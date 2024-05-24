1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Усадьба «Русские Афины»: экскурсия по творческому наследию Смоленска
Встречайте усадьбу Талашкино-Флёново: место, где искусство и история соединяются в Смоленске
Начало: На площади Победы
18 июня в 13:30
23 июня в 09:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Флёново - застывшая сказка: путешествие в прошлое Смоленска
Погрузитесь в атмосферу старинной усадьбы и узнайте тайны Флёново в увлекательной экскурсии
13 июня в 14:00
14 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Талашкино и Фленово: путешествие в самую творческую усадьбу Смоленска
Откройте для себя мир русского искусства XIX века в усадьбе Талашкино и Фленово, где творили великие художники
Начало: Улица Тенишевой, 7, Смоленск
Расписание: Ежедневно
1 авг в 09:00
4 авг в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
«В гости к княгине Тенишевой»: уникальное путешествие в историю Талашкино, Смоленск
Откройте страницы истории Смоленска, погрузившись в мир княгини Тенишевой и ее вклад в культуру России
Начало: Пл. Победы, у памятника Освободителям Смоленска
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника и последнего четверга месяца
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
от 7 500₽ за всё до 16 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаира24 мая 2024Все отлично. Экскурсовод Александра Корнаухова. Понятное и приятное объяснение, чуть раньше начали и позже закончили заявленного.
- ООксана12 мая 2024Хочу выразить свой восторг и огромную благодарность Юлии за столь увлекательное и интересное повествование, мы как будто окунулись в эпоху Тенешевой и прожили с ней всю жизнь! Спасибо, Юлия, за прекрасный день!!! Вернусь снова и только к Вам❤️❤️❤️
- ИИрина10 мая 2024Прекрасная экскурсия) интересный, увлекательный, живой рассказ Юлии. Экскурсовод охотно откликается на вопросы слушателей, охотно делится дополнительной информацией о городе. Считаем, что наше
- ААлександра7 мая 2024Работа Натальи выше всяких похвал! Мы рады, что выбрали именно вас. Туристам советую обратить внимание именно на эту экскурсию, так как
- ММарина25 апреля 2024Спасибо Наталье за чудесную экскурсию, вся группа в восторге, нам не помешал даже дождь, который нас преследовал в этот день. Отдельное
- KKRISTINA20 апреля 2024Юля - отличный экскурсовод, организатор, с очень глубокими знаниями, индивидуальным и радушным подходом к каждому клиенту. Масса впечатлений, эмоций, несмотря на непогоду в день нашего путешествия на душе после поездки было тепло и уютно. Спасибо!
- ТТатьяна2 апреля 2024Нам ОЧЕНЬ понравилась экскурсия. Наш экскурсовод Александра кладезь полезной информации! Мы накануне были на экскурсии в музее Русская старина, и
- ЕЕлена1 марта 2024Талашкино - «русские Афины»Интересный рассказ экскурсовода Светланы. Правильно ориентировала на что надо обратить особое внимание самим. Понравилась школа, было что посмотреть, посидеть за партой, узнать факты из той жизни.
- ННаталья20 февраля 2024Талашкино - «русские Афины»Мы увидели село Талашкино, оставшиеся до сих пор здания,которые на сегодня музей, красивейшей храм. Наш экскурсовод Светлана, очень понравилось как
- GGalfeda17 декабря 2023Смоленск: Талашкино, Флёново (бывшее имение М.К. Тенишевой)Экскурсия во Фленово произвела очень хорошее впечатление. Александр познавательно рассказывал про имение Талашевой. Все понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Историко-архитектурный комплекс «Теремок»»
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