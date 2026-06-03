Дмитрий проводит ещё 3 экскурсии

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Сказочные водопады Красной Поляны

Открыть очарование и старинные легенды в походе к водопадам Желаний, Девичьих Слез и Пасти Дракона
В авто-путешествии вы посетите три совершенно разных водопада.

Все они напоминают героев сказки, написанной самой Природой, и непременно станут украшением вашей фотоколлекции. Вы отведаете целебной воды из источников и искупаетесь в кристальных лагунах. А сопровождать трекинг будут романтичные легенды и поверья.
4.9
35 отзывов
Сказочные водопады Красной Поляны
Сказочные водопады Красной Поляны
Сказочные водопады Красной Поляны

Описание экскурсии

Девичьи слезы

Первый водопад на вашем пути — широкий каскад струящихся потоков, и правда похожих на кристальные слезы. Даже в самую жаркую погоду Девичьи слезы не пересыхают. Добравшись до природного памятника, вы сможете искупаться в чистой воде, услышите старинное предание о любви пастуха и юной девушки, а также узнаете о местной традиции, связанной с этой легендой.

Водопад Желаний

Далее я отвезу вас к «волшебному» водопаду в окружении красивых лесных зарослей, деревянных мостиков и беседок. Как следует из названия, водопад обладает способностью исполнять мечты — прогулявшись по территории, вы сможете и сами это проверить, загадав желание. А если захотите, попробуете целебную воду из нарзанного источника.

Пасть Дракона

Последний пункт программы — живописное ущелье, где притаился еще один герой водопадного фэнтези. Совершив несложный трекинг, вы поймете, что такое имя водопаду дали не зря. Зрелище обрушивающейся стихии с 40-метровой высоты станет украшением ваших сочинских фото-воспоминаний. Кроме того, вы увидите редкое явление, как вход в пещеру служит руслом горной реки. И узнаете о феномене поверхностного и подземного водопадов, сливающихся в один поток.

История Красной Поляны

Перемещаясь между водопадами, вы услышите не только о природном достоянии региона, но и познакомитесь с историей Красной Поляны. Я расскажу о проектировании и строительстве знаменитых Олимпийских объектов, развитии горнолыжного курорта и других крупных развлекательных проектах. Кроме того, поговорим о древних дольменных комплексах, таинственных пещерах, минеральных источниках и других визитных карточках, ради которых ежегодно приезжает все больше путешественников.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Красной Поляне. Можно начать в Адлере (доплата 1500 руб.) или в центральном Сочи (доплата 2000 руб.)
  • Дополнительные расходы: входные билеты — 100 руб. /чел. нарзаны, 100 руб. /чел. — Пасть Дракона

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1001 туриста
Я переехал в Сочи после Олимпиады. Полюбил этот регион и готов с радостью поделиться этой любовью с вами! У меня высшее образование в туризме, специальность — экскурсовод. Также есть высшее психологическое и экономическое образование. Практикующий психолог, в сфере туризма работаю с 2013 года. Провожу экскурсии по Абхазии, Сочи, Красной Поляне и Уфе. Жду вас в гости!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
4
3
2
1
1
Ольга
Были на экскурсии по водопадам Красной Поляны. Очень красивые и живописные места. Единственный момент: не смогли попасть на водопад Пасть Дракона. Проход туда оказался запрещен в связи с тем, что
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там сейчас небезопасно. Вместо этого Дмитрий предложил нам посмотреть Ахштырскую пещеру. Нам там понравилось. Потрясающие виды вокруг. И очень интересно было пройтись по пещере. Дмитрий отличный гид. Рассказывает увлекательно и интересно. У Дмитрия очень хорошо поставленная и грамотная речь - слушать приятно. Экскурсией очень довольны.

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Елена
Да кто я такая, чтобы в чем-то себе отказывать?
Будучи проездом с Сочи, решила взять индивидуальную экскурсию и ни разу не пожалела.
Дмитрий рассказал как подъехать, встретил, изменил маршрут под мои желания, рассказал много интересного.
Рекомендую
Да кто я такая, чтобы в чем-то себе отказывать?
Да кто я такая, чтобы в чем-то себе отказывать?
Да кто я такая, чтобы в чем-то себе отказывать?
Да кто я такая, чтобы в чем-то себе отказывать?
Да кто я такая, чтобы в чем-то себе отказывать?
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Виолетта
Очень комфортный и удобный вариант экскурсии по живописным местам Сочи, нам понравился расслабленный стиль Дмитрия 👍
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Екатерина
Экскурсия была великолепная. Потрясающая природа, замечательная организация поездки. Спасибо большое Дмитрию.
Экскурсия была великолепная. Потрясающая природа, замечательная организация поездки. Спасибо большое Дмитрию.
Экскурсия была великолепная. Потрясающая природа, замечательная организация поездки. Спасибо большое Дмитрию.
Экскурсия была великолепная. Потрясающая природа, замечательная организация поездки. Спасибо большое Дмитрию.
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Светлана
Дмитрий в нужный мне день не смог провести экскурсию и доверил меня своей коллеге Екатерине. Сказать, что я в восторге это ничего не сказать! Меня забрали от отеля, провезли по
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всем местам с учетом погоды, и на водопадах были и в пещеру заехали. Во время всего пути Екатерина рассказывала и вообще про жизнь в Красной Поляне, и про то, что здесь было до нас, а тут оказывается столько народов побывало! Спойлерить не буду, материал воспринимался легко, без перегруза, и реально интересно, по крайней мере для человека, который впервые тут поехал на экскурсию. А вообще, тут настолько красивые виды, что даже если бы Екатерина молчала всю дорогу, я бы все равно была в восторге) А главное, что не было этих толп туристов, и сама экскурсия только для меня, я ценю комфорт.

Дмитрий в нужный мне день не смог провести экскурсию и доверил меня своей коллеге Екатерине. Сказать,
Дмитрий в нужный мне день не смог провести экскурсию и доверил меня своей коллеге Екатерине. Сказать,
Дмитрий в нужный мне день не смог провести экскурсию и доверил меня своей коллеге Екатерине. Сказать,
Дмитрий в нужный мне день не смог провести экскурсию и доверил меня своей коллеге Екатерине. Сказать,
Дмитрий в нужный мне день не смог провести экскурсию и доверил меня своей коллеге Екатерине. Сказать,
Дмитрий в нужный мне день не смог провести экскурсию и доверил меня своей коллеге Екатерине. Сказать,
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Н
Нам экскурсия очень понравилась!
Плюсы: удобный автомобиль, безопасное вождение, много интересной информации, адаптивность маршрута (было очень жарко, и уже на первом водопаде мы поняли, что будет тяжело подниматься пешком по жаре,
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поэтому третий водопад заменили на пещеру, к которой Дмитрий, не жалея свой автомобиль:), подвёз нас максимально близко. Пещера нам очень понравилась, хоть она и небольшая. Если планируете идти в пещеру, одевайте удобную обувь, так как внутри скользко.
Минусы: водопады были не такие многоводные, как хотелось бы (весной они более эффективные, чем жарким летом).
В целом рекомендую и экскурсию, и экскурсовода 👍

Нам экскурсия очень понравилась!
Нам экскурсия очень понравилась!
Нам экскурсия очень понравилась!
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