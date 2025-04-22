Добро пожаловать на борт! Наша яхта — настоящий плавучий дом под парусом.
В вашем распоряжении будет всё, чтобы провести время не только весело или романтично, но и комфортно.
А программа может быть любой: уплыть в открытое море, покупаться, порыбачить, устроить фотосессию, гидромассаж или даже пройти тренировку по яхтингу вместе с нашим инструктором.
В вашем распоряжении будет всё, чтобы провести время не только весело или романтично, но и комфортно.
А программа может быть любой: уплыть в открытое море, покупаться, порыбачить, устроить фотосессию, гидромассаж или даже пройти тренировку по яхтингу вместе с нашим инструктором.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание водной прогулки
Чёрное море на парусной яхте Предлагаем вам арендовать нашу парусную яхту и заняться чем-нибудь интересным. Вариантов — море!:
- Устроить завтрак, обед или ужин на воде.
- Организовать фотосессию.
- Отметить праздник.
- Уплыть от всех подальше и искупаться в море (а может быть, и увидеть дельфинов).
- Порыбачить.
- Насладиться гидромассажем (нужно согласовать заранее с капитаном).
Устроить индивидуальное практическое занятие с инструктором по яхтингу. С вами будут наши профессиональные матрос и капитан. На борту есть две каюты для размещения и кают-компания, тёплый душ и туалет, кухня, холодильник и духовой шкаф. Спальных мест достаточно для 6-ти человек, а общая вместимость — 7 человек. Важная информация:.
Устроить индивидуальное практическое занятие с инструктором по яхтингу. С вами будут наши профессиональные матрос и капитан. На борту есть две каюты для размещения и кают-компания, тёплый душ и туалет, кухня, холодильник и духовой шкаф. Спальных мест достаточно для 6-ти человек, а общая вместимость — 7 человек. Важная информация:.
• Устроить индивидуальное практическое занятие с инструктором по яхтингу. С вами будут наши профессиональные матрос и капитан. На борту есть две каюты для размещения и кают-компания, тёплый душ и туалет, кухня, холодильник и духовой шкаф. Спальных мест достаточно для 6-ти человек, а общая вместимость — 7 человек. Важная информация:
- Вы можете принести на борт любую еду и напитки, кроме красных (вино, гранатовый сок).
- Стоимость аренды указана за час, если вы планируете взять персональные занятия, то их стоимость — 1000 руб. /чел.
Ежедневно по согласованию с гидом.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Сопровождение капитана
- Посуда, пледы, снасти
Что не входит в цену
- Напитки и еда
- Персональные занятия - 1000 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Сочи Ул. Войкова 1
Завершение: Сочи Ул. Войкова 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Вы можете пронести на борт любую еду и напитки, кроме красных (вино, гранатовый сок и т. д.)
- Информация для тех, кто проходит обучение по яхтингу: если вы хотите отучиться на капитана, то экзамены в Сочи вы можете сдавать именно на нашей яхте с фиксированием пройденных миль в логбук. Детали уточняйте в переписке
- Стоимость аренды указана за час, если вы планируете взять персональные занятия, то их стоимость - 1000 руб. /чел
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Никита
22 апр 2025
Арендовали яхту у Дмитрия, все было на высшем уровне, очень понравилось, рекомендую
Д
Дмитрий
22 апр 2025
Всё было великолепно: ты, яхта и море. Мирская суета осталась на берегу.
К
Ксения
22 апр 2025
Попали на отличную прогулку на рассвете, очень рекомендую Дмитрия, подберет наиболее удобный и интересный вариант для вашей морской прогулки. Будем обращаться еще))
Е
Елена
22 апр 2025
Спасибо большое за организацию! Все было на уровне, яхта была именно та, которую и обещали. Капитан интересно и подробно все рассказывал.
С
Светлана
22 апр 2025
Прекрасный закат с парусами и морским купанием. Весело и непринуждённо.
О
Ольга
22 апр 2025
Отличная прогулка, отличная погода. Спасибо Дмитрию за организацию: посоветовал классного фотографа. Увидели дельфина, порыбачили, мы очень довольны. Всем рекомендую. Паруса-отдельная любовь
А
Алла
22 апр 2025
Я заказала экскурсию с уроком по яхтингу. Мой уровень в яхтинге нулевой, поэтому было сложновато схватывать на лету морскую терминологию. Мы ставили стаксель, учились наполнять паруса, травили и выбирали шкоты,
К
Консуэло
22 апр 2025
Спасибо! Приветливые и милые люди, сервис на высоте) покатали, остановили понырять в чистой воде) очень довольны, что выбрали именно их)
Л
Леся
22 апр 2025
Это просто отвратительно! Я не могу больше молчать! Вы будете безумными глупцами если НЕ воспользуетесь услугами аренды у Дмитрия! Все было на высшем уровне с самого начала. Быстро ответил, все
Входит в следующие категории Сочи
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