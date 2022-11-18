Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Обзорная пешеходная экскурсия по городу с осмотром памятников, достопримечательностей и архитектурных объектов коснется разных исторических периодов в жизни города. Интересная архитектура, история и легенды, правда и вымыслы, все это будет интересно как искушенным туристам, так и новичкам.
по субботам и воскресеньям в 11:00
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Покупка сувенирной и полиграфической продукции
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Октябрьской революции, д. 1 / 2
Завершение: ул. Соборный двор, д. 5
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам и воскресеньям в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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