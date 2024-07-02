Долгие два года, с июля 1941 по сентябрь 1943, длилась оккупация Смоленска. Фашисты выбрали его как главный плацдарм в битве за Москву. Основные силы группы армии «Центр» были сосредоточены именно в Смоленской области. Отступая, немцы уничтожали всё вокруг. Мы отыщем уцелевшие здания, которые хранят память о событиях того времени. Осмотрим мемориалы и поговорим о судьбе Смоленска.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Ужасы войны

Во время оккупации в городе было уничтожено 95 % зданий. Из 170 тыс. жителей в живых осталось не более 20 тыс. Было сожжено 5000 деревень, из них 300 — вместе с жителями. Прошло 80 лет, а Смоленск до сих пор не оправился от потерь. До войны в области проживало почти 2 миллиона человек, сейчас — едва ли миллион.

Яростное и самоотверженное партизанское движение, подвиги смоленского подполья и простых людей: каждая семья здесь хранит личные истории своих предков, заставляющие наворачиваться на глаза слёзы. Мы приглашаем вас узнать, понять и почтить память жителей и защитников Смоленщины.

Маршрут

Сад Блонье и здание бывшего дворянского собрания, где была расположена оккупационная администрация

где была расположена оккупационная администрация Здание гостиницы «Смоленск», построенное в 1930-х, где в годы войны были общежитие для офицеров, ресторан, казино и публичный дом

построенное в 1930-х, где в годы войны были общежитие для офицеров, ресторан, казино и публичный дом Большая Советская улица, где можно ощутить атмосферу того времени

где можно ощутить атмосферу того времени Мемориал гибели 1500 военнопленных у Дома знаний — места прекрасного и жуткого, где проводились массовые казни

у Дома знаний — места прекрасного и жуткого, где проводились массовые казни Громовая башня, крепостная стена и уникальный музей Великой Отечественной войны (без посещения)

крепостная стена и уникальный музей Великой Отечественной войны (без посещения) Вечный огонь и памятник Героям 1812 года

и памятник Героям 1812 года Сквер памяти героев и могила старшего сержанта Егорова, водрузившего флаг над Рейхстагом

и могила старшего сержанта Егорова, водрузившего флаг над Рейхстагом Реадовский парк с Курганом бессмертия и пронзительный памятник «Скорбящая мать»

Вы узнаете:

Как начиналась оккупация, как жил город и работали предприятия, как населению приходилось взаимодействовать с немецкой властью

Как возникли и функционировали концентрационные лагеря, как в них жили военнопленные красноармейцы, как и где проводились массовые казни

Как складывалась судьба евреев в Смоленске

Как зародилось стихийное партизанское движение и как — профессиональное, в чём их отличие и как воевали партизаны

Как жила деревня во время оккупации, как сводились старые счёты в отсутствие власти, кто и почему шёл в полицаи, какие зверства творили нацисты и какие порой человеческие поступки совершали солдаты вермахта

Организационные детали