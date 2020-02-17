3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Пикник у реки Шахе и поездка к «33 водопадам»

Душевная поездка по красивым природным местам с живыми беседами об истории, природе и географии края

Сергей
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Сергей – ваш гид
Главная идея путешествия — сделать его по-настоящему уютным и даже семейным.

Мы будем жарить рыбку на гриле и говорить о потрясающей истории Кавказа, съездим на винные и медовые дегустации.

Прогуляемся по волшебному колхидскому лесу, который помнит эру Мезозоя.

И навестим комплекс водопадов, где получаются отличные снимки!
4800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Центр Сочи
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У этой экскурсии3 отзыва
4.67
Пикник у реки Шахе и поездка к «33 водопадам»
Пикник у реки Шахе и поездка к «33 водопадам»

Что вас ожидает

Дружеский формат поездки
Вы могли заметить, что этот маршрут часто предлагают в несколько навязчивой форме. Я подхожу к вопросу иначе: вот если бы я поехал с семьёй или друзьями, каким бы я хотел видеть это приключение? По пути у нас не будет строгих правил и четких локаций, скорее, это будет путешествие в духе «вон там отличная пасека, заедем? Боитесь пчел, ну и ладно, поедем в другое место!». А еще одной фишкой будет пикник на берегу реки Шахе — вместе приготовим форель или мясо на гриле, поболтаем о жизни, а в дополнение я организую бесплатную фотосессию на профессиональный фотоаппарат.

Интересные и важные сведения (все-таки я учитель;)
По пути вы узнаете много интересного об истории освоения и заселения Черноморского побережья Кавказа, услышите о трагической судьбе ранее обитавших здесь народов, их обычаях и нравах. А еще проедете тропой бога Окхына и осознаете, что эта земля буквально наполнена древними мифами и легендами!

Легендарный каскад «33 водопада»
В долине реки Шахе вы откроете очаровательный комплекс, к которому стекаются армии путешественников (постараемся избежать толп). Я расскажу, что представляет из себя система водопадов и как они образовались, предоставлю вам время для самостоятельного исследования и созерцания природных творений.

Дегустации и лесная сказка
Кроме того, в поездке вы отведаете домашние вина, несколько видов великолепного кавказского меда, медовуху, сбитень. А также прогуляетесь по настоящему колхидскому лесу — ровеснику динозавров!

Организационные детали

  • Я встречу вас в отеле Сочи и после экскурсии отвезу обратно
  • Экскурсия проводится на комфортном кроссовере с кондиционером
  • Продукты для пикника не включены в стоимость (от 500 руб/чел)
Пикник у реки Шахе и поездка к «33 водопадам»
Пикник у реки Шахе и поездка к «33 водопадам»
Пикник у реки Шахе и поездка к «33 водопадам»
Пикник у реки Шахе и поездка к «33 водопадам»
Пикник у реки Шахе и поездка к «33 водопадам»
Пикник у реки Шахе и поездка к «33 водопадам»
Пикник у реки Шахе и поездка к «33 водопадам»
Пикник у реки Шахе и поездка к «33 водопадам»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Центр Сочи.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Работаю учителем географии более 10 лет, более 7 лет живу в Сочи и уже четвертый год провожу экскурсии. На моих прогулках вы узнаете не только об экскурсионных объектах, но и о том, чем живет современный Сочи: о ценах, недвижимости, об интересных местах города и его необычных заведениях. А бесплатным бонусом к экскурсиям станет фотосессия на зеркальный фотоаппарат.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

17 февраля 2020
Экскурсия была подарком подруге на день рождения!!!!!! Сложилось все: чудесная, солнечная погода, замечательный гид, потрясающие виды, вкуснейшая форель. Рекомендуем всем, кто хочет провести время на природе, очиститься душой, получить огромный заряд энергии в тёплой и дружной компании. Сергей, наш гид, оказался замечательным рассказчиком и эрудитом, человеком, знающим своё дело, и превосходно готовящим форель. Огромное спасибо и безграничная благодарность Сергею за прекрасные выходные, потрясающие эмоции и за его безграничное терпение!!!!!
14 февраля 2020
В принципе, все понравилось. Видно, что гид - приятный человек. Единственное, очень тихо и монотонно рассказывает. Так как большая часть экскурсии проходила во время езды в машине, те, кто ехал на заднем сиденье, половину не слышали. Несколько раз просили говорить громче, не помогло
9 ноября 2019
День экскурсии был моим днём рождения и он удался!!!
Мы великолепно провели время благодаря Сергею!
33 водопада - место активно посещаемое, но нам удалось попасть туда без толпы туристов. Мы осмотрели без помех красоты природы и сделали прекрасные снимки!
А пикник в программе экскурсии стал для нас вообще находкой! Супер решение для праздничного обеда :)))
У Сергея не навязчивый сервис и общение было скорее дружеским. На прощание он рекомендовал нам интересные места, куда можем добраться самостоятельно, чем мы воспользовались и очень благодарны!
Всем рекомендуем эту экскурсию!
По маршруту программа совсем не сложная.) Везде добрались на машине. Самое экстремальное - мостки вокруг водопадов.) Фото в интернете помогут оценить сложность каждому для себя.

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