Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

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Водопады, реки и источники - поездка на внедорожнике по окрестностям Сочи

Добраться до локаций с комфортом и проникнуться красотой природы
В этой экскурсии — тишина древнего леса, журчание горных рек, скальные фактуры каньонов и брызги водопадов. Вы попадёте под чары сочинских пейзажей, попьёте настоящий нарзан и полюбуетесь видами с горы Ахун. А попутно услышите необычные сюжеты о прошлом этого края, откроете его флору и фауну.
4.8
145 отзывов
Водопады, реки и источники - поездка на внедорожнике по окрестностям Сочи
Водопады, реки и источники - поездка на внедорожнике по окрестностям Сочи
Водопады, реки и источники - поездка на внедорожнике по окрестностям Сочи

Описание экскурсии

Сплетение природы и историй

Я отвезу вас к самым живописным каньонам и водопадам в Сочинском регионе. По пути мы будем останавливаться на смотровых площадках — для прогулок, купания в тёплую погоду и фото-пауз. Любуясь пейзажами из окна машины, вы узнаете о том, какие растения здесь растут, какие животные обитают, как появились названия природных памятников. Любители истории услышат подробности о прошлом этих мест: Кавказская война, влияние Османской империи, работорговля и кладоискатели — я учту ваши интересы и поделюсь самыми яркими сюжетами!

А на маршруте вас ждут следующие локации:

  • Белые скалы — мы увидим завораживающий древний разлом земной коры, где на дне ущелья протекает живописная река
  • Минеральный источник — вы испьёте лечебного нарзана и пополните запасы воды
  • Реликтовый лес — на прогулке вас впечатлит обилие зеленого мха, а я расскажу, что такое самшит и что ему угрожает
  • Ореховский водопад, самый высокий в окрестностях Сочи — при желании вы сможете искупаться в его купелях

Мы также поднимемся на гору Ахун: с колеса обозрения открывается замечательный вид на море и окрестности города.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле одной из марок: Mercedes-Benz, Lexus, Toyota, Nissan, для больших компаний Hyundai H-1. Я заберу вас у отеля в Сочи или Адлере. Трансфер из других районов Большого Сочи обсуждается отдельно
  • Дополнительные расходы: питание и экологические сборы (250 ₽ за каньоны, ущелья и водопады; 500 ₽ за пещеры), билет на гору Ахун — 250 ₽. По желанию колесо обозрения — 550 ₽
  • Гору Ахун можно заменить посещением чайной плантации
  • По вашему желанию можно скорректировать маршрут
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Коля
Коля — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1192 туристов
Я с 2012 года живу в Сочи. Постоянно ищу и открываю новые необычные места и изучаю их историю. Вместе с командой единомышленников провожу экскурсии по окрестностям города и Абхазии. Мы показываем
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такие места, куда добираются не все. И организуем всё так, чтобы вы могли ни о чём не волноваться и отдыхать по-настоящему. Нам важно, чтобы вы были абсолютно довольны и захотели снова отправиться на наши экскурсии!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 145 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
141
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Алевтина
Спасибо большое за замечательную экскурсию, полностью оправдавшей наши ожидания. Николай забрал у отеля, на комфортабельной машине. У нас была просьба, побывать там, где еще не были и желательно там, где меньше туристов. Николай подобрал маршрут, который нам по силам, нам повезло, и на маршруте мы были одни. Невероятная красота, прекрасные рассказы обо всем вокруг, комфорт передвижения, всё было на высоте.
Спасибо большое за замечательную экскурсию, полностью оправдавшей наши ожидания. Николай забрал у отеля, на комфортабельной машине.
Спасибо большое за замечательную экскурсию, полностью оправдавшей наши ожидания. Николай забрал у отеля, на комфортабельной машине.
Спасибо большое за замечательную экскурсию, полностью оправдавшей наши ожидания. Николай забрал у отеля, на комфортабельной машине.
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Ю
Никогда раньше не брали индивидуальные экскурсии в путешествиях, и этот первый опыт оказался очень удачным. Экскурсовод Марина оставила приятное впечатление, познакомила с историей города Сочи, показала живописные места и отвечала
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на интересующие нас вопросы. Общение было очень увлекательным, а вождение супер комфортным. Марина водит очень аккуратно даже на извилистых горных дорогах в тёмное время суток. Не смотря на то, что мы с сестрой задержались на первых локациях, Марина показала нам все запланированные места. Ореховский водопад удалось увидеть в самый последний момент, перед тем как стало темно. Экскурсия оставила массу положительных впечатлений, очень рады, что выбрали именно её.

