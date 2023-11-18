Сад Лопатина: от катакомб до топиария

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Лопатинский сад — настоящая жемчужина Смоленска, объединившая в себе историю и повседневность. До нас дошел ряд оборонительных сооружений, памятников и легенд.

Часто мы просто наслаждаемся приятной атмосферой парка и даже не знаем о том, какой объем истории скрывается вокруг. Пришло время познакомиться с Лопатинским садом поближе!
Сад Лопатина: от катакомб до топиария
Сад Лопатина: от катакомб до топиария
Сад Лопатина: от катакомб до топиария
Сад Лопатина: от катакомб до топиария
Сад Лопатина: от катакомб до топиария
Сад Лопатина: от катакомб до топиария
Сад Лопатина: от катакомб до топиария
Ближайшие даты:
18
ноя
19
ноя
25
ноя
26
ноя
2
дек
3
дек
9
дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Памятник губернатору Лопатину
  • Памятник защитникам Смоленска 4-5 августа 1812 года
  • Крепостная стена
  • Королевский бастион
  • Памятник Софийскому полку
  • Памятник Ежику
  • Горбатый мостик
  • "музыкальная набережная"
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

На экскурсии мы узнаем:

  • какими достижениями прославился смоленский губернатор Лопатин;
  • где в парке находился стадион с футбольным полем;
  • как почившие революционеры спасли царский памятник;
  • историю генерала Гюдена и танцев «на костях»;
  • что значила надпись «КАБОГРАЛЛО» на древней фотографии.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Октябрьской революции, д. 6
Завершение: ул. Дзержинского, 18
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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