Вас ждет прогулка по морю в своей компании с арендой яхты и капитаном. Мы может организовать праздник на яхте с музыкой, алкоголем, танцами. Вы отправитесь в морское путешествие вдоль берега Сочи. Наш опытный капитан отвезет вас до Кавказских гор, а в теплую погоду сделает остановку на купание и для рыбалки в открытом море. Яхта с ветерком доставит вас в самые живописные уголки прибрежных районов, где можно сделать потрясающие снимки.

Прогулка с комфортом

Каютный круизный 11-ти местный катер Sessa C35 — находка для любителей морских приключений. Уютная лодка может похвастаться комфортным салоном, а на палубе часто организовывают частные праздники в любом формате. Светодиодная подсветка на борту поможет создать атмосферу романтики в вечернее время суток. На судне можно накрыть стол для ужина и подачи легких закусок. Прогулка оставит незабываемые впечатления, подарит позитив и хорошее настроение.

Комфорт на судне обеспечивается наличием таких зон:

уютная каюта с мягким кожаным диваном, который при необходимости раскладывается в полноценное спальное место. Высота помещения 1,9 м. — люди выше среднего роста будут чувствовать себя комфортно;

стационарная кухня с бытовой техникой (холодильник, микроволновая печь, плита);

под кокпитом в кормовой части есть дополнительное место для сна, удобно для детей (также можно хранить вещи);

санузел с умывальником;

современная стереосистема JL AUDIO со звуковым процессором;

иллюминаторы, расположенные по периметру, и верхний люк обеспечивают доступ света;

на палубе есть диванчики со столиком, за которым сможет расположиться небольшая компания друзей;

возле кресла капитана встроен диван со спинкой, можно сидеть как по ходу, так и против движения;

широкая платформа для спуска в воду и купания;

тент-крыша биминитоп обеспечивает защиту от солнца и непредвиденных осадков.

Благодаря открывающейся секции лобового стекла можно попасть на нос катера, сделать эффектные фото и насладиться морским бризом. Прогулка в компании друзей или с любимым человеком на такой лодке станет отличным времяпровождением, которое оставит в душе только позитивные эмоции.

Важная информация: