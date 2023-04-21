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Что вас ожидает:
- Путешествие вдоль берега Сочи. Насладитесь его горными панорамами
- Полюбуетесь Кавказским хребтом и вдохнете чистейший морской воздух. С борта вам откроется вид на всё побережье: от морского вокзала Сочи до Олимпийской набережной и элитных поместий на берегу
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Аренда яхты Кристи 8000 р часБелоснежная моторная яхта Кристи имеет свою отличительную особенность. Это длинный вытянутый нос яхты. Яхта Кристи прокатит вас вдоль морского побережья. На ней вы сможете насладиться тишиной и спокойствием. Если погода позволит, мы сделаем остановку на купание, а может быть, увидим дельфинов,Захватите с собой напитки и закуски для пикника на палубе, тогда прогулка получится не только красивой, но и вкусной. Путешествие вдоль берега Сочи. Насладитесь его горными панорамами, полюбуетесь Кавказским хребтом и вдохнете чистейший морской воздух. С борта вам откроется вид на всё побережье: от морского вокзала Сочи до Олимпийской набережной и элитных поместий на берегу.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Посуда
- Пледы
- Снасти для рыбалки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Россия, Краснодарский край, Сочи, Несербская 3Завершение: Порт Сочи ул. Несербская 3
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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