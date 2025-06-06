12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Красота и легенды близлежащих гор

Путешествие к вершинам красоты: открывайте величественный Сочи с его горными легендами и дыхание природы
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по горному пригороду Сочи, где вас ждут не только живописные пейзажи, но и богатая история этих мест.

В ходе экскурсии вы пройдете по маршрутам, окруженным древними
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лесами, встретите чистейшие воды горных озер и водопадов, а также узнаете удивительные легенды, живущие здесь с незапамятных времен.

Поднимитесь на гору Ахун, чтобы взглянуть на Сочи с высоты птичьего полета, и познакомьтесь с местными традициями и культурой.

Ваше приключение начнется прямо от дверей вашего отеля, и мы позаботимся о том, чтобы каждый момент этой экскурсии оставил в вашей памяти яркие впечатления

5
113 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Прогулка по живописному Агурскому ущелью
  • 🏞 Виды с Орлиных скал
  • 🌄 Легенды и мифы о Прометее
  • 🎡 Высокогорное колесо обозрения
  • 🍵 Дегустация местных чаев
  • 🏰 Башня на горе Ахун

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Июль и август идеально подходят для экскурсии по Агурскому ущелью благодаря тёплой погоде и минимальной вероятности дождей. В мае, июне, сентябре и октябре также комфортно, но возможны кратковременные осадки. В это время меньше туристов, что позволяет насладиться природой в более спокойной обстановке. В зимние месяцы экскурсия менее популярна из-за холодов и снегопадов, но при хорошей погоде она всё же может стать интересным приключением.
Сейчас август — это идеальное время.
Красота и легенды близлежащих гор
Красота и легенды близлежащих гор
Красота и легенды близлежащих гор

Что можно увидеть

  • Агурское ущелье
  • Чёртова купель
  • Орлиные скалы
  • Башня на горе Ахун
  • Колесо обозрения

Описание экскурсии

Шум падающих вод

Вы отправитесь на прогулку по живописному Агурскому ущелью, которое славится своими водопадами и расположено совсем недалеко от города. Пройдёте мимо таинственной Чёртовой купели, полюбуетесь на алмазные воды водопадов. Насладитесь свежим воздухом и послушаете «шелест» камнепадов. Я расскажу вам об истории этих мест, о народах, издревле населяющих черноморское побережье Кавказа.

«Греческие» скалы

Дорога по тропам колхидского леса приведёт вас к тому самому месту, где согласно древним греческим легендам был прикован Прометей. Здесь, с высоты Орлиных скал, вы полюбуетесь панорамой Кавказского хребта и узнаете о древнейших мифах.

Легенды Ахуна

Вы заедете полюбоваться на виды сочинского побережья с высокогорного колеса обозрения, которое возвышается на 702 метра над уровнем моря! Увидите башню на горе Ахун. Насладитесь местными чаями и послушаете легенду о древнем обитателе горы — Боге Ахыне.

Организационные детали

Экскурсия начнется от вашего отеля в Сочи или Адлере без доплат, а вот при выезде из Красной поляны будет небольшая доплата – 1000 рублей. Из Лазаревского Района эта экскурсия не проводится.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы включены
  • Дополнительные расходы: посещение смотровой башни (200 руб. /чел); экологический сбор в Агурском ущелье (100 руб. /чел); билет на колесо обозрения (400 руб. /чел)
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (до 20). Доплата за каждого участника — 25% от стоимости экскурсии.
  • Экскурсия проходит на автомобиле Nissan Almera 2017 года. Транспорт включен в стоимость
  • За доплату возможно провести экскурсию на микроавтобусе, автомобиле любого класса и даже кабриолете. Стоимость уточняйте, пожалуйста, в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля (кроме Лазаревского района)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 3430 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Денис, и я опытный гид и водитель с 20-летним стажем. «Горы не стадионы, где я удовлетворяю свои амбиции, они — храмы, где я исповедую мою религию». © А. Букреев

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 113 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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3
2
2
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Х
Дата посещения: 5 июн 2025
Экскурсия была просто потрясающая! Маленькое путешествие не только по окрестностям Сочи, но и во времени. Маршрут включил в себя и прогулку по живописному ущелью, которую Денис провел в контексте мифов
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Древней Греции, далее у нас было путешествие по периоду присоединения города во времена Империи (отдельное спасибо за социально-экономические взаимосвязи этносов, поскольку это составляет значимую часть истории, которую раскрывают далеко не все). Далее был охвачен период событий советского союза, с точки зрения которых были показаны архитектурные шедевры города. И после мы передвинулись в современные районы - Скай-Парк - место эмоций и активного отдыха, и Красная Поляна. И все это с позитивным настроем, безграничной любовью к родному краю, со всеми его панорамами, переулками, природными и человеческими творениями. Денис мастер слова, мастер своего дела, и гид, с которым путешествие становится незабываемым и поистине кайфовым. Большое спасибо!

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С
замечательная экскурсия,очень много интересных локаций,Денис по-моему знает про местность все и даже больше,спасибо огромное,все остались довольны!!
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Евгений
Денис, спасибо огромное за потрясающие экскурсии. Учел все пожелания: показал, а главное рассказал много нового и интересного. Не тратили впустую времени на дегустации. После так высоко поднятой планки, буду обращаться за экскурсиями только к Вам. Уверен, что есть еще много интересных мест вдали от заезженных точек.
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Е
Денис, спасибо огромное за экскурсию, вы сделали этот день незабываемым!
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О
Денис, прости, пожалуйста, не написали отзыв после твоей экскурсии вовремя! Как обычно, приехали домой, закрутились и всё((Но в душе и памяти осталось самое главное-огромная благодарность и много впечатлений от твоей
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экскурсии на Агуру, Сочи и близлежащим местам. Впечатления незабываемые! Они начались сразу с твоих рассказов в машине об истории этих мест, мифологии, и это было преподнесено так живо и неожиданно увлекательно, грамотно, с отличным знанием истории, с юмором, в общем, впечатлил сразу! Плюс твоя харизма! Эта экскурсия была заказана мужу в подарок на юбилей. Если помнишь, река Агура по преданию их "фамильная" река, якобы оттуда пошёл род Агуреевых. В общем, в экскурсии Дениса поэтому основной акцент был сделан на поход по этой реке. Очень интересно рассказывал легенды про эти места, провел до водопадов, где муж окунулся в "родовую" реку. Очень легко нашли общий язык с Денисом, прошагали с ним по "буеракам, рекам, ракам" с большим удовольствием и легко. До сих пор перед глазами эти места и Денис впереди). Останавливались у памятника Высоцкому, после Агуры поехали в Сочи, очень много неожиданно интересного рассказал о Сочи, потом повёл в Дендрарий и там с нами прошёл с экскурсией. Очень интересный человек, компанейский, очень много знающий, умеющий увлечь рассказом и оставляющий о себе очень тёплые воспоминания! Спасибо, Денис! Оставил незабываемые воспоминания и об экскурсии, и о себе! Удачи тебе и счастья во всём!

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Н
Денис прекрасный рассказчик, очень интересная и захватывающая подача материала, слушали "с открытым ртом". Отвечает на все вопросы, вопросов на которые он не знает ответа, видимо, не существует… Природа, архитектура, история,
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любые темы про этот замечательный край, еще и обязательно шуткой или какой-нибудь местной легендой, сопровождает свой рассказ. Полностью подстраивается под желания и возможности туристов, и с учетом этого планирует маршрут. Очень комфортно, не заметили как пролетело время! Не торопит, не подгоняет, полностью на одной волне с туристами. Огромная благодарность!

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