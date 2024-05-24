Историко-архитектурный комплекс «Теремок» – экскурсии в Смоленске

Найдено 4 экскурсии в категории «Историко-архитектурный комплекс «Теремок»» в Смоленске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Русские Афины» - творческая усадьба в Талашкино-Флёново
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
92 отзыва
Усадьба «Русские Афины»: экскурсия по творческому наследию Смоленска
Встречайте усадьбу Талашкино-Флёново: место, где искусство и история соединяются в Смоленске
Начало: На площади Победы
18 июня в 13:30
23 июня в 09:30
4 000 за всё до 10 чел.
Флёново - застывшая сказка
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Флёново - застывшая сказка: путешествие в прошлое Смоленска
Погрузитесь в атмосферу старинной усадьбы и узнайте тайны Флёново в увлекательной экскурсии
13 июня в 14:00
14 июня в 09:00
6 900 за всё до 3 чел.
Талашкино и Фленово: путешествие в самую творческую усадьбу
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Талашкино и Фленово: путешествие в самую творческую усадьбу Смоленска
Откройте для себя мир русского искусства XIX века в усадьбе Талашкино и Фленово, где творили великие художники
Начало: Улица Тенишевой, 7, Смоленск
Расписание: Ежедневно
1 авг в 09:00
4 авг в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
«В гости к княгине Тенишевой» - путешествие в Талашкино
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
«В гости к княгине Тенишевой»: уникальное путешествие в историю Талашкино, Смоленск
Откройте страницы истории Смоленска, погрузившись в мир княгини Тенишевой и ее вклад в культуру России
Начало: Пл. Победы, у памятника Освободителям Смоленска
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника и последнего четверга месяца
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
от 7 500 за всё до 16 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наира
    24 мая 2024
    «Русские Афины» - творческая усадьба в Талашкино-Флёново
    Все отлично. Экскурсовод Александра Корнаухова. Понятное и приятное объяснение, чуть раньше начали и позже закончили заявленного.
  • О
    Оксана
    12 мая 2024
    Флёново - застывшая сказка
    Хочу выразить свой восторг и огромную благодарность Юлии за столь увлекательное и интересное повествование, мы как будто окунулись в эпоху Тенешевой и прожили с ней всю жизнь! Спасибо, Юлия, за прекрасный день!!! Вернусь снова и только к Вам❤️❤️❤️
    Хочу выразить свой восторг и огромную благодарность Юлии за столь увлекательное и интересное повествование, мы какХочу выразить свой восторг и огромную благодарность Юлии за столь увлекательное и интересное повествование, мы какХочу выразить свой восторг и огромную благодарность Юлии за столь увлекательное и интересное повествование, мы какХочу выразить свой восторг и огромную благодарность Юлии за столь увлекательное и интересное повествование, мы какХочу выразить свой восторг и огромную благодарность Юлии за столь увлекательное и интересное повествование, мы какХочу выразить свой восторг и огромную благодарность Юлии за столь увлекательное и интересное повествование, мы какХочу выразить свой восторг и огромную благодарность Юлии за столь увлекательное и интересное повествование, мы какХочу выразить свой восторг и огромную благодарность Юлии за столь увлекательное и интересное повествование, мы какХочу выразить свой восторг и огромную благодарность Юлии за столь увлекательное и интересное повествование, мы какХочу выразить свой восторг и огромную благодарность Юлии за столь увлекательное и интересное повествование, мы как
  • И
    Ирина
    10 мая 2024
    Флёново - застывшая сказка
    Прекрасная экскурсия) интересный, увлекательный, живой рассказ Юлии. Экскурсовод охотно откликается на вопросы слушателей, охотно делится дополнительной информацией о городе. Считаем, что наше
  • А
    Александра
    7 мая 2024
    «Русские Афины» - творческая усадьба в Талашкино-Флёново
    Работа Натальи выше всяких похвал! Мы рады, что выбрали именно вас. Туристам советую обратить внимание именно на эту экскурсию, так как
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    наша землячка Тенишева была выдающимся человеком, сделавшим многое для развития русской деревни и распространению русской культуры по миру в целом. От экскурсии исключительно позитивные впечатления!

