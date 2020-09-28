1 отзыв оставили туристы

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Фотопутешествие по волшебным окрестностям Сочи

Посетить водопады и чайные плантации и получить на память профессиональные снимки

5
1 отзыв
Илья
Илья – Гид из Сочи
Вы погуляете по живописной территории Сочинского национального парка, послушаете пение птиц, подышите свежим воздухом и насладитесь красотой Змейковских водопадов и чайных плантаций.

А я раскрою богатую историю 📖 города и запечатлею на камеру ваши чувства и эмоции.
Задать вопросОбычно отвечает за 10 ч.
  • 📸Фото на память
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 💧Водопады
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 7 500 ₽ за экскурсию

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Фотопутешествие по волшебным окрестностям Сочи
Фотопутешествие по волшебным окрестностям Сочи

Что вас ожидает

Путешествие в мир природы
Вы посетите заповедный реликтовый лес 🌳, полюбуетесь живописными Змейковскими водопадами и увидите, как в долине между Кавказских гор ⛰️ растет самый северный в мире чай. Я не дам вам заскучать и расскажу, как складывалась история 📖 Сочи на протяжении веков, почему во времена Российской империи здесь было много греков и эстонцев, что такое Большой Сочи и кто привез в наши края первый чай.

Остановись, мгновение!
Сочинский национальный парк — идеальное место для фотопрогулки. Разнообразие природных богатств в нем безгранично! Я поймаю в объектив самые тонкие и душевные моменты прогулки, ваши улыбки, эмоции и, быть может, признания в любви. А также подскажу, где встретить самый красивый закат, и отвечу на все интересующие вас вопросы.

Организационные детали

  • Трансфер на комфортабельном автомобиле 🚘 включен в стоимость
  • В течение двух недель после фотопрогулки вы получите от 60 фотографий в обработке на Яндекс. диске
  • Маршрут несложный, проходит по оборудованным тропам и доступен путешественникам с базовой физической подготовкой
Фотопутешествие по волшебным окрестностям Сочи
Фотопутешествие по волшебным окрестностям Сочи
Фотопутешествие по волшебным окрестностям Сочи
Фотопутешествие по волшебным окрестностям Сочи
Фотопутешествие по волшебным окрестностям Сочи
Фотопутешествие по волшебным окрестностям Сочи
Фотопутешествие по волшебным окрестностям Сочи
Фотопутешествие по волшебным окрестностям Сочи
Фотопутешествие по волшебным окрестностям Сочи
Фотопутешествие по волшебным окрестностям Сочи
Фотопутешествие по волшебным окрестностям Сочи
Фотопутешествие по волшебным окрестностям Сочи
Фотопутешествие по волшебным окрестностям Сочи

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Илья
Илья
Привет! Меня зовут Илья, я занимаюсь фотографией более 5 лет. Очень люблю Южный Кавказ, путешествия и природу. Ничто не заменит мне похода в лес или в горы. Посидеть на берегу бурлящей горной реки под ночным небом — это кайф. С радостью проведу для вас фотосессию на фоне наших волшебных мест в формате Love story, душевной семейной истории или индивидуального портрета!
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1 отзыв оставили туристы

28 сентября 2020
Все понравилось, отличные фотографии

Илья проводит ещё 1 экскурсию

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