Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

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Чайные плантации и долина Шахе + фотосессия

Вдохновиться горными пейзажами, слушая истории о крае, и получить атмосферные фотографии

Евгения
Евгения – Гид из Сочи
Экскурсия ⛳ вместе с фотосессией — вдвойне хорошо! За счастливыми эмоциями, новыми открытиями и яркими кадрами я предлагаю вам отправиться к реке Шахе, в чайные долины Сочи.

В музее вы познакомитесь с историей 📖 русского чаеводства, на смотровой восхититесь природой, на плантации проводите закат.

А попутно узнаете о прошлом и настоящем Кавказских гор ⛰️.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 📸Фото на память
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 8 200 ₽ за экскурсию

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Чайные плантации и долина Шахе + фотосессия
Чайные плантации и долина Шахе + фотосессия

Что вас ожидает

Солохаул: истории 📖 за чашечкой чая
Мы уедем на 30 км вглубь от Сочинского побережья, в горное село Солохаул. Здесь ждут гостей в доме-музее Иуды Антоновича Кошмана, «отца» сочинского чая. Вы увидите первую чайную плантацию, угоститесь любимым напитком и блинами с вареньем. Я расскажу, как чай появился в России, что привело Кошмана в Сочи, какие сложности встречались на пути распространения чая. А еще вы раскроете, как правильно собирать чай, как это делали 100 лет назад и почему краснодарский чай больше не самый северный в мире.

Наслаждение пейзажами и рассказы о крае
Если захотите, мы посетим мужской монастырь «Крестовая пустынь» и заедем на святой источник, где так гармонично сочетаются творения природы и человека. Со смотровой площадки полюбуемся сказочной панорамой гор ⛰️ и реки Шахе, а также двумя водопадами. По пути я понятно и с интересом расскажу об этих землях, об их коренных жителях. Вы узнаете, что произошло с поселениями горцев, как миллионы лет назад образовались Кавказские горы и почему они считаются молодыми.

Ваше путешествие на фотографиях
Я буду фотографировать вас в самых живописных уголках маршрута — а таких предостаточно! Подскажу, как позировать, найду лучшие ракурсы и поймаю радостные мгновения. День мы завершим фотосессией на закате на секретной чайной плантации и в ореховом саду.

После экскурсии 🧭 вы сможете поужинать в кафе «На краю света» с видом на долину реки Шахе.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, фотосессия 📷, вход в дом-музей Кошмана
  • Дополнительно оплачиваются по желанию: чай с блинами в доме-музее — 250-300 руб. на человека; ужин в кафе — около 600-700р на человека
  • Через несколько дней после путешествия вы получите профессиональные фотографии 📸 в обработке
Начало и место завершения
🚩 в районе ТРЦ «МореМолл»
Чайные плантации и долина Шахе + фотосессия
Чайные плантации и долина Шахе + фотосессия
Чайные плантации и долина Шахе + фотосессия
Чайные плантации и долина Шахе + фотосессия
Чайные плантации и долина Шахе + фотосессия
Чайные плантации и долина Шахе + фотосессия
Чайные плантации и долина Шахе + фотосессия
Чайные плантации и долина Шахе + фотосессия
Чайные плантации и долина Шахе + фотосессия
Чайные плантации и долина Шахе + фотосессия
Чайные плантации и долина Шахе + фотосессия
Чайные плантации и долина Шахе + фотосессия
Чайные плантации и долина Шахе + фотосессия

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Евгения
Евгения
Привет, я Евгения! Водитель со стажем более 10 лет, профессиональный фотограф и дипломированный гид. Я родилась и выросла в Сочи, знаю историю Кавказа с детства. Прежде чем начать проводить экскурсии, я объездила все самые красивые и интересные уголки окрестностей Сочи и Абхазии. Истории, которые я рассказываю — это не текст, взятый в интернете. Это десятки прочитанных книг по истории, архитектуре, ботанике и географии Кавказа. Это рассказы местных жителей, с которыми я обожаю общаться. Поехали со мной, и вы не пожалеете!
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