Еще несколько необычных экскурсий в Смоленске

Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри

Вдохновляющая прогулка по историческим местам, город в любопытных деталях и фотосессия в подарок

Юлия
Юлия – Гид из Смоленска
В приятном темпе и дружеской атмосфере вы пройдете по знаковым и просто душевным уголкам моего Смоленска.

Я расскажу о первых поселениях, удельных князьях, интересном эпизоде с правителем Золотой Орды и реалиях жизни на западных рубежах страны.

Раскрою загадку нашумевшего камня у Лопатинского сада.

А еще подскажу, где отыскать настоящие драники и «императорские» лакомства.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри

Что вас ожидает

Мой Смоленск
Я люблю свой город 🏙️ и мне особенно дорог уголок, где прошло детство и юность. Я хочу поделится с вами своим восприятием Смоленска, показать его колорит и рассказать малоизвестные, удивительные, порой трагические истории 📖 каждого дома, улицы или переулка.

Золотой маршрут
Мы точно не будем мчаться «галопом по Европам». На прогулке 👣 вы с головой погрузитесь в прошлое Смоленска, начиная от первых поселений и деяний великих князей, заканчивая современной культурой города. Познакомитесь с историей Смоленской крепости, пройдете по атмосферным улочкам и набережной Князя Владимира, рассмотрите Успенский кафедральный собор и узнаете о воинской славе города. Я покажу лучшие панорамы и расскажу самые интересные городские легенды и мифы.

Город 🏙️ в деталях
Задержимся у памятника человека, творение рук которого до сих пор защищает город 🏙️. Вы пройдете вдоль монастыря, где воспитывалась будущая мать российского императора. Узнаете, кто остановил войска хана Батыя, не допустив врагов к городским стенам. Познакомитесь с любимым животным местного парка. Поговорим об истории 📖 Моста вздохов и страшной загадке камня с надписью: «КАБОГРАЛЛО». Кроме того, я покажу место, где долгое время смоляне назначали друг другу свидания. А еще приглашу отведать настоящие драники в «историческом» кафе и лакомства для императорского стола.

Фотосессия в подарок
Я не только гид, но и фотограф, поэтому, если захотите, в дополнение к прогулке 👣 я сделаю несколько атмосферных снимков с лучших ракурсов и в течение нескольких дней после встречи пришлю 20-25 обработанных кадров. Так, с собой вы сможете увезти новые впечатления и живые фотовоспоминания о смоленских приключениях.

Организационные детали

  • Начало и окончание экскурсии 🧭 в любом удобном для вас месте в пределах центра города
  • Если вы в Смоленске на несколько часов — я встречу вас на вокзале
  • Экскурсия ⛳ проходит на легковом автомобиле 🚘 бизнес-класса
Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юлия
Юлия
Давайте знакомиться! Меня зовут Юлия. Мне 39 лет, я коренная смолянка и профессиональный гид, который прекрасно знает и любит свой город. Именно эта любовь и привела меня к желанию влюблять гостей в Смоленск — город с увлекательной историей. Город, который много раз, как птица Феникс, погибал и возрождался. Город, полный мистических тайн и овеянный легендами. Город, о чьей истории я расскажу вам с гордостью и любовью!
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