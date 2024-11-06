Описание мастер-класса
Ожившие мифы и легенды Древней Эллады
Река Агура, берущая начало у подножия хребта Алек на высоте около 250 метров, проделывает путь в 10 километров и впадает в Чёрное море на территории Хостинского района города Сочи. Прокладывая себе путь между Орлиными скалами и горой Ахун, Агура низвергает свои воды со скальных уступов, образуя три живописных водопада.
Путешествие к водопадам
Дорога вдоль русла реки Агура ведет к водопадам, где перед вами оживут мифы и легенды Древней Эллады. Здесь вы встретите героев, таких как Геракл и Прометей. В Колхиду за Золотым руном отправлялись отважные аргонавты, среди которых были братья — Диоскуры, Кастор и Полидевк, основавшие по преданию город Диоскурию (ныне Сухум).
Цель нашего путешествия
Наша цель — водопад с необычным названием «Чёртова купель». Этот природный шедевр был создан благодаря тектоническим разломам и карстовым образованиям, и он впечатляет своей красотой.
Гора Большой Ахун
Гора Большой Ахун примечательна тем, что является самой высокой в центральной части города. Она словно стоит на страже города-курорта. С вершины в ясную погоду открывается великолепный вид на город и горы Кавказа.
В 1935 году сюда была проложена шоссейная дорога, а в 1936 году построена смотровая площадка с башней в старинном стиле, ставшая визитной карточкой города Сочи.
Полезные советы
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду, соответствующую погоде.
- Обязательно выбирайте удобную обувь для прогулки.
Погрузитесь в атмосферу мифов и легенд, наслаждаясь красотой природы и открывающимися видами!
Ежедневно по договоренности
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Агурское ущелье
- Агурские водопады
- Гора Ахун
- Панорама города со смотровой башни Ахун
- Ресторан
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Башня Ахун - 200 руб.
- Агурское ущелье - 200 руб. (экологический сбор)
- Мастер-класс по изготовлению хачапури - 1500 руб. (по предварительному заказу)
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь