Пешие туры-прогулки в Симферополе с экскурсоводом

Найдено 6 туров в категории «Пешеходные» в Симферополе, цены от 20 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Горный Крым и Севастополь. Обзорный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горный Крым и Севастополь. Обзорный тур
Начало: г. Симферополь
27 окт в 10:00
35 000 за человека
Треккинг от пещерных городов до Черного моря
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг от пещерных городов до Черного моря
Начало: г. Симферополь
15 сен в 10:00
25 000 за человека
Горный Крым. Треккинг к Черному морю
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горный Крым. Треккинг к Черному морю
Начало: г. Симферополь
30 июня в 10:00
4 мая в 10:00
20 000 за человека
Новогодние дни в Крыму. Судак и Новый Свет
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодние дни в Крыму. Судак и Новый Свет
Начало: г. Симферополь, г. Судак
1 янв в 10:00
36 400 за человека
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
Начало: Россия, Республика Крым, Симферополь
1 янв в 10:00
38 400 за человека
Релакс-тур "Крымская"Акуна-матата"
🚶 Пешая
Мини-группа
7 дней
Релакс-тур «Крымская Акуна-матата» в Симферополе: отдых у горного озера
Проведите незабываемые 7 дней в Крыму с трансфером, уютным проживанием и экскурсиями. Отдых, каким вы его еще не видели
Начало: Аэропорт Симферополь
Расписание: с 25.11.2021 по 1.12.2021
13 июня в 13:00
14 июня в 09:00
77 000 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Симферополю в категории «Пешеходные»

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  1. Горный Крым и Севастополь. Обзорный тур
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  4. Новогодние дни в Крыму. Судак и Новый Свет
  5. Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
Сколько стоит тур в Симферополе в июне 2024
Сейчас в Симферополе в категории "Пешеходные" можно забронировать 6 авторских туров от 20 000 до 77 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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