Сергей проводит ещё 2 экскурсии

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Поход к Ореховскому и Ажекским водопадам и знакомство с удивительной природой Сочи

Сергей
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Сергей – ваш гид
Водопады на реке Ажек — один из самых красивых эко-маршрутов Сочинского национального парка.

Здесь вы вряд ли встретите туристические группы, зато совершенно точно увидите настоящую красоту первозданной сочинской природы.

Мы проведем день, взбираясь по лесным тропам, пройдем к высокому Ореховскому водопаду в ущелье реки Безуменки, отдохнем в лесной тишине у Ажекских водопадов и искупаемся в их чистой, прохладной воде.
От 6500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 9 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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Три водопада за один день
Три водопада за один день

Что вас ожидает

Чудесные пейзажи Ореховского водопада
По дороге, обрамленной рододендронами, мы пройдем к одному из самых высоких водопадов Сочи — Ореховскому. Шумный поток воды стремится в реку Безуменка с высоты почти 30 метров, а пышный лес подступает к самой кромке ярко-бирюзовой воды. Здесь вы отдохнете в окружении первозданной природы, сделаете отличные фотографии и понаблюдаете со смотровой площадки за причудливыми и мягкими изгибами реки вдоль ущелья.

Искупаться под струями Ажекских водопадов
Через пару часов лесными тропами я проведу вас к нижнему Ажекскому водопаду, скрытому в сумраке каньона и состоящему из двух каскадов. Водопад почти всегда находится в тени, что придает этому месту таинственную атмосферу. Вы сможете освежиться в чистой прохладной воде и отдохнуть, а затем мы начнем неспешный подъем к экопоселению «Ажек» и верхнему Ажекскому водопаду, чтобы по-настоящему насладиться уединением и красотой сочинской природы. Мы поговорим об особенностях этих мест, перекусим на свежем воздухе, искупаемся у водопада и с новыми силами отправимся в обратный путь.

Кому подойдет экскурсия

Прохождение маршрута возможно с детьми от 7 лет (при соответствующей физической подготовке ребенка).

Организационные детали

  • Прогулка начинается и заканчивается в с. Ореховка, я заберу вас из отеля в Сочи и привезу обратно.
  • Протяженность маршрута — 12 км.
  • Дополнительные расходы: вход в Сочинский национальный парк — 200 руб./чел.
  • Для похода необходима удобная спортивная обувь и одежда. С собой советуем взять перекус, фотоаппарат и сменную обувь.
Три водопада за один день
Три водопада за один день
Три водопада за один день
Три водопада за один день
Три водопада за один день
Три водопада за один день
Три водопада за один день
Три водопада за один день
Три водопада за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Добрый день, путешественники! Я — член Русского Географического Общества и горный инженер по образованию. С детства увлекаюсь походами, спортивным ориентированием и горнолыжными видами спорта. Открою вам красоту природы Сочи и объясню, что такое «геология» простым и понятным языком!
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Сергей проводит ещё 2 экскурсии

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