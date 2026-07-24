Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

В этой экскурсии — тишина древнего леса, журчание горных рек, скальные фактуры каньонов и брызги водопадов. Вы попадёте под чары сочинских пейзажей, попьёте настоящий нарзан и полюбуетесь видами с горы Ахун. А попутно услышите необычные сюжеты о прошлом этого края, откроете его флору и фауну.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сплетение природы и историй

Я отвезу вас к самым живописным каньонам и водопадам в Сочинском регионе. По пути мы будем останавливаться на смотровых площадках — для прогулок, купания в тёплую погоду и фото-пауз. Любуясь пейзажами из окна машины, вы узнаете о том, какие растения здесь растут, какие животные обитают, как появились названия природных памятников. Любители истории услышат подробности о прошлом этих мест: Кавказская война, влияние Османской империи, работорговля и кладоискатели — я учту ваши интересы и поделюсь самыми яркими сюжетами!

А на маршруте вас ждут следующие локации:

Белые скалы — мы увидим завораживающий древний разлом земной коры, где на дне ущелья протекает живописная река

— мы увидим завораживающий древний разлом земной коры, где на дне ущелья протекает живописная река Минеральный источник — вы испьёте лечебного нарзана и пополните запасы воды

— вы испьёте лечебного нарзана и пополните запасы воды Реликтовый лес — на прогулке вас впечатлит обилие зеленого мха, а я расскажу, что такое самшит и что ему угрожает

— на прогулке вас впечатлит обилие зеленого мха, а я расскажу, что такое самшит и что ему угрожает Ореховский водопад, самый высокий в окрестностях Сочи — при желании вы сможете искупаться в его купелях

Мы также поднимемся на гору Ахун: с колеса обозрения открывается замечательный вид на море и окрестности города.

Организационные детали