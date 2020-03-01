Сергей проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Чудесные пейзажи Ореховского водопада

По дороге, обрамленной рододендронами, мы пройдем к одному из самых высоких водопадов Сочи — Ореховскому. Шумный поток воды стремится в реку Безуменка с высоты почти 30 метров, а пышный лес подступает к самой кромке ярко-бирюзовой воды. Здесь вы отдохнете в окружении первозданной природы, сделаете отличные фотографии и понаблюдаете со смотровой площадки за причудливыми и мягкими изгибами реки вдоль ущелья.

Искупаться под струями Ажекских водопадов

Через пару часов лесными тропами я проведу вас к нижнему Ажекскому водопаду, скрытому в сумраке каньона и состоящему из двух каскадов. Водопад почти всегда находится в тени, что придает этому месту таинственную атмосферу. Вы сможете освежиться в чистой прохладной воде и отдохнуть, а затем мы начнем неспешный подъем к экопоселению «Ажек» и верхнему Ажекскому водопаду, чтобы по-настоящему насладиться уединением и красотой сочинской природы. Мы поговорим об особенностях этих мест, перекусим на свежем воздухе, искупаемся у водопада и с новыми силами отправимся в обратный путь.

Кому подойдет экскурсия

Прохождение маршрута возможно с детьми от 7 лет (при соответствующей физической подготовке ребенка).