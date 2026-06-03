Дмитрий проводит ещё 3 экскурсии

Все они напоминают героев сказки, написанной самой Природой, и непременно станут украшением вашей фотоколлекции. Вы отведаете целебной воды из источников и искупаетесь в кристальных лагунах. А сопровождать трекинг будут романтичные легенды и поверья.
Описание экскурсии
Девичьи слезы
Первый водопад на вашем пути — широкий каскад струящихся потоков, и правда похожих на кристальные слезы. Даже в самую жаркую погоду Девичьи слезы не пересыхают. Добравшись до природного памятника, вы сможете искупаться в чистой воде, услышите старинное предание о любви пастуха и юной девушки, а также узнаете о местной традиции, связанной с этой легендой.
Водопад Желаний
Далее я отвезу вас к «волшебному» водопаду в окружении красивых лесных зарослей, деревянных мостиков и беседок. Как следует из названия, водопад обладает способностью исполнять мечты — прогулявшись по территории, вы сможете и сами это проверить, загадав желание. А если захотите, попробуете целебную воду из нарзанного источника.
Пасть Дракона
Последний пункт программы — живописное ущелье, где притаился еще один герой водопадного фэнтези. Совершив несложный трекинг, вы поймете, что такое имя водопаду дали не зря. Зрелище обрушивающейся стихии с 40-метровой высоты станет украшением ваших сочинских фото-воспоминаний. Кроме того, вы увидите редкое явление, как вход в пещеру служит руслом горной реки. И узнаете о феномене поверхностного и подземного водопадов, сливающихся в один поток.
История Красной Поляны
Перемещаясь между водопадами, вы услышите не только о природном достоянии региона, но и познакомитесь с историей Красной Поляны. Я расскажу о проектировании и строительстве знаменитых Олимпийских объектов, развитии горнолыжного курорта и других крупных развлекательных проектах. Кроме того, поговорим о древних дольменных комплексах, таинственных пещерах, минеральных источниках и других визитных карточках, ради которых ежегодно приезжает все больше путешественников.
Организационные детали
- Экскурсия начинается в Красной Поляне. Можно начать в Адлере (доплата 1500 руб.) или в центральном Сочи (доплата 2000 руб.)
- Дополнительные расходы: входные билеты — 100 руб. /чел. нарзаны, 100 руб. /чел. — Пасть Дракона
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
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Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Будучи проездом с Сочи, решила взять индивидуальную экскурсию и ни разу не пожалела.
Дмитрий рассказал как подъехать, встретил, изменил маршрут под мои желания, рассказал много интересного.
Рекомендую
Плюсы: удобный автомобиль, безопасное вождение, много интересной информации, адаптивность маршрута (было очень жарко, и уже на первом водопаде мы поняли, что будет тяжело подниматься пешком по жаре,