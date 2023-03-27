1 отзыв оставили туристы

Посетите Вольерный комплекс Красной поляны и узнайте о жизни редких животных Кавказа. Откройте для себя их повадки и истории в увлекательной экскурсии
Вольерный комплекс Красной поляны предлагает уникальную возможность увидеть редких животных Кавказа в естественной среде. Здесь обитают зубры, леопарды, рыси и другие редкие виды, спасенные сотрудниками заповедника.
Экскурсия раскрывает особенности их поведения и рассказывает о миссии Кавказского биосферного заповедника.
Это отличная возможность для семей и любителей природы насладиться общением с животными и узнать больше о сохранении их популяций
Лучшие месяцы для посещения экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года можно комфортно насладиться природой и увидеть активных животных в их естественной среде. Летние месяцы также позволяют провести больше времени на свежем воздухе, что делает экскурсию особенно приятной.
Сейчас август — это идеальное время.
Описание экскурсии
С леопардом подружиться…
Важно отметить, что Вольерный комплекс, в котором мы окажемся, это не зоопарк, а, скорее, реабилитационный центр для животных. Здесь в любви и заботе содержатся обитатели Кавказского биосферного заповедника, спасенные от человека, найденные сиротками или неспособные жить на воле. Вас встретят олени, волки и рыси, проворные куницы и наглые еноты, легендарный зубр и леопард, а также редкие виды хищных пернатых от сов до самой крупной птицы России — Черного грифа. Я расскажу об особенностях животных, их повадках, характерах и о том, как они очутились в Вольерном комплексе.
Хроники Кавказского заповедника
Не менее интересна и история самого заповедника: о его устройстве и значении мы поговорим у наглядного макета. Раньше я работала в Кавказском заповеднике, поэтому смогу рассказать много интересного о том, как здесь восстанавливали популяцию могучего зубра и как сейчас пытаются возрождать переднеазиатских леопардов. Также вы узнаете, каких других животных можно встретить на просторах заповедника и по каким эко-тропам непременно стоит прогуляться. А после экскурсии вы сможете перекусить в традиционном кавказском кафе на территории эко-центра.
Кому подойдет экскурсия
Эта экскурсия будет интересна и детям, и взрослым: я всегда подстраиваюсь под аудиторию, и мой рассказ немного меняется в зависимости от того, кто его слушает:)
Организационные детали
Экскурсия начинается у Вольерного комплекса Красной Поляны, куда вы можете удобно добраться самостоятельно из Сочи или Адлера.
Дополнительно на месте оплачивается входной билет: 300 рублей — взрослым, 150 — детям до 14, дети до 7 лет — бесплатно. Для многодетных семей при предъявлении документов вход бесплатный.
По запросу экскурсия может быть проведена для школьных групп до 20 человек.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Красной поляне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 3 часа 20 минут
Провели экскурсии для 1128 туристов
Я и мои прекрасные коллеги влюбим вас в Красную Поляну. Мы ярые фанаты своего дела и наша задача - рассказать вам как можно больше всего интересного и полезного, включить вашу читать дальшеуменьшить
фантазию и погрузить вас в древнюю историю Красной Поляны и нетронутые природные места Западного Кавказа. Мы гуляем по самым красивым локациям и строим удобные маршруты, но главное наполняем их смыслом. Все гиды в команде имеют большой опыт, а главное любовь к месту, в котором живут!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Замечательный экскурсовод, дети прошли всю экскурсию на одном дыхании. И главное, запомнили кучу фактов про животных. Однозначно рекомендуем!
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Дарья
Добрый день. Мы с ребенком прекрасно провели время. Очень интересно Ксения рассказывает. Видно, что человек просто живет, дышит судьбой животных, судьбой самого заповедника. Информации было много и разнообразной. Но ребенок не скучал, он внимательно слушал. Да и я, признаюсь, узнала очень много нового из жизни краснокнижных животных! Огромное спасибо!
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К
Кира
Большое спасибо нашему гиду Юлии за незабываемую экскурсию и знакомство с животным миром Кавказа! Идея экскурсии оригинальная, благодаря советам гида нам удалось оптимально встроить поездку в план путешествия и увидеть животных вблизи, во время прогулки. Впечатления прекрасные:)
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Ольга
Вольерный комплекс очень небольшой, без экскурсовода ходить не рекомендую, т. к. это не зоопарк и интересны истории животных.
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Г
Галина
Дети от 5 до 10 лет оценили экскурсию как самую интересную за все путешествие. Огромное спасибо экскурсоводу Евгении
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С
Сергей
Приятно провели время с детьми, Ксения хорошо знает свое дело и интересно рассказывает. Детям тоже было интересно