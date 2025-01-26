Путешествие по Абхазии с местным гидом - это возможность увидеть парк принца Ольденбургского, Юпшарский каньон и озеро Рица.
Туристы смогут насладиться архитектурой Зимнего театра и попробовать местные деликатесы: мёд, вино и сыры.
Также в программе посещение водопадов "Девичьи слёзы" и "Мужские слёзы", прогулка по Гагрской колоннаде и многое другое. Тур включает трансфер, дегустацию и подарок - бутылку абхазского вина
Туристы смогут насладиться архитектурой Зимнего театра и попробовать местные деликатесы: мёд, вино и сыры.
Также в программе посещение водопадов "Девичьи слёзы" и "Мужские слёзы", прогулка по Гагрской колоннаде и многое другое. Тур включает трансфер, дегустацию и подарок - бутылку абхазского вина
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Увлекательный джип-тур
- 🍷 Дегустация местных вин
- 🌿 Природные красоты Абхазии
- 📸 Фото на фоне Юпшарского каньона
- 🎁 Подарок - абхазское вино
Что можно увидеть
- Ресторан Гагрипш
- Парк принца Ольденбургского
- Гагрская колоннада
- Зимний театр
- Водопад «Девичьи слёзы»
- Юпшарский каньон
- Чабгарский карниз
- Озеро Рица
- Приморский бульвар
- Гегский водопад
- Самшитовый лес
- Подвесной мост
- Голубое озеро
- Река Бзыбь
- Водопад Мужские слёзы
Описание экскурсии
- Ресторан Гагрипш — один из символов города Гагра. Деревянное здание с часами было привезено в разобранном виде из Скандинавии в 1902 году
- Парк принца Ольденбургского. Создан более 100 лет назад. На территории собраны растения, произрастающие в разных уголках Земли
- Гагрская колоннада. Арочная конструкция в мавританском стиле расположена полукругом у небольшой площади
- Зимний театр, построенный пленными немцами в послевоенные годы. Его архитектурный стиль можно назвать «южным вариантом» неоклассики-ампира
- Дегустация. Вы попробуете мёд, медовуху, вино, чачу, сыр, высокогорный чай и мясо-по абхазски (включено в стоимость)
- Водопад «Девичьи слёзы» — множество струй, ниспадающих с высоты 55 метров. Местные жители считают, что водопад способен исполнить желания, главное — чтобы они были искренними и сопровождались подношениями духам в виде разноцветных ленточек
- Юпшарский каньон или «Каменный мешок». Глубокое ущелье с крутыми скалами и извилистой рекой, окружённое зелёными лесами и живописными пейзажами
- Чабгарский карниз или «Прощай, родина!» — пожалуй, самая популярная смотровая площадка по пути на озеро Рица. С неё открываются великолепные виды на Юпшарский каньон и одну из его самых узких частей шириной в 20 метров
- Озеро Рица — место, где душа находит покой, где можно забыть о повседневных заботах и просто наслаждаться красотой окружающего мира. У вас будет свободное время, чтобы отдохнуть, расслабиться и сделать красивые фото
Также вы увидите:
- Приморский бульвар в городе Гагра
- Гегский водопад
- Самшитовый лес
- Подвесной мост
- Голубое озеро
- Реку Бзыбь
- Водопад Мужские слёзы
Поездка проходит в сопровождении опытного водителя-гида, который не будет утомлять вас историческими фактами, но расскажет самое интересное о стране, в которой вырос.
