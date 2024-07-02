Смоленск в годы оккупации

Погрузиться в тёмные для города времена, но найти в них и светлые моменты (мини-группа)
Долгие два года, с июля 1941 по сентябрь 1943, длилась оккупация Смоленска. Фашисты выбрали его как главный плацдарм в битве за Москву. Основные силы группы армии «Центр» были сосредоточены именно в Смоленской области. Отступая, немцы уничтожали всё вокруг. Мы отыщем уцелевшие здания, которые хранят память о событиях того времени. Осмотрим мемориалы и поговорим о судьбе Смоленска.
5
1 отзыв
Смоленск в годы оккупации
Смоленск в годы оккупации
Смоленск в годы оккупации
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00, 18:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Ужасы войны

Во время оккупации в городе было уничтожено 95 % зданий. Из 170 тыс. жителей в живых осталось не более 20 тыс. Было сожжено 5000 деревень, из них 300 — вместе с жителями. Прошло 80 лет, а Смоленск до сих пор не оправился от потерь. До войны в области проживало почти 2 миллиона человек, сейчас — едва ли миллион.

Яростное и самоотверженное партизанское движение, подвиги смоленского подполья и простых людей: каждая семья здесь хранит личные истории своих предков, заставляющие наворачиваться на глаза слёзы. Мы приглашаем вас узнать, понять и почтить память жителей и защитников Смоленщины.

Маршрут

  • Сад Блонье и здание бывшего дворянского собрания, где была расположена оккупационная администрация
  • Здание гостиницы «Смоленск», построенное в 1930-х, где в годы войны были общежитие для офицеров, ресторан, казино и публичный дом
  • Большая Советская улица, где можно ощутить атмосферу того времени
  • Мемориал гибели 1500 военнопленных у Дома знаний — места прекрасного и жуткого, где проводились массовые казни
  • Громовая башня, крепостная стена и уникальный музей Великой Отечественной войны (без посещения)
  • Вечный огонь и памятник Героям 1812 года
  • Сквер памяти героев и могила старшего сержанта Егорова, водрузившего флаг над Рейхстагом
  • Реадовский парк с Курганом бессмертия и пронзительный памятник «Скорбящая мать»

Вы узнаете:

  • Как начиналась оккупация, как жил город и работали предприятия, как населению приходилось взаимодействовать с немецкой властью
  • Как возникли и функционировали концентрационные лагеря, как в них жили военнопленные красноармейцы, как и где проводились массовые казни
  • Как складывалась судьба евреев в Смоленске
  • Как зародилось стихийное партизанское движение и как — профессиональное, в чём их отличие и как воевали партизаны
  • Как жила деревня во время оккупации, как сводились старые счёты в отсутствие власти, кто и почему шёл в полицаи, какие зверства творили нацисты и какие порой человеческие поступки совершали солдаты вермахта

Организационные детали

  • Экскурсия автомобильно-пешеходная, между локациями перемещение на авто гида (Lada XRay 2020 года) или на такси (входит в стоимость)
  • Экскурсию проведу для вас я, гид Василий, или мой коллега гид Максим
  • Дети до 15 лет — бесплатно

ежедневно в 16:00 и 18:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У сада Блонье
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00 и 18:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2 июля 2024
Это непростая тема и непростая экскурсия, но она создаёт полное погружение. Я уже бывал в Смоленске, но в этот раз город раскрылся для меня очень глубоко.
Когда дома «оживают», рассказывают свои
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истории. Истории, которые подготовил гид, это выдержки из многочисленных интервью, которые он брал у различных ветеранов и жителей Смоленска, это истории семей. Здесь нет одной правды, тут и воспоминания о том, как для людей началась война, как пришли немцы, что люди чувствовали в тот момент. История про партизанский отряд такая, что вообще невозможно сдержать слёз даже мужчине, в общем, впечатление сильное, много информации, много пищи для размышлений, хочется больше узнавать о тех временах. Сильная и интересная экскурсия.

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