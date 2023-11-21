Керамическое свидание для двоих / Красная поляна

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Ответы на вопросы
Хотите провести необычное свидание со своей второй половинкой? Попробуйте себя в гончарном искусстве или ручной лепке, ведь творчество сближает! Вы проведете два часа в атмосферной мастерской, а после обжига заберете готовые изделия на память.
Керамическое свидание для двоих / Красная поляна
Керамическое свидание для двоих / Красная поляна
Керамическое свидание для двоих / Красная поляна
Керамическое свидание для двоих / Красная поляна
Керамическое свидание для двоих / Красная поляна
Керамическое свидание для двоих / Красная поляна
Ближайшие даты:
21
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Сделано с любовью Индивидуальное занятие для двоих, в особенной атмосфере творчества и уединения, в любой удобный для вас день и время. Мастер-класс с использованием гончарного круга или ручной лепки на выбор. Вы создадите 1-3 изделия в зависимости от сложности работ. После создания форм, вы декорируете изделия цветными ангобами и оставляете изделия в нашей мастерской на обжиг. Важная информация • Продолжительность занятия 2 часа, если остаться дольше, доплата за каждый час 800 руб с человека • Готовые работы с мастер-классов вы получите примерно через 2 недели или мы отправим их вам по почте.

В любой удобный для вас день и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальная работа мастера с вами
  • Материалы
  • Обжиг
  • Упаковка готовых изделий и подготовка к отправке
Что не входит
  • Доставка готовых изделий по почте — 300-500 руб
Место начала и завершения?
пгт. Красная поляна, ул. Защитников Кавказа 76, 2 эт
Когда и сколько длится?
Когда: В любой удобный для вас день и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
  • Добрый день!
  • Спасибо, что записались к нам на мастер-класс)
  • Адрес мастерской: Защитников Кавказа, 76.
  • 2-этажный домик в Смайл Парке, вход в парк сбоку (справа).
  • Мастерская находится на 2 этаже.
  • Продолжительность занятия 2 часа, если остаться дольше, доплата за каждый час 800 руб с человека.
  • Готовые работы с мастер-классов вы получите примерно через 2 недели или мы отправим их вам по почте (оплачивается отдельно, сумма примерно 300-500 руб)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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