Аренда яхты для частных праздников в Сочи: создайте атмосферу романтики на борту
Опытный капитан отвезет вас до Кавказских гор, а в теплую погоду сделает остановку для купания и рыбалки в открытом море. Вы увидите горы Кавказа, панораму всего большого Сочи с моря.
Насладитесь панорамами, полюбуйтесь Кавказским хребтом и вдохните чистейший морской воздух! С борта вам откроется вид на все побережье: от морского вокзала Сочи до Олимпийской набережной и элитных поместий на берегу.
Насладитесь панорамами, полюбуйтесь Кавказским хребтом и вдохните чистейший морской воздух! С борта вам откроется вид на все побережье: от морского вокзала Сочи до Олимпийской набережной и элитных поместий на берегу.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вас ждет прогулка по морю в своей компании с арендой яхты и капитаном. Мы может организовать праздник на яхте с музыкой, алкоголем, танцами. Вы отправитесь в морское путешествие вдоль берега Сочи. Наш опытный капитан отвезет вас до Кавказских гор, а в теплую погоду сделает остановку на купание и для рыбалки в открытом море. Яхта с ветерком доставит вас в самые живописные уголки прибрежных районов, где можно сделать потрясающие снимки.
Прогулка с комфортом
Каютный круизный 11-ти местный катер Sessa C35 — находка для любителей морских приключений. Уютная лодка может похвастаться комфортным салоном, а на палубе часто организовывают частные праздники в любом формате. Светодиодная подсветка на борту поможет создать атмосферу романтики в вечернее время суток. На судне можно накрыть стол для ужина и подачи легких закусок. Прогулка оставит незабываемые впечатления, подарит позитив и хорошее настроение.
Комфорт на судне обеспечивается наличием таких зон:
- уютная каюта с мягким кожаным диваном, который при необходимости раскладывается в полноценное спальное место. Высота помещения 1,9 м. — люди выше среднего роста будут чувствовать себя комфортно;
- стационарная кухня с бытовой техникой (холодильник, микроволновая печь, плита);
- под кокпитом в кормовой части есть дополнительное место для сна, удобно для детей (также можно хранить вещи);
- санузел с умывальником;
- современная стереосистема JL AUDIO со звуковым процессором;
- иллюминаторы, расположенные по периметру, и верхний люк обеспечивают доступ света;
- на палубе есть диванчики со столиком, за которым сможет расположиться небольшая компания друзей;
- возле кресла капитана встроен диван со спинкой, можно сидеть как по ходу, так и против движения;
- широкая платформа для спуска в воду и купания;
- тент-крыша биминитоп обеспечивает защиту от солнца и непредвиденных осадков.
- Благодаря открывающейся секции лобового стекла можно попасть на нос катера, сделать эффектные фото и насладиться морским бризом. Прогулка в компании друзей или с любимым человеком на такой лодке станет отличным времяпровождением, которое оставит в душе только позитивные эмоции.
Важная информация:
- Есть возможность арендовать гидроцикл — 16000 руб. /час. Подгоним гидроцикл к яхте, сможете кататься по очереди.
- Оплата почасовая, маршрут подбирается индивидуально в зависимости от предпочтений заказчика.
- Лодка отправляется из центрального порта Сочи, но по договоренности можно забрать гостей из другого пункта.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Аренда яхты
- Посуда, пледы, спасательные жилеты
- Что не входит
- Алкоголь и еда
- Место начала и завершения?
- г. Сочи, ул. Несербская, 3
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
- Важная информация
- Бронируйте заранее за несколько дней
- Предоплата 1000 руб
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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