читать дальше осенью, мне кажется красивей чем летом. Вкусно поели в "Кавказском дворике" (хорошее соотношение цены и качества). Вкусное вино на дегустации (взяли несколько бутылок). Сыр, приправы и фрукты можно купить на рынке по хорошей цене возле Голубого озера (где зиплайн). На дегустации чая купили несколько упаковок, хороший оказался Молочный улун. На витрине у девушек все красиво, много фруктов в чае, а дома вскрыли упаковку и там в основном просто черный чай.

Очень повезло с экскурсией: хороший экскурсовод и то, что сейчас "не сезон", нас было всего 4 чел, времени уделили всему много. Природа просто шикарная: Гегский водопад- очень красивый, а Рица