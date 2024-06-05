S Svetlana Мистический Смоленск Большое спасибо!!!

Т Татьяна Старинные улочки Смоленска, или смоленский «Золотой квадрат» Спасибо Юле за отличную экскурсию. Было небанально и очень интересно. Были с 2мя детьми 11 и 12 лет. Получили огромное удовольствие.

М Мария Знакомство со Смоленском: прогулка-квест Были с подругами на экскурсии-квесте. Даже с учетом того, что квест был рассчитан больше на детей, нам очень понравилось! Прекрасный экскурсовод Александра рассказала много интересных фактов, время пробежало незаметно.

О Ольга Тайный Смоленск: мифы, легенды и «Вампиры средней полосы» Очень благодарны за интересную и познавательную экскурсию! Были в Смоленске впервые! И в первый день мы погрузились в жизнь Смоленска! Впечатлило! Захотелось приехать ещё! Спасибо огромное!

ф францлих Знакомство со Смоленском: прогулка-квест Очень благодарны Маргарите за обзорную экскурсию по Смоленску. Великолепная подача материала,глубокие знания,много интересных фактов. Маргарита передала свою любовь к этому замечательному городу и нам. Мы влюбились в Смоленск. Спасибо огромное.

Я Яна Знакомство со Смоленском: прогулка-квест Информативно, познавательно. Экскурсовод обаятельная, легкая в общении и увлеченная своей работой девушка. Спасибо.

Е Елена Старинные улочки Смоленска, или смоленский «Золотой квадрат» Юлия прекрасный экскурсовод, познакомила нас со Смоленском. Рассказ интересный, с юмором и с любовью к городу и его истории.

N Natalia Тайный Смоленск: мифы, легенды и «Вампиры средней полосы» Насыщенная экскурсия, с безупречным знанием истории и не тривиальным подходом. С удовольствием могу рекомендовать! 👍

В Валерий «Град велик и мног людьми» - обзорная экскурсия по городу Всё было на отлично…. Рекомендую…