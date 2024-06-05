1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Треккинг к водопаду Кейва: путешествие по сердцу Красной Поляны
Погрузитесь в мир природной красоты и истории, следуя по живописным тропам к водопаду Кейва в компании опытного гида
Начало: Пгт Красная Поляна
9 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 6 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Уникальное путешествие по каньонам Псахо с гидом в Сочи
Любителям природы и активного отдыха эта экскурсия подарит незабываемые впечатления. Уникальные каньоны, тектонические разломы и водопады ждут вас
Начало: П. Галицыно
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 7 500₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по живописным уголкам Сочи
Исследуйте уникальные уголки Сочи: лечебные источники, скалы Прометея, экзотические фермы и чайные плантации с экспертом
Начало: Из отеля
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
Даже если у вас всего три дня на отдых в Сочи, Орлиные скалы обязательно стоит включить в программу. Фантастические панорамы и грот Прометея ждут вас
Начало: Автобусная остановка в Хостинском районе, до неё л...
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 4 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Пикник у реки Шахе и поездка к «33 водопадам»
Душевная поездка по красивым природным местам с живыми беседами об истории, природе и географии края
Начало: в центре Сочи
Завтра в 09:00
9 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Золотое кольцо Сочи: Путешествие по главным достопримечательностям
Пятичасовая экскурсия по Золотому кольцу Сочи - идеальный способ увидеть самые знаковые места города и окунуться в его историю
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
13 340₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дикий Сочи: путешествие от пещер до рощи
Погрузитесь в эксклюзивное приключение по диким тропам Сочи, открывая красоты каньонов и рощ
Начало: Из отеля
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Ущелье «Пасть дракона», легкий треккинг и панорамы Красной поляны
Насладиться красотой природы в компании геолога
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Субтропический оазис Сочи: Тисо-самшитовая роща и Чёртовы ворота
Полюбоваться нетронутой природой колхидского леса и горным ущельем
Начало: Возле ул. Самшитовой
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 4 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Волшебное путешествие к Ореховскому и Ажекским водопадам из Сочи
Погулять по таинственным лесным тропинкам и насладиться фантастической южной природой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 8 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
С культурологом по Агурскому ущелью - сквозь эпохи и мифы
Пройти секретными тропами, изучить дно древнего океана и узнать, как связаны ревматизм и Олимпиада
Начало: На улице Агурское Ущелье
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 5 900₽ за всё до 10 чел.
Групповая
4 часа
Квадроциклы по горам
Начало: Центральный район Сочи
Расписание: Ежедневно в 9:00, 11:00, 14:30,
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Абхазия: очарование Рицы и Гагры - путешествие из Сочи
Погрузитесь в мир красоты Абхазии: озеро Рица, Гагры, сосны Пицунды и колхидский лес ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Фотопрогулка
4 часа
Эксклюзивная фото-прогулка по живописным тропам Сочи
Погрузитесь в мир природной красоты и исторических загадок во время уникальной фото-прогулки в Сочи
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
83997 980₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Русская Швейцария: к горам Красной Поляны
Погулять по ущелью и колхидскому лесу, а затем насладиться горным пейзажем с высоты Розы Пик
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Ореховский и Ажекский водопады: поход + экскурсия
Полюбоваться заповедными пейзажами, рассмотреть реликтовые растения и узнать древнюю историю места
Начало: в отеле в Центральном или Хостинском районе Сочи л...
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
9 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Через фантастический колхидский лес к водопадам Ажек
Начало: Сочи или Адлер. Ближайшая остановка или Ж/Д, отель
Расписание: По вторника в 09:00
2 июля в 09:00
9 июля в 09:00
8 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Заповедные места Хосты: хранители доисторической природы
Каньон Чертовы Ворота, тисо-самшитовая роща, пещеры и лабиринты
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 2024Замечательно провели время! Светлана - профессиональный гид, мы получили много информации о Сочи и Адлере, Красной поляне, Розе Хутор, Эсте Садок
- ТТатьяна30 мая 2024С Анной было приятно общаться, она выдала нам трекинговые палки (которые нам очень пригодились) и виртуозно довела до водопада и
- ННаталья27 мая 2024👌🏻😀
- ВВенера25 мая 2024Благодарю за трекинг. Все на высоте.
- ННаталья23 мая 2024Прогулка получилась отличная, несмотря на дождь. Все очень понравилось. Наш гид Аня очень интересный собеседник. Много интересного узнали про заповедники, природу, фауну. Было интересно.
- ВВарфоломеева23 мая 2024Отлично покатались
- ИИрина19 мая 2024Машинка комфортная, чистая, седан. Гид Василий интересный человек и приятный собеседник. Рекомендую ещё на стадии переписки описать свои пожелания по
- ЛЛюбовь11 мая 2024Отличная прогулка по ущелью и скалам. Не слишком сложный и очень живописный маршрут. Рекомендую
- ККирилл11 мая 2024Все было супер!!
- ООльга11 мая 2024Прекрасная экскурсия-поход,Максим отличный эрудированный гид, мы в восторге, дочь 9лет справилась с маршрутом, только в самом конце немного устала) Рекомендуем,)
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Колхидский лес»
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