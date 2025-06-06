12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В ходе экскурсии вы пройдете по маршрутам, окруженным древними
6 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Прогулка по живописному Агурскому ущелью
- 🏞 Виды с Орлиных скал
- 🌄 Легенды и мифы о Прометее
- 🎡 Высокогорное колесо обозрения
- 🍵 Дегустация местных чаев
- 🏰 Башня на горе Ахун
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Агурское ущелье
- Чёртова купель
- Орлиные скалы
- Башня на горе Ахун
- Колесо обозрения
Описание экскурсии
Шум падающих вод
Вы отправитесь на прогулку по живописному Агурскому ущелью, которое славится своими водопадами и расположено совсем недалеко от города. Пройдёте мимо таинственной Чёртовой купели, полюбуетесь на алмазные воды водопадов. Насладитесь свежим воздухом и послушаете «шелест» камнепадов. Я расскажу вам об истории этих мест, о народах, издревле населяющих черноморское побережье Кавказа.
«Греческие» скалы
Дорога по тропам колхидского леса приведёт вас к тому самому месту, где согласно древним греческим легендам был прикован Прометей. Здесь, с высоты Орлиных скал, вы полюбуетесь панорамой Кавказского хребта и узнаете о древнейших мифах.
Легенды Ахуна
Вы заедете полюбоваться на виды сочинского побережья с высокогорного колеса обозрения, которое возвышается на 702 метра над уровнем моря! Увидите башню на горе Ахун. Насладитесь местными чаями и послушаете легенду о древнем обитателе горы — Боге Ахыне.
Организационные детали
Экскурсия начнется от вашего отеля в Сочи или Адлере без доплат, а вот при выезде из Красной поляны будет небольшая доплата – 1000 рублей. Из Лазаревского Района эта экскурсия не проводится.
Что входит в стоимость, а что — нет
- Транспортные расходы включены
- Дополнительные расходы: посещение смотровой башни (200 руб. /чел); экологический сбор в Агурском ущелье (100 руб. /чел); билет на колесо обозрения (400 руб. /чел)
- Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (до 20). Доплата за каждого участника — 25% от стоимости экскурсии.
- Экскурсия проходит на автомобиле Nissan Almera 2017 года. Транспорт включен в стоимость
- За доплату возможно провести экскурсию на микроавтобусе, автомобиле любого класса и даже кабриолете. Стоимость уточняйте, пожалуйста, в переписке