Никогда раньше не брали индивидуальные экскурсии в путешествиях, и этот первый опыт оказался очень удачным. Экскурсовод
Никогда раньше не брали индивидуальные экскурсии в путешествиях, и этот первый опыт оказался очень удачным. Экскурсовод
Никогда раньше не брали индивидуальные экскурсии в путешествиях, и этот первый опыт оказался очень удачным. Экскурсовод
Никогда раньше не брали индивидуальные экскурсии в путешествиях, и этот первый опыт оказался очень удачным. Экскурсовод
Никогда раньше не брали индивидуальные экскурсии в путешествиях, и этот первый опыт оказался очень удачным. Экскурсовод
Никогда раньше не брали индивидуальные экскурсии в путешествиях, и этот первый опыт оказался очень удачным. Экскурсовод
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Екатерина
Огромное спасибо Николаю за незабываемую и насыщенную экскурсию. В поездке от точки до точки Николай рассказывает интересные факты о истории нынешних мест. Сами точки невероятно красивые.
Мы посетили:
1. Навалишенское ущелье, это
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место незабываемое, обязательно стоит его посетить и проплыть в само ущелье против течения.
2. Чайную плантацию, попили настоящего горного чая, сделали классные фотки на фоне гор.
3. Ореховский водопад, красивейшее место, водопад переходит в горную реку, в которой так же можно искупаться, безумно красивые первозданные пейзажи.
Бонусом заехали на природный источник Нарзан, попили целебной воды).
Автомобиль в отличном состоянии, очень комфортный, ехать было очень приятно.

Огромное спасибо Николаю за незабываемую и насыщенную экскурсию. В поездке от точки до точки Николай рассказывает
Огромное спасибо Николаю за незабываемую и насыщенную экскурсию. В поездке от точки до точки Николай рассказывает
Огромное спасибо Николаю за незабываемую и насыщенную экскурсию. В поездке от точки до точки Николай рассказывает
Огромное спасибо Николаю за незабываемую и насыщенную экскурсию. В поездке от точки до точки Николай рассказывает
Огромное спасибо Николаю за незабываемую и насыщенную экскурсию. В поездке от точки до точки Николай рассказывает
Огромное спасибо Николаю за незабываемую и насыщенную экскурсию. В поездке от точки до точки Николай рассказывает
Огромное спасибо Николаю за незабываемую и насыщенную экскурсию. В поездке от точки до точки Николай рассказывает
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Регина
Посетили данную экскурсию с Сергеем! Сказать, что мы довольны - не сказать ничего! Экскурсия прошла великолепно. Легкая и очень понятная подача материала! Были с детьми (6 лет и 2 года),
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поэтому с уверенностью могу рекомендовать посещать эту экскурсию с детишками. Сергей отлично знает местность и куда и как лучше пройти или доехать, чтобы не устали детки и экскурсия прошла без напряга. Подача материала легкая и очень интересная, а главное простым языком, заинтересует даже ребенка. Сын сказал, что у нас был самый добрый гид!!! ☺️ Прекрасные виды, никто нас не торопил. Было время и пообедать во вкусном месте, неспеша насладится кухней и окрестностями на свежем воздухе. Заварили и продегустировали вкусный чай под открытым небом и насладились им в красивой деревянной беседке, глядя на огромные чайные плантации! Сергей сделал нам классные фото всей семьи. Всегда притормаживал, если было, что посмотреть по пути. А смотровая на закате - прям в самое сердечко💔! И мы были там одни!!! Никаких скоплений и толпящихся людей!!! Это шикарно, еще и в самый сезон!!! Благодаря таким людям, в Сочи хочется возвращаться и увидеть эти красоты в разное время года 🥰😍❤️!!!

