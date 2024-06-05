Экскурсии с посещением горы Ахун

Найдено 42 экскурсии в категории «Гора Ахун» в Сочи, цены от 900 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
45 отзывов
Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи
Добраться до локаций с комфортом и проникнуться красотой природы
Начало: Сочи
«Мы также поднимемся на гору Ахун: со сторожевой башни открывается замечательный вид на море и окрестности города»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
1700013 600 за всё до 6 чел.
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
140 отзывов
Экскурсия «Два в одном»: Живопись Агурского ущелья и Орлиных скал
Исследуйте скрытые сокровища Сочи: от водопадов до горных вершин, наслаждаясь красотой и историями
Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ...
«В завершение, если у вас останутся силы, мы поднимемся на смотровую башню Ахун — вы рассмотрите с нее Олимпийский парк, Адлер, центр Сочи и даже Абхазию»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 60005 400 за всё до 15 чел.
Нетипичный Сочи на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
64 отзыва
Нетипичный Сочи: Путешествие на автомобиле по самым живописным местам
Погрузитесь в удивительный мир Сочи с экскурсией, где каждый шаг открывает новые удивительные места и истории
Начало: По договоренности
«Гора Ахун — самая высокая гора в окрестностях Сочи»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Насыщенное путешествие по Большому Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
20 отзывов
Олимпийская деревня и горнолыжные курорты Сочи в одном туре
Большой Сочи - это горы, море, парки и потрясающие виды. Прокатитесь на Мерседесе по горнолыжным поселкам, посетите Скайпарк и знаковые места города
«Гору Ахун со знаменитой смотровой площадкой»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 000 за всё до 6 чел.
Чайные плантации, водопады, термы: знакомство с природными достопримечательностями Сочи
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
4.5 часа
40 отзывов
Чайные плантации, водопады и термы Сочи: погружение в природу
Поднимитесь выше облаков, насладитесь красотой чайных плантаций, водопадов и термальных источников в Сочи
Начало: В микрорайоне Новая Мацеста
«В нашей программе — Змейковские водопады, чайные плантации, вершина горы Большой Ахун и термальный сероводородный источник у её подножия»
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
1450013 775 за всё до 4 чел.
Приключение в окрестностях Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
175 отзывов
Приключение на внедорожнике: неповторимая экскурсия в окрестностях Сочи
Откройте для себя живописные ландшафты и тайны Сочи, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с опытным гидом
Начало: Ваш Отель в Сочи/КПоляне
«Посетим чайные плантации и я расскажу вам о истории зарождения чая в Сочи, а в финале приключения полюбуетесь вечерним Сочи со смотровой площадки на горе Ахун»
Завтра в 16:00
9 июня в 08:00
19 000 за всё до 6 чел.
Ваш идеальный день в Сочи
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🎈 На воздушном шаре
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
12 часов
87 отзывов
Ваш идеальный день в Сочи: экскурсия-конструктор
Откройте для себя Сочи по-новому с экскурсией, которая учитывает все ваши пожелания и интересы
Начало: У вашего отеля (кроме Лазаревского района)
«От чайных плантаций до заката на горе Ахун: вы узнаете, как выращивают российский чай (самый северный в мире) и, конечно, попробуете его»
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.
Красота и легенды близлежащих гор
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
75 отзывов
Гора Ахун и величие Кавказа: экскурсия с легендами и панорамами
Путешествие к вершинам красоты: открывайте величественный Сочи с его горными легендами и дыхание природы
Начало: От вашего отеля (кроме Лазаревского района)
«Над красивым городом Сочи возвышается живописная гора Ахун, к которой вы и отправитесь»
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Сочи. Главные объекты города-курорта за 5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
34 отзыва
Золотое кольцо Сочи: Путешествие по главным достопримечательностям
Пятичасовая экскурсия по Золотому кольцу Сочи - идеальный способ увидеть самые знаковые места города и окунуться в его историю
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом
«Мы поднимемся на самую высокую точку прибрежной части Сочи, гору Большой Ахун, высота которой 663 метра»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
13 340 за всё до 8 чел.
Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
67 отзывов
Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»
Узнать о самых значимых местах, связанных со сталинской эпохой и жизнью культовой личности 20 века
Начало: На Курортном проспекте
«А также подниметесь на высшую точку прибрежного Сочи — гору Ахун — по шоссе, построенному по указанию Сталина всего за 102 дня и полюбуетесь городом со смотровой башни»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
13 800 за всё до 4 чел.
Многоликий Сочи: главное за день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
26 отзывов
Многоликий Сочи: главное за день
За несколько часов вы осмотрите неизведанные достопримечательности Сочи, познакомитесь с историей города и его традициями. Интересные факты и легенды ждут вас
Начало: место вашего проживания
«Последним пунктом маршрута станет смотровая площадка на башне горы Ахун, построенной по специальному приказу Сталина, или колесо обозрения, если башня будет закрыта»
13 июня в 12:00
15 июня в 06:00
11 735 за всё до 4 чел.
Восхождение на гору Ахун и Агурские водопады
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
20 отзывов
Восхождение на гору Ахун и Агурские водопады
Полюбоваться пейзажами Сочи и поближе познакомиться с курортом на активном треккинге
Начало: На остановке Хоста Мост
«Подняться на Ахун с надежным проводником»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 6 300 за всё до 6 чел.
Экскурсии по ТОП местам Сочи: от водопада до променада
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
104 отзыва
Экскурсии по лучшим местам Сочи: от природы до истории
Погрузитесь в красоту и историю Сочи с экскурсией, включающей водопады, архитектурные шедевры и уникальные природные места
Начало: У ж/д вокзала Сочи
«Затем мы отправимся на самую знаковую и главную достопримечательность центрального Сочи — гору Ахун»
13 июня в 12:30
15 июня в 08:30
7 689 за всё до 4 чел.
На гору Ахун - на мотоцикле
🏍 На мотоцикле
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
На гору Ахун - на мотоцикле
Прокатиться с ветерком на самую высокую точку побережья
«Дорога приведет нас на гору Ахун и на самую известную смотровую башню курорта»
Завтра в 22:30
9 июня в 13:00
70005 250 за экскурсию
Обзорная автобусная экскурсия по Сочи
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
48 отзывов
Обзорная автобусная экскурсия: история и красоты Сочи
Впервые в Сочи? Откройте все главные достопримечательности города в одной увлекательной поездке
Начало: У ближайшей к вашему месту проживания остановки об...
«Гора Ахун — лучшая природная обзорная площадка Сочи»
Расписание: ежедневно в 11:45
Завтра в 11:45
9 июня в 11:45
1 000 за человека
Тайны забытого Сочи
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
115 отзывов
Тайны забытого Сочи
Прикоснуться к загадочной изнанке и легендам города-курорта на групповой автобусной экскурсии
Начало: у вашего отеля или ближайшей для вас остановки общ...
«После обеда с блюдами черноморской кухни и дегустации мёда и вина путь продолжится к горе Ахун»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 11:30
9 июня в 11:30
11 июня в 11:30
1 300 за человека
На кабриолете по Сочи и окрестностям
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
Эксклюзивная поездка на кабриолете: Сочи, Красная Поляна, Ахун
Откройте великолепие Сочи, путешествуя на кабриолете. Личный водитель, комфорт и лучшие виды гарантированы
«По пути из Адлера в Сочи вы посетите знаменитую гору Ахун с одноименной башней, а если захотите, прокатитесь на колесе обозрения на макушке горы»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
16 900 за всё до 3 чел.
На мотоцикле по всему Сочи
🏍 На мотоцикле
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
На мотоцикле по всему Сочи
Промчаться по «царской» дороге и Олимпийскому парку и подняться на высоту 1170 метров по серпантину
Начало: В ПГТ «Сириус» или Адлере
«Вы увидите со стороны санаторий Орджоникидзе, таинственную дачу Квитко, смотровую башню и заброшенный ресторан на горе Ахун»
Завтра в 08:00
9 июня в 12:00
2000018 000 за экскурсию
Экскурсия в прошлое: советский курорт Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
18 отзывов
Экскурсия в прошлое: советский курорт Сочи
Взглянуть на один из важнейших периодов в истории города и узнать факты, о которых вы не подозревали
Начало: В центре Сочи
«А также заберетесь на башню Ахун, построенную всего за 101 день, с которой вам откроется лучший обзорный вид на город»
Завтра в 10:00
9 июня в 08:00
7 000 за всё до 4 чел.
«В гостях у хаски» - этноцентр на вершине горы Ахун
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
16 отзывов
«В гостях у хаски» - этноцентр на вершине горы Ахун
