1 чел.
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Квест
2 часа
Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
Нырнуть в легендарное прошлое города, разгадать с десяток загадок и увидеть самое-самое
Начало: Сад им. Глинки
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мистический Смоленск: от легенд до Вампиров средней полосы
Загадочный Смоленск ждёт вас: мифы и легенды оживут в рассказах о вампирах и призраках нашего города
Начало: Башня Громовая
Завтра в 17:00
10 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Секретные дворики Смоленска: эксклюзивный тур по историческим местам
Загляните в укромные уголки Смоленска с экскурсией «Секретные дворики». Таинственные места и истории ждут вас
Начало: ул. Карла Маркса,12
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мистический Смоленск
Таинственные страницы истории города
Начало: На улице Бакунина
24 июня в 10:00
25 июня в 09:00
3 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Затерянный мир улочек Смоленска: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с истинным духом Смоленска, прогуливаясь по булыжным мостовым и узнавая городские легенды. Откройте для себя неизведанные уголки
Начало: На улице Пржевальского
7 июля в 10:00
8 июля в 10:00
3 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Тайны немецкого бункера Barenhalle: историческая экскурсия в Смоленске
Погрузитесь в историю Второй мировой войны, исследуя бункер Barenhalle и окрестные исторические места
Начало: У ТЦ Галактика
Завтра в 17:00
10 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия: Старинные улочки Смоленска
Погрузитесь в атмосферу прошлого с экскурсией по историческому центру Смоленска, полной удивительных открытий
10 июня в 08:00
11 июня в 14:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по именным домам Смоленска: путеводитель в прошлое
Встречайте дух времени в уникальном туре по именным домам Смоленска, где каждый угол говорит истории
Начало: На улице Октябрьской революции
10 июня в 13:00
11 июня в 08:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Смоленск на бегу: спортивное путешествие по историческим местам
Присоединяйтесь к уникальной пробежке по Смоленску, где каждый шаг открывает страницы истории
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Welcome to Смоленск - экскурсия для любителей английского и истории
Поднимите свой уровень английского, исследуя богатую историю и культуру Смоленска в увлекательной экскурсии
Начало: у памятника Александру Твардовскому и Василию Терк...
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Смоленск мистический»: двухчасовая прогулка по загадочным местам
Погрузитесь в атмосферу тайн и мистики во время прогулки по старинному Смоленску. Узнайте истории, скрытые от большинства
Начало: У входа в «Смоленскотель» ул. Ленина 2/1
Расписание: По договоренности
10 июня в 10:30
12 июня в 10:30
от 6 300₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
2 часа
Загадки древнего Смоленска: интерактивная экскурсия для всей семьи
Начало: Смоленск, городской сад имени М.И. Глинки
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города
Начало: У памятника «с орлами» в сквере памяти Героев
Расписание: Ежедневно в вечернее время.
10 июня в 18:00
15 июня в 18:00
от 5 000₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
2 часа
Были и легенды Смоленской крепости
Начало: Пл. Победы
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
2 часа
Магия вечернего Смоленска
Начало: Памятник А. Твардовскому и В. Теркину на пл. Побед...
Расписание: По договоренности
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Затерянный мир улочек Смоленска: путешествие по скрытым уголкам
Погрузитесь в атмосферу старинного Смоленска, исследуя его скрытые уголки и узкие улочки в компании опытного гида
Начало: Ул. Коненкова, д. 9
Расписание: По договоренности
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
3 800₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
2 часа
Смоленск: пешеходная аудиоэкскурсия по Старому городу
Начало: Сад Блонье
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
590₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Смоленскими дорогами «Вампиров Средней полосы»
Начало: У памятника А. Твардовскому и Василию Тёркину
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 5 500₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мифы и легенды Смоленска+ «Вампиры средней полосы»
Начало: Башня Громовая, ул. Октябрьской Революции, д3,к. 1
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тайны немецкого бункера «Barenhalle»
Начало: ТРЦ «Галактика»
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Катынь» - место памяти и скорби русского и польского народов
Начало: От Вашего отеля в городской черте
Расписание: Ежедневно
10 июня в 14:00
11 июня в 18:00
3 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Смоленск на авто. 3 часа
Начало: У памятника Теркину рядом с домом ул. Глинки, д. 4
Расписание: Ежедневно с 16.00,16.30,17.00,17.30, 18.00,18.30,19.00
10 июня в 16:00
15 июня в 16:00
от 7 500₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
2 часа
Непарадный Смоленск
Начало: Ул. Пржевальского, 1/5, Смоленск
Расписание: Ежедневно
4 сен в 09:00
5 сен в 09:00
4 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Следы советской эпохи: экскурсия по историческим местам Смоленска
Погрузитесь в эпоху СССР, открывая уникальные архитектурные и художественные объекты Смоленска
Начало: Возле улицы Октябрьской революции
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
Сказочные жители Смоленска
Погрузиться в мир русских волшебных сказок и узнать о ведьмах, леших и духах
Начало: В саду Блонье
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
27502 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- SSvetlana5 июня 2024Большое спасибо!!!
- ТТатьяна3 июня 2024Спасибо Юле за отличную экскурсию. Было небанально и очень интересно. Были с 2мя детьми 11 и 12 лет. Получили огромное удовольствие.
- ММария3 июня 2024Были с подругами на экскурсии-квесте. Даже с учетом того, что квест был рассчитан больше на детей, нам очень понравилось! Прекрасный экскурсовод Александра рассказала много интересных фактов, время пробежало незаметно.
- ООльга1 июня 2024Очень благодарны за интересную и познавательную экскурсию! Были в Смоленске впервые! И в первый день мы погрузились в жизнь Смоленска! Впечатлило! Захотелось приехать ещё! Спасибо огромное!
- ффранцлих29 мая 2024Очень благодарны Маргарите за обзорную экскурсию по Смоленску. Великолепная подача материала,глубокие знания,много интересных фактов. Маргарита передала свою любовь к этому замечательному городу и нам. Мы влюбились в Смоленск. Спасибо огромное.
- ЯЯна28 мая 2024Информативно, познавательно. Экскурсовод обаятельная, легкая в общении и увлеченная своей работой девушка. Спасибо.
- ЕЕлена25 мая 2024Юлия прекрасный экскурсовод, познакомила нас со Смоленском. Рассказ интересный, с юмором и с любовью к городу и его истории.
- NNatalia24 мая 2024Насыщенная экскурсия, с безупречным знанием истории и не тривиальным подходом. С удовольствием могу рекомендовать! 👍
- ВВалерий21 мая 2024«Град велик и мног людьми» - обзорная экскурсия по городуВсё было на отлично…. Рекомендую…
- ГГалина21 мая 2024«Град велик и мног людьми» - обзорная экскурсия по городуВсё хорошо, только звук чуть подкачал)
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Необычные»
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