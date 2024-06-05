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Фотопрогулка
3 часа
Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри - эксклюзивная фото-прогулка
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Смоленску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Познакомитесь с любимым животным местного парка»
10 июня в 10:00
11 июня в 14:00
6 900₽ за всё до 3 чел.
Квест
2 часа
Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
Нырнуть в легендарное прошлое города, разгадать с десяток загадок и увидеть самое-самое
Начало: Сад им. Глинки
«Вы исследуете город и раскроете тайны старины, полюбуетесь уникальными памятниками прошлого, насладитесь очарованием старинного Лопатинского парка и Блонье, а ещё:»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Смоленск: путешествие по следам купечества и истории
Исследуйте культурное богатство Смоленска в компании опытного гида, открывая истории знатных семейств
Начало: на площади Победы
«Прогуляемся по паркам и совершим променад по набережной Днепра, беседуя о том, чем торговал Смоленск, какими особыми привилегиями пользовались наши купцы в Византии и что значил для них «Кодекс деловой чести»»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Смоленск сквозь века
Познакомиться с историей старинного города и увидеть его главные достопримечательности
Начало: У входа в «Смоленскотель» ул. Ленина 2/1
««Визитная карточка» парка — памятник с орлами: он считается лучшим монументом в России из посвященных героям 1812 года»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия «Тысячелетняя история Смоленска»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Смоленска, где каждый камень хранит в себе частицу истории
Начало: Ул. Пржевальского д. 3
«Старую крепость XVII века, превратившуюся в тюрьму и городской парк»
24 июня в 09:30
25 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Секретные дворики Смоленска: эксклюзивный тур по историческим местам
Загляните в укромные уголки Смоленска с экскурсией «Секретные дворики». Таинственные места и истории ждут вас
Начало: ул. Карла Маркса,12
«Вы побываете в самом молодом парке Смоленска, находящемся во дворе дома с привидением»
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Прекрасный день в Смоленском Поозерье: история и природа
Погрузитесь в мир природы и истории Смоленского края, открывая усадьбу Пржевальского и живописные экотропы
«Национальный парк и усадьба Пржевальского»
26 июня в 08:00
5 июля в 08:00
15 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
О Смоленске с любовью
Главные исторические места и увлекательные рассказы о городе на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: В сквере у памятника А. Твардовскому и В. Теркину ...
«Я покажу все «визитные карточки» Смоленска: 400-летнюю крепостную стену, которую Борис Годунов назвал «ожерельем земли русской», Лопатинский сад, Королевский бастион, вход в засыпанные подземные казематы и живописный парк»
7 июля в 09:30
8 июля в 09:30
4 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мистический Смоленск
Таинственные страницы истории города
Начало: На улице Бакунина
«Вы побываете в городском парке, раскинувшемся на валах старой крепости, внутри которых сохранились казематы, где в XVIII веке томились непростые узники»
24 июня в 10:00
25 июня в 09:00
3 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Сказочный Смоленск для детей и взрослых
Открыть тайны башен, легенды крепостей и истории памятников в интерактивном путешествии по городу
Начало: Недалеко от Площади победы
«Кроме того, вы откроете историю названия парка Блонье, выясните, можно ли сыграть мелодию по нотам на ограде памятника Глинке и откуда к нам приехал олень, ставший неофициальным символом города»
6 июля в 09:30
7 июля в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2.5 часа
Погружение в историю Смоленска (в группе)
Узнать о башнях крепостной стены, побывать в сквере Памяти Героев и увидеть трофейного оленя
Начало: На площади Победы
«Сад Блонье — прекрасный парк, где расположился первый в мире памятник Михаилу Глинке и трофейная скульптура оленя, привезённая из германских земель»
15 июня в 15:00
29 июня в 11:00
700₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Большая прогулка по Смоленску: путешествие в прошлое
Вас ждет погружение в историю Смоленска: от восточнославянского поселения до крупного города
Начало: В центре города
«Парки, сады и старинные улочки»
Завтра в 12:00
16 июня в 12:00
4 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Welcome to Смоленск - экскурсия для любителей английского и истории
Поднимите свой уровень английского, исследуя богатую историю и культуру Смоленска в увлекательной экскурсии
Начало: у памятника Александру Твардовскому и Василию Терк...
«Мы отыщем вещую птицу Гамаюн и обсудим её отличия от Феникса, а также проверим, насколько опасны утки в пруду Центрального парка культуры и отдыха»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Взгляд через века» с подъемом на верхние ярусы башни Громовой
Увлекательная прогулка по Смоленску: старинные парки, крепостные стены, Успенский собор и подъем на башню Громовую. Погрузитесь в историю города
Начало: У входа в Смоленскотель, ул. Ленина, 2/1
«Полюбуемся старинными и новыми памятниками, архитектурными сооружениями, парками — Лопатинский парк, Блонье, сквер Героев, прогуляемся у стен Смоленской крепости, поднимемся на верхние ярусы Громовой башни и посетим Успенский собор»
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 7 500₽ за всё до 16 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSvetlana5 июня 2024Большое спасибо!!!
- ВВалерий4 июня 2024Интересная и увлекательная экскурсия. Экскурсовод рассказывает много вещей, о которых не прочитаешь ни в каком путеводителе.
- ММария3 июня 2024Были с подругами на экскурсии-квесте. Даже с учетом того, что квест был рассчитан больше на детей, нам очень понравилось! Прекрасный экскурсовод Александра рассказала много интересных фактов, время пробежало незаметно.
- ММария3 июня 2024Юлии огромное спасибо от всей нашей группы за познавательное и интересное знакомство со Смоленском. Юлия учла все наши пожелания и, несмотря
- ИИрина31 мая 2024Экскурсия понравилась. Вадим контактный, опытный, с хорошим языком профессионал. Обзорная экскурсия (маршрут комфортный) с историческим уклоном, как мы и хотели.
- ффранцлих29 мая 2024Очень благодарны Маргарите за обзорную экскурсию по Смоленску. Великолепная подача материала,глубокие знания,много интересных фактов. Маргарита передала свою любовь к этому замечательному городу и нам. Мы влюбились в Смоленск. Спасибо огромное.
- FFima28 мая 2024Все замечательно. Можем смело рекомендовать. Алена отлично делает свое дело. Все без суеты, комфортно, информативно. Рады, что выбрали именно эту экскурсию.
- ЯЯна28 мая 2024Информативно, познавательно. Экскурсовод обаятельная, легкая в общении и увлеченная своей работой девушка. Спасибо.
- ТТатьяна22 мая 2024Все прошло отлично. Интересно, активно. Алена отвечала на все вопросы. Понравилось внимательное отношение к нам, прямо забота о нас т. к. не все могли быстро ходить. . Спасибо за такое отношение.
- ННаталья16 мая 2024Алена Гущина прекрасный рассказчик, много нам показала, рассказала, ответила на все наши вопросы. Мы расстались хорошими друзьями, несмотря на большую разницу в возрасте. Желаем ей побольше хороших туристов!
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Парки»
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