Е Евгений Чудесная экскурсия, не быстрая, с комфортной протяженностью через интересные и главные места, с остановками у туалетов по необходимости. Предоставляются наушники, что для меня было очень важным, так как без них гида было бы совсем не слышно. Спасибо Наталье, нам всё очень понравилось

О Оксана Понравилось как Наталья рассказывает про историю Смоленска, с какой душой и теплотой, два с половиной часа пролетели незаметно

Б Бирова Экскурсия с Натальей была увлекательная и очень насыщенная. Нам посчастливилось попасть на обзорную экскурсию по Смоленску и экскурсию по храмам.

Подросткам 12 и 14 лет было интересно,хотя им и сложно угодить.

Интересно рассказано про архитектору исторических зданий, любопытные факты о городе и отдельных храмов,передала атмосферу города. Следующий раз обязательно посетим другую экскурсию с Натальей.

А Ада Была в городе одним днем. Сразу с поезда взяла экскурсию.

Не смотря на дождливую погоду, мне очень все понравилось. Было достаточно комфортно для пешей прогулки.

Хороший маршрут и компания. Интересный рассказ. Отличный способ посмотреть город. Очень рекомендую Наталью и ее экскурсию. Спасибо большое за организацию.

Алина Очень понравилась экскурсия! Наталью очень рекомендую.

А Ангелина Наталья прекрасный экскурсовод!



Учитывайте продолжительность экскурсии, времени уйдет столько, сколько прописано или даже чуть больше, но никак не меньше. Мне все понравилось, но я под конец уже устала)

Виктория Хорошая экскурсия, все организовано, в наушниках очень удобно. Всем рекомендую.

И Илья Экскурсовод Наталья Владимировна легко и доступно показала весь старый город. Группа была разного возраста, но даже школьникам скучать не пришлось (ну разве чуть-чуть). Рассказала где поесть (и почём), показала даже дворы с дровниками и старые коммуналки. Город любит, знает и гордится им! Было приятно общаться. Непременно посоветую друзьям!

Е Екатерина Наталья, огромное спасибо большое за экскурсию! Нам очень понравилось. 3 часа по времени, но даже дети выдержали легко, потому что было очень интересно. Очень хороший маршрут, максимум информации про город, про события! Прошли пешком все самые интересные места. Просто супер! Очень советуем!

Елена читать дальше любитель экскурсий. Восхищается весь день сегодня тем, какой Смоленск удивительный город.

Впервые ходила с аппаратурой - наушником. Было здорово. Действительно, засмотрелся на что-то, отстал, забежал вперед - все прекрасно слышно. Очень удобно! Большое спасибо Наталье за чудесную экскурсию! Я запомнила больше, чем когда-либо. Познавательный и вдохновляющий рассказ. Самое то в День народного единства. Дочке 11-ти лет тоже очень понравилось, хотя она не

Маргарита Хорошая добротная, грамотно выстроенная экскурсия.

И Ирина Спасибо огромное Наталье за прекрасный рассказ о Смоленске! Очень компетентный и любящий свой город гид!

Т Танаева Все прошло супер!)) Наталья знающая и глубоко увлеченная, рассказывает легко и интересно, рекомендую.

С Светлана Великолепная экскурсия! Три часа пролетели незаметно. Спасибо Наталье, рассказ, маршрут и всё все было очень интересным. .