Посетили данную экскурсию с Сергеем! Сказать, что мы довольны - не сказать ничего! Экскурсия прошла великолепно.
Посетили данную экскурсию с Сергеем! Сказать, что мы довольны - не сказать ничего! Экскурсия прошла великолепно.
Посетили данную экскурсию с Сергеем! Сказать, что мы довольны - не сказать ничего! Экскурсия прошла великолепно.
Посетили данную экскурсию с Сергеем! Сказать, что мы довольны - не сказать ничего! Экскурсия прошла великолепно.
Посетили данную экскурсию с Сергеем! Сказать, что мы довольны - не сказать ничего! Экскурсия прошла великолепно.
Посетили данную экскурсию с Сергеем! Сказать, что мы довольны - не сказать ничего! Экскурсия прошла великолепно.
Посетили данную экскурсию с Сергеем! Сказать, что мы довольны - не сказать ничего! Экскурсия прошла великолепно.
Посетили данную экскурсию с Сергеем! Сказать, что мы довольны - не сказать ничего! Экскурсия прошла великолепно.+1
Посетили данную экскурсию с Сергеем! Сказать, что мы довольны - не сказать ничего! Экскурсия прошла великолепно.
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Владимир
Благодарим Николая за прекрасную организацию нашей экскурсии! Начну с того, что нашей семье предоставили большой комфортабельный автомобиль.
Нам невероятно повезло с гидом Вячеславом! Он сделал все возможное, чтобы наш день прошел
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незабываемо. Великолепные локации и пейзажи, море позитивных эмоций и впечатлений. Невероятные виды с чайной плантации, вкус нашего Российского чая, оставило незабываемое впечатление. Купание в речке в Навалишенского ущелья. Белые скалы! Это особая история!!! Спуск и подъем оказался очень интересным, но и не самым лёгким, но благодаря Вячеславу, его подбадриваниям и шуточкам, мы с женой и нашими девочками преодолели его с достоинством. С Вячеславом (Славой) мы проплыли 3 или 4 порога и добрались до водопада. После Белых скал. нам уставшим и счастливым было предложено посещение горы Ахун, либо направиться на Змейковские водопады. Также в локации Змейковские водопады можно было поесть и дети соответственно выбрали место где можно поесть. Изюминкой на "торте" стал Ореховский водопад. Так как приходилось ехать по по узкой дороге на большой машине, где с одной стороны гора, с другой обрыв мои ноги, неоднократно искали педаль тормоза и скажу честно, был небольшой страх, но Вячеслав прекрасный водитель и с шутками успокаивал нас. Преодолев всего 239 железных ступеней и 6 бетонных ступеней нам открылся вид на красивейший Ореховский водопад. Вячеслав во время экскурсий все рассказывал доступным языком, с интересными деталями и нюансами.
Время пролетело незаметно.
Экскурсия заявлена на 6 часов, у нас она продлилась 11 часов, так как Слава давал нам много времени на отдых, нигде не торопил, давал прочувствовать атмосферу, мы все делали в удовольствие.
Хочется его поблагодарить за огромный труд! . Ну и в конце нашего путешествия, когда мы со Славой прощались у отеля, девочки спросили, неужели мы больше его не увидим, мы с женой сказали, что мы не прощались, мы сказали До свидания.

Благодарим Николая за прекрасную организацию нашей экскурсии! Начну с того, что нашей семье предоставили большой комфортабельный автомобиль.
Благодарим Николая за прекрасную организацию нашей экскурсии! Начну с того, что нашей семье предоставили большой комфортабельный автомобиль.
Благодарим Николая за прекрасную организацию нашей экскурсии! Начну с того, что нашей семье предоставили большой комфортабельный автомобиль.
Благодарим Николая за прекрасную организацию нашей экскурсии! Начну с того, что нашей семье предоставили большой комфортабельный автомобиль.
Благодарим Николая за прекрасную организацию нашей экскурсии! Начну с того, что нашей семье предоставили большой комфортабельный автомобиль.
Благодарим Николая за прекрасную организацию нашей экскурсии! Начну с того, что нашей семье предоставили большой комфортабельный автомобиль.
Благодарим Николая за прекрасную организацию нашей экскурсии! Начну с того, что нашей семье предоставили большой комфортабельный автомобиль.
Благодарим Николая за прекрасную организацию нашей экскурсии! Начну с того, что нашей семье предоставили большой комфортабельный автомобиль.
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Г
Ездили большой компанией,нам предоставили два комфортных джипа! У нас был гид Марина,в другом джипе Николай. Марина очень позитивный гид)) много чего интересного рассказывала,причем аккуратно и уверенно водит внедорожник, даже лучше
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многих опытных водителей! Увидели Ооочень красивые места,которые на других экскурсиях не показывали, даже не думали что Сочи так разнообразно красив! Маршрут подобрали по нашим пожеланиям!!! Время на локациях давали неограниченно!!! А когда налили всем вкуснейший чай с Пп вкусняшками это вообще что-то невообразимое было!!! РЕБЯТА ВЫ КРУТЫЕ!!! Так держать!!! Следующий раз мы по любому с Вами!!!!!!!!!!!!!!!

Ездили большой компанией,нам предоставили два комфортных джипа! У нас был гид Марина,в другом джипе Николай. Марина
Ездили большой компанией,нам предоставили два комфортных джипа! У нас был гид Марина,в другом джипе Николай. Марина
Ездили большой компанией,нам предоставили два комфортных джипа! У нас был гид Марина,в другом джипе Николай. Марина
Ездили большой компанией,нам предоставили два комфортных джипа! У нас был гид Марина,в другом джипе Николай. Марина
Ездили большой компанией,нам предоставили два комфортных джипа! У нас был гид Марина,в другом джипе Николай. Марина
Ездили большой компанией,нам предоставили два комфортных джипа! У нас был гид Марина,в другом джипе Николай. Марина
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