Дмитрий проводит ещё 3 экскурсии

В авто-путешествии вы посетите три совершенно разных водопада. Все они напоминают героев сказки, написанной самой Природой, и непременно станут украшением вашей фотоколлекции. Вы отведаете целебной воды из источников и искупаетесь в кристальных лагунах. А сопровождать трекинг будут романтичные легенды и поверья.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Девичьи слезы

Первый водопад на вашем пути — широкий каскад струящихся потоков, и правда похожих на кристальные слезы. Даже в самую жаркую погоду Девичьи слезы не пересыхают. Добравшись до природного памятника, вы сможете искупаться в чистой воде, услышите старинное предание о любви пастуха и юной девушки, а также узнаете о местной традиции, связанной с этой легендой.

Водопад Желаний

Далее я отвезу вас к «волшебному» водопаду в окружении красивых лесных зарослей, деревянных мостиков и беседок. Как следует из названия, водопад обладает способностью исполнять мечты — прогулявшись по территории, вы сможете и сами это проверить, загадав желание. А если захотите, попробуете целебную воду из нарзанного источника.

Пасть Дракона

Последний пункт программы — живописное ущелье, где притаился еще один герой водопадного фэнтези. Совершив несложный трекинг, вы поймете, что такое имя водопаду дали не зря. Зрелище обрушивающейся стихии с 40-метровой высоты станет украшением ваших сочинских фото-воспоминаний. Кроме того, вы увидите редкое явление, как вход в пещеру служит руслом горной реки. И узнаете о феномене поверхностного и подземного водопадов, сливающихся в один поток.

История Красной Поляны

Перемещаясь между водопадами, вы услышите не только о природном достоянии региона, но и познакомитесь с историей Красной Поляны. Я расскажу о проектировании и строительстве знаменитых Олимпийских объектов, развитии горнолыжного курорта и других крупных развлекательных проектах. Кроме того, поговорим о древних дольменных комплексах, таинственных пещерах, минеральных источниках и других визитных карточках, ради которых ежегодно приезжает все больше путешественников.

Организационные детали