Тайминг по локациям:
- Ресторан Гагрипш, Парк принца Ольденбургского — 20 мин
- Колоннада в городе Гагра и Зимний театр — 20 мин
- Смотровая площадка «Вид на новую Гагру» — 10 мин
- Дегустационный зал «Отырба» — 30 мин
- Пасека (дегустация мёда) — 20 мин
- Водопад влюблённых (может быть не доступен из-за погодных условий) — 15 мин
- Гегский водопад (может быть не доступен из-за погодных условий) — 40 мин
- Юпшарский каньон (обзорно, остановка запрещена)
- Озеро Рица — 1,5 часа (может быть увеличено в летний период)
- Чабгарский карниз — 15 мин
- Водопад «Мужские слёзы» — 10 мин
- Голубое озеро — 30 мин
- Подвесной мост через реку Бзыбь — 20 мин
- Водопад «Девичьи слёзы» — 10 мин
- Качели над рекой Бзыбь (могут быть недоступны в зимний период) — 15 мин
- Мандариновый сад (в зимний период) — 20 мин
- Купание в море (в летний период) — 1 час
По просьбе гостей время на некоторых локациях может быть продлено
Организационные детали
- Поедем на автомобилях УАЗ Patriot или УАЗ Hunter. Вместимость — 8 пассажирских мест
- Программа подходит для путешественников всех возрастов из РФ, Беларуси и Казахстана
- В стоимость включено: трансфер, сопровождение через границу, услуги водителя-гида, дегустация, подарок (бутылка абхазского вина)
- Для пересечения государственной границы РФ вам необходимо иметь при себе оригиналы документов, удостоверяющих личность — подробности в билете
- С вами поедет один из гидов-водителей нашей команды
Дополнительные расходы
- Экологический сбор в Рицинский национальный парк — 700 ₽ взрослый (с 12 лет), 200 ₽ детский (с 8 до 12 лет), до 8 лет бесплатно
- Питание — около 700 ₽ (по желанию)
- Тарзанка (зиплайн) — 1000 ₽ (по желанию)
- Катамараны на озере Рица — 500 ₽/30 мин (по желанию)
во вторник, четверг и субботу в 06:00 и 06:15
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет (12+) из Центрального и Хостинского района
|2250 ₽
|Детский билет (до 12 лет) из Центрального и Хостинского района
|2200 ₽
|Взрослый билет (12+) из Адлерского района и ПГТ Сириус
|1800 ₽
|Детский билет (до 12 лет) из Адлерского района и ПГТ Сириус
|1750 ₽
|Взрослый билет (12+) без трансфера, от границы
|1600 ₽
|Детский билет (до 12 лет) без трансфера, от границы
|1550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
С ближайшей к вам остановки общественного транспорта
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 06:00 и 06:15
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Сочи
Провела экскурсии для 102 туристов
Добрый день! Меня зовут Катерина, и я с огромной радостью помогу вам распланировать отдых. Я руковожу командой 15 водителей-гидов, профессионалов своего дела. Работаем мы более 5 лет. Нашу команду объединяет любовь к общему делу и гостям. Наша цель — подарить людям положительные эмоции, а также незабываемые впечатления о поездке по Абхазии.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
26 янв 2025
Абхазия зимой это нечто невероятное
Е
Елена
23 янв 2025
Всё круто организовано! Нам всё понравилось! Забирают с ближайшей остановки вашего место проживания. Быстро прошли через границу, гиды ждали и волновались за каждого туриста. Домашнее вино лилось рекой на протяжении
Igor
17 янв 2025
Насыщенная программа, вкусная и разнообразная дегустация, комфортный транспорт
Е
Елизавета
11 янв 2025
Прекрасная и очень красивая поездка. Огромное спасибо организатору и гидам!
Полина
7 янв 2025
Супер экскурсия,рекомендую,водители вежливые внимательные приятные,гид чудесный
Евгения
22 ноя 2024
Очень повезло с экскурсией: хороший экскурсовод и то, что сейчас "не сезон", нас было всего 4 чел, времени уделили всему много. Природа просто шикарная: Гегский водопад- очень красивый, а Рица
О
Оксана
21 ноя 2024
Всё отлично 👍. Красоты местности неописуемые🥹 это надо видеть своими глазами!!!!
З
Зитнер
24 окт 2024
Все прошло просто замечательно! Потрясающий, душевный и опытный экскурсовод провел интереснейшею экскурсию. Получилось много красивых фото, потому что это невероятные места по своей красоте! Большое спасибо организаторам, все прошло на 100 баллов! Обязательно поеду ещё!
Сирена
22 окт 2024
РИЦА и правда красавица! Завораживает природа Абхазии, как будто попадаешь в сказку.
Очень интересный и насыщенный маршрут, целый день пролетел как один миг!!!
Организация на высшем уровне, всё быстро, чётко, очень удобно
Очень интересный и насыщенный маршрут, целый день пролетел как один миг!!!
Организация на высшем уровне, всё быстро, чётко, очень удобно
Кирилл
21 окт 2024
Прекрасный способ провести день в прекрасной стране. Огромное множество красивейших пейзажей. Отдельно стоит отметить составление маршрута от организаторов. Водители- гиды становятся центром мини групп туристов и с удовольствием поддерживают нужную атмосферу. Гид Екатерина с особенным трепетом расскажет вам обо всех нюансах перехода через границу и особенностях страны, в гости которой вы отправляетесь.
А
Алена
19 окт 2024
Хочу выразить огромную благодарность за этот прекрасный день! Это было незабываемое и очень комфортное приключение! Таких гор, рек, водопадов я еще не видела! Нет слов, чтобы выразить эмоции, вы лучшие,
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