Лопатинский сад — настоящая жемчужина Смоленска, объединившая в себе историю и повседневность. До нас дошел ряд оборонительных сооружений, памятников и легенд.
Часто мы просто наслаждаемся приятной атмосферой парка и даже не знаем о том, какой объем истории скрывается вокруг. Пришло время познакомиться с Лопатинским садом поближе!
Часто мы просто наслаждаемся приятной атмосферой парка и даже не знаем о том, какой объем истории скрывается вокруг. Пришло время познакомиться с Лопатинским садом поближе!
Ближайшие даты:
18
ноя
ноя
19
ноя
ноя
25
ноя
ноя
26
ноя
ноя
2
дек
дек
3
дек
дек
9
дек
дек
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Памятник губернатору Лопатину
- Памятник защитникам Смоленска 4-5 августа 1812 года
- Крепостная стена
- Королевский бастион
- Памятник Софийскому полку
- Памятник Ежику
- Горбатый мостик
- "музыкальная набережная"
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
На экскурсии мы узнаем:
- какими достижениями прославился смоленский губернатор Лопатин;
- где в парке находился стадион с футбольным полем;
- как почившие революционеры спасли царский памятник;
- историю генерала Гюдена и танцев «на костях»;
- что значила надпись «КАБОГРАЛЛО» на древней фотографии.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Октябрьской революции, д. 6Завершение: ул. Дзержинского, 18
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Смоленска
Индивидуальные
Пешеходные
Парки
Природа и пейзажи
Лопатинский сад
Популярные места
Цветы и сады
Похожие туры из Смоленска
Индивидуальная
2 часа
Смоленск сквозь века
Познакомиться с историей старинного города и увидеть его главные достопримечательности
У бронзового оленя в городском парке «Блонье»
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
3 900₽ за всё до 16 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
Вдохновляющая прогулка по историческим местам, город в любопытных деталях и фотосессия в подарок
25 ноя
26 ноя
1 дек
2 дек
7 007₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Завтра
19 ноя
20 ноя
21 ноя
590₽ за человека