Познакомиться с северными ездовыми, зарядиться эмоциями от трекинга и насладиться панорамой Сочи
Начало: вершина горы Ахун
«Я проведу небольшой инструктаж и выдам специальное снаряжение — пояс, к которому будет крепиться собачья шлейка, и мы пойдем к вершине горы Большой Ахун»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 000 за человека
Мацестинский вояж
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
18 отзывов
Мацестинский вояж
Познакомиться с чайными традициями, посетить знаменитый источник и оценить панорамы с горы Ахун
Начало: В вашем отеле
«Впечатляющие панорамы с горы Ахун»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
13 340 за всё до 8 чел.
Один добрый день в Сочи: дружеский отдых по вашим правилам
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
13 отзывов
Один добрый день в Сочи: экскурсия с личным гидом
Проведите незабываемый день в Сочи, наслаждаясь индивидуальным маршрутом и домашней кухней
Начало: Автовокзал Сочи
«Восхитимся живописным Агурским ущельем, заберемся к легендарной башне Ахун и отправимся на настоящую сыроварню»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
2200018 700 за всё до 4 чел.
Визитная карточка Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
15 отзывов
Визитная карточка Сочи
Агурские водопады, Орлиные скалы и великолепные панорамы с высоты птичьего полета
Начало: На остановке «Спутник»
«Панорама горы Ахун — со стороны Орлиных скал вы также взглянет на самую высокую точку в окрестностях Сочи (высота 662,7 м)»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 000 за всё до 12 чел.
Обзорная экскурсия «Сочи и гора Ахун»
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
150 отзывов
Обзорная экскурсия «Сочи и гора Ахун»: культура, история, природа
Начало: Сочи, Сириус, Адлер: отель или ближайшая остановка
«За один день вы побываете: На горе Ахун, где у вас возникнет необыкновенное чувство парения»
Расписание: Ежедневно в 12:30 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
1 000 за человека
Сказочные окрестности Сочи и Мацесты
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Индивидуальная
9 часов
64 отзыва
Сказочные окрестности Сочи и Мацесты
Орлиные скалы, Дагомысские корыта, парк Солохаул и башня Ахун на автомобильной экскурсии
Начало: По месту вашего проживания в Сочи и Адлере
«Башня Ахун — место, где пересекаются тропы язычества и раннего христианства»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 9 999 за всё до 4 чел.
На круизном мотоцикле - на гору Ахун
🏍 На мотоцикле
Круиз
3 часа
10 отзывов
Круиз на мотоцикле к горе Ахун: незабываемые виды и мистические места Сочи
Приглашаем вас на уникальное путешествие на мотоцикле к вершинам горы Ахун. Откройте невероятные виды и тайные уголки Сочи, недоступные для обычных экскурсий
Начало: Любая точка Адлера или Сириуса
«Мы поднимемся по прекрасному серпантину на самую высокую точку на побережье — Гора Большой Ахун, со смотровой башни которого открывается потрясающий вид на весь Сочи, Адлер и Сириус»
Расписание: Ежедневно, круглосуточно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000 за человека
По Сочи с ветерком! Обзорная экскурсия на максискутере
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
3.5 часа
12 отзывов
По Сочи с ветерком! Обзорная экскурсия на максискутере
Прокатиться от Розы Ветров до Олимпийского парка, прогуляться к водопаду и ощутить ритм города
«Змейковские водопады или башня Ахун»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 500 за человека
Знакомьтесь, Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Знакомьтесь, Сочи: путешествие по курорту
Исследуйте красоту Сочи, его историю и культуру, наслаждаясь индивидуальным подходом и уникальными маршрутами
Начало: Из отеля
«В завершение подниметесь на смотровую башню Ахун, возведенную в 30-е годы прошлого века, и насладитесь видами на Сочи и горные долины»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 500 за всё до 4 чел.
Магия вечернего Сочи
🚌 На автобусе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Магия вечернего Сочи
Главные достопримечательности города и закат на горе Ахун на автомобильной обзорной экскурсии
Начало: По договоренности
«Гора Ахун — самая высокая точка на побережье»
9 июня в 17:00
10 июня в 17:00
12 000 за всё до 5 чел.
Знакомство с Сочи
Индивидуальная
4 часа
39 отзывов
Экскурсия Знакомство с Сочи: от Морского вокзала до горы Ахун
Приглашаем на увлекательную прогулку по Сочи. Всего за четыре часа вы увидите ключевые достопримечательности и познакомитесь с историей города
Начало: Ваш отель
