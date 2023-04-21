Описание

Аренда яхты Кристи 8000 р час Белоснежная моторная яхта Кристи имеет свою отличительную особенность. Это длинный вытянутый нос яхты. Яхта Кристи прокатит вас вдоль морского побережья. На ней вы сможете насладиться тишиной и спокойствием. Если погода позволит, мы сделаем остановку на купание, а может быть, увидим дельфинов,Захватите с собой напитки и закуски для пикника на палубе, тогда прогулка получится не только красивой, но и вкусной. Путешествие вдоль берега Сочи. Насладитесь его горными панорамами, полюбуетесь Кавказским хребтом и вдохнете чистейший морской воздух. С борта вам откроется вид на всё побережье: от морского вокзала Сочи до Олимпийской набережной и элитных поместий на берегу.