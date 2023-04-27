Морская прогулка на итальянской яхте

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Ответы на вопросы
Если на отдыхе в Сочи вас захочется сменить обстановку, то лучше всего выбрать необычный и запоминающийся формат.

А что может быть интереснее, романтичнее и привлекательнее катания вдоль побережья? К вашим услугам — стильная яхта с уникальным дизайном и продуманным интерьером.
Морская прогулка на итальянской яхте
Морская прогулка на итальянской яхте
Морская прогулка на итальянской яхте
Морская прогулка на итальянской яхте
Морская прогулка на итальянской яхте
Ближайшие даты:
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апр
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

👌Это спортивно-круизная яхта длиной 11 метров с наилучшим соотношении скорости на воде и удобства для пассажиров;

😎 Подойдёт как любителям прокатиться с ветерком, так и ценителям комфорта;

👉Сочетает передовые технологии и итальянский подход к обустройству интерьера.

✅ Есть всё необходимое для комфортного пребывания:

  • небольшая, но удобная кухонная зона с бытовой техникой;
  • огромная двухспальная кровать;
  • телевизор;
  • музыкальный центр
    🎣 Любителям порыбачить дадим удочки (заказывайте заранее).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Сочи, ул. Несебрская 3
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Водные развлечения
Можно с детьми
Выездные
На яхте

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