Аренда яхты Azimut 39 в Сочи

Аренда яхты в Сочи: возможность поймать черноморскую ставриду или барабульку

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Ответы на вопросы
Отдых в Сочи не будет полным без морской прогулки. Если вы устали от шумных туристических групп, то аренда яхты — идеальный вариант для вас.

Отправляйтесь в путешествие на комфортном судне, где вас будут окружать кристально чистая вода, шикарные виды на город и горы.
Аренда яхты Azimut 39 в Сочи
Аренда яхты Azimut 39 в Сочи
Аренда яхты Azimut 39 в Сочи
Аренда яхты Azimut 39 в Сочи
Аренда яхты Azimut 39 в Сочи
Аренда яхты Azimut 39 в Сочи
Ближайшие даты:
18
мая
19
мая
20
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

«Монтего Бей» — отличная моторная яхта с флайбриджем (второй открытой палубой). Она идеально подходит для семейного отдыха в открытом море, празднования дня рождения, вечеринки с друзьями.
Хотите испытать яркие эмоции? Тогда приглашаем вас на борт и отправляемся искать дельфинов, нырять, купаться, отдыхать и загорать — все это доступно. А если есть желание испытать удачу и попробовать поймать черноморскую ставриду или барабульку, мы дадим в подарок удочки.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
ул. Несебрская, 3, Морпорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Важная информация
  • Быть в порту за 10 мин до начала аренды
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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