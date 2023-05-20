Приглашаем на прогулку по колхидскому лесу с деревянными мостиками и развалинами древнего храма, конечной точкой которой станут Нижний и Верхний водопады Ажек. По пути вам встретятся редкие растения и поросшие плющом каньоны. Также вы заглянете в экопоселение, где можно попробовать натуральный мед.
Ближайшие даты:
20
мая
мая
23
мая
мая
25
мая
мая
27
мая
мая
30
мая
мая
Что вас ожидает:
- Ореховский водопад
- Нижний Ажекский водопад
- Эко-поселение «Русская деревня»
- Пасека (по желанию)
- Верхний Ажекский водопад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Водопады Ажек считаются самыми труднодоступными в Сочи, но при этом и самыми красивыми. Нам предстоит преодолеть 15 км. Мы будем идти мини-группой по территории Национального парка через фантастический колхидский лес. По дороге нам встретятся руины древнего христианского храма и места стоянок первобытных людей. Вы узнаете, почему это место пользуется популярностью уже на протяжении 16 тысяч лет.
Что вас ждетНаша экскурсия начнется с посещения Ореховского водопада — одного из самых высоких в Сочи. Среди дубовых и каштановых лесов спрятался бурный каскад, привлекающий туристов живописными видами нетронутой природы. После, по лесной тропе, мы доберемся до водопадов Ажек, Верхнего и Нижнего. Обычно здесь мало туристов, но зато есть богатый животный и растительный мир и фантастический лес. Около водопада растут краснокнижные растения, самшит, тис, пицундская сосна, лесной виноград, а также различные травы и цветы.
На маршруте «Ажек» находится и «Русская деревня» — бывшее поселение золотоискателей, обосновавшихся здесь в начале XX века. На небольшой поляне разместились несколько домиков, баня и церковь. Здесь можно попить чай перед посещением водопадов или угоститься медом с пасеки (по желанию).
По вторника, четвергам и субботам в 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Что не входит
- Вход на территорию Национального парка (200 руб.)
- Обед
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Сочи или Адлер. Ближайшая остановка или Ж/Д, отельЗавершение: Вернем вас туда, откуда забрали
- Когда и сколько длится?
- Когда: По вторника, четвергам и субботам в 09:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании