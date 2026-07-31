Еще несколько необычных экскурсий в Смоленске

🚗 Комфортное передвижение на автомобиле бизнес-класса
Что можно увидеть
Смоленская крепость
Набережная Князя Владимира
Успенский кафедральный собор
Лопатинский сад
Мост вздохов
Описание экскурсии
Мой Смоленск
Я люблю свой город и мне особенно дорог уголок, где прошло детство и юность. Я хочу поделится с вами своим восприятием Смоленска, показать его колорит и рассказать малоизвестные, удивительные, порой трагические истории каждого дома, улицы или переулка.
Золотой маршрут
Мы точно не будем мчаться «галопом по Европам». На прогулке вы с головой погрузитесь в прошлое Смоленска, начиная от первых поселений и деяний великих князей, заканчивая современной культурой города. Познакомитесь с историей Смоленской крепости, пройдете по атмосферным улочкам и набережной Князя Владимира, рассмотрите Успенский кафедральный собор и узнаете о воинской славе города. Я покажу лучшие панорамы и расскажу самые интересные городские легенды и мифы.
Город в деталях
Задержимся у памятника человека, творение рук которого до сих пор защищает город. Вы пройдете вдоль монастыря, где воспитывалась будущая мать российского императора. Узнаете, кто остановил войска хана Батыя, не допустив врагов к городским стенам. Познакомитесь с любимым животным местного парка. Поговорим об истории Моста вздохов и страшной загадке камня с надписью: «КАБОГРАЛЛО». Кроме того, я покажу место, где долгое время смоляне назначали друг другу свидания. А еще приглашу отведать настоящие драники в «историческом» кафе и лакомства для императорского стола.
Фотосессия в подарок
Я не только гид, но и фотограф, поэтому, если захотите, в дополнение к прогулке я сделаю несколько атмосферных снимков с лучших ракурсов и в течение нескольких дней после встречи пришлю 20-25 обработанных кадров. Так, с собой вы сможете увезти новые впечатления и живые фотовоспоминания о смоленских приключениях.
Организационные детали
Начало и окончание экскурсии в любом удобном для вас месте в пределах центра города
Если вы в Смоленске на несколько часов — я встречу вас на вокзале
Экскурсия проходит на легковом автомобиле бизнес-класса
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Смоленске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1202 туристов
Я аттестованный гид, который любит свой родной город и не перестаёт изучать его историю. Провожу авторские экскурсии, основанные на исторических фактах и легендах. Люблю задавать вопросы и помогаю на них отвечать, а ещё шучу и показываю в Смоленске самые интересные места, красивые виды и лучшие кафе.
Приезжайте! Вы обязательно влюбитесь в Смоленск, его жителей и многовековую историю!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 50 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Юрий
Дата посещения: 29 июл 2026
Мы, супружеская пара пенсионеров из Санкт-Петербурга, сомневались в выборе экскурсии. Смущало такое официальное название. Но сразу с нашим экскурсоводом Юлией у нас сложились доверительные отношения. Местами казалось, что они переходили читать дальшеуменьшить
в семейные. Юлия с поразительной любовью и осведомлённостью рассказывала нам об истории смоленщины. Мы узнали такие факты о городе, которые не найдёшь и в Интернете. Если бы не Юлия, мы, пожилые люди, не смогли бы попасть в Свято-Успенский кафедральный собор, находящийся на большой высоте над городом. Обладая такими энциклопедическими историческими знаниями, хотели бы, чтобы такой специалист, минуя Москву, прямиком приехал в наш Санкт-Петербург. Нам такие люди очень нужны. Спасибо за экскурсию!
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Елена
Когда приезжаешь в новый город, хочется узнать что-то новое, встроить новые знания в свои представления и эмоционально подпитаться от новых мест и людей. Все это мы сполна получили на экскурсии читать дальшеуменьшить
с Юлией по Смоленску. Во-первых, четко структурированный рассказ об истории города, без баек и выдумок. Во-вторых, выбор локаций для остановок атмосферно и эмоционально дополнял исторический материал. А в-третьих, Юля очень приятный в общении человек. С ней комфортно и приятно общаться. Мы остались очень довольны этой первой прогулкой по Смоленску. И благодарны Юлии за эмоции и новые знания. Всем рекомендуем.
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Н
Надежда
Благодарим нашего гида Юлию за открытость, теплоту и внимание к нам! За то, что Юлия сумела передать нам свою любовь к прекрасному старинному русскому городу, показать красоту и величие Успенского читать дальшеуменьшить
собора, проникнуться древностью храма Архангела Михаила, и почувствовать величие боевой истории города! У нас и было то всего несколько часов, и Юлия щедро потратила своё время желая показать нам город больше, и даже дождик в конце не стал нам помехой! И конечно, мы получили массу эмоций за время увлекательного рассказа, и все запомнилось, потому что было интересно! И есть желание вернуться! Спасибо Юлия!
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А
Алексей
Очень понравилась экскурсия! Смоленск, благодаря Юлии, пооизвеь неизгладимое впечатление. Юля замечательный экскурсовод, доступным и простым языком повествует историю Смоленска. спасибо ей большое за отлично проведенное время.
Юлия
Ответ организатора:
Алексей, благодарю вас за высокую оценку моей работы! Рада буду увидеть вас на других экскурсиях по Смоленску и области! И желаю, чтобы ваши мечты, о которых мы говорили осуществились в самое ближайшее время!
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Наталья
Остались очень довольны. Юлия замечательный рассказчик и знаток истории Смоленска. Спасибо.
+2
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Елизавета
Прекрасный город Смоленск в солнечный день с замечательным гидом Юлией на комфортном автомобиле Тойота Камри! ☀️🙋♀️🚘 Понравилась программа, эрудиция рассказчика, грамотная речь, удобное изложение материала и спокойное вождение. Юлия постоянно читать дальшеуменьшить
взывала к нашим памяти и разуму вопросами из общих знаний и на смекалку, чтобы голова включалась. Так новые знания укладываются лучше. Очень много глубокой информации, сопоставление фактов, которые являются самостоятельными изысканиями гида. Мы посетили основные места города, также Юлия подобрала для нас точки, с которых получаются отличные фото достопримечательностей. А еще Юлия помогла выбрать вкусные рестораны и забронировать там места. Однозначно рекомендуем гида!
+2
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