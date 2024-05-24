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спасибо хочу сказать за организацию трансфера, нас забрали от отеля, довезли до усадьбы и вернули обратно в город, при этом у нас были чемоданы, так как это был последний день путешествия, и мы возвращались домой. По дороге и туда и обратно (и конечно на территории усадьбы) Наталья рассказывала и о самой усадьбе, ее хозяевах и гостях, и о истории города Смоленска в целом. Рекомендую Наталью, она очень ответственный человек и прекрасный гид!