Смоленск: пешеходная аудиоэкскурсия по Старому городу

Смоленск

Смоленск: пешеходная аудиоэкскурсия по Старому городу
Смоленск: пешеходная аудиоэкскурсия по Старому городу
Смоленск: пешеходная аудиоэкскурсия по Старому городу
Смоленск: пешеходная аудиоэкскурсия по Старому городу
Смоленск: пешеходная аудиоэкскурсия по Старому городу
Смоленск: пешеходная аудиоэкскурсия по Старому городу
Смоленск: пешеходная аудиоэкскурсия по Старому городу
Смоленск: пешеходная аудиоэкскурсия по Старому городу
Смоленск: пешеходная аудиоэкскурсия по Старому городу

Что вы увидите 🤩

  • Площадь Ленина
  • Лопатинский сад
  • Сквер Памяти Героев
  • Площадь Победы
  • Ул. Глинки
  • Коммунистическая улица
  • Сад Блонье
Вы отправитесь на экскурсию по историческому центру Смоленска, по трём старинным паркам: Блонье, скверу Героев, Лопатинскому саду, в которых увидите памятники истории и архитектуры с XVI века до наших дней.
В ходе прогулки вы узнаете о истории постройки легендарной Смоленской крепости, о её роли в защите русского государства в Смутное время, в годы Отечественных войн XIX и XX веков.
Остановитесь у Громовой башни, в основание которой в XVI веке заложил первый камень Борис Годунов, и у башни Донец, где в крепостной стене находится мемориальное захоронение героев — подобное в России есть только на Красной площади в Москве.
Остановитесь и у «Вечного огня», рядом с которым захоронен смолянин М. Егоров, водрузивший знамя Победы над Рейхстагом.
Увидите знаменитые памятники, посвященные войне 1812г. — «Благодарная Россия — Героям 1812 года», известный как «памятник с орлами» и чугунный монумент «Смоленскому сражению 4-5 августа 1812 года», установленный в 1841 году.
Вы увидите первый в мире памятник композитору М. И. Глинке, услышите историю его создания и открытия, узнаете о невероятном совпадении, позволившем ему уцелеть в годы оккупации 1941-1943 гг.
Познакомитесь с одним из неформальных символов Смоленска — скульптурой бронзового оленя в натуральную величину, узнаете его удивительную историю и сможете загадать желание.
Полюбуетесь на особняки и «дома с именами», придающие центральным улицам Смоленска облик города времён расцвета Российской империи.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Аудиоэкскурсия + билет
590 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
  • Рекомендации смоленских кафе и музеев
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем
Начало: Сад Блонье
Завершение: Площадь Ленина
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Вы можете выбрать любое удобное время

WeGoTrip
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