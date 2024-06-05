Экскурсии в Колхидский лес

Найдено 18 экскурсий в категории «Колхидский лес» в Сочи, цены от 4 000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Треккинг к водопаду Кейва
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
71 отзыв
Треккинг к водопаду Кейва: путешествие по сердцу Красной Поляны
Погрузитесь в мир природной красоты и истории, следуя по живописным тропам к водопаду Кейва в компании опытного гида
Начало: Пгт Красная Поляна
9 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 6 000 за всё до 8 чел.
Треккинг-экскурсия по каньонам Псахо
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
33 отзыва
Уникальное путешествие по каньонам Псахо с гидом в Сочи
Любителям природы и активного отдыха эта экскурсия подарит незабываемые впечатления. Уникальные каньоны, тектонические разломы и водопады ждут вас
Начало: П. Галицыно
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 7 500 за всё до 12 чел.
Насыщенная поездка по сочинским субтропикам
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
35 отзывов
Путешествие по живописным уголкам Сочи
Исследуйте уникальные уголки Сочи: лечебные источники, скалы Прометея, экзотические фермы и чайные плантации с экспертом
Начало: Из отеля
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
17 500 за всё до 4 чел.
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
20 отзывов
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
Даже если у вас всего три дня на отдых в Сочи, Орлиные скалы обязательно стоит включить в программу. Фантастические панорамы и грот Прометея ждут вас
Начало: Автобусная остановка в Хостинском районе, до неё л...
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 4 900 за всё до 6 чел.
Пикник у реки Шахе и поездка к «33 водопадам»
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
28 отзывов
Пикник у реки Шахе и поездка к «33 водопадам»
Душевная поездка по красивым природным местам с живыми беседами об истории, природе и географии края
Начало: в центре Сочи
Завтра в 09:00
9 июня в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Сочи. Главные объекты города-курорта за 5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
34 отзыва
Золотое кольцо Сочи: Путешествие по главным достопримечательностям
Пятичасовая экскурсия по Золотому кольцу Сочи - идеальный способ увидеть самые знаковые места города и окунуться в его историю
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
13 340 за всё до 8 чел.
Дикий Сочи: от пещер до самшитовой рощи
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
27 отзывов
Дикий Сочи: путешествие от пещер до рощи
Погрузитесь в эксклюзивное приключение по диким тропам Сочи, открывая красоты каньонов и рощ
Начало: Из отеля
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
17 500 за всё до 4 чел.
Ущелье «Пасть дракона», легкий треккинг и панорамы Красной поляны
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Ущелье «Пасть дракона», легкий треккинг и панорамы Красной поляны
Насладиться красотой природы в компании геолога
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Субтропический оазис Сочи: Тисо-самшитовая роща и Чёртовы ворота
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Субтропический оазис Сочи: Тисо-самшитовая роща и Чёртовы ворота
Полюбоваться нетронутой природой колхидского леса и горным ущельем
Начало: Возле ул. Самшитовой
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 4 900 за всё до 10 чел.
Волшебное путешествие к Ореховскому и Ажекским водопадам из Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Волшебное путешествие к Ореховскому и Ажекским водопадам из Сочи
Погулять по таинственным лесным тропинкам и насладиться фантастической южной природой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 8 000 за всё до 15 чел.
С культурологом по Агурскому ущелью - сквозь эпохи и мифы
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
9 отзывов
С культурологом по Агурскому ущелью - сквозь эпохи и мифы
Пройти секретными тропами, изучить дно древнего океана и узнать, как связаны ревматизм и Олимпиада
Начало: На улице Агурское Ущелье
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 5 900 за всё до 10 чел.
Квадроциклы по горам
🛻 На квадроциклах
Групповая
4 часа
23 отзыва
Квадроциклы по горам
Начало: Центральный район Сочи
Расписание: Ежедневно в 9:00, 11:00, 14:30,
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4 000 за человека
Абхазия: очарование Рицы и Гагры
Индивидуальная
12 часов
32 отзыва
Абхазия: очарование Рицы и Гагры - путешествие из Сочи
Погрузитесь в мир красоты Абхазии: озеро Рица, Гагры, сосны Пицунды и колхидский лес ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 500 за всё до 4 чел.
К Агурским водопадам и чайной плантации с фотосетом на iPhone 14
🚗 На машине
скидка
5%
Фотопрогулка
4 часа
6 отзывов
Эксклюзивная фото-прогулка по живописным тропам Сочи
Погрузитесь в мир природной красоты и исторических загадок во время уникальной фото-прогулки в Сочи
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
83997 980 за всё до 4 чел.
Русская Швейцария: к горам Красной Поляны
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Русская Швейцария: к горам Красной Поляны
Погулять по ущелью и колхидскому лесу, а затем насладиться горным пейзажем с высоты Розы Пик
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
9 000 за всё до 4 чел.
Ореховский и Ажекский водопады: поход + экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Ореховский и Ажекский водопады: поход + экскурсия
Полюбоваться заповедными пейзажами, рассмотреть реликтовые растения и узнать древнюю историю места
Начало: в отеле в Центральном или Хостинском районе Сочи л...
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
9 900 за всё до 4 чел.
Через фантастический колхидский лес к водопадам Ажек
Индивидуальная
10 часов
Через фантастический колхидский лес к водопадам Ажек
Начало: Сочи или Адлер. Ближайшая остановка или Ж/Д, отель
Расписание: По вторника в 09:00
2 июля в 09:00
9 июля в 09:00
8 500 за всё до 6 чел.
Заповедные места Хосты: хранители доисторической природы
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Заповедные места Хосты: хранители доисторической природы
Каньон Чертовы Ворота, тисо-самшитовая роща, пещеры и лабиринты
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
15 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Русская Швейцария: к горам Красной Поляны
    Замечательно провели время! Светлана - профессиональный гид, мы получили много информации о Сочи и Адлере, Красной поляне, Розе Хутор, Эсте Садок
    читать дальше

