Водопады Ажек считаются самыми труднодоступными в Сочи, но при этом и самыми красивыми. Нам предстоит преодолеть 15 км. Мы будем идти мини-группой по территории Национального парка через фантастический колхидский лес. По дороге нам встретятся руины древнего христианского храма и места стоянок первобытных людей. Вы узнаете, почему это место пользуется популярностью уже на протяжении 16 тысяч лет.

Что вас ждетНаша экскурсия начнется с посещения Ореховского водопада — одного из самых высоких в Сочи. Среди дубовых и каштановых лесов спрятался бурный каскад, привлекающий туристов живописными видами нетронутой природы. После, по лесной тропе, мы доберемся до водопадов Ажек, Верхнего и Нижнего. Обычно здесь мало туристов, но зато есть богатый животный и растительный мир и фантастический лес. Около водопада растут краснокнижные растения, самшит, тис, пицундская сосна, лесной виноград, а также различные травы и цветы.

На маршруте «Ажек» находится и «Русская деревня» — бывшее поселение золотоискателей, обосновавшихся здесь в начале XX века. На небольшой поляне разместились несколько домиков, баня и церковь. Здесь можно попить чай перед посещением водопадов или угоститься медом с пасеки (по желанию).