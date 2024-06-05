Экскурсии по паркам Смоленска

Найдено 14 экскурсий в категории «Парки» в Смоленске, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
🚗 На машине
Фотопрогулка
3 часа
21 отзыв
Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри - эксклюзивная фото-прогулка
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Смоленску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Познакомитесь с любимым животным местного парка»
10 июня в 10:00
11 июня в 14:00
6 900 за всё до 3 чел.
Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
🚶 Пешая
Квест
2 часа
216 отзывов
Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
Нырнуть в легендарное прошлое города, разгадать с десяток загадок и увидеть самое-самое
Начало: Сад им. Глинки
«Вы исследуете город и раскроете тайны старины, полюбуетесь уникальными памятниками прошлого, насладитесь очарованием старинного Лопатинского парка и Блонье, а ещё:»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
3 900 за всё до 10 чел.
Смоленск: торгуй, воюй, молись
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
184 отзыва
Популярное предложение
Смоленск: путешествие по следам купечества и истории
Исследуйте культурное богатство Смоленска в компании опытного гида, открывая истории знатных семейств
Начало: на площади Победы
«Прогуляемся по паркам и совершим променад по набережной Днепра, беседуя о том, чем торговал Смоленск, какими особыми привилегиями пользовались наши купцы в Византии и что значил для них «Кодекс деловой чести»»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 800 за всё до 5 чел.
Смоленск сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
71 отзыв
Смоленск сквозь века
Познакомиться с историей старинного города и увидеть его главные достопримечательности
Начало: У входа в «Смоленскотель» ул. Ленина 2/1
««Визитная карточка» парка — памятник с орлами: он считается лучшим монументом в России из посвященных героям 1812 года»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
5 000 за всё до 16 чел.
Тысячелетняя история Смоленска
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
221 отзыв
Индивидуальная экскурсия «Тысячелетняя история Смоленска»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Смоленска, где каждый камень хранит в себе частицу истории
Начало: Ул. Пржевальского д. 3
«Старую крепость XVII века, превратившуюся в тюрьму и городской парк»
24 июня в 09:30
25 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Секретные дворики Смоленска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Секретные дворики Смоленска: эксклюзивный тур по историческим местам
Загляните в укромные уголки Смоленска с экскурсией «Секретные дворики». Таинственные места и истории ждут вас
Начало: ул. Карла Маркса,12
«Вы побываете в самом молодом парке Смоленска, находящемся во дворе дома с привидением»
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
3 000 за всё до 6 чел.
Прекрасный день в Смоленском Поозерье
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
12 часов
17 отзывов
Прекрасный день в Смоленском Поозерье: история и природа
Погрузитесь в мир природы и истории Смоленского края, открывая усадьбу Пржевальского и живописные экотропы
«Национальный парк и усадьба Пржевальского»
26 июня в 08:00
5 июля в 08:00
15 000 за всё до 10 чел.
О Смоленске с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
83 отзыва
О Смоленске с любовью
Главные исторические места и увлекательные рассказы о городе на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: В сквере у памятника А. Твардовскому и В. Теркину ...
«Я покажу все «визитные карточки» Смоленска: 400-летнюю крепостную стену, которую Борис Годунов назвал «ожерельем земли русской», Лопатинский сад, Королевский бастион, вход в засыпанные подземные казематы и живописный парк»
7 июля в 09:30
8 июля в 09:30
4 300 за всё до 10 чел.
Мистический Смоленск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
63 отзыва
Мистический Смоленск
Таинственные страницы истории города
Начало: На улице Бакунина
«Вы побываете в городском парке, раскинувшемся на валах старой крепости, внутри которых сохранились казематы, где в XVIII веке томились непростые узники»
24 июня в 10:00
25 июня в 09:00
3 200 за всё до 6 чел.
Сказочный Смоленск для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
47 отзывов
Сказочный Смоленск для детей и взрослых
Открыть тайны башен, легенды крепостей и истории памятников в интерактивном путешествии по городу
Начало: Недалеко от Площади победы
«Кроме того, вы откроете историю названия парка Блонье, выясните, можно ли сыграть мелодию по нотам на ограде памятника Глинке и откуда к нам приехал олень, ставший неофициальным символом города»
6 июля в 09:30
7 июля в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Погружение в историю Смоленска (в группе)
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
2 отзыва
Погружение в историю Смоленска (в группе)
Узнать о башнях крепостной стены, побывать в сквере Памяти Героев и увидеть трофейного оленя
Начало: На площади Победы
«Сад Блонье — прекрасный парк, где расположился первый в мире памятник Михаилу Глинке и трофейная скульптура оленя, привезённая из германских земель»
15 июня в 15:00
29 июня в 11:00
700 за человека
Большая прогулка по Смоленску
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
111 отзывов
Большая прогулка по Смоленску: путешествие в прошлое
Вас ждет погружение в историю Смоленска: от восточнославянского поселения до крупного города
Начало: В центре города
«Парки, сады и старинные улочки»
Завтра в 12:00
16 июня в 12:00
4 000 за всё до 12 чел.
Welcome to Смоленск - экскурсия для изучающих английский
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Welcome to Смоленск - экскурсия для любителей английского и истории
Поднимите свой уровень английского, исследуя богатую историю и культуру Смоленска в увлекательной экскурсии
Начало: у памятника Александру Твардовскому и Василию Терк...
«Мы отыщем вещую птицу Гамаюн и обсудим её отличия от Феникса, а также проверим, насколько опасны утки в пруду Центрального парка культуры и отдыха»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.
«Взгляд через века» с подъемом на верхние ярусы башни Громовой
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
«Взгляд через века» с подъемом на верхние ярусы башни Громовой
Увлекательная прогулка по Смоленску: старинные парки, крепостные стены, Успенский собор и подъем на башню Громовую. Погрузитесь в историю города
Начало: У входа в Смоленскотель, ул. Ленина, 2/1
«Полюбуемся старинными и новыми памятниками, архитектурными сооружениями, парками — Лопатинский парк, Блонье, сквер Героев, прогуляемся у стен Смоленской крепости, поднимемся на верхние ярусы Громовой башни и посетим Успенский собор»
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 7 500 за всё до 16 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Svetlana
    5 июня 2024
    Мистический Смоленск
    Большое спасибо!!!
  • В
    Валерий
    4 июня 2024
    Смоленск сквозь века
    Интересная и увлекательная экскурсия. Экскурсовод рассказывает много вещей, о которых не прочитаешь ни в каком путеводителе.
  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
    Были с подругами на экскурсии-квесте. Даже с учетом того, что квест был рассчитан больше на детей, нам очень понравилось! Прекрасный экскурсовод Александра рассказала много интересных фактов, время пробежало незаметно.
  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
    Юлии огромное спасибо от всей нашей группы за познавательное и интересное знакомство со Смоленском. Юлия учла все наши пожелания и, несмотря
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    на перекрытия дорог в городе, выстроила логичный маршрут. Юлия интересный, живой и с юмором рассказчик. Ответила на все наши нескончаемые вопросы. Также была деликатна, терпелива и предусмотрительна. Спасибо Юлии, что показала нам больше, чем мы оговаривали заранее и дала советы куда нам ещё сходить, где побывать и что посмотреть. Благодаря Юлии мы чудесно, весело, вкусно и познавательно провели время в Смоленске. Так же у нас остались места, которые мы не успели посетить, но планируем в них вернуться - и всё благодаря нашему гиду!

