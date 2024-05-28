Экскурсии в Успенский собор Смоленска

Найдено 12 экскурсий в категории «Успенский Собор» в Смоленске, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Открывая Смоленск» - обзорная экскурсия по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
84 отзыва
«Открывая Смоленск» - обзорная экскурсия по городу
Начало: УЛ.Б. Советская, 30, памятник Твардовскому
Расписание: По договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 800 за всё до 8 чел.
Тысячелетний Смоленск: обзорная экскурсия по знаковым местам города
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
467 отзывов
Тысячелетний Смоленск: обзорная экскурсия по знаковым местам города
Расписание: Выходные и праздники
Сегодня в 13:30
15 июня в 14:00
от 700 за человека
Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города
Начало: У памятника «с орлами» в сквере памяти Героев
Расписание: Ежедневно в вечернее время.
10 июня в 18:00
15 июня в 18:00
от 5 000 за всё до 16 чел.
Город древний, город вечно молодой
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Город древний, город вечно молодой: уникальное путешествие по Смоленску
Погрузитесь в атмосферу Смоленска: от древних стен до современных скверов. Экскурсия «Город древний, город вечно молодой» - это путешествие через века
Начало: Ул. Глинки, д. 3
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
17 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Смоленск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Знакомьтесь, Смоленск: путешествие по страницам истории
Загляните в сердце Смоленска с экскурсией, раскрывающей его историю и красоту. Пройдитесь по местам, где история оживает
Начало: Сквер у памятника А. Твардовскому и В. Теркину
Расписание: ежедневно
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
4 300 за всё до 10 чел.
«Взгляд через века» с подъемом на верхние ярусы башни Громовой
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
«Взгляд через века» с подъемом на верхние ярусы башни Громовой
Увлекательная прогулка по Смоленску: старинные парки, крепостные стены, Успенский собор и подъем на башню Громовую. Погрузитесь в историю города
Начало: У входа в Смоленскотель, ул. Ленина, 2/1
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 7 500 за всё до 16 чел.
Затерянный мир улочек Смоленска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Затерянный мир улочек Смоленска: путешествие по скрытым уголкам
Погрузитесь в атмосферу старинного Смоленска, исследуя его скрытые уголки и узкие улочки в компании опытного гида
Начало: Ул. Коненкова, д. 9
Расписание: По договоренности
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
3 800 за всё до 10 чел.
Успенский собор и Соборная гора - хранители Смоленской истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Успенский собор и Соборная гора - хранители Смоленской истории
Начало: Соборный холм, памятник Владимиру Мономаху
Расписание: Ежедневно с 10-00 каждые полтора часа, до 17-00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
3 000 за всё до 16 чел.
Первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Первое знакомство
Начало: Площадь Победы, памятник А. Твардовскому и В. Терк...
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
«Смоленск: холмы истории» - индивидуальная обзорная экскурсия по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
«Смоленск: холмы истории» - индивидуальная обзорная экскурсия по городу
Начало: Ул. Большая Советская 30/11, Памятник Теркину
Расписание: По договоренности
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Вечерний Смоленск на авто. 3 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Вечерний Смоленск на авто. 3 часа
Начало: У памятника Теркину рядом с домом ул. Глинки, д. 4
Расписание: Ежедневно с 16.00,16.30,17.00,17.30, 18.00,18.30,19.00
10 июня в 16:00
15 июня в 16:00
от 7 500 за всё до 16 чел.
«Скрещение дорог и судеб России» - обзорная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
«Скрещение дорог и судеб России» - обзорная прогулка
Начало: Площадь Победы
Расписание: Ежедневно
3 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    28 мая 2024
    Тысячелетний Смоленск: обзорная экскурсия по знаковым местам города
    Лучшим отзывом станет восторженный отклик моего сына 10 лет, который вынес 3 часа и много что запомнил. Михаил -экскурсовод от Бога)))
  • П
    Переверзева
    26 мая 2024
    Тысячелетний Смоленск: обзорная экскурсия по знаковым местам города
    Виктор- это лучший экскурсовод, он так интересно и занимательно нам все рассказывал, показывал, даже напевал песни Михаила Васильевича Исаковского. Мы
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    в восторге. Спасибо вам большое- посетили знаковые места города, памятники известным людям и защитникам города. Все доступно, четко и понятно, на любой вопрос всегда отвечал, не просто двумя словами, а подробно все объяснял. Очень советуем попасть на экскурсию с Виктором, не пожалеете. Спасибо огромное, экскурсия на 5+++

  • Н
    Наталья
    22 мая 2024
    Тысячелетний Смоленск: обзорная экскурсия по знаковым местам города
    Были на экскурсии 19 мая 2024г. Гиду Виктору А. большое спасибо. Видно профессионализм, любовь к городу и хорошее чувство юмора. На столько интересная подача, что понравилось даже ребенку 11 лет. Мы влюбились в Смоленск. Рекомендую!
  • В
    Валерий
    21 мая 2024
    «Град велик и мног людьми» - обзорная экскурсия по городу
    Всё было на отлично…. Рекомендую…
  • Г
    Галина
    21 мая 2024
    «Град велик и мног людьми» - обзорная экскурсия по городу
    Всё хорошо, только звук чуть подкачал)
  • А
    Ахмеджанова
    16 мая 2024
    Знакомьтесь, Смоленск
    Хотим поблагодарить нашего гида по Смоленску- Маргариту,за очень интересную и познавательную экскурсию.
  • А
    Алеся
    12 мая 2024
    «Открывая Смоленск» - обзорная экскурсия по городу
    Добрый день. 10 мая в компании Тамары мы знакомились с чудесным городом Смоленск. У нас была компания 6 взрослых и 4
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    детей разного возраста (от 6 до 14). Погода в этот день была разнообразна, но нам это никак не мешало. Тамара с большой любовью рассказывала нам о городе и о его выдающихся жителях, все были увлечены, Тамара отлично ладит с детьми и увлекает их. Мы ОЧЕНЬ рады, что обратились именно к Тамаре. Спасибо большое.

  • В
    Василий
    11 мая 2024
    «Открывая Смоленск» - обзорная экскурсия по городу
    Тамара, отличный экскурсовод. Экскурсия живая интересная не статичная. Но что самое важное смогла гибко подстроиться к нашему запросу сделать акцент на ребенка. В результате интересно было всем. 2 часа пролетели незаметно, несмотря на недружелюбную в тот день погоду. Однозначно рекомендую.
  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Город древний, город вечно молодой
    Спасибо Светлане за прекрасную экскурсию. Три часа полетели незаметно. Великолепное знание истории города и самое главное- чувствуется любовь к Смоленску.
  • Ю
    Юлия
    6 мая 2024
    Город древний, город вечно молодой
    Очень понравилась экскурсовод Светлана - грамотная четкая речь, много знает исторической информации не в рамках экскурсии. Рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Успенский Собор»

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  4. Город древний, город вечно молодой
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  7. Успенский собор (Мономаха)
  8. Площадь Победы
  9. Парк Блонье
  10. Соборная гора
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в июне 2024
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