«Посетим место силы - гору Ахун, при желании прокатимся на самом высоком в Сочи колесе обозрения, дачу Сталина, источник Мацеста, а потом неспешно прогуляемся по центральной части города от морского вокзала к Зимнему театру»
Расписание: В любой день, по договоренности с туристом
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
На шикарном кабриолете Ford MUSTANG по окресностяи Сочи
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
На шикарном кабриолете Ford MUSTANG по окресностяи Сочи
Начало: По договоренности
«Поездка в Красную Поляну или из Адлера в Сочи с посещением горы Ахун • Полюбуетесь пейзажами • Сделаете инстаграмные фото на фоне кабриолета»
Расписание: каждый день с 8:00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 500 за всё до 3 чел.
Вечерний Ахун
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Вечерний Ахун: экскурсия на смотровую башню
Исследуйте красоту Сочи с высоты птичьего полета, наслаждаясь вечерними огнями города с вершины горы Ахун
Начало: Центральный район Сочи
«Гора Ахун представляет собой короткий пятикилометровый хребет, протянувшийся с северо-запада на юго-восток пераллельно берегу моря и достигающий высоты 663 м»
Расписание: Ежедневно, время выезда по желанию туриста.
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
5 000 за всё до 4 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по городу Сочи
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Расширенная обзорная экскурсия по городу Сочи
Начало: По договоренности
«На этой экскурсии я предлагаю осмотреть центральную часть города, познакомиться с его историей, увидеть Мацесту, гору Ахун, дачу Сталина, Орлиные скалы, побывать на чайных плантациях»
Расписание: В любой день
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от 9 000 за экскурсию
Поездка к Агурским водопадам и на гору Ахун
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Поездка к Агурским водопадам и на гору Ахун
Насладиться красивейшей панорамой города и открыть мир сочинских джунглей
Начало: Около вашего отеля в Адлере, Сириусе или Центральн...
«Мы отправимся в одно из самых любимых мест сочинских путешественников — знаменитую гору Ахун»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
10 800 за всё до 3 чел.
Достопримечательности Сочи: полное погружение
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
12 отзывов
Достопримечательности Сочи: полное погружение
Посвятить день изучению любопытных окрестностей города-курорта
«Живописное Агурское ущелье, гора Ахун, Ахштырский каньон и одноимённая пещера, Скайпарк, Олимпийский парк и много чего ещё — в нашей программе, которая может быть изменена по вашему желанию»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
16 000 за всё до 8 чел.
Заброшенный Сочи: курорт, который мы потеряли
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
35 отзывов
Заброшенный Сочи: курорт, который мы потеряли
Увидеть самые зрелищные руины города, сделать необычные кадры и раскрыть тайны этих мест
«Далее по красивому серпантину мы поднимемся на гору Ахун»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
9 400 за всё до 4 чел.
Орлиные скалы, гора Ахун и Агурские водопады
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
65 отзывов
Орлиные скалы, гора Ахун и Агурские водопады
Вдохновляющий поход к трем ярким местам Большого Сочи
Начало: в районе остановки Старая Мацеста
«Расскажу о тайне, связанной с горой Ахун»
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
от 7 000 за всё до 6 чел.
Нетипичный Сочи
Индивидуальная
9 часов
Нетипичный Сочи
Начало: Сочи, Адлер
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Гора Ахун и Агурское ущелье
Групповая
4 часа
Гора Ахун и Агурское ущелье
«Наиболее известной смотровой площадкой Сочи считается башня, расположенная на горе Ахун»
Расписание: Понедельник, Среда, Воскресенье в 13:30
от 900 за человека
Гора Ахун и дача Сталина
Групповая
4.5 часа
Гора Ахун и дача Сталина
«Приглашаем вас насладиться видом на Сочи с самой известной смотровой площадки — горы Ахун»
Расписание: Вторник, Суббота в 13:30
от 900 за человека
По следам Сталина в Сочи
Индивидуальная
5 часов
По следам Сталина в Сочи
Начало: Ваш адрес
«Поднимемся на самую высокую точку в Сочи гора Ахун и посетим башню Ахун, построенные по приказу Сталина»
Расписание: Каждый день с 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
12 000 за всё до 8 чел.
По сталинским местам Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
По сталинским местам Сочи
Раскрыть тайны пребывания «вождя народов» на приморском курорте
Начало: В микрорайоне Новая Мацеста
«чем внимание Сталина привлекла гора Большой Ахун и какое значение для города она имеет сегодня»
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
9 799 за всё до 4 чел.

Советы к посещению

Обязательно наденьте удобную обувь и захватите тёплую одежду: на башне почти всегда бушует сильный ветер, а путешествие проходит по скалистой местности. Рекомендуем зайти в дегустационный зал внутри башни и попробовать домашние вина. Отдельно советуем посетить колесо обозрения: там очередей не бывает, а вид открывается не менее красивый, чем со смотровой площадки. Примерно в 20 км от вершины находится интересная достопримечательность и фотозона – чайные плантации на Мацесте. Там вы сможете понаблюдать, как выращивают один из самых северный чаёв в мире

Немного истории

Уже XIX – начале XX веков склон Ахуна вблизи моря стал застраиваться дачами. С 1933 года территорию начали облагораживать и обустроили санаторные зоны. Ахунскую башню возвели в 1936 году по проекту С. И. Воробьева и по приказу И. В. Сталина, который любил отдыхать неподалёку на своей даче. Краснодарский край известен необычными сказаниями и легендами. Существует предание, что Ахун являлся местом заточения Прометея, а его надзиратель был бог Ахын – защитник скота. Деревенская девушка Ахуна украдкой ухаживала за Прометеем, и за это была сброшена со скалы, и превратилась в горную реку – Агур. Не менее удивительная и история о погибшей невесте. В 2000 году молодожёны поехали в путешествие на хребет, но попали в автокатастрофу, и невеста погибла. Туристы до сих пор сообщают о том, что рядом с местом аварии видели призрака в белом платье и даже сумели его сфотографировать. Другая легенда связана с Дачей полковника А.М. Квитко – местом отдыха сотрудников НКВД. Однажды пьяные чекисты надругались над дочкой официантки, которая после этого убила одного из злодеев, а сама застрелилась. Считается, что теперь здесь можно встретить духов убитых

