1 отзыв оставили туристы

Вы погуляете по живописной территории Сочинского национального парка, послушаете пение птиц, подышите свежим воздухом и насладитесь красотой чайных плантаций. Я запечатлею на камеру ваши чувства и эмоции.
Описание фото-прогулки
Путешествие в мир природы
Вы посетите заповедный реликтовый лес, увидите, как в долине между Кавказских гор растет самый северный в мире чай.
Остановись, мгновение!
Сочинский национальный парк — идеальное место для фотопрогулки. Разнообразие природных богатств в нём безгранично! Я поймаю в объектив самые тонкие и душевные моменты прогулки, ваши улыбки, эмоции и, быть может, признания в любви. А также подскажу, где встретить самый красивый закат, и отвечу на все интересующие вас вопросы.
Змейковские водопады: вас ждёт небольшая фотопрогулка по реликтовому лесу к каскаду водопадов через буковый лес, усеянный папоротниками.
В летнее время водопады могут пересохнуть. Также работает баня и бывает много купающихся, уточняйте детали в переписке.
Организационные детали
- Если у вас есть льготы — обязательно берите с собой оригиналы подтверждающих документов
- Трансфера из Адлера, Сириуса, Красной Поляны и других дальних районов Сочи нет
- Самый быстрый способ попасть в Сочи к началу маршрута: от ж/д вокзала Адлера и Олимпийского парка до Сочи отправляются скоростные электрички «Ласточка»
- Маршрут несложный, проходит по оборудованным тропам и доступен с детьми
- Также дополнительно оплачивается вход на чайную плантацию (300 ₽ за чел.) и водопады (400 ₽ за чел.)
- В течение двух недель после фотопрогулки вы получите от 60 фотографий в обработке на Яндекс. диске. Я снимаю в жанре лайфстайл и делаю легкую обработку (без сильной ретуши), сохраняя вашу естественную красоту
- Съёмка проходит на профессиональную камеру Sony a7 III
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Центральный Сочи, Курортный проспект или Ж/д вокзал Мацеста. Из Адлера, Сириуса, Поляны не забираю
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1085 туристов
Я местный житель и профессиональный тревел-фотограф. Люблю путешествия и уединённую природу без толп людей. На фотосессиях помогаю легко позировать перед камерой и расслабиться. Провожу фототуры в дружеской и спокойной атмосфере. Обладаю коллекцией старых фотографий Сочи 19–20 веков.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Очень рекомендую! Выбирала между несколькими вариантами на трипстере, остановилась именно на этом и не ошиблась!
Илья очень подробно ответил на все мои вопросы перед бронированием, онлайн и вживую был очень вежлив
Илья очень подробно ответил на все мои вопросы перед бронированием, онлайн и вживую был очень вежлив
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Спасибо большое! Фотографии замечательные!
Нам все очень понравилось! Формат для нас очень подошел, спасибо Илье за работу, за подход - мы не модели,а Илья смог нас настроить на фото и при этом отвечал на наши вопросы и рассказывал много интересного 😁 всем советуем, легкая прогулка по новым местам и прекрасные фотографии 👍👍
Нам все очень понравилось! Формат для нас очень подошел, спасибо Илье за работу, за подход - мы не модели,а Илья смог нас настроить на фото и при этом отвечал на наши вопросы и рассказывал много интересного 😁 всем советуем, легкая прогулка по новым местам и прекрасные фотографии 👍👍
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И
Нет лучшего рассказчика, чем местный житель который любит свой родной город🙂 Илья - спасибо!
Впервые попробовали такой формат экскурсий, остались довольны. Рекомендуем👍🏻 Илья был на связи с момента бронирования, поездка прошла
Впервые попробовали такой формат экскурсий, остались довольны. Рекомендуем👍🏻 Илья был на связи с момента бронирования, поездка прошла
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И
Заказывали фотопутешествие в августе 2024, фотографии -их так много😱, выбор огромный, спасибо и за количество и за качество, четкие, красивые, локация шикарная, настоящая family прогулка, мы очень довольны и ни
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Фотопрогулка это лучшее, что можно придумать для любителей путешествий и красивых фотографий!)
У нас был супер впечатляющий и лёгкий маршрут. Чайные плантации, водопад и дача Сталина. Илья очень интересный собеседник и гид, с увлечением рассказывал нам интересные факты о местах, которые мы проезжали. Ну а получить спустя несколько дней волшебные фотографии, это вообще отвал всего) Спасибо за такую замечательную экскурсию!
У нас был супер впечатляющий и лёгкий маршрут. Чайные плантации, водопад и дача Сталина. Илья очень интересный собеседник и гид, с увлечением рассказывал нам интересные факты о местах, которые мы проезжали. Ну а получить спустя несколько дней волшебные фотографии, это вообще отвал всего) Спасибо за такую замечательную экскурсию!
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Фото-тур был запланирован на 26 августа. Учитывая сезон и отсутствие воды в водопаде в это время, наш экскурсовод-фотограф заранее предложил изменить маршрут и заехать вместо водопада на дачу Квитко. Мы
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