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Обзорная экскурсия и поездка в Талашкино-Фленово

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Гиды В. – Гид из Смоленска
Вас ждет обзорная прогулка 👣 по самым ярким достопримечательностям Смоленска, а также посещение знаменитого имения Талашкино.

Вы увидите резной теремок Малютина, акварели Врубеля и Репина, мозаику Рериха, и уникальную коллекцию русских балалаек, расписанных русскими художниками.

Узнаете интересные факты о великих русских творцах и не менее знаменитой княгини Марии Клавдиевны Тенишевой.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия и поездка в Талашкино-Фленово
Обзорная экскурсия и поездка в Талашкино-Фленово

Что вы увидите

  • Достопримечательности Смоленска
  • а также имение Талашкино
  • Домик-Теремок
  • Храм Святого Духа
  • усадьба с колоннами и здание школы и др
После осмотра главных достопримечательностей 🏛️ Смоленска нас ждет экскурсия ⛳ в имение Талашкино, центр русской культурной жизни конца XIX века. Здесь правила княгиня Тенишева, меценатка, ученая, педагог, историк. На сегодняшний день в музейном комплексе имения сохранился Домик-Теремок, Храм Святого Духа, усадьба с колоннами и здание школы. Осмотрим их все. Увидим спроектированный княгиней храм Святого Духа. Он похож и на буддийскую пагоду, и на египетскую пирамиду. Внутренние росписи кисти Рериха не дошли до нас, но сохранилось наружное майоликовое панно «Спас Нерукотворный». Побываем в резном Теремке, творении Сергея Малютина. К внутреннему убранству дома приложили руку Врубель, Рерих, Стравинский. Пройдем к усадьбе и осмотрим здание школы, в которой обучались дети имения.
  • Аренда автомобиля (такси) и входные билеты 🎫 оплачиваются дополнительно.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты
  • Транспорт
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Обзорная экскурсия и поездка в Талашкино-Фленово
Обзорная экскурсия и поездка в Талашкино-Фленово

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
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