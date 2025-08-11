История Смоленска оживает на экскурсии, связанной с именами Михаила Глинки и Александра Твардовского. Участники увидят памятник Твардовскому и Тёркину, памятник с орлами и Вечный огонь. Смоленская крепостная стена расскажет о своей роли в спасении России. В саду "Блонье" вас ждёт памятник Михаилу Глинке, а Успенский собор удивит убранством. Экскурсия включает знакомство с литературной "троицей" и многими другими интересными фактами
Описание экскурсии
- Памятник Твардовскому и Тёркину — мы отыщем место, где за дружеской беседой встретились автор и его персонаж
- Памятник с орлами, посвящённый героям 1812 года
- Вечный огонь, который зажёг знаменосец Победы Михаил Егоров
- Смоленская крепостная стена — вы узнаете, какую роль она сыграла в спасении России и за что Наполеон хотел взорвать её башни
- Живописный сад «Блонье» и памятник Михаилу Глинке со старинной оградой из нот — неформальный символ Смоленска
- Дом с часами — любимое место встречи смолян
- Успенский собор — вы полюбуетесь его убранством и увидите святыни
- Смотровая площадка, с которой открывается прекрасный вид на Смоленск
А также:
- Вы узнаете, почему у Василия Тёркина блестит сапог, а также познакомитесь со смоленской литературной «троицей»
- Разгадаете замысел дореволюционного памятника
- Поймаете райскую птицу за хвост и примерите императорскую корону
- Научитесь отличать старинные кирпичи от современных
- Послушаете музыку и узнаете, как в Смоленске встречали великого композитора
- Потрёте рог изобилия оленю и посчитаете, сколько ему лет
- Услышите историю о смоленском купидоне
- И многое другое!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|850 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Школьники
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Наталья — ваша команда гидов в Смоленске
Провели экскурсии для 13557 туристов
Меня зовут Наталья, я и мои коллеги, профессиональные гиды-экскурсоводы, имеющие аккредитацию и значительный опыт работы, с радостью познакомим вас с уникальной историей города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 111 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Е
Евгений
11 авг 2025
Чудесная экскурсия, не быстрая, с комфортной протяженностью через интересные и главные места, с остановками у туалетов по необходимости. Предоставляются наушники, что для меня было очень важным, так как без них гида было бы совсем не слышно. Спасибо Наталье, нам всё очень понравилось
Дата посещения: 10 августа 2025
О
Оксана
9 июн 2025
Понравилось как Наталья рассказывает про историю Смоленска, с какой душой и теплотой, два с половиной часа пролетели незаметно
Дата посещения: 9 июня 2025
Б
Бирова
16 ноя 2025
Экскурсия с Натальей была увлекательная и очень насыщенная. Нам посчастливилось попасть на обзорную экскурсию по Смоленску и экскурсию по храмам.
Интересно рассказано про архитектору исторических зданий, любопытные факты о городе и отдельных храмов,передала атмосферу города. Следующий раз обязательно посетим другую экскурсию с Натальей.
А
Ада
14 ноя 2025
Была в городе одним днем. Сразу с поезда взяла экскурсию.
Хороший маршрут и компания. Интересный рассказ. Отличный способ посмотреть город. Очень рекомендую Наталью и ее экскурсию. Спасибо большое за организацию.
Алина
8 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия! Наталью очень рекомендую.
А
Ангелина
8 ноя 2025
Наталья прекрасный экскурсовод!
Учитывайте продолжительность экскурсии, времени уйдет столько, сколько прописано или даже чуть больше, но никак не меньше. Мне все понравилось, но я под конец уже устала)
Виктория
7 ноя 2025
Хорошая экскурсия, все организовано, в наушниках очень удобно. Всем рекомендую.
И
Илья
7 ноя 2025
Экскурсовод Наталья Владимировна легко и доступно показала весь старый город. Группа была разного возраста, но даже школьникам скучать не пришлось (ну разве чуть-чуть). Рассказала где поесть (и почём), показала даже дворы с дровниками и старые коммуналки. Город любит, знает и гордится им! Было приятно общаться. Непременно посоветую друзьям!
Е
Екатерина
6 ноя 2025
Наталья, огромное спасибо большое за экскурсию! Нам очень понравилось. 3 часа по времени, но даже дети выдержали легко, потому что было очень интересно. Очень хороший маршрут, максимум информации про город, про события! Прошли пешком все самые интересные места. Просто супер! Очень советуем!
Елена
4 ноя 2025
Большое спасибо Наталье за чудесную экскурсию! Я запомнила больше, чем когда-либо. Познавательный и вдохновляющий рассказ. Самое то в День народного единства. Дочке 11-ти лет тоже очень понравилось
Маргарита
4 ноя 2025
Хорошая добротная, грамотно выстроенная экскурсия.
И
Ирина
4 ноя 2025
Спасибо огромное Наталье за прекрасный рассказ о Смоленске! Очень компетентный и любящий свой город гид!
Т
Танаева
4 ноя 2025
Все прошло супер!)) Наталья знающая и глубоко увлеченная, рассказывает легко и интересно, рекомендую.
С
Светлана
4 ноя 2025
Великолепная экскурсия! Три часа пролетели незаметно. Спасибо Наталье, рассказ, маршрут и всё все было очень интересным. .
В
Виталий
4 ноя 2025
Замечательная и познавательная экскурсия. Наталья очень увлекательно, просто и понятно рассказала как историю Смоленска, так и его современность. Очень рекомендую
