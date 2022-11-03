Вперед, по железным коням, и мчаться по захватывающим горным серпантинам на самый верх! Слушать ветер в волосах, любоваться пролетающими мимо пейзажами и поглядывать на море вдалеке. Вы посмотрите на побережье с высоты птичьего полета, по пути заглянете в заброшку, окутанную легендами, — и конечно, будете еще долго вспоминать этот фантастический день.

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Безопасная и живописная поездка

Поездка пройдет на комфортабельном мотоцикле Honda Gold Wing. В его удобном кресле вы сможете фотографировать пролетающие мимо пейзажи, а звук мотора не будет мешать наслаждаться видами на горы, море и дорогу впереди. Всего мы проедем около 60 километров, половина которых пройдет по серпантину. Но не стоит бояться, именно на мотоцикле раскрывается вся красота извилистых горных дорожек — мягко, но захватывая дух. Идеальная возможность насладиться местными красотами, если другие транспортные средства вызывают у вас дискомфорт.

661 метр над уровнем моря

Дорога приведет нас на гору Ахун и на самую известную смотровую башню курорта. Отсюда открываются невероятные виды: заснеженные пики Кавказского хребта, бескрайнее море и зеленые заросли Сочи как на ладони.

По пути мы заглянем в заброшенный ресторан: некогда его посетителями были самые влиятельные люди сталинской эпохи. Я расскажу вам несколько мистических историй, связанных с этим местом. Обратная дорога также пройдет по местечковым серпантинам Хосты и Кудепсты — такая поездка оставит самые теплые воспоминания, обещаем.

Организационные детали