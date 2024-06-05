Обязательно наденьте удобную обувь и захватите тёплую одежду: на башне почти всегда бушует сильный ветер, а путешествие проходит по скалистой местности. Рекомендуем зайти в дегустационный зал внутри башни и попробовать домашние вина. Отдельно советуем посетить колесо обозрения: там очередей не бывает, а вид открывается не менее красивый, чем со смотровой площадки. Примерно в 20 км от вершины находится интересная достопримечательность и фотозона – чайные плантации на Мацесте. Там вы сможете понаблюдать, как выращивают один из самых северный чаёв в мире

Немного истории

Уже XIX – начале XX веков склон Ахуна вблизи моря стал застраиваться дачами. С 1933 года территорию начали облагораживать и обустроили санаторные зоны. Ахунскую башню возвели в 1936 году по проекту С. И. Воробьева и по приказу И. В. Сталина, который любил отдыхать неподалёку на своей даче. Краснодарский край известен необычными сказаниями и легендами. Существует предание, что Ахун являлся местом заточения Прометея, а его надзиратель был бог Ахын – защитник скота. Деревенская девушка Ахуна украдкой ухаживала за Прометеем, и за это была сброшена со скалы, и превратилась в горную реку – Агур. Не менее удивительная и история о погибшей невесте. В 2000 году молодожёны поехали в путешествие на хребет, но попали в автокатастрофу, и невеста погибла. Туристы до сих пор сообщают о том, что рядом с местом аварии видели призрака в белом платье и даже сумели его сфотографировать. Другая легенда связана с Дачей полковника А.М. Квитко – местом отдыха сотрудников НКВД. Однажды пьяные чекисты надругались над дочкой официантки, которая после этого убила одного из злодеев, а сама застрелилась. Считается, что теперь здесь можно встретить духов убитых