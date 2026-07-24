Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

В этой экскурсии — тишина древнего леса, журчание горных рек, скальные фактуры каньонов и брызги водопадов. Вы попадёте под чары сочинских пейзажей, попьёте настоящий нарзан и полюбуетесь видами с горы Ахун. А попутно услышите необычные сюжеты о прошлом этого края, откроете его флору и фауну.
Описание экскурсии
Сплетение природы и историй
Я отвезу вас к самым живописным каньонам и водопадам в Сочинском регионе. По пути мы будем останавливаться на смотровых площадках — для прогулок, купания в тёплую погоду и фото-пауз. Любуясь пейзажами из окна машины, вы узнаете о том, какие растения здесь растут, какие животные обитают, как появились названия природных памятников. Любители истории услышат подробности о прошлом этих мест: Кавказская война, влияние Османской империи, работорговля и кладоискатели — я учту ваши интересы и поделюсь самыми яркими сюжетами!
А на маршруте вас ждут следующие локации:
- Белые скалы — мы увидим завораживающий древний разлом земной коры, где на дне ущелья протекает живописная река
- Минеральный источник — вы испьёте лечебного нарзана и пополните запасы воды
- Реликтовый лес — на прогулке вас впечатлит обилие зеленого мха, а я расскажу, что такое самшит и что ему угрожает
- Ореховский водопад, самый высокий в окрестностях Сочи — при желании вы сможете искупаться в его купелях
Мы также поднимемся на гору Ахун: с колеса обозрения открывается замечательный вид на море и окрестности города.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле одной из марок: Mercedes-Benz, Lexus, Toyota, Nissan, для больших компаний Hyundai H-1. Я заберу вас у отеля в Сочи или Адлере. Трансфер из других районов Большого Сочи обсуждается отдельно
- Дополнительные расходы: питание и экологические сборы (250 ₽ за каньоны, ущелья и водопады; 500 ₽ за пещеры), билет на гору Ахун — 250 ₽. По желанию колесо обозрения — 550 ₽
- Гору Ахун можно заменить посещением чайной плантации
- По вашему желанию можно скорректировать маршрут
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Коля — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1192 туристов
Я с 2012 года живу в Сочи. Постоянно ищу и открываю новые необычные места и изучаю их историю. Вместе с командой единомышленников провожу экскурсии по окрестностям города и Абхазии. Мы показываем
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 145 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо большое за замечательную экскурсию, полностью оправдавшей наши ожидания. Николай забрал у отеля, на комфортабельной машине. У нас была просьба, побывать там, где еще не были и желательно там, где меньше туристов. Николай подобрал маршрут, который нам по силам, нам повезло, и на маршруте мы были одни. Невероятная красота, прекрасные рассказы обо всем вокруг, комфорт передвижения, всё было на высоте.
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Ю
Никогда раньше не брали индивидуальные экскурсии в путешествиях, и этот первый опыт оказался очень удачным. Экскурсовод Марина оставила приятное впечатление, познакомила с историей города Сочи, показала живописные места и отвечала
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Огромное спасибо Николаю за незабываемую и насыщенную экскурсию. В поездке от точки до точки Николай рассказывает интересные факты о истории нынешних мест. Сами точки невероятно красивые.
Мы посетили:
1. Навалишенское ущелье, это
Мы посетили:
1. Навалишенское ущелье, это
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Посетили данную экскурсию с Сергеем! Сказать, что мы довольны - не сказать ничего! Экскурсия прошла великолепно. Легкая и очень понятная подача материала! Были с детьми (6 лет и 2 года),
+1
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Благодарим Николая за прекрасную организацию нашей экскурсии! Начну с того, что нашей семье предоставили большой комфортабельный автомобиль.
Нам невероятно повезло с гидом Вячеславом! Он сделал все возможное, чтобы наш день прошел
Нам невероятно повезло с гидом Вячеславом! Он сделал все возможное, чтобы наш день прошел
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Г
Ездили большой компанией,нам предоставили два комфортных джипа! У нас был гид Марина,в другом джипе Николай. Марина очень позитивный гид)) много чего интересного рассказывала,причем аккуратно и уверенно водит внедорожник, даже лучше
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