Сергей проводит ещё 2 экскурсии

Лучшее время для посещения маршрута - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок, а водопады полны воды и выглядят особенно впечатляюще. В мае, сентябре и октябре также можно насладиться красотой природы, но следует быть готовым к возможным дождям и прохладной погоде. В остальное время года маршрут тоже доступен, но из-за погодных условий и меньшего количества воды в водопадах впечатления могут быть не такими яркими.

Экскурсия по водопадам на реке Ажек - это шанс насладиться красотой Сочинского национального парка.Туристы увидят Ореховский водопад, один из самых высоких в регионе, и два каскада Ажекских водопадов, скрытых в

тени каньона. Это идеальный маршрут для тех, кто хочет провести день на свежем воздухе, отдохнуть в тишине и искупаться в чистой воде. Подходит для семей с детьми от 7 лет, при условии хорошей физической подготовки

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Чудесные пейзажи Ореховского водопада

По дороге, обрамленной рододендронами, мы пройдем к одному из самых высоких водопадов Сочи — Ореховскому. Шумный поток воды стремится в реку Безуменка с высоты почти 30 метров, а пышный лес подступает к самой кромке ярко-бирюзовой воды. Здесь вы отдохнете в окружении первозданной природы, сделаете отличные фотографии и понаблюдаете со смотровой площадки за причудливыми и мягкими изгибами реки вдоль ущелья.

Искупаться под струями Ажекских водопадов

Через пару часов лесными тропами я проведу вас к нижнему Ажекскому водопаду, скрытому в сумраке каньона и состоящему из двух каскадов. Водопад почти всегда находится в тени, что придает этому месту таинственную атмосферу. Вы сможете освежиться в чистой прохладной воде и отдохнуть, а затем мы начнем неспешный подъем к экопоселению «Ажек» и верхнему Ажекскому водопаду, чтобы по-настоящему насладиться уединением и красотой сочинской природы. Мы поговорим об особенностях этих мест, перекусим на свежем воздухе, искупаемся у водопада и с новыми силами отправимся в обратный путь.

Кому подойдет этот маршрут

Прохождение маршрута возможно с детьми от 7 лет (при соответствующей физической подготовке ребенка).

Организационные детали