1 отзыв оставили туристы

Лучшие месяцы для посещения экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года можно комфортно насладиться природой и увидеть активных животных в их естественной среде. Летние месяцы также позволяют провести больше времени на свежем воздухе, что делает экскурсию особенно приятной.

Вольерный комплекс Красной поляны предлагает уникальную возможность увидеть редких животных Кавказа в естественной среде. Здесь обитают зубры, леопарды, рыси и другие редкие виды, спасенные сотрудниками заповедника. Экскурсия раскрывает особенности их поведения и рассказывает о миссии Кавказского биосферного заповедника. Это отличная возможность для семей и любителей природы насладиться общением с животными и узнать больше о сохранении их популяций

Описание экскурсии

С леопардом подружиться…

Важно отметить, что Вольерный комплекс, в котором мы окажемся, это не зоопарк, а, скорее, реабилитационный центр для животных. Здесь в любви и заботе содержатся обитатели Кавказского биосферного заповедника, спасенные от человека, найденные сиротками или неспособные жить на воле. Вас встретят олени, волки и рыси, проворные куницы и наглые еноты, легендарный зубр и леопард, а также редкие виды хищных пернатых от сов до самой крупной птицы России — Черного грифа. Я расскажу об особенностях животных, их повадках, характерах и о том, как они очутились в Вольерном комплексе.

Хроники Кавказского заповедника

Не менее интересна и история самого заповедника: о его устройстве и значении мы поговорим у наглядного макета. Раньше я работала в Кавказском заповеднике, поэтому смогу рассказать много интересного о том, как здесь восстанавливали популяцию могучего зубра и как сейчас пытаются возрождать переднеазиатских леопардов. Также вы узнаете, каких других животных можно встретить на просторах заповедника и по каким эко-тропам непременно стоит прогуляться. А после экскурсии вы сможете перекусить в традиционном кавказском кафе на территории эко-центра.

Кому подойдет экскурсия

Эта экскурсия будет интересна и детям, и взрослым: я всегда подстраиваюсь под аудиторию, и мой рассказ немного меняется в зависимости от того, кто его слушает:)

Организационные детали