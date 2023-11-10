Джип-тур в Солохаул: Ведьмина гора, самшиты и водопад

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Приглашаем вас присоединиться к драйвовому джиппинг-туру по Солохаулу.

Вы окунетесь в прозрачную воду Дагомысских корыт, также известных как «Озера любви», осмотрите живописный водопад Девичья коса святой Девы Марии и поднимитесь к загадочной горе Ведьмы. По желанию мы проведем вам экскурсию по чайным плантациям и дегустацию национальной кухни!
Джип-тур в Солохаул: Ведьмина гора, самшиты и водопад
Джип-тур в Солохаул: Ведьмина гора, самшиты и водопад
Джип-тур в Солохаул: Ведьмина гора, самшиты и водопад
Джип-тур в Солохаул: Ведьмина гора, самшиты и водопад
Джип-тур в Солохаул: Ведьмина гора, самшиты и водопад
Джип-тур в Солохаул: Ведьмина гора, самшиты и водопад
Джип-тур в Солохаул: Ведьмина гора, самшиты и водопад
Ближайшие даты:
10
ноя
11
ноя
12
ноя
13
ноя
14
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15
ноя
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Что вас ожидает:

  • Дагомысские корыта
  • Белые скалы
  • Водопад Девичья коса святой Девы Марии
  • Ведьмина гора
  • Смотровые площадки
  • Парк Солохаул
  • Висячий мост над рекой Шахе
  • Чайная плантация (по желанию)
  • Мужской монастырь
  • Святой источник Пантелеймона с купелью
  • Попробуете настоящую вкусную грузинскую кухню
  • Купание до 40 минут даем (в сезон)
  • Зиплайн
  • Аэролифт (если работает)
  • Каньон (иногда можем заехать туда бонусом)
  • Усадьба Кошмана (если есть желающие туда зайти)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что Вас ждет Первая остановка с купанием — Дагомысские корыта. Вы окажетесь в сказочном уголке среди горных лесов и купелей с прозрачной водой. А мы раскроем, почему это место называют «Озерами любви». Далее смотровая площадка «На краю Земли» с потрясающим видом на гору Фишт и долину реки Шахе, а также аэролифт и зиплайн над рекой Шахе высотой около 200 метро и расстоянием 1 км. Вы увидите водопад Девичья коса святой Девы Марии, таинственную Ведьмину гору, висячий мост над рекой Шахе. Посетим мужской монастырь Крестовая пустынь — вы услышите историю монастыря и насладитесь окружающими его идиллическим предгорьями. А также увидите расположенную неподалеку часовню иконы Божией матери «Троеручица». По желанию группы мы отправимся на чайную плантацию и музей-усадьбу Кошмана. Вы прикоснетесь к истории русского чаеводства, прогуляетесь по живописным плантациям и узнаете о жизни Иуды Кошмана, знаменитого русского агронома и селекционера. Во время нашего путешествия попробуем настоящую грузинскую кухню. Важная информация Эта экскурсия проводится ежедневно, едем на УАЗ Хантерах, в наших машинах стоят сабвуферы, и вы получите много драйва — то, зачем и едете с нами! Включены трансфер, дегустации, завтрак.

Ежедневно в 13:00 с Адлера и дальше по Сочи и Дагомысу

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер по Адлеру, Сочи, Дагомыс - от остановок
  • Дегустации
  • Завтрак
  • Страховка
Что не входит
  • Обед (по желанию, завозим в кафе покушать)
  • Трансфер из Красной Поляны
  • Государственный экологический сбор (200 руб.)
  • Аэролифт (если работает)
  • Зиплайн до 1 км
Где начинаем и завершаем?
Начало: Остановки по Адлеру, Сочи и Дагомыс
Завершение: Привезем где забрали
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 13:00 с Адлера и дальше по Сочи и Дагомысу
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Благодарим за доверие
  • Скоро с вами свяжется наш менеджер
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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