Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Сплетение природы и историй
Я отвезу вас к самым живописным каньонам и водопадам в Сочинском регионе. По пути мы будем останавливаться на смотровых площадках — для прогулок, купания в теплую погоду и фото-пауз. Любуясь пейзажами из окна машины, вы узнаете о том, какие растения здесь растут, какие животные обитают, как появились названия природных памятников. Любители истории 📖 услышат подробности о прошлом этих мест: Кавказская война, влияние Османской империи, работорговля и кладоискатели — я учту ваши интересы и поделюсь самыми яркими сюжетами!
А на маршруте вас ждут следующие локации:
Мы также посетим Ахштырскую пещеру, где нашли следы древнего человека, а еще поднимемся на гору Ахун: со сторожевой башни открывается замечательный вид на море 🌊 и окрестности города. В теплое время года заедем к источнику голубой лечебной глины. И, если останутся силы и желание, то полюбуемся архитектурой Сочи: наведаемся в фотогеничный заброшенный санаторий Орджоникидзе, зеленый парк 🌳 Ривьера и к Морскому порту!