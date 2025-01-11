Экскурсионные туры на 4 дня в Симферополе

Найдено 3 тура в категории «4-дневные туры» в Симферополе, цены от 10 600 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Парад тюльпанов. Майское путешествие в Крым
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Парад тюльпанов. Майское путешествие в Крым
Начало: Г. Симферополь
1 мая в 10:00
от 10 600 за человека
Вкусные выходные в Крыму. Экскурсионный тур
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Вкусные выходные в Крыму. Экскурсионный тур
Начало: Г. Симферополь
12 июн в 10:00
от 15 800 за человека
Романтическое свидание с Крымом
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Романтическое свидание с Крымом
Начало: Г. Симферополь
8 мая в 10:00
от 18 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    11 января 2025
    Вкусные выходные в Крыму. Экскурсионный тур
    Организовали всё отлично. На вопросы отвечали быстро, без внимания не оставляли. Всё прошло без проблем. Спасибо. Обязательно выберу ещё путешествие с вами.
  • С
    Светлана
    11 января 2025
    Вкусные выходные в Крыму. Экскурсионный тур
    Организовано все отлично и проживание и экскурсии. Получила много интересной информации.
    Организовано все отлично и проживание и экскурсии. Получила много интересной информацииОрганизовано все отлично и проживание и экскурсии. Получила много интересной информацииОрганизовано все отлично и проживание и экскурсии. Получила много интересной информацииОрганизовано все отлично и проживание и экскурсии. Получила много интересной информацииОрганизовано все отлично и проживание и экскурсии. Получила много интересной информацииОрганизовано все отлично и проживание и экскурсии. Получила много интересной информацииОрганизовано все отлично и проживание и экскурсии. Получила много интересной информацииОрганизовано все отлично и проживание и экскурсии. Получила много интересной информацииОрганизовано все отлично и проживание и экскурсии. Получила много интересной информацииОрганизовано все отлично и проживание и экскурсии. Получила много интересной информации
  • Л
    Любовь
    7 января 2025
    Вкусные выходные в Крыму. Экскурсионный тур
    Спасибо большое, что организовали такой тур, на все вопросы которые возникали при выборе тура организаторы быстро отвечали.
  • Т
    Татьяна
    9 октября 2023
    Вино и Крым. Гастрономический тур
    Я сегодня приехала домой после длительного путешествия, в т. ч. про Крыму, очень благодарна вам и и вашей БОЛЬШОЙ СТРАНЕ
    читать дальше

    за доставленное удовольствие все было супер. Особая благодарность моему замечательному ГИДУ Александру. ГИД большими словами, умный, грамотный, терпеливый, многое знающий человек, любящий свой край. СПАСИБО Александр

Ответы на вопросы от путешественников по Симферополю в категории «4-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Симферополе
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Парад тюльпанов. Майское путешествие в Крым
  2. Вкусные выходные в Крыму. Экскурсионный тур
  3. Романтическое свидание с Крымом
Сколько стоит тур в Симферополе в феврале 2025
Сейчас в Симферополе в категории "4-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 10 600 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте тур в Симферополе на 2025 год по теме «4-дневные туры», 9 ⭐ отзывов, цены от 10600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель