Если на отдыхе в Сочи вам захочется сменить обстановку, то лучше всего выбрать необычный и запоминающийся формат. А что может быть интереснее, романтичнее и привлекательнее катания вдоль побережья? К вашим услугам — стильная яхта с уникальным дизайном и продуманным интерьером. Представьте, что это как номер в хорошем отеле, но только на воде. И только для вас!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-9 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 15 000 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

Made in Italy

Итальянцы считаются законодателями трендов не только в моде. В яхтенной индустрии итальянские суда ассоциируются с гарантией высокого качества, изысканного вкуса и отменного стиля. Предлагаю убедиться в этом лично!

Что вас ожидает

Я организую для вас прогулку на однопалубной спортивно-круизной яхте длиной 11 метров. Её ключевые преимущества:

👌Наилучшее соотношение скорости на воде и удобства для пассажиров;

😎 Подойдёт как любителям прокатиться с ветерком, так и ценителям комфорта;

👉Сочетает передовые технологии и дизайнерский подход к обустройству интерьера;

✅ Есть всё необходимое для комфортного пребывания:

небольшая, но удобная кухонная зона с бытовой техникой;

огромная двухспальная кровать;

телевизор;

музыкальный центр

Прогулка на яхте пройдёт в сопровождении опытного капитана. Вас ждут прекрасные условия для тихого семейного отдыха или путешествия с детьми. Любителям порыбачить дадим удочки (только не забудьте предупредить нас заранее).

Организационные детали