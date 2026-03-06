1 отзыв оставили туристы

Вы погуляете по живописной территории Сочинского национального парка, послушаете пение птиц, подышите свежим воздухом и насладитесь красотой чайных плантаций. Я запечатлею на камеру ваши чувства и эмоции.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Путешествие в мир природы

Вы посетите заповедный реликтовый лес, увидите, как в долине между Кавказских гор растет самый северный в мире чай.

Остановись, мгновение!

Сочинский национальный парк — идеальное место для фотопрогулки. Разнообразие природных богатств в нём безгранично! Я поймаю в объектив самые тонкие и душевные моменты прогулки, ваши улыбки, эмоции и, быть может, признания в любви. А также подскажу, где встретить самый красивый закат, и отвечу на все интересующие вас вопросы.

Змейковские водопады: вас ждёт небольшая фотопрогулка по реликтовому лесу к каскаду водопадов через буковый лес, усеянный папоротниками.

В летнее время водопады могут пересохнуть. Также работает баня и бывает много купающихся, уточняйте детали в переписке.

Организационные детали