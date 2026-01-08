Сергей проводит ещё 2 экскурсии

Лучшее время для посещения маршрута - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок, а водопады полны воды и выглядят особенно впечатляюще. В мае, сентябре и октябре также можно насладиться красотой природы, но следует быть готовым к возможным дождям и прохладной погоде. В остальное время года маршрут тоже доступен, но из-за погодных условий и меньшего количества воды в водопадах впечатления могут быть не такими яркими.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Ореховский водопад
Ажекские водопады
Описание экскурсии
Чудесные пейзажи Ореховского водопада
По дороге, обрамленной рододендронами, мы пройдем к одному из самых высоких водопадов Сочи — Ореховскому. Шумный поток воды стремится в реку Безуменка с высоты почти 30 метров, а пышный лес подступает к самой кромке ярко-бирюзовой воды. Здесь вы отдохнете в окружении первозданной природы, сделаете отличные фотографии и понаблюдаете со смотровой площадки за причудливыми и мягкими изгибами реки вдоль ущелья.
Искупаться под струями Ажекских водопадов
Через пару часов лесными тропами я проведу вас к нижнему Ажекскому водопаду, скрытому в сумраке каньона и состоящему из двух каскадов. Водопад почти всегда находится в тени, что придает этому месту таинственную атмосферу. Вы сможете освежиться в чистой прохладной воде и отдохнуть, а затем мы начнем неспешный подъем к экопоселению «Ажек» и верхнему Ажекскому водопаду, чтобы по-настоящему насладиться уединением и красотой сочинской природы. Мы поговорим об особенностях этих мест, перекусим на свежем воздухе, искупаемся у водопада и с новыми силами отправимся в обратный путь.
Кому подойдет этот маршрут
Прохождение маршрута возможно с детьми от 7 лет (при соответствующей физической подготовке ребенка).
Организационные детали
Прогулка начинается и заканчивается в с. Ореховка, я заберу вас из отеля в Сочи и привезу обратно
Протяженность маршрута — 12 км
Дополнительные расходы: вход в Сочинский национальный парк — 200 руб. /чел
Для похода необходима удобная спортивная обувь и одежда. С собой советуем взять перекус, фотоаппарат и сменную обувь.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 413 туристов
Добрый день, путешественники! Я — член Русского Географического Общества и горный инженер по образованию. С детства увлекаюсь походами, спортивным ориентированием и горнолыжными видами спорта. Я и моя команда хотим показать вам самые красивые уголки Сочи, скрытые от глаз обычных туристов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Мария
Хотим поделиться своими впечатлениями о походе на водопады. Это было потрясающе! Природа поразила своей красотой: заснеженные горы, кристально чистый воздух и завораживающие водопады. Особая благодарность Владимиру — он создал отличную атмосферу и сделал всё, чтобы поход прошёл идеально. Очень рекомендую всем любителям природы и активного отдыха! 🏞️
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О
Ольга
Отличная экскурсия: потрясающие виды, природа без суеты и многочисленных толп. Водопады - прекрасны! Были с ребенком 11 лет: ребенок в конце маршрута остался полон сил, мы (взрослые) прилично подустали - но оно того стоило! Огромное спасибо Сергею!
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Светлана
Ходили на маршрут в сопровождении Антона. Все профессионально, интересно, в меру трудоёмко. Отличный маршрут, рекомендую к прохождению для подростков и активных взрослых.
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Л
Людмила
Экскурсия состоялась 12 мая 2021 года. К счастью,в этот день наладилась погода,было солнечно и +18. Нашем гидом был Иван. Протяженность маршрута примерно 15 км в обе стороны, после дождей местами читать дальшеуменьшить
было грязно и скользко на спусках/подъёмах,но не смотря на это,нам удалось сохранить хороший темп и мы даже успели посетить ручей Сванидзе, который не был заявлен в экскурсии. На протяжении всей тропы открываются живописные виды: горные реки, родники,обилие разнообразной растительности,но не стоит забывать про удобную одежду и обувь. В целом остались только положительные и приятные впечатления,не смотря на незначительную усталость. Иван общительный и профессиональный гид. Долго искали подобные экскурсии по живописным и не попсовым местам Сочи, к сожалению,таких предложений очень мало, рады, что нам удалось найти профессионалов в этой сфере.
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А
Андрей
Спасибо огромное гиду Александру! С ним состоялся наш первый поход. Александр нам показал невероятно красивые места, в течение всего похода проявлял внимание и заботу, рассказывал исторические моменты, подстраивался под наш читать дальшеуменьшить
темп, делился тонкостями и уловками, которые обычно путешествующие используют в походах:) Мы срывали с деревьев алычу, кизил, видели как спеет фундук, еще даже увидели змею:) А в конце нашего похода, Александр сказал, что есть очень вкусная картофельная лепешка Сувлаки! Рекомендуем ее всем, после стольких сожженных калорий - это то, что нужно и невозможно вкусно! Александр, я очень надеюсь что вы читаете наш отзыв - вы очень классный! Спасибо за впечатления! Полина и Андрей
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Евгения
Поход к великолепным Ажекским водопадам запомнится нам на всю жизнь! Маршрут непростой, но красота водопадов, купание в чистейшей и холодной горной воде компенсируют все сложности! Нашим походом руководил Александр, спасибо ему читать дальшеуменьшить
огромное за помощь, поддержку и море интересной информации. Маршрут великолепен. Единственное - без физической подготовки все-таки не рискнула бы идти. Мы с сыном 9 лет справились, но в конце пути было непросто. Однако мы ни разу не пожалели о решении отправиться в этот необыкновенный поход к красивейшим водопадам! Спасибо команде Сергея!