Однажды в Смоленске

Путешествие по Смоленску: от крепостной стены до Успенского собора. Узнайте о знаменитых людях и насладитесь историей города
История Смоленска оживает на экскурсии, связанной с именами Михаила Глинки и Александра Твардовского. Участники увидят памятник Твардовскому и Тёркину, памятник с орлами и Вечный огонь. Смоленская крепостная стена расскажет о своей роли в спасении России. В саду "Блонье" вас ждёт памятник Михаилу Глинке, а Успенский собор удивит убранством. Экскурсия включает знакомство с литературной "троицей" и многими другими интересными фактами
5
111 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🗿 Памятники и история
  • 🏰 Крепостная стена
  • 🎶 Музыка Глинки
  • 📜 Литературные герои
  • 🌳 Прогулка по саду
  • 👀 Смотровая площадка
Что можно увидеть

  • Памятник Твардовскому и Тёркину
  • Памятник с орлами
  • Вечный огонь
  • Смоленская крепостная стена
  • Сад «Блонье»
  • Успенский собор
  • Смотровая площадка

Описание экскурсии

  • Памятник Твардовскому и Тёркину — мы отыщем место, где за дружеской беседой встретились автор и его персонаж
  • Памятник с орлами, посвящённый героям 1812 года
  • Вечный огонь, который зажёг знаменосец Победы Михаил Егоров
  • Смоленская крепостная стена — вы узнаете, какую роль она сыграла в спасении России и за что Наполеон хотел взорвать её башни
  • Живописный сад «Блонье» и памятник Михаилу Глинке со старинной оградой из нот — неформальный символ Смоленска
  • Дом с часами — любимое место встречи смолян
  • Успенский собор — вы полюбуетесь его убранством и увидите святыни
  • Смотровая площадка, с которой открывается прекрасный вид на Смоленск

А также:

  • Вы узнаете, почему у Василия Тёркина блестит сапог, а также познакомитесь со смоленской литературной «троицей»
  • Разгадаете замысел дореволюционного памятника
  • Поймаете райскую птицу за хвост и примерите императорскую корону
  • Научитесь отличать старинные кирпичи от современных
  • Послушаете музыку и узнаете, как в Смоленске встречали великого композитора
  • Потрёте рог изобилия оленю и посчитаете, сколько ему лет
  • Услышите историю о смоленском купидоне
  • И многое другое!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный850 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Школьники600 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Смоленске
Провели экскурсии для 13557 туристов
Меня зовут Наталья, я и мои коллеги, профессиональные гиды-экскурсоводы, имеющие аккредитацию и значительный опыт работы, с радостью познакомим вас с уникальной историей города. Мы проведём для вас увлекательные экскурсии, на
которых вы узнаете много любопытных фактов и увидите все самое интересное. Мы коренные смоляне, очень любим свой город, восхищаемся, гордимся им. Постараемся и для вас открыть самые яркие, самобытные грани прекрасного Смоленска. Ждём вас с нетерпением!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 111 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
111
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Е
Евгений
11 авг 2025
Чудесная экскурсия, не быстрая, с комфортной протяженностью через интересные и главные места, с остановками у туалетов по необходимости. Предоставляются наушники, что для меня было очень важным, так как без них гида было бы совсем не слышно. Спасибо Наталье, нам всё очень понравилось
Дата посещения: 10 августа 2025
О
Оксана
9 июн 2025
Понравилось как Наталья рассказывает про историю Смоленска, с какой душой и теплотой, два с половиной часа пролетели незаметно
Дата посещения: 9 июня 2025
Б
Бирова
16 ноя 2025
Экскурсия с Натальей была увлекательная и очень насыщенная. Нам посчастливилось попасть на обзорную экскурсию по Смоленску и экскурсию по храмам.
Подросткам 12 и 14 лет было интересно,хотя им и сложно угодить.
Интересно рассказано про архитектору исторических зданий, любопытные факты о городе и отдельных храмов,передала атмосферу города. Следующий раз обязательно посетим другую экскурсию с Натальей.
А
Ада
14 ноя 2025
Была в городе одним днем. Сразу с поезда взяла экскурсию.
Не смотря на дождливую погоду, мне очень все понравилось. Было достаточно комфортно для пешей прогулки.
Хороший маршрут и компания. Интересный рассказ. Отличный способ посмотреть город. Очень рекомендую Наталью и ее экскурсию. Спасибо большое за организацию.
Алина
Алина
8 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия! Наталью очень рекомендую.
А
Ангелина
8 ноя 2025
Наталья прекрасный экскурсовод!

Учитывайте продолжительность экскурсии, времени уйдет столько, сколько прописано или даже чуть больше, но никак не меньше. Мне все понравилось, но я под конец уже устала)
Виктория
Виктория
7 ноя 2025
Хорошая экскурсия, все организовано, в наушниках очень удобно. Всем рекомендую.
И
Илья
7 ноя 2025
Экскурсовод Наталья Владимировна легко и доступно показала весь старый город. Группа была разного возраста, но даже школьникам скучать не пришлось (ну разве чуть-чуть). Рассказала где поесть (и почём), показала даже дворы с дровниками и старые коммуналки. Город любит, знает и гордится им! Было приятно общаться. Непременно посоветую друзьям!
Е
Екатерина
6 ноя 2025
Наталья, огромное спасибо большое за экскурсию! Нам очень понравилось. 3 часа по времени, но даже дети выдержали легко, потому что было очень интересно. Очень хороший маршрут, максимум информации про город, про события! Прошли пешком все самые интересные места. Просто супер! Очень советуем!
Елена
Елена
4 ноя 2025
Большое спасибо Наталье за чудесную экскурсию! Я запомнила больше, чем когда-либо. Познавательный и вдохновляющий рассказ. Самое то в День народного единства. Дочке 11-ти лет тоже очень понравилось, хотя она не
любитель экскурсий. Восхищается весь день сегодня тем, какой Смоленск удивительный город.
Впервые ходила с аппаратурой - наушником. Было здорово. Действительно, засмотрелся на что-то, отстал, забежал вперед - все прекрасно слышно. Очень удобно!

Маргарита
Маргарита
4 ноя 2025
Хорошая добротная, грамотно выстроенная экскурсия.
И
Ирина
4 ноя 2025
Спасибо огромное Наталье за прекрасный рассказ о Смоленске! Очень компетентный и любящий свой город гид!
Т
Танаева
4 ноя 2025
Все прошло супер!)) Наталья знающая и глубоко увлеченная, рассказывает легко и интересно, рекомендую.
С
Светлана
4 ноя 2025
Великолепная экскурсия! Три часа пролетели незаметно. Спасибо Наталье, рассказ, маршрут и всё все было очень интересным. .
В
Виталий
4 ноя 2025
Замечательная и познавательная экскурсия. Наталья очень увлекательно, просто и понятно рассказала как историю Смоленска, так и его современность. Очень рекомендую

