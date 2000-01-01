Приглашаю вас на прогулку по непопулярным, но знаковым местам города, хранящим большую историю. Вас ожидают предания далекой старины и сюжеты XX века, а также живописные виды обратной стороны смоленских улиц. На моей экскурсии вы разглядите другой Смоленск и раскроете всю палитру его красок. Прогуляетесь по самым древним улицам города, которые хранят много тайн, удивительных историй и услышите увлекательные рассказы, погружающие в атмосферу былого Смоленска.

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Вы побываете в местах, где проходили самые ожесточенные бои и остались следы укрепления XII– XIV вв., защищающие город до строительства крепостной стены.

Найдете башню, в которой замуровали самую красивую девушку Смоленска, а также место, где граф Змеявский устроил подземную мастерскую для изготовления фальшивых монет.

Заглянете в возрождающиеся храмы, овеянные преданиями за долгие века своего существования.

Услышите о судьбе и благодеяниях смоленских купцов-храмостроителей.

Увидите памятники жилого зодчества, постоялые дворы, старые купеческие дома, а также старую духовную семинарию, которая в ХХ веке оказалась переименована в обитель силы.

Вы узнаете, к кому из выдающихся выпускников семинарии за предсказанием судьбы ходили цари, где жил юный воин Меркурий, спасший город от монголо-татар, и почему первая высотка в Смоленске получила прозвище «чайник».