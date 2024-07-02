Долгие два года, с июля 1941 по сентябрь 1943, длилась оккупация Смоленска. Фашисты выбрали его как главный плацдарм в битве за Москву. Основные силы группы армии «Центр» были сосредоточены именно в Смоленской области. Отступая, немцы уничтожали всё вокруг. Мы отыщем уцелевшие здания, которые хранят память о событиях того времени. Осмотрим мемориалы и поговорим о судьбе Смоленска.
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00, 18:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Ужасы войны
Во время оккупации в городе было уничтожено 95 % зданий. Из 170 тыс. жителей в живых осталось не более 20 тыс. Было сожжено 5000 деревень, из них 300 — вместе с жителями. Прошло 80 лет, а Смоленск до сих пор не оправился от потерь. До войны в области проживало почти 2 миллиона человек, сейчас — едва ли миллион.
Яростное и самоотверженное партизанское движение, подвиги смоленского подполья и простых людей: каждая семья здесь хранит личные истории своих предков, заставляющие наворачиваться на глаза слёзы. Мы приглашаем вас узнать, понять и почтить память жителей и защитников Смоленщины.
Маршрут
- Сад Блонье и здание бывшего дворянского собрания, где была расположена оккупационная администрация
- Здание гостиницы «Смоленск», построенное в 1930-х, где в годы войны были общежитие для офицеров, ресторан, казино и публичный дом
- Большая Советская улица, где можно ощутить атмосферу того времени
- Мемориал гибели 1500 военнопленных у Дома знаний — места прекрасного и жуткого, где проводились массовые казни
- Громовая башня, крепостная стена и уникальный музей Великой Отечественной войны (без посещения)
- Вечный огонь и памятник Героям 1812 года
- Сквер памяти героев и могила старшего сержанта Егорова, водрузившего флаг над Рейхстагом
- Реадовский парк с Курганом бессмертия и пронзительный памятник «Скорбящая мать»
Вы узнаете:
- Как начиналась оккупация, как жил город и работали предприятия, как населению приходилось взаимодействовать с немецкой властью
- Как возникли и функционировали концентрационные лагеря, как в них жили военнопленные красноармейцы, как и где проводились массовые казни
- Как складывалась судьба евреев в Смоленске
- Как зародилось стихийное партизанское движение и как — профессиональное, в чём их отличие и как воевали партизаны
- Как жила деревня во время оккупации, как сводились старые счёты в отсутствие власти, кто и почему шёл в полицаи, какие зверства творили нацисты и какие порой человеческие поступки совершали солдаты вермахта
Организационные детали
- Экскурсия автомобильно-пешеходная, между локациями перемещение на авто гида (Lada XRay 2020 года) или на такси (входит в стоимость)
- Экскурсию проведу для вас я, гид Василий, или мой коллега гид Максим
- Дети до 15 лет — бесплатно
ежедневно в 16:00 и 18:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У сада Блонье
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00 и 18:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий — ваша команда гидов в Смоленске
Провели экскурсии для 3326 туристов
Мы — команда гидов, где каждый специализируется на своей теме. Василий — бывший журналист, специалист по демонологии, славянскому и германскому язычеству. Показываю мистику и паранормальные явления. Константин — студент-архитектор, специалист по подземельям, фортам и мрачным районам Кёнигсберга и истории Второй Мировой войны. Олег — копатель и кладоискатель с большим опытом, специалист по подземельям и фортам Кёнигсберга.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
2 июля 2024
Это непростая тема и непростая экскурсия, но она создаёт полное погружение. Я уже бывал в Смоленске, но в этот раз город раскрылся для меня очень глубоко.
Когда дома «оживают», рассказывают свои
Когда дома «оживают», рассказывают свои
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