Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад

Запрыгивайте в джип — мы отправляемся в однодневное путешествие по Абхазии. Абхазия находится на расстоянии вытянутой руки от Сочи. Это идеальный маршрут на один день.

Вы посетите все главные достопримечательности — от города Гагры и набережной Черного моря до озера Рица и Гегского водопада. А еще попробуете местное вино и кухню.
4.9
627 отзывов
Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:30

Описание экскурсии

Что вас ждет

Приглашаем Вас покорить горы Абхазии на комфортабельном внедорожнике в сопровождении компетентного водителя-экскурсовода. Познакомим Вас с красавицей Рицей. Вы ощутите всю мощь Гегского водопада. Мы с большим удовольствием расскажем и покажем Вам, что находится за пределами дорог. Вы познакомитесь с местной культурой, узнаете о здешних обычаях, отведаете национальных блюд, а так же продегустируете множество сортов меда и местных вин. С нами надежно, профессионально, интересно и комфортно. Мы покажем Вам природу, какой она остается на протяжении многих столетий. В этих местах можно спрятаться от повседневной суеты. Суровые скалы и тенистые каньоны, бурные водопады и бирюзово-прозрачные озера. Ваше путешествие будет насыщенно эмоциями и впечатлениями. Важно знать Комфортное пересечение границы без очередей и в сопровождении специально обученного человека, который подскажет Вам все тонкости и особенности прохождения границы, а так же проконтролирует, чтобы Вы не попали под «тщательный досмотр». Возьмите с собой:
  • документы удостоверяющие личность (паспорт РФ или загран. паспорт, свидетельство о рождении для детей до 14 лет) для прохождения пограничного контроля, • головные уборы, • удобную одежду и обувь, • тёплые вещи (толстовки,ветровки до середины мая обязательны), • купальные принадлежности (актуально с 1 июня), • солнцезащитный крем, • наличные деньги, • заряженные гаджеты. Какие документы нужны для въезда в Абхазию:.
  • Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт • Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт • Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний) • Для граждан до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной.
  • Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт.

• Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием. Важная информация:

  • Экскурсию можно забронировать с трансфером из Центрального, Хостинского, Адлерского районов, от пгт Сириус или от границы. Выбирайте соответствующую опцию на форме бронирования.
  • Время отправления на сайте указано ориентировочно и может меняться в зависимости от места вашего проживания.
  • Оформляйте бронирование, и менеджер свяжется с вами в мессенджере или по телефону в течение двух часов, чтобы согласовать точное время и место посадки и ответить на ваши вопросы. Вы можете самостоятельно добраться до точки сбора в Адлере или на границе, если не хотите приобретать трансфер.
  • Пожалуйста, оставляйте контактный телефон при бронировании для оперативной связи.

