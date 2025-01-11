Вино и Крым. Гастрономический тур

читать дальше за доставленное удовольствие все было супер. Особая благодарность моему замечательному ГИДУ Александру. ГИД большими словами, умный, грамотный, терпеливый, многое знающий человек, любящий свой край. СПАСИБО Александр

Я сегодня приехала домой после длительного путешествия, в т. ч. про Крыму, очень благодарна вам и и вашей БОЛЬШОЙ СТРАНЕ