Теплая пора года — идеальное время для пикников. Предлагаем вам прогулку по чайным плантациям Мацесты, во время которой вас ждут пикник и фотосессия.
На память об этом приключении вам останутся не только приятные впечатления, но и красочные фотографии.
На память об этом приключении вам останутся не только приятные впечатления, но и красочные фотографии.
Ближайшие даты:
24
мая
мая
26
мая
мая
27
мая
мая
31
мая
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Сейчас начинается самое лучшее время для летних пикников! Мы позаботимся обо всем, чтобы вы с комфортом отдохнули на природе, перекусили и оставили себе красочные фотографии на память.
Перед встречей обязательно обсудим с вами варианты гардероба, при необходимости предоставим платья в аренду. Встречаемся сразу на плантациях (отправим вам геолокацию).
Важно знать• из реквизита предоставляются скатерть, пикниковая корзина, посуда и шляпы, из продуктов — сезонные фрукты, выпечка и безалкогольные напитки;
- продолжительность съемки в пикниковой зоне — 30 минут, время вашего отдыха без нас — 1 час, продолжительность съемки на плантациях — 30 минут;
- через 3 дня вы получите ссылку на исходники, из которых сможете выбрать 15 фото для обработки.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Фотосъемка
- Реквизит для фото
- Продуктовый набор
- Что не входит
- Трансфер
- Входные билеты на плантации
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мацеста, Измайловская, 141 (место покупки билетов)Завершение: Чайные плантации
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Важная информация
- Трансфер не входит в стоимость.
- Входные билеты не входят в стоимость
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании