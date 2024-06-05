Загляните в сердце Смоленска с экскурсией, раскрывающей его историю и красоту. Пройдитесь по местам, где история оживает

Начало: Сквер у памятника А. Твардовскому и В. Теркину

«В живописном Лопатинском саду мы осмотрим Королевскую крепость XVII века, где я расскажу о легендарных защитниках города и о том, как в Смоленске несколько раз решалась судьба всей России»