    и т. д. Побывали на источнике Нарзана, насладились видами гор, поднялись на Роза Пик… Мы задержались и Светлана с пониманием отнеслась к нам, т. к. мы были впервые в Сочи. Светлана легкая в общении, отлично владеет автомобилем, время в поездке пролетело незаметно за интересными рассказами и мы остались довольны! Мы благодарны Светлане за приятно проведанное время и хорошие впечатления! Рекомендую Светлану всем путешественникам, кто любит индивидуальные экскурсии или в кругу семьи, в кругу друзей.

  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Треккинг к водопаду Кейва
    С Анной было приятно общаться, она выдала нам трекинговые палки (которые нам очень пригодились) и виртуозно довела до водопада и
    читать дальше

    обратно. Маршрут не показался нам лёгкой прогулкой, хотя в целом мы не такие уж слабенькие. Он значительно сложнее, чем на Орлиных скалах из-за существенного набора высоты. Водопад был хорош. Спасибо.

  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    Дикий Сочи: от пещер до самшитовой рощи
    👌🏻😀
  • В
    Венера
    25 мая 2024
    Треккинг к водопаду Кейва
    Благодарю за трекинг. Все на высоте.
  • Н
    Наталья
    23 мая 2024
    Треккинг к водопаду Кейва
    Прогулка получилась отличная, несмотря на дождь. Все очень понравилось. Наш гид Аня очень интересный собеседник. Много интересного узнали про заповедники, природу, фауну. Было интересно.
  • В
    Варфоломеева
    23 мая 2024
    Квадроциклы по горам
    Отлично покатались
  • И
    Ирина
    19 мая 2024
    Насыщенная поездка по сочинским субтропикам
    Машинка комфортная, чистая, седан. Гид Василий интересный человек и приятный собеседник. Рекомендую ещё на стадии переписки описать свои пожелания по
    читать дальше

    тому как вы хотите провести день, и оповестить гида о своих возможностях и целях — тогда вам подберут наиболее оптимальный и красочный маршрут. Понравилось, что поддерживается темп группы и всё очень гибко, всё будет так, как хотите вы. Нам показали все самые красивые места) Один из бонусов — это кофеёк, сваренный гидом для вас прямо на берегу реки! А также, Василий сделает вам очень крутые фотки! В этом он тоже мастер! И плюсом ко всему, вы можете быть уверены в своей безопасности, ведь большинство гидов этой компании квалифицированные спасатели! В общем, мы советуем провести день, полный впечатлений именно с этой командой)

    Машинка комфортная, чистая, седан. Гид Василий интересный человек и приятный собеседник. Рекомендую ещё на стадии перепискиМашинка комфортная, чистая, седан. Гид Василий интересный человек и приятный собеседник. Рекомендую ещё на стадии переписки
  • Л
    Любовь
    11 мая 2024
    С культурологом по Агурскому ущелью - сквозь эпохи и мифы
    Отличная прогулка по ущелью и скалам. Не слишком сложный и очень живописный маршрут. Рекомендую
  • К
    Кирилл
    11 мая 2024
    Насыщенная поездка по сочинским субтропикам
    Все было супер!!
  • О
    Ольга
    11 мая 2024
    С культурологом по Агурскому ущелью - сквозь эпохи и мифы
    Прекрасная экскурсия-поход,Максим отличный эрудированный гид, мы в восторге, дочь 9лет справилась с маршрутом, только в самом конце немного устала) Рекомендуем,)
    Прекрасная экскурсия-поход,Максим отличный эрудированный гид, мы в восторге, дочь 9лет справилась с маршрутом, только в самом конце немного устала)Прекрасная экскурсия-поход,Максим отличный эрудированный гид, мы в восторге, дочь 9лет справилась с маршрутом, только в самом конце немного устала)Прекрасная экскурсия-поход,Максим отличный эрудированный гид, мы в восторге, дочь 9лет справилась с маршрутом, только в самом конце немного устала)

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Колхидский лес»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
  1. Треккинг к водопаду Кейва
  2. Треккинг-экскурсия по каньонам Псахо
  3. Насыщенная поездка по сочинским субтропикам
  4. Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
  5. Пикник у реки Шахе и поездка к «33 водопадам»
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Колхидский лес" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 4 000 до 17 500 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 340 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самую интересную из 18 экскурсий в Сочи на 2024 год по теме «Колхидский лес», 340 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам