Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

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Водопады, реки и источники — джип-тур по окрестностям Сочи

Везде-везде проехать с комфортом и проникнуться красотой природы

Коля
Коля – представитель из Сочи
В этой экскурсии 🧭 — тишина самшитового леса, журчание горных рек, скальные фактуры каньонов и брызги 💦 водопадов.

Вы попадете под чары сочинских пейзажей и полюбуетесь видами с горы ⛰️ Ахун.

Проверите лечебную силу нарзана и голубой глины, побываете на стоянке первобытного человека и раскроете необычные сюжеты о прошлом этого края.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • В горы
  • 🛣Джиппинг
  • 💧Водопады
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 1400011 900 ₽ за экскурсиюскидка15%

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Водопады, реки и источники — джип-тур по окрестностям Сочи
Водопады, реки и источники — джип-тур по окрестностям Сочи

Что вас ожидает

Сплетение природы и историй
Я отвезу вас к самым живописным каньонам и водопадам в Сочинском регионе. По пути мы будем останавливаться на смотровых площадках — для прогулок, купания в теплую погоду и фото-пауз. Любуясь пейзажами из окна машины, вы узнаете о том, какие растения здесь растут, какие животные обитают, как появились названия природных памятников. Любители истории 📖 услышат подробности о прошлом этих мест: Кавказская война, влияние Османской империи, работорговля и кладоискатели — я учту ваши интересы и поделюсь самыми яркими сюжетами!

А на маршруте вас ждут следующие локации:

  • Ущелье «Пасть дракона»: холодный родник прорывается сквозь скалы и образует заводь, а сверху падает теплый водопад;
  • Минеральный источник — вы испьете лечебного нарзана и пополните запасы воды;
  • Лабиринты каньона Псахо — осмотрим скальные породы и отыщем горную речку, проложившую себе путь через камни;
  • Реликтовый лес 🌳 — на прогулке 👣 вас впечатлит обилие зеленого мха, а я расскажу, что такое самшит и что ему угрожает;
  • Ореховский водопад, самый высокий в окрестностях Сочи — при желании вы сможете искупаться в его купелях.

Мы также посетим Ахштырскую пещеру, где нашли следы древнего человека, а еще поднимемся на гору Ахун: со сторожевой башни открывается замечательный вид на море 🌊 и окрестности города. В теплое время года заедем к источнику голубой лечебной глины. И, если останутся силы и желание, то полюбуемся архитектурой Сочи: наведаемся в фотогеничный заброшенный санаторий Орджоникидзе, зеленый парк 🌳 Ривьера и к Морскому порту!

Организационные детали

  • Экскурсию ⛳ проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия ⛳ проходит на автомобиле 🚘 одной из марок: Mercedes-Benz, Lexus, Toyota, Nissan. Я заберу вас у отеля в Сочи, Адлере или Красной Поляне.
  • Дополнительные расходы: питание 🍽️ и экологические сборы (100 руб. за каньоны, ущелья и водопады; 300 руб. за пещеры), а также билет 🎫 на Ахунскую башню — 200 руб. (по желанию)
Водопады, реки и источники — джип-тур по окрестностям Сочи
Водопады, реки и источники — джип-тур по окрестностям Сочи
Водопады, реки и источники — джип-тур по окрестностям Сочи
Водопады, реки и источники — джип-тур по окрестностям Сочи
Водопады, реки и источники — джип-тур по окрестностям Сочи
Водопады, реки и источники — джип-тур по окрестностям Сочи
Водопады, реки и источники — джип-тур по окрестностям Сочи
Водопады, реки и источники — джип-тур по окрестностям Сочи
Водопады, реки и источники — джип-тур по окрестностям Сочи
Водопады, реки и источники — джип-тур по окрестностям Сочи
Водопады, реки и источники — джип-тур по окрестностям Сочи
Водопады, реки и источники — джип-тур по окрестностям Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Коля
Коля
Моё имя Николай, уже больше 10 лет живу в Сочи. Постоянно ищу и открываю новые необычные места и изучаю их историю. Вместе с командой единомышленников провожу экскурсии по окрестностям города и Абхазии. Мы покажем такие места, куда добираются не все, и организуем все так, чтобы вы могли ни о чем не волноваться и отдыхать по-настоящему. Нам важно, чтобы вы были абсолютно довольны и захотели снова отправиться на наши экскурсии!
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