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36 400₽ за человека
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38 400₽ за человека
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Релакс-тур «Крымская Акуна-матата» в Симферополе: отдых у горного озера
Проведите незабываемые 7 дней в Крыму с трансфером, уютным проживанием и экскурсиями. Отдых, каким вы его еще не видели
Начало: Аэропорт Симферополь
Расписание: с 25.11.2021 по 1.12.2021
13 июня в 13:00
14 июня в 09:00
77 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ППетр1 июня 2024Вообще никаких претензий, тайминг, питание и прочее. Инструктор отличный, всё спокойно, организовано. Можно было общий чат за несколько дней сделать, чтобы не ловиться всем у точки отправления, но это нюансы.
- ДДмитрий27 мая 2024Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
- ЕЕлена15 мая 2024Всё чётко и по плану) Спасибо!
- ВВладимир28 июня 2023Большое спасибо Юле, как заботливая мамочка, всегда сыты и под надёжным крылом. Желаю Юле новых ярких побед!!!
- ММаксим13 августа 2022Четко организовали, вкусно кормили)))
- ССергей11 мая 2022Все хорошо
- ААлександр15 января 2022Хотел бы поблагодарить за организацию тура, особенно прямо в предверии нового года! Все прошло отлично! Поездка очень понравилась.
- ВВалентина4 января 2022Очень насыщенная программа! Море впечатлений всего за 6 дней. Собраны интересные локации доступные среднему туристу. Крым прекрасен!
Ответы на вопросы от путешественников по Симферополю в категории «Пешеходные»
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