Вы отправитесь на экскурсию по историческому центру Смоленска, по трём старинным паркам: Блонье, скверу Героев, Лопатинскому саду, в которых увидите памятники истории и архитектуры с XVI века до наших дней.

В ходе прогулки вы узнаете о истории постройки легендарной Смоленской крепости, о её роли в защите русского государства в Смутное время, в годы Отечественных войн XIX и XX веков.

Остановитесь у Громовой башни, в основание которой в XVI веке заложил первый камень Борис Годунов, и у башни Донец, где в крепостной стене находится мемориальное захоронение героев — подобное в России есть только на Красной площади в Москве.

Остановитесь и у «Вечного огня», рядом с которым захоронен смолянин М. Егоров, водрузивший знамя Победы над Рейхстагом.

Увидите знаменитые памятники, посвященные войне 1812г. — «Благодарная Россия — Героям 1812 года», известный как «памятник с орлами» и чугунный монумент «Смоленскому сражению 4-5 августа 1812 года», установленный в 1841 году.

Вы увидите первый в мире памятник композитору М. И. Глинке, услышите историю его создания и открытия, узнаете о невероятном совпадении, позволившем ему уцелеть в годы оккупации 1941-1943 гг.

Познакомитесь с одним из неформальных символов Смоленска — скульптурой бронзового оленя в натуральную величину, узнаете его удивительную историю и сможете загадать желание.

Полюбуетесь на особняки и «дома с именами», придающие центральным улицам Смоленска облик города времён расцвета Российской империи.