Местные экскурсоводы

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Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи
    Были 05.06.24. Прекрасная экскурсия! Безумно красивая природа. Отдельное спасибо гиду Марине. Всё объясняет, рассказывает. Очень помогла нам. Я была с детьми-подростками 12 и 15 лет. Оба астматики, у сына артрит. Дошли все! И все остались в восторге!
  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи
    Отличная экскурсия на хорошей машине. Все четко, без накладок. Ездили с Мариной, очень эрудированный и тактичный человек. Маршрут можно обговаривать и корректировать по вашему желанию. Рекомендую!
  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи
    Интересная экскурсия. Красивые локации. Необходимо учитывать что есть трудный спуск и подъем к водопаду. Обязательно удобная обувь и вода с собой. Но виды, который открываются того стоят.
    Интересная экскурсия. Красивые локации. Необходимо учитывать что есть трудный спуск и подъем к водопаду. Обязательно удобнаяИнтересная экскурсия. Красивые локации. Необходимо учитывать что есть трудный спуск и подъем к водопаду. Обязательно удобнаяИнтересная экскурсия. Красивые локации. Необходимо учитывать что есть трудный спуск и подъем к водопаду. Обязательно удобнаяИнтересная экскурсия. Красивые локации. Необходимо учитывать что есть трудный спуск и подъем к водопаду. Обязательно удобная
  • Ю
    Юрий
    3 июня 2024
    Многоликий Сочи: главное за день
    20 мая посчастливилось нам познакомиться с Сочи через Антона. Было круто,необычно,потрясающе красиво. Очень хочется вернутся Антон,спасибо! Восторг
  • Н
    Надежда
    2 июня 2024
    Многоликий Сочи: главное за день
    День прошел замечательно и не заметно. Посетили много интересных локаций. Антон подстраивался под физические возможности каждого туриста в нашей группе.
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    Его очень интересно слушать. Дети и взрослые остались в восторге. Водит машину плавно и не старается гнать по серпантину. Буду рекомендовать друзьям.

  • А
    Анна
    29 мая 2024
    Приключение в окрестностях Сочи
    Увлекательную экскурсию провёл Александр. Все очень понравилось, посетили несколько водопадов, чайные плантации, попили из источника, а со смотровой площадки удалось
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    увидеть весь город Сочи. Александр интересный собеседник, может ответить на любой вопрос, а виртуозная езда на внедорожнике через ручьи и по серпантинам - это отдельный вид искусства. Можно корректировать маршрут исходя из предпочтений. Рекомендую, не пожалеете!!!

  • Т
    Таис
    29 мая 2024
    На гору Ахун - на мотоцикле
    Всё отлично! Организация чёткая. Учитывают пожелания. Опытный водитель. Места красивые! Море впечатлений. Сама поездка комфортная и безопасная.
  • Н
    Наталья
    29 мая 2024
    Обзорная автобусная экскурсия по Сочи
    Отличная экскурсия, всё понравилось, гид - молодец!
  • Ю
    ЮАА
    29 мая 2024
    Обзорная экскурсия «Сочи и гора Ахун»
    Записалась на экскурсию спонтанно ночью перед самой экскурсией и очень рада, что мне очень быстро ответили, записали в группу и
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    даже забрали из отеля. Все понравилось, очень организованно. Поплавали на теплоходе, посетили дачу Сталина и гору Ахун. Вид с колеса обозрения на горе просто невероятный. Жаль, что не попали на водопад, оказывается эта опция только для тех, кто из Сочи стартует, а мы из Сириуса ехали. Цены нужно уточнять на месте, потому что на сайте не всегда актуальные.

  • М
    Марина
    27 мая 2024
    Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»
    Сказать, что мне понравилось - не сказать ничего! Я влюбилась в Сочи, историю и людей этого города. И все это,
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    благодаря нашему знакомству с Ириной, профессионализм и неподдельная любовь к родному городу, прекрасная, богатая речь и глубокое знание истории поражает, вдохновляет и заряжает на новые впечатления и экскурсии. Легкая подача интересного, полезного материала. Хочется запомнить и удержать в памяти все сказанное. Огромное спасибо за экскурсию и обязательно новых проектов!

    Сказать, что мне понравилось - не сказать ничего! Я влюбилась в Сочи, историю и людей этого

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Гора Ахун»

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Гора Ахун – культовая достопримечательность Сочи высотой 663 метра, располагающаяся между реками Агурой и Хостой. В окрестностях Ахуна вы сможете увидеть Агурское ущелье и Агурские водопады, Дачу Сталина в Мацесте, заброшенные объекты советской эпохи, на вершине – подняться на смотровую башню и увидеть панораму Сочи на высоте 700 метров. Ниже вы можете ознакомиться с предложениями поездок на гору Ахун и посещений её окрестностей вместе с экскурсоводом по доступным ценам, изучить оценки других путешественников, подобрать удобную для вас дату и сразу забронировать тур
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