Сейчас начинается самое лучшее время для летних пикников! Мы позаботимся обо всем, чтобы вы с комфортом отдохнули на природе, перекусили и оставили себе красочные фотографии на память.

Перед встречей обязательно обсудим с вами варианты гардероба, при необходимости предоставим платья в аренду. Встречаемся сразу на плантациях (отправим вам геолокацию).

Важно знать• из реквизита предоставляются скатерть, пикниковая корзина, посуда и шляпы, из продуктов — сезонные фрукты, выпечка и безалкогольные напитки;