Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Что вас ожидает

Солохаул: истории 📖 за чашечкой чая

Мы уедем на 30 км вглубь от Сочинского побережья, в горное село Солохаул. Здесь ждут гостей в доме-музее Иуды Антоновича Кошмана, «отца» сочинского чая. Вы увидите первую чайную плантацию, угоститесь любимым напитком и блинами с вареньем. Я расскажу, как чай появился в России, что привело Кошмана в Сочи, какие сложности встречались на пути распространения чая. А еще вы раскроете, как правильно собирать чай, как это делали 100 лет назад и почему краснодарский чай больше не самый северный в мире.

Наслаждение пейзажами и рассказы о крае

Если захотите, мы посетим мужской монастырь «Крестовая пустынь» и заедем на святой источник, где так гармонично сочетаются творения природы и человека. Со смотровой площадки полюбуемся сказочной панорамой гор ⛰️ и реки Шахе, а также двумя водопадами. По пути я понятно и с интересом расскажу об этих землях, об их коренных жителях. Вы узнаете, что произошло с поселениями горцев, как миллионы лет назад образовались Кавказские горы и почему они считаются молодыми.

Ваше путешествие на фотографиях

Я буду фотографировать вас в самых живописных уголках маршрута — а таких предостаточно! Подскажу, как позировать, найду лучшие ракурсы и поймаю радостные мгновения. День мы завершим фотосессией на закате на секретной чайной плантации и в ореховом саду.

После экскурсии 🧭 вы сможете поужинать в кафе «На краю света» с видом на долину реки Шахе.

Организационные детали