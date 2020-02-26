12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Изучить Агурское ущелье и полюбоваться видами с горы Ахун

Денис
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Денис – ваш гид
Над красивым городом Сочи возвышается живописная гора Ахун, к которой вы и отправитесь.

Эта экскурсия — идеальная возможность изучить природные объекты горного пригорода.

Вы прогуляетесь по тропам вдоль лесов под лианами, полюбуетесь на кристально чистые воды озёр и водопадов, насладитесь головокружительными панорамами.

И конечно, узнаете о традициях и обычаях Кавказа, поймёте местную самобытную культуру.
6000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча От Вашего отеля ( кроме Лазаревского района)
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У этой экскурсии12 отзывов
4.75
Красота и легенды близлежащих гор
Красота и легенды близлежащих гор

Что вас ожидает

Шум падающих вод
Вы отправитесь на прогулку по живописному Агурскому ущелью, которое славится своими водопадами и расположено совсем недалеко от города. Пройдёте мимо таинственной Чёртовой купели, полюбуетесь на алмазные воды водопадов. Насладитесь свежим воздухом и послушаете «шелест» камнепадов. Я расскажу вам об истории этих мест, о народах, издревле населяющих черноморское побережье Кавказа.

«Греческие» скалы
Дорога по тропам колхидского леса приведёт вас к тому самому месту, где согласно древним греческим легендам был прикован Прометей. Здесь, с высоты Орлиных скал, вы полюбуетесь панорамой Кавказского хребта и узнаете о древнейших мифах.

Легенды Ахуна
Вы заедете полюбоваться на виды сочинского побережья со смотровой башни горы Ахун. Насладитесь местными чаями и послушаете легенду о древнем обитателе горы — Боге Ахыне. При желании здесь можно прокатиться на высокогорном колесе обозрения, которое возвышается на 702 метра над уровнем моря!

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии.
  • Дополнительные расходы: посещение смотровой башни (100 руб./чел); экологический сбор в Агурском ущелье (100 руб./чел); билет на колесо обозрения (200 руб./чел).
  • Обязательно надевайте удобную обувь и будьте готовы к прогулке по туристической тропе.
  • Экскурсия может начинаться в Сочи, Адлере или Красной поляне (стоимость одинаковая).
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (до 20). Доплата за каждого участника — 25% от стоимости экскурсии.
Красота и легенды близлежащих гор
Красота и легенды близлежащих гор
Красота и легенды близлежащих гор
Красота и легенды близлежащих гор
Красота и легенды близлежащих гор
Красота и легенды близлежащих гор
Красота и легенды близлежащих гор
Красота и легенды близлежащих гор
Красота и легенды близлежащих гор
Красота и легенды близлежащих гор

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура От Вашего отеля ( кроме Лазаревского района).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Денис
Денис
Здравствуйте! Меня зовут Денис, и я опытный гид и водитель с 20-летним стажем. «Горы не стадионы, где я удовлетворяю свои амбиции, они — храмы, где я исповедую мою религию». © А. Букреев
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

26 февраля 2020
Экскурсией осталась очень довольны! Денис отвезёт и покажет самые красивые, самые замечательные места! Рекомендую!!!
1 ноября 2019
Замечательное путешествие по красивым местам!!! Мы получили большое удовольствие и массу впечатлений от экскурсии, увидели массу интересных мест и знаний. Спасибо Денису за полученное удовольствие и прекрасную экскурсию !
10 августа 2019
Вместо Дениса экскурсию провел Евгений. Экскурсия прошла очень интересно и познавательно. Полюбовались красотой гор и водопадов! На протяжении всей экскурсии Евгений рассказывал историю посещаемых мест. Впечатления остались самые позитивные!
28 октября 2018
Денис прекрасный рассказчик и очень интересный человек. Мы получили большое удовольствие и массу впечатлений от экскурсии.
Спасибо большое, Денис!
19 мая 2018
Отличное путешествие! Безумно красивые места, вид со смотровой башни открывается великолепный - сколько раз была в горах, ни разу не удавалось подняться на такую точку. Мы любим места, куда нельзя просто так приехать на машине, так что нам очень понравилось. С Денисом очень интересно и приятно общаться, всячески рекомендую.
16 мая 2018
Вместо Дениса приехал Алексей. Экскурсия для маленьких детей тяжеловата. В горах было скользко, мы устали. пока дошли до водопадов. Думаю, что идеально подходит для детей старше 10 лет.
25 апреля 2018
Очень красивые места! Но хотела бы дать совет. Обсуждайте, пожалуйста, все детали экскурсии заранее. Чтобы состоялась именно экскурсия и Ваши ожидания оправдались. А места очень живописные. Подойдет активным людям.
20 апреля 2018
Прекрасный гид, отличные виды. Спасибо!
19 апреля 2018
Денис был отличным экскурсоводом, он заразил нас любовью к этой земле и этой природе, экскурсия превзошла наши ожидания во всех отношениях, обязательно вернемся и призовем Дениса к новым приключениям!
18 апреля 2018
Денис приятный собеседник и интересный человек, время прошло очень быстро, прогулка подойдёт тем людям, кто предпочитает природу и не любит толпы туристов. Спасибо)
Ещё 2 отзыва

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