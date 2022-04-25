Скорость, комфорт и черноморские панорамы — вот главные компоненты этой морской прогулки. Вы отправитесь в путешествие на роскошной моторной яхте класса Princess.
Отдохнёте в оборудованных зонах, посмотрите с воды на Сочи и Адлер, искупаетесь в открытом море, а весной и летом наверняка встретите дружелюбных дельфинов.
Отдохнёте в оборудованных зонах, посмотрите с воды на Сочи и Адлер, искупаетесь в открытом море, а весной и летом наверняка встретите дружелюбных дельфинов.
Описание экскурсии
Комфортная прогулка на яхте
Из морского порта Сочи мы отправимся покорять черноморские волны на белоснежной моторной яхте. На борту вы найдёте все необходимое для отдыха, а также сможете самостоятельно захватить с собой еду и напитки, чтобы устроить мини-пикник с видом на морские просторы, берега Сочи и Адлера. Яхта оборудована современной системой безопасности, спасательными жилетами и специальной площадкой для купания в открытом море. А в тёплые месяцы нас почти каждый выход в море сопровождают дельфины.
Организационные детали
- Прогулка проходит на яхте и длится 60 минут. На борту с вами будет капитан (сопровождение гида не предполагается)
- Всего по детским билетам на борту может находиться один ребёнок до 3 лет или два до 10 лет включительно. Если все детские билеты уже забронированы, то далее за ребёнка любого возраста оплачивается полная стоимость. Прежде, чем вносить предоплату за заказ с детским билетом, уточните, есть ли свободные детские места
- Время на купание — около 5 минут
- Выход в море может быть отменён из-за непогоды или других редких обстоятельств (например, приезда важных персон)
- Не забывайте купальные костюмы, если хотите искупаться в открытом море. Также с собой можно взять еду и напитки
- При выходе яхты на закат стоимость за детей такая же, как за взрослых
- Из-за нестабильной связи просим вас позвонить нам сразу после заказа. Наш номер указан в вашем билете
ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|3000 ₽
|дети до 10 лет
|2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 987 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Игорь, я представляю команду профессиональных гидов в Сочи. Мы проводим экскурсии, морские прогулки и творческие мастер-классы. Ждём вас!
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Сочи - город-кайф! А продлить наслаждение видами города с моря поможет прогулка на яхте «Princess”! Сегодня 25/04 решили с мужем устроить себе романтический день! И внезапно забронировали прогулку на яхте!
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Н
Все очень круто! Не знаю как у кого, но у нас была Принцесса ☺️ я и дети остались очень довольны. Единственное, что купаться не останавливались, при этом сама прогулка оказалась очень крутой!
Есть пледы-если вдруг замерзнет кто то от ветра. Мест от куда наблюдать красоту поездки-предостаточно!
Есть пледы-если вдруг замерзнет кто то от ветра. Мест от куда наблюдать красоту поездки-предостаточно!
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Это прогулка на яхте. Встретили, проводили. Покатали. Виды прекрасны, яхта тоже. На борту дают пледы. Все понравилось. Спасибо.
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Н
Прогулка супер! 🤗получили много положительных эмоций❤️
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Все было просто отлично. Спокойное ведение яхты, хороший вид на набережную и даже поиграли с дельфинами
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Н
Шикарная поездка, красивый вид и море. Обязательно ещё приедем! ☺️
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