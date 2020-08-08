1 отзыв оставили туристы

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В мире животных Кавказа

Познакомиться с южной фауной и услышать трогательные истории обитателей Вольерного комплекса

5
1 отзыв
Ксения
Ксения – Гид из Сочи
Вольерный комплекс Красной поляны — уникальное место, где можно встретиться с самыми интересными и редкими животными Кавказа, спасенными сотрудниками заповедника.

Вы увидите мощного зубра и гибкого леопарда, рысей и оленей, куниц и краснокнижных хищных птиц.

А я поделюсь историями местных обитателей, расскажу об их повадках и миссии Кавказского биосферного заповедника.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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В мире животных Кавказа
В мире животных Кавказа

Что вас ожидает

С леопардом подружиться…
Важно отметить, что Вольерный комплекс, в котором мы окажемся, это не зоопарк, а, скорее, реабилитационный центр для животных. Здесь в любви и заботе содержатся обитатели Кавказского биосферного заповедника, спасенные от человека, найденные сиротками или неспособные жить на воле. Вас встретят олени, волки и рыси, проворные куницы и наглые еноты, легендарный зубр и леопард, а также редкие виды хищных пернатых от сов до самой крупной птицы России — Черного грифа. Я расскажу об особенностях животных, их повадках, характерах и о том, как они очутились в Вольерном комплексе.

Хроники Кавказского заповедника
Не менее интересна и история 📖 самого заповедника: о его устройстве и значении мы поговорим у наглядного макета. Раньше я работала в Кавказском заповеднике, поэтому смогу рассказать много интересного о том, как здесь восстанавливали популяцию могучего зубра и как сейчас пытаются возрождать переднеазиатских леопардов. Также вы узнаете, каких других животных можно встретить на просторах заповедника и по каким эко-тропам непременно стоит прогуляться 👣. А после экскурсии 🧭 вы сможете перекусить в традиционном кавказском кафе на территории эко-центра.

Кому подойдет экскурсия

Эта экскурсия ⛳ будет интересна и детям, и взрослым: я всегда подстраиваюсь под аудиторию, и мой рассказ немного меняется в зависимости от того, кто его слушает 😃

Организационные детали

  • Экскурсия начинается у Вольерного комплекса Красной поляны, куда вы можете удобно добраться самостоятельно из Сочи или Адлера
  • Дополнительно на месте оплачивается входной билет: 300 рублей — взрослым, 150 — детям до 14, дети до 7 лет — бесплатно. Для многодетных семей при предъявлении документов вход бесплатный.
Начало и место завершения
🚩 в Красной поляне
В мире животных Кавказа
В мире животных Кавказа
В мире животных Кавказа
В мире животных Кавказа
В мире животных Кавказа
В мире животных Кавказа
В мире животных Кавказа
В мире животных Кавказа
В мире животных Кавказа
В мире животных Кавказа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ксения
Ксения
Красная поляна — это дом моей мечты. Я люблю природу и исследую ее при каждой возможности. По образованию я журналист, также прошла переподготовку на гида по Сочи, а еще долго работала в заповеднике, что, конечно, также наложило отпечаток на мои экскурсии. Среди моих гостей были знаменитые артисты и политики, дети-сироты и пенсионеры. Все остались довольны. Приходите и вы, я буду рада встрече!
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1 отзыв оставили туристы

8 августа 2020
Приятно провели время с детьми, Ксения хорошо знает свое дело и интересно рассказывает. Детям тоже было интересно

Ксения проводит ещё 4 экскурсии

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