Если на отдыхе в Сочи вас захочется сменить обстановку, то лучше всего выбрать необычный и запоминающийся формат.
А что может быть интереснее, романтичнее и привлекательнее катания вдоль побережья? К вашим услугам — стильная яхта с уникальным дизайном и продуманным интерьером.
А что может быть интереснее, романтичнее и привлекательнее катания вдоль побережья? К вашим услугам — стильная яхта с уникальным дизайном и продуманным интерьером.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
👌Это спортивно-круизная яхта длиной 11 метров с наилучшим соотношении скорости на воде и удобства для пассажиров;
😎 Подойдёт как любителям прокатиться с ветерком, так и ценителям комфорта;
👉Сочетает передовые технологии и итальянский подход к обустройству интерьера.
✅ Есть всё необходимое для комфортного пребывания:
- небольшая, но удобная кухонная зона с бытовой техникой;
- огромная двухспальная кровать;
- телевизор;
- музыкальный центр
🎣 Любителям порыбачить дадим удочки (заказывайте заранее).
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Сочи, ул. Несебрская 3
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Сочи
Провели 24 экскурсии для 21 туриста
Всем привет. Меня зовут Владимир, я представляю дружную команду капитанов в городе-курорте Сочи. Ждем вас на наших морских прогулках!Задать вопрос
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Водные развлечения
Можно с детьми
Выездные
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