1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Путешествие в мир природы

Вы посетите заповедный реликтовый лес 🌳, полюбуетесь живописными Змейковскими водопадами и увидите, как в долине между Кавказских гор ⛰️ растет самый северный в мире чай. Я не дам вам заскучать и расскажу, как складывалась история 📖 Сочи на протяжении веков, почему во времена Российской империи здесь было много греков и эстонцев, что такое Большой Сочи и кто привез в наши края первый чай.

Остановись, мгновение!

Сочинский национальный парк — идеальное место для фотопрогулки. Разнообразие природных богатств в нем безгранично! Я поймаю в объектив самые тонкие и душевные моменты прогулки, ваши улыбки, эмоции и, быть может, признания в любви. А также подскажу, где встретить самый красивый закат, и отвечу на все интересующие вас вопросы.

Организационные детали