Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Что вас ожидает

Сплетение природы и историй

Я отвезу вас к самым живописным каньонам и водопадам в Сочинском регионе. По пути мы будем останавливаться на смотровых площадках — для прогулок, купания в теплую погоду и фото-пауз. Любуясь пейзажами из окна машины, вы узнаете о том, какие растения здесь растут, какие животные обитают, как появились названия природных памятников. Любители истории 📖 услышат подробности о прошлом этих мест: Кавказская война, влияние Османской империи, работорговля и кладоискатели — я учту ваши интересы и поделюсь самыми яркими сюжетами!

А на маршруте вас ждут следующие локации:

Ущелье «Пасть дракона» : холодный родник прорывается сквозь скалы и образует заводь, а сверху падает теплый водопад;

: холодный родник прорывается сквозь скалы и образует заводь, а сверху падает теплый водопад; Минеральный источник — вы испьете лечебного нарзана и пополните запасы воды;

— вы испьете лечебного нарзана и пополните запасы воды; Лабиринты каньона Псахо — осмотрим скальные породы и отыщем горную речку, проложившую себе путь через камни;

— осмотрим скальные породы и отыщем горную речку, проложившую себе путь через камни; Реликтовый лес 🌳 — на прогулке 👣 вас впечатлит обилие зеленого мха, а я расскажу, что такое самшит и что ему угрожает;

— на прогулке 👣 вас впечатлит обилие зеленого мха, а я расскажу, что такое самшит и что ему угрожает; Ореховский водопад, самый высокий в окрестностях Сочи — при желании вы сможете искупаться в его купелях.

Мы также посетим Ахштырскую пещеру, где нашли следы древнего человека, а еще поднимемся на гору Ахун: со сторожевой башни открывается замечательный вид на море 🌊 и окрестности города. В теплое время года заедем к источнику голубой лечебной глины. И, если останутся силы и желание, то полюбуемся архитектурой Сочи: наведаемся в фотогеничный заброшенный санаторий Орджоникидзе, зеленый парк 🌳 Ривьера и к Морскому порту!

Организационные детали