Ежедневно, 6:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12+) из Центрального и Хостинского района2 250 ₽
Дети (до 12 лет), пенсионеры, студенты из Центрального и Хостинского района2 250 ₽
Дошкольный (до 6 лет) из Центрального или Хостинского района0 ₽
Взрослый (12+) из Адлера и Сириуса1 900 ₽
Дети (до 12 лет), пенсионеры, студенты из Адлера и Сириуса1 850 ₽
Дошкольный (до 6 лет) из Адлера и Сириуса без предоставления места0 ₽
Дошкольный (до 6 лет) от границы без предоставления места0 ₽
Стандартный билет от границы1 600 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ресторан Гагрипш
  • Парк принца Ольденбургского
  • Приморский бульвар в городе Гагра
  • Гагра Колоннада
  • Зимний театр
  • Смотровая площадка «Вид на новую Гагру»
  • Дегустационный зал «Отырба» (бесплатная дегустация мёда, вина, чачи, сыра, мяса по-абхазски, высокогорного чая)
  • Медовый двор (дегустация мёда и медовухи)
  • Водопад Девичьи слезы
  • Водопад Мужские слезы
  • Подвесной мост через р. Бзыбь
  • Кедровая роща
  • Самшитовый лес
  • Голубое озеро (тарзанка по желанию)
  • Юпшарский каньон
  • Каменный мешок
  • Качели над рекой Бзыбь
  • Чабгарский карниз
  • Смотровая площадка «Прощай Родина»
  • Озеро Рица (970 м над уровнем моря)
  • Водопад Влюбленных
  • Водопад Гегский (высота 70 м)
Что включено
  • Сопровождение через государственную границу
  • Услуги водителя-экскурсовода
  • Подарок от водителя (бутылка абхазского вина)
  • Страховка
  • Подарочный сертификат (не забудьте взять у организатора)
  • Трансфер из Центрального, Хостинского и Адлерского районов (выбирайте по типу билета)
  • Дегустации
Что не входит в цену
  • Экологический сбор в Рицинский национальный парк: взрослый (с 12 лет) - 700 руб, детский (с 8 до 12 лет) - 200 руб, дети до 8 лет - бесплатно
  • Питание - средний чек 600 руб. (по желанию)
  • Тарзанка - 1000 руб. (по желанию)
Место начала и завершения?
Ближайшая остановка или КПП вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, 6:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Важная информация
  • Добрый день
  • Вы забронировали джип-тур в Абхазию
  • Благодарим Вас за то, что доверили нам свой отдых
  • Внимательно ознакомьтесь со списком необходимых документов (в описании тура)
  • Экскурсия обязательно состоится. Наш диспетчер свяжется с Вами вечером перед поездкой (с 19-00 до 21-30). Будьте готовы сообщить Ваш точный адрес, чтобы мы смогли определить ближайшую для Вас точку сбора
  • Для пересечения государственной границы РФ Вам необходимо иметь при себе документы удостоверяющие личность в оригинале:
  • Для совершеннолетних граждан (достигшие 18-ти летнего возраста: (паспорт гражданина РФ, загран паспорт). Документы должны быть в хорошем состоянии (не порваны, не порисованы, нет доступа к фото (не отклеяна и не надорвана ламинация), а так же не просрочен срок действия (на смену документа по возрасту дается 90 календарных дней, в таком случае просроченный паспорт считается действительным)
  • Для несовершеннолетних граждан:
  • Свидетельство о рождении (до 14 лет)
  • Паспорт (с 14 лет). Обратите внимание, что в день наступления 14-ти летия несовершеннолетний гражданин РФ уже не может пересечь государственную границу по свидетельству о рождении, необходим паспорт
  • Несовершеннолетние граждане могут покидать страну только в сопровождении законных представителей (мать, отец). Родственники второго порядка: тёти, дяди, бабушки, дедушки, братья, сёстры, соседи, должны иметь при себе нотариально заверенное разрешение на вывоз ребенка из страны (доверенность)
  • Обратите, пожалуйста, внимание на то, что сбор туристов осуществляется с ближайших остановок общественного транспорта, находящихся рядом с вашим отелем
  • Центральный район: ул. Виноградная, ул. Горького, Курортный проспект
  • Хостинский район: Остановка «Хоста Мост»
  • Адлерский район: ул. Ленина, ул. Каспийская, ул. Урожайная
  • Сириус (Олимпийский парк): КПП крупных отелей
  • Время прибытия на границу 7-30
  • Большая просьба берите с собой наличные деньги для оплаты экскурсии и дополнительных услуг
  • С собой необходимо взять:
  • Купальные принадлежности и удобную обувь
  • Солнцезащитный крем
  • Наличные деньги
  • Заряженые гаджеты
  • Спасибо за то, что выбрали нашу команду
  • P.S. - Если у Вас остались какие либо срочные вопросы, то пишите на WhatsApp для уточнения организационных моментов: 8-938-878-87-08 Екатерина
  • С уважением
  • Екатерина Лычак
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 627 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
581
4
24
3
9
2
1
1
1
Ю
2 июля 2024
Очень все понравилось нам с девочками. За небольшую стоимость классная экскурсия. Но она такая перегруженная, плюс винишко. Обратно по дороге уже дрыхли)
М
30 июня 2024
Что касается планировки тура все хорошо. Места красивые.
Дегустация хромает от слова совсем, первый раз приехал на дегустацию, в которой ни один напиток и мед не понравились, сравниваю с Сочи(Красной поляной), там были те же сорта меда, и он горазда вкуснее.
М
30 июня 2024
Всем рекомендую!!! Впечатление не забываемое!!! Природа Абхазии это что-то!!! Организация поездки очень хорошая, гиды и водители вежливые, весёлые, знающие своё дело люди. Получил огромное удовольствие от поездки.
А
28 июня 2024
А
28 июня 2024
Это не экскурсия,а просто покатушки по Абхазии. Возят на уазе патриот с вырезанной крышей,в багажнике поставлены скамейки,в отвратительном состоянии, ехать не комфортно,водитель громко включает музыку и водит,как ненормальный нарушая все
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правила дорожного движения,рискуя жизнью людей. Про Абхазию и посещенные места не рассказали абсолютно ничего. Привозят на места,отпускают погулять на 20 минут без какого либо сопровождения в чужой стране,где на каждом углу разводят на деньги. Места бесспорно красивые,но хотелось бы хоть что-то о них услышать."Экскурсия" затянута и неинтересна. Местное население агрессивное,пытается выжить из всех деньги,никакой человечности,а так как тебя никто не сопровождает ты не знаешь как вести себя в другой стране с другими законами. На джипах везут в горы,это не безопасно,можно отбить все места,вылететь,разбиться,там не пристегнуться,держаться не за что(сидели на скамейках в багажнике). Ехали в горы по камням-булыжникам,в машине не было запасного колеса. Техника безопасности вообще отсутствует. На озере Рицца привозят в самое дорогое кафе,хотя есть и дешевле. 2 звезды только за вид.

