П Петр Горный Крым и Севастополь. Обзорный тур Вообще никаких претензий, тайминг, питание и прочее. Инструктор отличный, всё спокойно, организовано. Можно было общий чат за несколько дней сделать, чтобы не ловиться всем у точки отправления, но это нюансы.

Д Дмитрий Новогодние дни в Крыму. Судак и Новый Свет Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.

Е Елена Новогодние дни в Крыму. Судак и Новый Свет Всё чётко и по плану) Спасибо!

В Владимир Горный Крым и Севастополь. Обзорный тур Большое спасибо Юле, как заботливая мамочка, всегда сыты и под надёжным крылом. Желаю Юле новых ярких побед!!!

М Максим Горный Крым и Севастополь. Обзорный тур Четко организовали, вкусно кормили)))

С Сергей Треккинг от пещерных городов до Черного моря Все хорошо

А Александр Новогодние дни в Крыму. Судак и Новый Свет Хотел бы поблагодарить за организацию тура, особенно прямо в предверии нового года! Все прошло отлично! Поездка очень понравилась.