Чёрное море на парусной яхте Предлагаем вам арендовать нашу парусную яхту и заняться чем-нибудь интересным. Вариантов — море!:

Устроить завтрак, обед или ужин на воде.

Организовать фотосессию.

Отметить праздник.

Уплыть от всех подальше и искупаться в море (а может быть, и увидеть дельфинов).

Порыбачить.

Насладиться гидромассажем (нужно согласовать заранее с капитаном).

Устроить индивидуальное практическое занятие с инструктором по яхтингу. С вами будут наши профессиональные матрос и капитан. На борту есть две каюты для размещения и кают-компания, тёплый душ и туалет, кухня, холодильник и духовой шкаф. Спальных мест достаточно для 6-ти человек, а общая вместимость — 7 человек. Важная информация:.

Устроить индивидуальное практическое занятие с инструктором по яхтингу. С вами будут наши профессиональные матрос и капитан. На борту есть две каюты для размещения и кают-компания, тёплый душ и туалет, кухня, холодильник и духовой шкаф. Спальных мест достаточно для 6-ти человек, а общая вместимость — 7 человек. Важная информация:.

• Устроить индивидуальное практическое занятие с инструктором по яхтингу. С вами будут наши профессиональные матрос и капитан. На борту есть две каюты для размещения и кают-компания, тёплый душ и туалет, кухня, холодильник и духовой шкаф. Спальных мест достаточно для 6-ти человек, а общая вместимость — 7 человек. Важная информация: