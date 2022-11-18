за всё до 16 чел.

от 2 500 ₽ за всё до 16 чел.

Во время обзорной экскурсии по Смоленску вы узнаете нетривиальную историю города

за всё до 10 чел.

3 000 ₽ за всё до 10 чел.

Во время экскурсии Вы совершите прогулку по улицам

за всё до 10 чел.

3 000 ₽ за всё до 10 чел.

Предлагаю вам отправиться на экскурсию по одному из древнейших городов Руси

за всё до 10 чел.

3 200 ₽ за всё до 10 чел.

По согласованию с гидом

Мы познакомимся с городом, где заканчивается Россия и начинается Европа

за всё до 10 чел.

от 2 900 ₽ за всё до 10 чел.

У памятника «с орлами» в сквере памяти Героев

Вечерний Смоленск - город еще более необычный и загадочный, нежели днем

за всё до 16 чел.

от 6 000 ₽ за всё до 16 чел.

Автомобильно-пешеходная экскурсия с рассказом о военной истории Смоленска

за всё до 16 чел.

от 6 000 ₽ за всё до 16 чел.

У памятника Теркину рядом с домом ул. Глинки, д. 4

Нас ждет пешеходная прогулка по «старому центру» города и автопоездка по историческим местам

за всё до 10 чел.

2 800 ₽ за всё до 10 чел.

за всё до 5 чел.

3 000 ₽ за всё до 5 чел.

На этой экскурсии мы посетим парки: Лопатинский сад, сквер памяти героев, парк Блонье

за всё до 15 чел.

3 500 ₽ за всё до 15 чел.

за всё до 10 чел.

от 3 900 ₽ за всё до 10 чел.

по согласованию с гидом

За несколько часов вы познакомитесь с основными достопримечательностями Смоленска

2 часа 🚶 Пешая

Индивидуальная до 20 чел.

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«Смоленск in English» - экскурсия для изучающих английский язык Вместе с вами мы пройдем по улицам древнего и прекрасного города Памятник Твардовскому и Теркину, пл. Победы