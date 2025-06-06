12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Июль и август идеально подходят для экскурсии по Агурскому ущелью благодаря тёплой погоде и минимальной вероятности дождей. В мае, июне, сентябре и октябре также комфортно, но возможны кратковременные осадки. В это время меньше туристов, что позволяет насладиться природой в более спокойной обстановке. В зимние месяцы экскурсия менее популярна из-за холодов и снегопадов, но при хорошей погоде она всё же может стать интересным приключением.

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по горному пригороду Сочи, где вас ждут не только живописные пейзажи, но и богатая история этих мест.В ходе экскурсии вы пройдете по маршрутам, окруженным древними

лесами, встретите чистейшие воды горных озер и водопадов, а также узнаете удивительные легенды, живущие здесь с незапамятных времен. Поднимитесь на гору Ахун, чтобы взглянуть на Сочи с высоты птичьего полета, и познакомьтесь с местными традициями и культурой. Ваше приключение начнется прямо от дверей вашего отеля, и мы позаботимся о том, чтобы каждый момент этой экскурсии оставил в вашей памяти яркие впечатления

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Шум падающих вод

Вы отправитесь на прогулку по живописному Агурскому ущелью, которое славится своими водопадами и расположено совсем недалеко от города. Пройдёте мимо таинственной Чёртовой купели, полюбуетесь на алмазные воды водопадов. Насладитесь свежим воздухом и послушаете «шелест» камнепадов. Я расскажу вам об истории этих мест, о народах, издревле населяющих черноморское побережье Кавказа.

«Греческие» скалы

Дорога по тропам колхидского леса приведёт вас к тому самому месту, где согласно древним греческим легендам был прикован Прометей. Здесь, с высоты Орлиных скал, вы полюбуетесь панорамой Кавказского хребта и узнаете о древнейших мифах.

Легенды Ахуна

Вы заедете полюбоваться на виды сочинского побережья с высокогорного колеса обозрения, которое возвышается на 702 метра над уровнем моря! Увидите башню на горе Ахун. Насладитесь местными чаями и послушаете легенду о древнем обитателе горы — Боге Ахыне.

Организационные детали

Экскурсия начнется от вашего отеля в Сочи или Адлере без доплат, а вот при выезде из Красной поляны будет небольшая доплата – 1000 рублей. Из Лазаревского Района эта экскурсия не проводится.

Что входит в стоимость, а что — нет