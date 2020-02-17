3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Дружеский формат поездки

Вы могли заметить, что этот маршрут часто предлагают в несколько навязчивой форме. Я подхожу к вопросу иначе: вот если бы я поехал с семьёй или друзьями, каким бы я хотел видеть это приключение? По пути у нас не будет строгих правил и четких локаций, скорее, это будет путешествие в духе «вон там отличная пасека, заедем? Боитесь пчел, ну и ладно, поедем в другое место!». А еще одной фишкой будет пикник на берегу реки Шахе — вместе приготовим форель или мясо на гриле, поболтаем о жизни, а в дополнение я организую бесплатную фотосессию на профессиональный фотоаппарат.

Интересные и важные сведения (все-таки я учитель;)

По пути вы узнаете много интересного об истории освоения и заселения Черноморского побережья Кавказа, услышите о трагической судьбе ранее обитавших здесь народов, их обычаях и нравах. А еще проедете тропой бога Окхына и осознаете, что эта земля буквально наполнена древними мифами и легендами!

Легендарный каскад «33 водопада»

В долине реки Шахе вы откроете очаровательный комплекс, к которому стекаются армии путешественников (постараемся избежать толп). Я расскажу, что представляет из себя система водопадов и как они образовались, предоставлю вам время для самостоятельного исследования и созерцания природных творений.

Дегустации и лесная сказка

Кроме того, в поездке вы отведаете домашние вина, несколько видов великолепного кавказского меда, медовуху, сбитень. А также прогуляетесь по настоящему колхидскому лесу — ровеснику динозавров!