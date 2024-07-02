Запрыгивайте в джип — мы отправляемся в однодневное путешествие по Абхазии. Абхазия находится на расстоянии вытянутой руки от Сочи. Это идеальный маршрут на один день.
Вы посетите все главные достопримечательности — от города Гагры и набережной Черного моря до озера Рица и Гегского водопада. А еще попробуете местное вино и кухню.
Вы посетите все главные достопримечательности — от города Гагры и набережной Черного моря до озера Рица и Гегского водопада. А еще попробуете местное вино и кухню.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:30
Описание экскурсии
Что вас ждетПриглашаем Вас покорить горы Абхазии на комфортабельном внедорожнике в сопровождении компетентного водителя-экскурсовода. Познакомим Вас с красавицей Рицей. Вы ощутите всю мощь Гегского водопада. Мы с большим удовольствием расскажем и покажем Вам, что находится за пределами дорог. Вы познакомитесь с местной культурой, узнаете о здешних обычаях, отведаете национальных блюд, а так же продегустируете множество сортов меда и местных вин. С нами надежно, профессионально, интересно и комфортно. Мы покажем Вам природу, какой она остается на протяжении многих столетий. В этих местах можно спрятаться от повседневной суеты. Суровые скалы и тенистые каньоны, бурные водопады и бирюзово-прозрачные озера. Ваше путешествие будет насыщенно эмоциями и впечатлениями. Важно знать Комфортное пересечение границы без очередей и в сопровождении специально обученного человека, который подскажет Вам все тонкости и особенности прохождения границы, а так же проконтролирует, чтобы Вы не попали под «тщательный досмотр». Возьмите с собой:
- документы удостоверяющие личность (паспорт РФ или загран. паспорт, свидетельство о рождении для детей до 14 лет) для прохождения пограничного контроля, • головные уборы, • удобную одежду и обувь, • тёплые вещи (толстовки,ветровки до середины мая обязательны), • купальные принадлежности (актуально с 1 июня), • солнцезащитный крем, • наличные деньги, • заряженные гаджеты. Какие документы нужны для въезда в Абхазию:.
- Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт • Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт • Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний) • Для граждан до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной.
- Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт.
• Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием. Важная информация:
- Экскурсию можно забронировать с трансфером из Центрального, Хостинского, Адлерского районов, от пгт Сириус или от границы. Выбирайте соответствующую опцию на форме бронирования.
- Время отправления на сайте указано ориентировочно и может меняться в зависимости от места вашего проживания.
- Оформляйте бронирование, и менеджер свяжется с вами в мессенджере или по телефону в течение двух часов, чтобы согласовать точное время и место посадки и ответить на ваши вопросы. Вы можете самостоятельно добраться до точки сбора в Адлере или на границе, если не хотите приобретать трансфер.
- Пожалуйста, оставляйте контактный телефон при бронировании для оперативной связи.
Ежедневно, 6:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+) из Центрального и Хостинского района
|2 250 ₽
|Дети (до 12 лет), пенсионеры, студенты из Центрального и Хостинского района
|2 250 ₽
|Дошкольный (до 6 лет) из Центрального или Хостинского района
|0 ₽
|Взрослый (12+) из Адлера и Сириуса
|1 900 ₽
|Дети (до 12 лет), пенсионеры, студенты из Адлера и Сириуса
|1 850 ₽
|Дошкольный (до 6 лет) из Адлера и Сириуса без предоставления места
|0 ₽
|Дошкольный (до 6 лет) от границы без предоставления места
|0 ₽
|Стандартный билет от границы
|1 600 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ресторан Гагрипш
- Парк принца Ольденбургского
- Приморский бульвар в городе Гагра
- Гагра Колоннада
- Зимний театр
- Смотровая площадка «Вид на новую Гагру»
- Дегустационный зал «Отырба» (бесплатная дегустация мёда, вина, чачи, сыра, мяса по-абхазски, высокогорного чая)
- Медовый двор (дегустация мёда и медовухи)
- Водопад Девичьи слезы
- Водопад Мужские слезы
- Подвесной мост через р. Бзыбь
- Кедровая роща
- Самшитовый лес
- Голубое озеро (тарзанка по желанию)
- Юпшарский каньон
- Каменный мешок
- Качели над рекой Бзыбь
- Чабгарский карниз
- Смотровая площадка «Прощай Родина»
- Озеро Рица (970 м над уровнем моря)
- Водопад Влюбленных
- Водопад Гегский (высота 70 м)
Что включено
- Сопровождение через государственную границу
- Услуги водителя-экскурсовода
- Подарок от водителя (бутылка абхазского вина)
- Страховка
- Подарочный сертификат (не забудьте взять у организатора)
- Трансфер из Центрального, Хостинского и Адлерского районов (выбирайте по типу билета)
- Дегустации
Что не входит в цену
- Экологический сбор в Рицинский национальный парк: взрослый (с 12 лет) - 700 руб, детский (с 8 до 12 лет) - 200 руб, дети до 8 лет - бесплатно
- Питание - средний чек 600 руб. (по желанию)
- Тарзанка - 1000 руб. (по желанию)
Место начала и завершения?
