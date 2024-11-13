Лучший способ сменить обстановку в Сочи: индивидуальная прогулка на яхте
Если на отдыхе в Сочи вам захочется сменить обстановку, то лучше всего выбрать необычный и запоминающийся формат.
А что может быть интереснее, романтичнее и привлекательнее катания вдоль побережья? К вашим услугам — стильная яхта с уникальным дизайном и продуманным интерьером. Представьте, что это как номер в хорошем отеле, но только на воде. И только для вас!
Итальянцы считаются законодателями трендов не только в моде. В яхтенной индустрии итальянские суда ассоциируются с гарантией высокого качества, изысканного вкуса и отменного стиля. Предлагаю убедиться в этом лично!
Что вас ожидает
Я организую для вас прогулку на однопалубной спортивно-круизной яхте длиной 11 метров. Её ключевые преимущества:
👌Наилучшее соотношение скорости на воде и удобства для пассажиров;
😎 Подойдёт как любителям прокатиться с ветерком, так и ценителям комфорта;
👉Сочетает передовые технологии и дизайнерский подход к обустройству интерьера;
✅ Есть всё необходимое для комфортного пребывания:
небольшая, но удобная кухонная зона с бытовой техникой;
огромная двухспальная кровать;
телевизор;
музыкальный центр
Прогулка на яхте пройдёт в сопровождении опытного капитана. Вас ждут прекрасные условия для тихого семейного отдыха или путешествия с детьми. Любителям порыбачить дадим удочки (только не забудьте предупредить нас заранее).
Организационные детали
Поездку для вас организую я или один из капитанов нашей команды
При грозовом фронте, волнах выше 10 метров либо скорости ветра более 8 м/с поездка будет перенесена на другой день
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Несебрской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 361 туриста
Меня зовут Владимир, я представляю дружную команду капитанов в городе-курорте Сочи. Ждём вас на наших морских прогулках!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
Юлия
Очень быстро согласовали поездку не в самое востребованное время (что по сезону, что по часам). Нас встретили, прокатили. Всё организовано отлично.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Наталья
Отличная получилась прогулка. Все четко и быстро, нас встретили, проводили к яхте и сразу пошли в море. Все было супер! Спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии на «Морская прогулка в Сочи на итальянской яхте»