После осмотра главных достопримечательностей 🏛️ Смоленска нас ждет экскурсия ⛳ в имение Талашкино, центр русской культурной жизни конца XIX века. Здесь правила княгиня Тенишева, меценатка, ученая, педагог, историк. На сегодняшний день в музейном комплексе имения сохранился Домик-Теремок, Храм Святого Духа, усадьба с колоннами и здание школы. Осмотрим их все. Увидим спроектированный княгиней храм Святого Духа. Он похож и на буддийскую пагоду, и на египетскую пирамиду. Внутренние росписи кисти Рериха не дошли до нас, но сохранилось наружное майоликовое панно «Спас Нерукотворный». Побываем в резном Теремке, творении Сергея Малютина. К внутреннему убранству дома приложили руку Врубель, Рерих, Стравинский. Пройдем к усадьбе и осмотрим здание школы, в которой обучались дети имения.

Аренда автомобиля (такси) и входные билеты 🎫 оплачиваются дополнительно.