А
28 июня 2024
Были с коллегой в туре на Рицу, всего было около 20 человек, но после пересечения границы нас распределили в несколько джипов и мы передвигались по Абхазии в мини группах, что
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очень порадовало) Отдельный респект нашему водителю - Севану, создал очень приятную атмосферу в поездке, общался деликатно и включал хорошую музыку)
Выбор локаций очень крут! И также нам очень понравилось, что в каждой локации мы были предоставлены сами себе, у нас было достойно времени, чтобы прогуляться и сделать фото и каждый это делала самостоятельно, а не большой группой толпой.
В общем благодарим за такой прекрасный уикенд!

Б
27 июня 2024
Классная экскурсия, крутой водитель и красивые места. Организовано все очень хорошо.
А
27 июня 2024
Очень хорошо организованная поездка, все безумно понравилось! Организатор связалась лично, обговорила все моменты. До границы мы добирались сами, поэтому качество трансфера из Сочи и Адлера я оценить не могу.
Время проводили
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в основном в горах и пригорных местностях (900-1000 м над уровнем моря), постепенно поднимаясь с низин, лицезрели горные озера, реки и водопады, невероятные горные склоны и вершины, ущелья, винные погреба и виноградные плантации.
Пили родниковую воду, дегустировали вина, чачу, чаи, сыр, мёд и мясо под интересные презентации об уникальных особенностях каждого продукта, его пользе и истории возникновения. Дегустации включены в стоимость.
Нам немного не повезло с погодой, в горах было прохладно, замерзли. Обязательно рекомендую брать с собой кофты, на всякий случай. Обед прямо в Рицинском парке, вокруг озера есть разные точки для обеда. Цены разные, ассортимент тоже, не ленитесь искать оптимальные варианты (мы за 800 р на двоих плотно перекусили, тогда как наши знакомые на аналогичный перекус потратили несколько тысяч)
У нас был крутой водитель (сказал называть его Андреем) – душевный и очень приятный мужчина, рассказывал много интересного и обеспечивал максимально безопасную и комфортную среду во время передвижения.
Рекомендую к покупке данный тур однозначно!!!

А
25 июня 2024
A
24 июня 2024
Отличная экскурсия) Очень насыщенный день. Абхазия завораживает своей природой. Хочется вернуться еще и еще. Через границу провели, разместили по машинам, угостили вином и началось наше однодневное путешествие. Водитель отличный, показал все, что было запланировано. Рекомендую)
Н
22 июня 2024
Впечатления просто великолепные! Съездили один раз в июне 23го года и не смогли остановиться))) Поехали снова в октябре, в этом году отправили семью! Все в восторге, каждый раз просим водителя Рустама, безумно нам понравился! Организатору Екатерине хотим сказать большое спасибо, супер организация и отношение! Обязательно будем ездить ещё! Ещё раз всем большое спасибо!
Д
21 июня 2024
Хорошая организация. Екатерина очень приятная, коммуникативная и с юмором. С самого начала заряжает. Водитель попался тоже очень хороший. Был заботливым. Отвечал на вопросы, которые возникали по местам.

Места бомбезные, музыка атмосферная.
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Не пью, но на дегустации вина оценила работу тамады Тимура. Очень заряженно и круто рассказывал и презентовал вино.

Не понравилась девушка, которая сопровождала в конце экскурсии обратно на границе. Противоположность Екатерине дневной.

Ю
21 июня 2024
Прекрасный тур. Очень понравилась Екатерина, заботливая, с юмором. У нас был водитель Рустам, все было на высшем уровне! Сама Абхазия великолепна!
E
17 июня 2024
Экскурсия понравилась, все отлично организовано. Водителю Леве отдельное спасибо: весело и вкусно 👍🏿 От страны остались неоднозначные впечатления: прекрасная дикая природа и почти полное отсутствие инфраструктуры. Ежегодно сотни туристов приезжают
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в эту страну, но, видимо, в ее восстановление не сильно заинтересованы власть имущие. На всех экскурсионных точках вам будут пытаться продать товары с общего конвейера под видом эксклюзивов в 5 раз дороже. Тут уже вам решать.

И
15 июня 2024
Все очень понравилось! Атмосфера, прекрасные виды, дегустация, общительный водитель по имени Грачик, организация тура все было на высоте. Получили море положительных эмоций. Рекомендую!

Входит в следующие категории Сочи

ГрупповыеДжиппингПрирода и пейзажиВыездныеНа весь деньАбхазияОзеро РицаПопулярные местаВодопадыГегский водопадДжиппинг в АбхазиюАвторскиеОт вашего отеля

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