Ближайшая остановка или КПП вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, 6:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Важная информация
- Добрый день
- Вы забронировали джип-тур в Абхазию
- Благодарим Вас за то, что доверили нам свой отдых
- Внимательно ознакомьтесь со списком необходимых документов (в описании тура)
- Экскурсия обязательно состоится. Наш диспетчер свяжется с Вами вечером перед поездкой (с 19-00 до 21-30). Будьте готовы сообщить Ваш точный адрес, чтобы мы смогли определить ближайшую для Вас точку сбора
- Для пересечения государственной границы РФ Вам необходимо иметь при себе документы удостоверяющие личность в оригинале:
- Для совершеннолетних граждан (достигшие 18-ти летнего возраста: (паспорт гражданина РФ, загран паспорт). Документы должны быть в хорошем состоянии (не порваны, не порисованы, нет доступа к фото (не отклеяна и не надорвана ламинация), а так же не просрочен срок действия (на смену документа по возрасту дается 90 календарных дней, в таком случае просроченный паспорт считается действительным)
- Для несовершеннолетних граждан:
- Свидетельство о рождении (до 14 лет)
- Паспорт (с 14 лет). Обратите внимание, что в день наступления 14-ти летия несовершеннолетний гражданин РФ уже не может пересечь государственную границу по свидетельству о рождении, необходим паспорт
- Несовершеннолетние граждане могут покидать страну только в сопровождении законных представителей (мать, отец). Родственники второго порядка: тёти, дяди, бабушки, дедушки, братья, сёстры, соседи, должны иметь при себе нотариально заверенное разрешение на вывоз ребенка из страны (доверенность)
- Обратите, пожалуйста, внимание на то, что сбор туристов осуществляется с ближайших остановок общественного транспорта, находящихся рядом с вашим отелем
- Центральный район: ул. Виноградная, ул. Горького, Курортный проспект
- Хостинский район: Остановка «Хоста Мост»
- Адлерский район: ул. Ленина, ул. Каспийская, ул. Урожайная
- Сириус (Олимпийский парк): КПП крупных отелей
- Время прибытия на границу 7-30
- Большая просьба берите с собой наличные деньги для оплаты экскурсии и дополнительных услуг
- С собой необходимо взять:
- Купальные принадлежности и удобную обувь
- Солнцезащитный крем
- Наличные деньги
- Заряженые гаджеты
- Спасибо за то, что выбрали нашу команду
- P.S. - Если у Вас остались какие либо срочные вопросы, то пишите на WhatsApp для уточнения организационных моментов: 8-938-878-87-08 Екатерина
- С уважением
- Екатерина Лычак
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 627 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
2 июля 2024
Очень все понравилось нам с девочками. За небольшую стоимость классная экскурсия. Но она такая перегруженная, плюс винишко. Обратно по дороге уже дрыхли)
М
Матвей
30 июня 2024
Что касается планировки тура все хорошо. Места красивые.
Дегустация хромает от слова совсем, первый раз приехал на дегустацию, в которой ни один напиток и мед не понравились, сравниваю с Сочи(Красной поляной), там были те же сорта меда, и он горазда вкуснее.
Дегустация хромает от слова совсем, первый раз приехал на дегустацию, в которой ни один напиток и мед не понравились, сравниваю с Сочи(Красной поляной), там были те же сорта меда, и он горазда вкуснее.
М
Максим
30 июня 2024
Всем рекомендую!!! Впечатление не забываемое!!! Природа Абхазии это что-то!!! Организация поездки очень хорошая, гиды и водители вежливые, весёлые, знающие своё дело люди. Получил огромное удовольствие от поездки.
А
Ангелина
28 июня 2024
А
Анастасия
28 июня 2024
Это не экскурсия,а просто покатушки по Абхазии. Возят на уазе патриот с вырезанной крышей,в багажнике поставлены скамейки,в отвратительном состоянии, ехать не комфортно,водитель громко включает музыку и водит,как ненормальный нарушая все
А
Алена
28 июня 2024
Были с коллегой в туре на Рицу, всего было около 20 человек, но после пересечения границы нас распределили в несколько джипов и мы передвигались по Абхазии в мини группах, что
Б
Борис
27 июня 2024
Классная экскурсия, крутой водитель и красивые места. Организовано все очень хорошо.
А
Амина
27 июня 2024
Очень хорошо организованная поездка, все безумно понравилось! Организатор связалась лично, обговорила все моменты. До границы мы добирались сами, поэтому качество трансфера из Сочи и Адлера я оценить не могу.
Время проводили
Время проводили
А
Анастасия
25 июня 2024
A
Ahheirf
24 июня 2024
Отличная экскурсия) Очень насыщенный день. Абхазия завораживает своей природой. Хочется вернуться еще и еще. Через границу провели, разместили по машинам, угостили вином и началось наше однодневное путешествие. Водитель отличный, показал все, что было запланировано. Рекомендую)
Н
Носова
22 июня 2024
Впечатления просто великолепные! Съездили один раз в июне 23го года и не смогли остановиться))) Поехали снова в октябре, в этом году отправили семью! Все в восторге, каждый раз просим водителя Рустама, безумно нам понравился! Организатору Екатерине хотим сказать большое спасибо, супер организация и отношение! Обязательно будем ездить ещё! Ещё раз всем большое спасибо!
Д
Даша
21 июня 2024
Хорошая организация. Екатерина очень приятная, коммуникативная и с юмором. С самого начала заряжает. Водитель попался тоже очень хороший. Был заботливым. Отвечал на вопросы, которые возникали по местам.
Места бомбезные, музыка атмосферная.
Места бомбезные, музыка атмосферная.
Ю
Юля
21 июня 2024
Прекрасный тур. Очень понравилась Екатерина, заботливая, с юмором. У нас был водитель Рустам, все было на высшем уровне! Сама Абхазия великолепна!
E
Elena
17 июня 2024
Экскурсия понравилась, все отлично организовано. Водителю Леве отдельное спасибо: весело и вкусно 👍🏿 От страны остались неоднозначные впечатления: прекрасная дикая природа и почти полное отсутствие инфраструктуры. Ежегодно сотни туристов приезжают
И
Ильзира
15 июня 2024
Все очень понравилось! Атмосфера, прекрасные виды, дегустация, общительный водитель по имени Грачик, организация тура все было на высоте. Получили море положительных эмоций. Рекомендую!
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