Для первого знакомства с Сочи или изучения города с неожиданной стороны я составил маршрут по живописным окрестностям курорта. Бескрайние чайные плантации, кристально чистые водопады и таинственный замок — в путешествии по этом маршруту вы не только насладитесь красотой нетронутой природы, но и зарядитесь яркими впечатлениями.

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Это неутомительная поездка по природным локациям и вместе с тем историческая экскурсия без беготни и суеты в тёплой дружеской атмосфере. В программе — места, в которых вы, скорее всего, ещё не были:

Чайные плантации

Обратите внимание — это будет не чайная поляна 100*100 метров, а самая большая и красивая плантация в России. Я научу вас собирать различные сорта чая — чёрный, зелёный, красный, жёлтый и белый.

Водопады

Покажу вам места, где вы сможете искупаться в кристально чистых водах водопада и покорить дикую форель, резвящуюся в струях горной реки. А ещё расскажу об истории золотодобычи на горных реках Сочи.

Замок с привидениями

Окунёмся в мир таинственного и загадочного прошлого нашего города, побывав в локации, будоражащей умы кладоискателей и любителей потустороннего мира. Вы узнаете, почему старожилы не рекомендуют появляться здесь после заката.

Организационные детали

Поездка проходит на высокопроходимом внедорожнике Suzuki Grand Vitara с подушками безопасности и кондиционером.