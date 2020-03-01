Дмитрий проводит ещё 3 экскурсии

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  4. Сказочные водопады Красной Поляны

Открыть очарование и старинные легенды Водопада Желаний, Девичьих Слез и Пасти Дракона

Дмитрий
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Дмитрий – ваш гид
В авто-путешествии вы посетите три совершенно разных водопада.

Все они напоминают героев сказки, написанной самой Природой, и непременно станут украшением вашей фотоколлекции.

Вы отведаете целебной воды из источников и искупаетесь в кристальных лагунах.

А сопровождать трекинг будут романтичные легенды и поверья.
4990 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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Сказочные водопады Красной Поляны
Сказочные водопады Красной Поляны

Что вас ожидает

Девичьи слезы
Первый водопад на вашем пути — широкий каскад струящихся потоков, и правда похожих на кристальные слезы. Даже в самую жаркую погоду Девичьи слезы не пересыхают. Добравшись до природного памятника, вы сможете искупаться в чистой воде, услышите старинное предание о любви пастуха и юной девушки, а также узнаете о местной традиции, связанной с этой легендой.

Водопад Желаний
Далее я отвезу вас к «волшебному» водопаду в окружении красивых лесных зарослей, деревянных мостиков и беседок. Как следует из названия, водопад обладает способностью исполнять мечты — прогулявшись по территории, вы сможете и сами это проверить, загадав желание. А если захотите, попробуете целебную воду из нарзанного источника.

Пасть Дракона
Последний пункт программы — живописное ущелье, где притаился еще один герой водопадного фэнтези. Совершив несложный трекинг, вы поймете, что такое имя водопаду дали не зря. Зрелище обрушивающейся стихии с 40-метровой высоты станет украшением ваших сочинских фото-воспоминаний. Кроме того, вы увидите редкое явление, как вход в пещеру служит руслом горной реки. И узнаете о феномене поверхностного и подземного водопадов, сливающихся в один поток.

История Красной Поляны
Перемещаясь между водопадами, вы услышите не только о природном достоянии региона, но и познакомитесь с историей Красной Поляны. Я расскажу о проектировании и строительстве знаменитых Олимпийских объектов, развитии горнолыжного курорта и других крупных развлекательных проектах. Кроме того, поговорим о древних дольменных комплексах, таинственных пещерах, минеральных источниках и других визитных карточках, ради которых ежегодно приезжает все больше путешественников.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Красной Поляне. Можно начать в Адлере (доплата 1500 руб.) или в центральном Сочи (доплата 2000 руб.)
  • Дополнительные расходы: входные билеты — 100 руб./чел. нарзаны, 100 руб./чел. — Пасть Дракона.
Сказочные водопады Красной Поляны
Сказочные водопады Красной Поляны
Сказочные водопады Красной Поляны
Сказочные водопады Красной Поляны
Сказочные водопады Красной Поляны
Сказочные водопады Красной Поляны
Сказочные водопады Красной Поляны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дмитрий
Дмитрий
Я переехал в Сочи после Олимпиады. Полюбил этот регион и готов с радостью поделиться этой любовью с вами! У меня высшее психологическое и экономическое образование. Практикующий психолог, в сфере туризма работаю с 2013 года. Провожу экскурсии по Абхазии, Сочи, Красной Поляне и Уфе. Жду вас в гости!
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Дмитрий проводит ещё 3 экскурсии

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