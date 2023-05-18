Аренда яхты в Сочи: возможность поймать черноморскую ставриду или барабульку
Отдых в Сочи не будет полным без морской прогулки. Если вы устали от шумных туристических групп, то аренда яхты — идеальный вариант для вас.
Отправляйтесь в путешествие на комфортном судне, где вас будут окружать кристально чистая вода, шикарные виды на город и горы.
Отправляйтесь в путешествие на комфортном судне, где вас будут окружать кристально чистая вода, шикарные виды на город и горы.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
«Монтего Бей» — отличная моторная яхта с флайбриджем (второй открытой палубой). Она идеально подходит для семейного отдыха в открытом море, празднования дня рождения, вечеринки с друзьями.
Хотите испытать яркие эмоции? Тогда приглашаем вас на борт и отправляемся искать дельфинов, нырять, купаться, отдыхать и загорать — все это доступно. А если есть желание испытать удачу и попробовать поймать черноморскую ставриду или барабульку, мы дадим в подарок удочки.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- ул. Несебрская, 3, Морпорт
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
- Важная информация
- Быть в порту за 10 мин до начала аренды
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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