Нахимову, памятник Затопленным кораблям, Приморский бульвар, недавно реконструированный Матросский бульвар – первый в Севастополе, Владимирский собор – усыпальница русских адмиралов.

В свободное время можно отдохнуть в панорамном кафе с видом на Севастопольскую бухту, совершить морскую прогулку по бухтам города (доп. плата).

Запасаемся сувенирами и едем в Балаклаву.

Балаклава преобразилась, и вас ожидает прогулка-экскурсия по уютной набережной, похожей на курорты Средиземного моря.

В свободное время по желанию можно подняться на крепость генуэзцев Чембало, совершить морскую прогулку по бухте (доп. плата) и отведать в ресторанчике морские деликатесы.

Возвращаемся в Ялту!

Форосская церковь, Севастополь, БалаклаваФоросская церковь, Севастополь, БалаклаваФоросская церковь, Севастополь, БалаклаваФоросская церковь, Севастополь, БалаклаваФоросская церковь, Севастополь, БалаклаваФоросская церковь, Севастополь, БалаклаваФоросская церковь, Севастополь, БалаклаваФоросская церковь, Севастополь, БалаклаваФоросская церковь, Севастополь, БалаклаваФоросская церковь, Севастополь, Балаклава
5 день

Долина привидений, отъезд

Вот и завершающий день новогоднего крымского приключения.

Наш путь лежит в село Лучистое к подножью «Кузнец-Горы».

Гора Демерджи — одна из самых живописных в Крыму. Самой природой, ветром и дождем, на склоне горы созданы каменные изваяния Долины привидений. Огромные каменные фигуры напоминают фигуры животных, загадочных существ, в зависимости от времени суток и освещения их образы меняются, давая почву для фантазии.

Едем в Алушту на обед.

Центральная набережная Алушты — главное место для прогулок на курорте. Прогуляемся и мы.

После вкусного обеда в одном из кафе (заказ блюд по меню за доп. плату) памятные фото у ротонды «Алушта-курорт», бросаем монетку в воды Черного моря, и дорога домой.

Завершение тура в Симферополе.

Долина привидений, отъездДолина привидений, отъездДолина привидений, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в пансионате «Дарсан», г. Ялта или аналогичном отеле такого же уровня на Южном берегу Крыма.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение2-местное1-местное
Стоимость за взрослого20 50030 750
Стоимость 60+19 50029 200
Стоимость до 12 лет19 500-

Варианты проживания

Пансионат «Дарсан» или аналогичный

4 ночи
Участники тура проживают в отеле туристического класса в регионе Большой Ялты. Просим обратить
внимание, что данные отели не располагают собственными территориями и пляжами.

Пансионат Darsan расположен на холмах Дарсан в 1,5 км от Черного моря. Отсюда открывается вид на центр Ялты. Гостям предлагается традиционная кухня. Из окон открывается красивый вид на побережье Крыма.

Все просто меблированные номера пансионата Darsan имеют кондиционер, спутниковое телевидение и мини-бар. Во всех номерах имеется бесплатный Wi-Fi.

Континентальный завтрак ждет гостей каждое утро. В ресторане отеля предлагается широкий выбор блюд Крымского региона. По запросу производится обслуживание номеров.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание, указанное в программе тура (завтраки со 2 дня)
  • Путевые услуги гида-экскурсовода
  • Входные билеты в музеи по программе
  • Встреча на ж/д
  • Обратный трансфер на ж/д
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Симферополь и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
  • Дополнительные услуги в отеле
  • Новогодний банкет (стоимость уточняется накануне)
  • Замок Ласточкино гнездо (проход) - 200 руб
  • Малая канатная дорога «Ялта-горка»:взрослый - 500 руб. /чел. дети - 300 pуб. /чел
  • Морская прогулка вдоль Южного Берега Крыма: взрослый - 600 руб. /чел. дети - 400 pуб. /чел
  • Морская прогулка по Балаклавской бухте: взрослый - 600 руб. /чел. дети - 400 pуб. /чел
  • Спа-отдых - от 1 500 руб
  • Дегустация вин ТМ «Массандра» - 800 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Симферополь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Удобная одежда и обувь

Необходимо учитывать, что в экскурсионном туре вам придется много ходить, поэтому обувь должна быть такой, чтоб вы могли в ней много ходить. Идеальный вариант – кроссовки, мокасины. Одежда должна быть по сезону.

Наличные деньги

Рекомендуем брать с собой деньги наличными, потому что торговые лотки и сувенирные лавочки не всегда оборудованы терминалами, а ближайшего банкомата может и не быть. Рекомендуем гостям иметь при себе деньги мелкими купюрами.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организовано питание в туре?

В программе запланировано время на обед - 1 час. Обеды в туре не включены в стоимость, однако программа составлена так, что в обеденное время группа находится в районах, где есть столовые с линией раздачи и кафе.

Гид знает, где свежая, вкусная и недорогая еда. Однако вы самостоятельно решаете, где обедать. Ужины в стоимость также не включены.

Как осуществляется перемещение по маршруту?

Перемещение по маршруту тура осуществляется на микроавтобусах Mercedes Sprinter или автомобилях класса Минивэн. Автобусы оборудованы кондиционером зима/лето, ремнями безопасности, микрофонами для гида, автоматическими дверями. Наши водители всегда помогут вам загрузить и выгрузить ваши вещи.

Внимание! Мы не закрепляем номера мест в автобусе и не продаем задние места!

Как проходит экскурсионный день?

Все дни в туре начинаются в 09:00 утра, кроме первого экскурсионного дня. К этому времени участники тура должны успеть позавтракать, собраться на экскурсию, а в последний день собрать вещи и сдать номера. Экскурсионный день заканчивается в 18:00.
В это время группа возвращается в отель. Далее свободное время, участники тура могут совершать прогулки по городу или отдыхать.

С момента встречи и до окончания тура с группой работает экскурсовод широкой специализации. Во время движения автобуса ведутся путевые экскурсии. Вы всегда будете знать, где и в каком месте находитесь, какие растения окружают вас, в каких зданиях что и когда происходило.

При входе в музеи гид оформляет групповой входной билет, это может занять некоторые время, и участники тура посещают музей группой. В свободный день автобусное и экскурсионное обслуживание не предусмотрено, поэтому к объектам туристы едут самостоятельно.

Важно! Туроператор оставляет за собой право на внесение изменений в программу тура (порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные), не изменяя полного объема предоставляемых услуг.

Информация о новогоднем банкете

Информация о проведении новогоднего банкета будет известна накануне тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
11 янв 2022
Все прошло супер, гид Андрей сделал нам прекрасный отдых)
Е
6 янв 2022
Спасибо за интересное путешествие по Крыму. Регион очень красивый в зимнее время года, есть что посмотреть. Погода подходящая для прогулок и людей не много.
Н
17 янв 2024
Поскольку не смогла добиться от операторов четких инструкций в момент заказа тура, надо было всем прибывающим позднее времени встречи рекомендовать сразу приезжать в Севастополь, я в ноябре консультировалась с вашими операторами, но мне никто такого не предложил, я бы сразу до Севастополя билеты купила, очень жаль терять целый день, пришлось добираться из Симферополя в гостиницу Севастополя своими силами и средствами.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Наталья!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства. Обязательно проведем
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работу по вашему замечанию.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!

Тур входит в следующие категории Симферополя

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