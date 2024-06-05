Необычные экскурсии по Смоленску

Найдено 25 экскурсий в категории «Необычные» в Смоленске, цены от 590 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
🚶 Пешая
Квест
2 часа
216 отзывов
Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
Нырнуть в легендарное прошлое города, разгадать с десяток загадок и увидеть самое-самое
Начало: Сад им. Глинки
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
3 900 за всё до 10 чел.
Тайный Смоленск: мифы, легенды и «Вампиры средней полосы»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Мистический Смоленск: от легенд до Вампиров средней полосы
Загадочный Смоленск ждёт вас: мифы и легенды оживут в рассказах о вампирах и призраках нашего города
Начало: Башня Громовая
Завтра в 17:00
10 июня в 10:00
4 500 за всё до 10 чел.
Секретные дворики Смоленска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Секретные дворики Смоленска: эксклюзивный тур по историческим местам
Загляните в укромные уголки Смоленска с экскурсией «Секретные дворики». Таинственные места и истории ждут вас
Начало: ул. Карла Маркса,12
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
3 000 за всё до 6 чел.
Мистический Смоленск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
63 отзыва
Мистический Смоленск
Таинственные страницы истории города
Начало: На улице Бакунина
24 июня в 10:00
25 июня в 09:00
3 200 за всё до 6 чел.
Затерянный мир улочек Смоленска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
Затерянный мир улочек Смоленска: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с истинным духом Смоленска, прогуливаясь по булыжным мостовым и узнавая городские легенды. Откройте для себя неизведанные уголки
Начало: На улице Пржевальского
7 июля в 10:00
8 июля в 10:00
3 800 за всё до 6 чел.
Тайны немецкого бункера Barenhalle
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
5 отзывов
Тайны немецкого бункера Barenhalle: историческая экскурсия в Смоленске
Погрузитесь в историю Второй мировой войны, исследуя бункер Barenhalle и окрестные исторические места
Начало: У ТЦ Галактика
Завтра в 17:00
10 июня в 10:00
7 000 за всё до 4 чел.
Старинные улочки Смоленска, или смоленский «Золотой квадрат»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Старинные улочки Смоленска
Погрузитесь в атмосферу прошлого с экскурсией по историческому центру Смоленска, полной удивительных открытий
10 июня в 08:00
11 июня в 14:00
4 000 за всё до 7 чел.
Именные дома Смоленска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Экскурсия по именным домам Смоленска: путеводитель в прошлое
Встречайте дух времени в уникальном туре по именным домам Смоленска, где каждый угол говорит истории
Начало: На улице Октябрьской революции
10 июня в 13:00
11 июня в 08:30
4 000 за всё до 10 чел.
Смоленск на бегу
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Смоленск на бегу: спортивное путешествие по историческим местам
Присоединяйтесь к уникальной пробежке по Смоленску, где каждый шаг открывает страницы истории
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.
Welcome to Смоленск - экскурсия для изучающих английский
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Welcome to Смоленск - экскурсия для любителей английского и истории
Поднимите свой уровень английского, исследуя богатую историю и культуру Смоленска в увлекательной экскурсии
Начало: у памятника Александру Твардовскому и Василию Терк...
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.
«Смоленск мистический» - двухчасовая прогулка по старому городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
«Смоленск мистический»: двухчасовая прогулка по загадочным местам
Погрузитесь в атмосферу тайн и мистики во время прогулки по старинному Смоленску. Узнайте истории, скрытые от большинства
Начало: У входа в «Смоленскотель» ул. Ленина 2/1
Расписание: По договоренности
10 июня в 10:30
12 июня в 10:30
от 6 300 за всё до 16 чел.
Загадки древнего Смоленска: интерактивная экскурсия для всей семьи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Загадки древнего Смоленска: интерактивная экскурсия для всей семьи
Начало: Смоленск, городской сад имени М.И. Глинки
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 800 за всё до 10 чел.
Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города
Начало: У памятника «с орлами» в сквере памяти Героев
Расписание: Ежедневно в вечернее время.
10 июня в 18:00
15 июня в 18:00
от 5 000 за всё до 16 чел.
Были и легенды Смоленской крепости
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Были и легенды Смоленской крепости
Начало: Пл. Победы
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 16 чел.
Магия вечернего Смоленска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Магия вечернего Смоленска
Начало: Памятник А. Твардовскому и В. Теркину на пл. Побед...
Расписание: По договоренности
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
Затерянный мир улочек Смоленска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Затерянный мир улочек Смоленска: путешествие по скрытым уголкам
Погрузитесь в атмосферу старинного Смоленска, исследуя его скрытые уголки и узкие улочки в компании опытного гида
Начало: Ул. Коненкова, д. 9
Расписание: По договоренности
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
3 800 за всё до 10 чел.
Смоленск: пешеходная аудиоэкскурсия по Старому городу
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
1 отзыв
Смоленск: пешеходная аудиоэкскурсия по Старому городу
Начало: Сад Блонье
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
590 за человека
Смоленскими дорогами «Вампиров Средней полосы»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Смоленскими дорогами «Вампиров Средней полосы»
Начало: У памятника А. Твардовскому и Василию Тёркину
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 5 500 за всё до 16 чел.
Мифы и легенды Смоленска+ «Вампиры средней полосы»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Мифы и легенды Смоленска+ «Вампиры средней полосы»
Начало: Башня Громовая, ул. Октябрьской Революции, д3,к. 1
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Тайны немецкого бункера «Barenhalle»
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Тайны немецкого бункера «Barenhalle»
Начало: ТРЦ «Галактика»
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000 за всё до 5 чел.
«Катынь» - место памяти и скорби русского и польского народов
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
«Катынь» - место памяти и скорби русского и польского народов
Начало: От Вашего отеля в городской черте
Расписание: Ежедневно
10 июня в 14:00
11 июня в 18:00
3 800 за всё до 4 чел.
Вечерний Смоленск на авто. 3 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Вечерний Смоленск на авто. 3 часа
Начало: У памятника Теркину рядом с домом ул. Глинки, д. 4
Расписание: Ежедневно с 16.00,16.30,17.00,17.30, 18.00,18.30,19.00
10 июня в 16:00
15 июня в 16:00
от 7 500 за всё до 16 чел.
Непарадный Смоленск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Непарадный Смоленск
Начало: Ул. Пржевальского, 1/5, Смоленск
Расписание: Ежедневно
4 сен в 09:00
5 сен в 09:00
4 000 за всё до 15 чел.
Следы СССР на улицах Смоленска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Следы советской эпохи: экскурсия по историческим местам Смоленска
Погрузитесь в эпоху СССР, открывая уникальные архитектурные и художественные объекты Смоленска
Начало: Возле улицы Октябрьской революции
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
4 000 за всё до 10 чел.
Сказочные жители Смоленска
скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
Сказочные жители Смоленска
Погрузиться в мир русских волшебных сказок и узнать о ведьмах, леших и духах
Начало: В саду Блонье
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
27502 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Смоленске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 25
  1. Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
  2. Тайный Смоленск: мифы, легенды и «Вампиры средней полосы»
  3. Секретные дворики Смоленска
  4. Мистический Смоленск
  5. Затерянный мир улочек Смоленска
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Смоленская Крепость
  2. сквер Памяти Героев
  3. Лопатинский сад
  4. Самое главное
  5. Блонье
  6. Успенский Собор
  7. Успенский собор (Мономаха)
  8. Площадь Победы
  9. Парк Блонье
  10. Соборная гора
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в июне 2024
Сейчас в Смоленске в категории "Необычные" можно забронировать 25 экскурсий и билетов от 590 до 7 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 443 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Купите самую интересную из 25 экскурсий в Смоленске на 2024 год по теме «Необычные», 443 ⭐ отзыва, цены от 590₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам