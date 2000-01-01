Приглашаю вас на прогулку по непопулярным, но знаковым местам города, хранящим большую историю

Приглашаю вас на прогулку по непопулярным, но знаковым местам города, хранящим большую историю.

Вас ожидают предания далекой старины и сюжеты XX века, а также живописные виды обратной стороны смоленских улиц.

На моей экскурсии вы разглядите другой Смоленск и раскроете всю палитру его красок.

Прогуляетесь по самым древним улицам города, которые хранят много тайн, удивительных историй и услышите увлекательные рассказы, погружающие в атмосферу былого Смоленска.
Непарадный Смоленск
Непарадный Смоленск
Непарадный Смоленск
Непарадный Смоленск
Непарадный Смоленск
Непарадный Смоленск
Непарадный Смоленск

Что вы увидите 🤩

  • Набережная Днепра
  • Дом-коммуна
  • Дом с часами
  • Авраамиевский монастырь
  • Восточный участок крепостной стены
Приглашаю вас на прогулку по непопулярным, но знаковым местам города, хранящим большую историю. Вас ожидают предания далекой старины и сюжеты XX века, а также живописные виды обратной стороны смоленских улиц. На моей экскурсии вы разглядите другой Смоленск и раскроете всю палитру его красок. Прогуляетесь по самым древним улицам города, которые хранят много тайн, удивительных историй и услышите увлекательные рассказы, погружающие в атмосферу былого Смоленска.
Подробнее о программе и маршруте
Вы побываете в местах, где проходили самые ожесточенные бои и остались следы укрепления XII– XIV вв., защищающие город до строительства крепостной стены.
Найдете башню, в которой замуровали самую красивую девушку Смоленска, а также место, где граф Змеявский устроил подземную мастерскую для изготовления фальшивых монет.
Заглянете в возрождающиеся храмы, овеянные преданиями за долгие века своего существования.
Услышите о судьбе и благодеяниях смоленских купцов-храмостроителей.
Увидите памятники жилого зодчества, постоялые дворы, старые купеческие дома, а также старую духовную семинарию, которая в ХХ веке оказалась переименована в обитель силы.
Вы узнаете, к кому из выдающихся выпускников семинарии за предсказанием судьбы ходили цари, где жил юный воин Меркурий, спасший город от монголо-татар, и почему первая высотка в Смоленске получила прозвище «чайник».

Цены на экскурсию

Для группы 1-15 человек
Общий
2 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: ул. Пржевальского, 1/5, Смоленск
Завершение: Набережная Днепра
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно

Наталья С.
Наталья С.
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