  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    Смоленск сквозь века
    Экскурсия понравилась. Вадим контактный, опытный, с хорошим языком профессионал. Обзорная экскурсия (маршрут комфортный) с историческим уклоном, как мы и хотели.
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    Особенно интересно и глубоко Вадим осветил период войны 1812 года с Наполеоном, но рассказывал и о Смоленске во времена Смуты, ВОВ и в настоящее время. Он безусловно пламенный патриот Смоленска. Спасибо и браво Вадиму

  • ф
    францлих
    29 мая 2024
    Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
    Очень благодарны Маргарите за обзорную экскурсию по Смоленску. Великолепная подача материала,глубокие знания,много интересных фактов. Маргарита передала свою любовь к этому замечательному городу и нам. Мы влюбились в Смоленск. Спасибо огромное.
  • F
    Fima
    28 мая 2024
    Смоленск: торгуй, воюй, молись
    Все замечательно. Можем смело рекомендовать. Алена отлично делает свое дело. Все без суеты, комфортно, информативно. Рады, что выбрали именно эту экскурсию.
  • Я
    Яна
    28 мая 2024
    Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
    Информативно, познавательно. Экскурсовод обаятельная, легкая в общении и увлеченная своей работой девушка. Спасибо.
  • Т
    Татьяна
    22 мая 2024
    Смоленск: торгуй, воюй, молись
    Все прошло отлично. Интересно, активно. Алена отвечала на все вопросы. Понравилось внимательное отношение к нам, прямо забота о нас т. к. не все могли быстро ходить. . Спасибо за такое отношение.
  • Н
    Наталья
    16 мая 2024
    Смоленск: торгуй, воюй, молись
    Алена Гущина прекрасный рассказчик, много нам показала, рассказала, ответила на все наши вопросы. Мы расстались хорошими друзьями, несмотря на большую разницу в возрасте. Желаем ей побольше хороших туристов!

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Смоленске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
  2. Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
  3. Смоленск: торгуй, воюй, молись
  4. Смоленск сквозь века
  5. Тысячелетняя история Смоленска
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Смоленская Крепость
  2. сквер Памяти Героев
  3. Лопатинский сад
  4. Самое главное
  5. Блонье
  6. Успенский Собор
  7. Успенский собор (Мономаха)
  8. Площадь Победы
  9. Парк Блонье
  10. Соборная гора
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в июне 2024
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