12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Шум падающих вод

Вы отправитесь на прогулку по живописному Агурскому ущелью, которое славится своими водопадами и расположено совсем недалеко от города. Пройдёте мимо таинственной Чёртовой купели, полюбуетесь на алмазные воды водопадов. Насладитесь свежим воздухом и послушаете «шелест» камнепадов. Я расскажу вам об истории этих мест, о народах, издревле населяющих черноморское побережье Кавказа.

«Греческие» скалы

Дорога по тропам колхидского леса приведёт вас к тому самому месту, где согласно древним греческим легендам был прикован Прометей. Здесь, с высоты Орлиных скал, вы полюбуетесь панорамой Кавказского хребта и узнаете о древнейших мифах.

Легенды Ахуна

Вы заедете полюбоваться на виды сочинского побережья со смотровой башни горы Ахун. Насладитесь местными чаями и послушаете легенду о древнем обитателе горы — Боге Ахыне. При желании здесь можно прокатиться на высокогорном колесе обозрения, которое возвышается на 702 метра над уровнем моря!