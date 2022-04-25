читать дальше уменьшить

Подтвердили мгновенно, из морпорта перезвонили также, сообщили, куда и во сколько подойти. К 14:40 мы были в морпорту, доплатили оставшуюся сумму за билеты, и уже в 15:00 отплыли из морпорта Сочи. Яхта чистая, новая, видно, что хозяин относится к ней с любовью! При входе на яхту попросили надеть бахилы (к слову, они уже есть на яхте), либо разуться. Можно взять плед, тёплый, чистый, уютный, принести напитки и снеки с собой! Плыть, наслаждаться видами Сочи, Адлера, набережных! Благодарим за прогулку, организацию всего!!! Очень довольны!!! Отдохнули супер! Спасибо большое! Рекомендуем!!!