    Работа Натальи выше всяких похвал! Мы рады, что выбрали именно васРабота Натальи выше всяких похвал! Мы рады, что выбрали именно васРабота Натальи выше всяких похвал! Мы рады, что выбрали именно вас
  • М
    Марина
    25 апреля 2024
    «Русские Афины» - творческая усадьба в Талашкино-Флёново
    Спасибо Наталье за чудесную экскурсию, вся группа в восторге, нам не помешал даже дождь, который нас преследовал в этот день. Отдельное
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    спасибо хочу сказать за организацию трансфера, нас забрали от отеля, довезли до усадьбы и вернули обратно в город, при этом у нас были чемоданы, так как это был последний день путешествия, и мы возвращались домой. По дороге и туда и обратно (и конечно на территории усадьбы) Наталья рассказывала и о самой усадьбе, ее хозяевах и гостях, и о истории города Смоленска в целом. Рекомендую Наталью, она очень ответственный человек и прекрасный гид!

    Спасибо Наталье за чудесную экскурсию, вся группа в восторге, нам не помешал даже дождь, который нас преследовал в этот деньСпасибо Наталье за чудесную экскурсию, вся группа в восторге, нам не помешал даже дождь, который нас преследовал в этот деньСпасибо Наталье за чудесную экскурсию, вся группа в восторге, нам не помешал даже дождь, который нас преследовал в этот день
  • K
    KRISTINA
    20 апреля 2024
    Флёново - застывшая сказка
    Юля - отличный экскурсовод, организатор, с очень глубокими знаниями, индивидуальным и радушным подходом к каждому клиенту. Масса впечатлений, эмоций, несмотря на непогоду в день нашего путешествия на душе после поездки было тепло и уютно. Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    2 апреля 2024
    Талашкино и Фленово: путешествие в самую творческую усадьбу
    Нам ОЧЕНЬ понравилась экскурсия. Наш экскурсовод Александра кладезь полезной информации! Мы накануне были на экскурсии в музее Русская старина, и
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    поэтому были подготовленные туристы, как нам казалось! Но Александра все равно удивила нас в хорошем смысле этого слова, мы узнали от неё очень много новой и интересной информации. После этой экскурсии у нас сформировалась цельная картина о княгине Тенишевой и о дорогой её сердцу Смоленской земле. Александра забрала нас на машине из Смоленска (это доп. услуга, оплачивается отдельно) и привезла нас обратно, т. к. мы были без машины, в Смоленск приехали поездом. Очень интересная экскурсия и приятное живое общение! Всем советую!

  • Е
    Елена
    1 марта 2024
    Талашкино - «русские Афины»
    Интересный рассказ экскурсовода Светланы. Правильно ориентировала на что надо обратить особое внимание самим. Понравилась школа, было что посмотреть, посидеть за партой, узнать факты из той жизни.
  • Н
    Наталья
    20 февраля 2024
    Талашкино - «русские Афины»
    Мы увидели село Талашкино, оставшиеся до сих пор здания,которые на сегодня музей, красивейшей храм. Наш экскурсовод Светлана, очень понравилось как
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    рассказала нам о данном месте, из чего стало понятно что это не просто 3 постройки с того времени, а тут история на целую книгу.

  • G
    Galfeda
    17 декабря 2023
    Смоленск: Талашкино, Флёново (бывшее имение М.К. Тенишевой)
    Экскурсия во Фленово произвела очень хорошее впечатление. Александр познавательно рассказывал про имение Талашевой. Все понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Историко-архитектурный комплекс «Теремок»»

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  1. «Русские Афины» - творческая усадьба в Талашкино-Флёново
  2. Флёново - застывшая сказка
  3. Талашкино и Фленово: путешествие в самую творческую усадьбу
  4. «В гости к княгине Тенишевой» - путешествие в Талашкино
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  2. сквер Памяти Героев
  3. Лопатинский сад
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  5. Блонье
  6. Успенский Собор
  7. Успенский собор (Мономаха)
  8. Площадь Победы
  9. Парк Блонье
  10. Соборная гора
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в июне 2024
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