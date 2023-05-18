«Монтего Бей» — отличная моторная яхта с флайбриджем (второй открытой палубой). Она идеально подходит для семейного отдыха в открытом море, празднования дня рождения, вечеринки с друзьями.

Хотите испытать яркие эмоции? Тогда приглашаем вас на борт и отправляемся искать дельфинов, нырять, купаться, отдыхать и загорать — все это доступно. А если есть желание испытать удачу и попробовать поймать черноморскую ставриду или барабульку, мы дадим в подарок удочки.