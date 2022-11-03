На гору Ахун - на мотоцикле

Прокатиться с ветерком на самую высокую точку побережья

Вперед, по железным коням, и мчаться по захватывающим горным серпантинам на самый верх! Слушать ветер в волосах, любоваться пролетающими мимо пейзажами и поглядывать на море вдалеке.

Вы посмотрите на побережье с высоты птичьего полета, по пути заглянете в заброшку, окутанную легендами, — и конечно, будете еще долго вспоминать этот фантастический день.
На гору Ахун - на мотоцикле
На гору Ахун - на мотоцикле
На гору Ахун - на мотоцикле
На гору Ахун - на мотоцикле
На гору Ахун - на мотоцикле
На гору Ахун - на мотоцикле
На гору Ахун - на мотоцикле
На гору Ахун - на мотоцикле
На гору Ахун - на мотоцикле
На гору Ахун - на мотоцикле
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Безопасная и живописная поездка

Поездка пройдет на комфортабельном мотоцикле Honda Gold Wing. В его удобном кресле вы сможете фотографировать пролетающие мимо пейзажи, а звук мотора не будет мешать наслаждаться видами на горы, море и дорогу впереди. Всего мы проедем около 60 километров, половина которых пройдет по серпантину. Но не стоит бояться, именно на мотоцикле раскрывается вся красота извилистых горных дорожек — мягко, но захватывая дух. Идеальная возможность насладиться местными красотами, если другие транспортные средства вызывают у вас дискомфорт.

661 метр над уровнем моря

Дорога приведет нас на гору Ахун и на самую известную смотровую башню курорта. Отсюда открываются невероятные виды: заснеженные пики Кавказского хребта, бескрайнее море и зеленые заросли Сочи как на ладони.
По пути мы заглянем в заброшенный ресторан: некогда его посетителями были самые влиятельные люди сталинской эпохи. Я расскажу вам несколько мистических историй, связанных с этим местом. Обратная дорога также пройдет по местечковым серпантинам Хосты и Кудепсты — такая поездка оставит самые теплые воспоминания, обещаем.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в любой точке Адлера или Сириуса
  • Выдадим все необходимое снаряжение и расскажем технику безопасности
  • Вход на смотровую площадку горы Ахун — 200 р. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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