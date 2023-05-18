Аренда роскошной однопалубной яхты «Белуга» в Сочи

Аренда яхты для частных праздников в Сочи: создайте атмосферу романтики на борту

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Опытный капитан отвезет вас до Кавказских гор, а в теплую погоду сделает остановку для купания и рыбалки в открытом море. Вы увидите горы Кавказа, панораму всего большого Сочи с моря.

Насладитесь панорамами, полюбуйтесь Кавказским хребтом и вдохните чистейший морской воздух! С борта вам откроется вид на все побережье: от морского вокзала Сочи до Олимпийской набережной и элитных поместий на берегу.
Аренда роскошной однопалубной яхты «Белуга» в Сочи
Аренда роскошной однопалубной яхты «Белуга» в Сочи
Аренда роскошной однопалубной яхты «Белуга» в Сочи
Аренда роскошной однопалубной яхты «Белуга» в Сочи
Аренда роскошной однопалубной яхты «Белуга» в Сочи
Аренда роскошной однопалубной яхты «Белуга» в Сочи
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вас ждет прогулка по морю в своей компании с арендой яхты и капитаном. Мы может организовать праздник на яхте с музыкой, алкоголем, танцами. Вы отправитесь в морское путешествие вдоль берега Сочи. Наш опытный капитан отвезет вас до Кавказских гор, а в теплую погоду сделает остановку на купание и для рыбалки в открытом море. Яхта с ветерком доставит вас в самые живописные уголки прибрежных районов, где можно сделать потрясающие снимки.

Прогулка с комфортом

Каютный круизный 11-ти местный катер Sessa C35 — находка для любителей морских приключений. Уютная лодка может похвастаться комфортным салоном, а на палубе часто организовывают частные праздники в любом формате. Светодиодная подсветка на борту поможет создать атмосферу романтики в вечернее время суток. На судне можно накрыть стол для ужина и подачи легких закусок. Прогулка оставит незабываемые впечатления, подарит позитив и хорошее настроение.

Комфорт на судне обеспечивается наличием таких зон:

  • уютная каюта с мягким кожаным диваном, который при необходимости раскладывается в полноценное спальное место. Высота помещения 1,9 м. — люди выше среднего роста будут чувствовать себя комфортно;
  • стационарная кухня с бытовой техникой (холодильник, микроволновая печь, плита);
  • под кокпитом в кормовой части есть дополнительное место для сна, удобно для детей (также можно хранить вещи);
  • санузел с умывальником;
  • современная стереосистема JL AUDIO со звуковым процессором;
  • иллюминаторы, расположенные по периметру, и верхний люк обеспечивают доступ света;
  • на палубе есть диванчики со столиком, за которым сможет расположиться небольшая компания друзей;
  • возле кресла капитана встроен диван со спинкой, можно сидеть как по ходу, так и против движения;
  • широкая платформа для спуска в воду и купания;
  • тент-крыша биминитоп обеспечивает защиту от солнца и непредвиденных осадков.
  • Благодаря открывающейся секции лобового стекла можно попасть на нос катера, сделать эффектные фото и насладиться морским бризом. Прогулка в компании друзей или с любимым человеком на такой лодке станет отличным времяпровождением, которое оставит в душе только позитивные эмоции.

Важная информация:

  • Есть возможность арендовать гидроцикл — 16000 руб. /час. Подгоним гидроцикл к яхте, сможете кататься по очереди.
  • Оплата почасовая, маршрут подбирается индивидуально в зависимости от предпочтений заказчика.
  • Лодка отправляется из центрального порта Сочи, но по договоренности можно забрать гостей из другого пункта.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда яхты
  • Посуда, пледы, спасательные жилеты
Что не входит
  • Алкоголь и еда
Место начала и завершения?
г. Сочи, ул. Несербская, 3
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
  • Бронируйте заранее за несколько дней
  • Предоплата 1000 руб
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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