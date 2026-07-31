Еще несколько необычных экскурсий в Смоленске

Вас ждет увлекательное путешествие по Смоленску, где вас окружит дружеская атмосфера и рассказы о первых поселениях, удельных князьях и великих событиях.Ваш личный гид откроет перед вами не только исторические факты,

но и местные легенды, в том числе тайну камня у Лопатинского сада. Вы узнаете о смоленских драниках и «императорских» лакомствах, а также получите в подарок профессиональную фотосессию, чтобы эти моменты остались с вами навсегда. Погрузитесь в атмосферу Смоленска, его величественные памятники, уютные улочки и теплые встречи, которые сделают вашу прогулку по-настоящему незабываемой

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мой Смоленск

Я люблю свой город и мне особенно дорог уголок, где прошло детство и юность. Я хочу поделится с вами своим восприятием Смоленска, показать его колорит и рассказать малоизвестные, удивительные, порой трагические истории каждого дома, улицы или переулка.

Золотой маршрут

Мы точно не будем мчаться «галопом по Европам». На прогулке вы с головой погрузитесь в прошлое Смоленска, начиная от первых поселений и деяний великих князей, заканчивая современной культурой города. Познакомитесь с историей Смоленской крепости, пройдете по атмосферным улочкам и набережной Князя Владимира, рассмотрите Успенский кафедральный собор и узнаете о воинской славе города. Я покажу лучшие панорамы и расскажу самые интересные городские легенды и мифы.

Город в деталях

Задержимся у памятника человека, творение рук которого до сих пор защищает город. Вы пройдете вдоль монастыря, где воспитывалась будущая мать российского императора. Узнаете, кто остановил войска хана Батыя, не допустив врагов к городским стенам. Познакомитесь с любимым животным местного парка. Поговорим об истории Моста вздохов и страшной загадке камня с надписью: «КАБОГРАЛЛО». Кроме того, я покажу место, где долгое время смоляне назначали друг другу свидания. А еще приглашу отведать настоящие драники в «историческом» кафе и лакомства для императорского стола.

Фотосессия в подарок

Я не только гид, но и фотограф, поэтому, если захотите, в дополнение к прогулке я сделаю несколько атмосферных снимков с лучших ракурсов и в течение нескольких дней после встречи пришлю 20-25 обработанных кадров. Так, с собой вы сможете увезти новые впечатления и живые фотовоспоминания о смоленских приключениях.

Организационные детали