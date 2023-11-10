Приглашаем вас присоединиться к драйвовому джиппинг-туру по Солохаулу.
Вы окунетесь в прозрачную воду Дагомысских корыт, также известных как «Озера любви», осмотрите живописный водопад Девичья коса святой Девы Марии и поднимитесь к загадочной горе Ведьмы. По желанию мы проведем вам экскурсию по чайным плантациям и дегустацию национальной кухни!
Вы окунетесь в прозрачную воду Дагомысских корыт, также известных как «Озера любви», осмотрите живописный водопад Девичья коса святой Девы Марии и поднимитесь к загадочной горе Ведьмы. По желанию мы проведем вам экскурсию по чайным плантациям и дегустацию национальной кухни!
Ближайшие даты:
10
ноя
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11
ноя
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12
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13
ноя
ноя
14
ноя
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ноя
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Что вас ожидает:
- Дагомысские корыта
- Белые скалы
- Водопад Девичья коса святой Девы Марии
- Ведьмина гора
- Смотровые площадки
- Парк Солохаул
- Висячий мост над рекой Шахе
- Чайная плантация (по желанию)
- Мужской монастырь
- Святой источник Пантелеймона с купелью
- Попробуете настоящую вкусную грузинскую кухню
- Купание до 40 минут даем (в сезон)
- Зиплайн
- Аэролифт (если работает)
- Каньон (иногда можем заехать туда бонусом)
- Усадьба Кошмана (если есть желающие туда зайти)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что Вас ждет Первая остановка с купанием — Дагомысские корыта. Вы окажетесь в сказочном уголке среди горных лесов и купелей с прозрачной водой. А мы раскроем, почему это место называют «Озерами любви». Далее смотровая площадка «На краю Земли» с потрясающим видом на гору Фишт и долину реки Шахе, а также аэролифт и зиплайн над рекой Шахе высотой около 200 метро и расстоянием 1 км. Вы увидите водопад Девичья коса святой Девы Марии, таинственную Ведьмину гору, висячий мост над рекой Шахе. Посетим мужской монастырь Крестовая пустынь — вы услышите историю монастыря и насладитесь окружающими его идиллическим предгорьями. А также увидите расположенную неподалеку часовню иконы Божией матери «Троеручица». По желанию группы мы отправимся на чайную плантацию и музей-усадьбу Кошмана. Вы прикоснетесь к истории русского чаеводства, прогуляетесь по живописным плантациям и узнаете о жизни Иуды Кошмана, знаменитого русского агронома и селекционера. Во время нашего путешествия попробуем настоящую грузинскую кухню. Важная информация Эта экскурсия проводится ежедневно, едем на УАЗ Хантерах, в наших машинах стоят сабвуферы, и вы получите много драйва — то, зачем и едете с нами! Включены трансфер, дегустации, завтрак.
Ежедневно в 13:00 с Адлера и дальше по Сочи и Дагомысу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер по Адлеру, Сочи, Дагомыс - от остановок
- Дегустации
- Завтрак
- Страховка
- Что не входит
- Обед (по желанию, завозим в кафе покушать)
- Трансфер из Красной Поляны
- Государственный экологический сбор (200 руб.)
- Аэролифт (если работает)
- Зиплайн до 1 км
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Остановки по Адлеру, Сочи и ДагомысЗавершение: Привезем где забрали
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 13:00 с Адлера и дальше по Сочи и ДагомысуЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Благодарим за доверие
- Скоро с вами свяжется наш менеджер
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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