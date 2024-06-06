Побывать на чайных плантациях, среди горных водопадов и в замке с привидениями
Для первого знакомства с Сочи или изучения города с неожиданной стороны я составил маршрут по живописным окрестностям курорта.
Бескрайние чайные плантации, кристально чистые водопады и таинственный замок — в путешествии по этом маршруту вы не только насладитесь красотой нетронутой природы, но и зарядитесь яркими впечатлениями.
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4 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Это неутомительная поездка по природным локациям и вместе с тем историческая экскурсия без беготни и суеты в тёплой дружеской атмосфере. В программе — места, в которых вы, скорее всего, ещё не были:
Чайные плантации
Обратите внимание — это будет не чайная поляна 100*100 метров, а самая большая и красивая плантация в России. Я научу вас собирать различные сорта чая — чёрный, зелёный, красный, жёлтый и белый.
Водопады
Покажу вам места, где вы сможете искупаться в кристально чистых водах водопада и покорить дикую форель, резвящуюся в струях горной реки. А ещё расскажу об истории золотодобычи на горных реках Сочи.
Замок с привидениями
Окунёмся в мир таинственного и загадочного прошлого нашего города, побывав в локации, будоражащей умы кладоискателей и любителей потустороннего мира. Вы узнаете, почему старожилы не рекомендуют появляться здесь после заката.
Организационные детали
Поездка проходит на высокопроходимом внедорожнике Suzuki Grand Vitara с подушками безопасности и кондиционером.
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 176 туристов
Меня зовут Роман, я очень люблю Краснодарский край. Мне интересно исследовать новые для себя горные вершины, руины древних замков, таинственные пещеры и многое другое. С радостью поделюсь с вами своими открытиями!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
6 июня 2024
Неделю назад состоялась экскурсия «Знакомый незнакомый Сочи»
Её мне проводил гид Роман. Крайне интересный и располагающийся к себе человек, с ним очень легко и комфортно, с первых минут общения было ощущение, читать дальше
что это встреча давних друзей. Роман показал великолепной красоты нетривиальные локации, где нет толп туристов, присутствует только умиротворяющее единение с природой. Благодаря Роману и его связям с одним из местных жителей удалось прокатиться на коне Казбеке по дорожкам чайных плантаций.
Прелесть индивидуальной экскурсии с Романом заключается ещё и в том, что он никогда не ограничивал меня по времени и даже была возможность поменять последнюю локацию. Кроме всего прочего, Роман является прекрасным фотографом, благодаря нему у меня осталось очень много чудесных фотографий.
От экскурсии получила массу приятных впечатлений, благодарю за исключительно положительные эмоции! Если буду брать экскурсии по Сочи, то только у Романа!
Анна
30 мая 2024
Это наша с дочкой вторая экскурсия с Романом, и я думаю, что не последняя, ведь в окрестностях Сочи так много интересных мест, а Роман - гид с многолетним опытом, который читать дальше
любит свою работу и отлично знает свой край, и при этом продолжает его исследовать! С ним очень комфортно и интересно, много разной информации рассказал как по истории края, так и о современности, с любовью к Сочи, к природе, и с юмором! Как и в прошлый раз, Роман сделал нам много прекоасных фотографий. Дочке тоже очень понравилось, она многое запомнила из рассказанного, и следующую экскурсию ждёт:)
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татьяна
18 мая 2024
Была на экскурсии 18.05.24. Экскурсовод-водитель Роман. Осталось приятное послевкусие от поездки. Роман умеет создать атмосферу безмятежности. Знает, что надо туристу. Прекрасные виды без толпы людей. На чайной плантации не первый раз. Но читать дальше
никогда не видела семян чая. Роман не только рассказал,но и показал их. Немного адренолинчика, чтобы турист не заскучал, по дороге на водопад. И снова поекрасные виды. Отличное авто, внушающее безопасность. Главное -чуствуешь себя желанным гостем у радушного хозяина. Спасибо за поездку.
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Ольга
30 апр 2024
Очень понравилась экскурсия! Роман замечательный рассказчик👌. Было интересно. Локации не банальные, впечатлений масса. Машина комфортная, проходимая🤝 время пролетело не заметно