Хотите провести необычное свидание со своей второй половинкой? Попробуйте себя в гончарном искусстве или ручной лепке, ведь творчество сближает! Вы проведете два часа в атмосферной мастерской, а после обжига заберете готовые изделия на память.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Сделано с любовью Индивидуальное занятие для двоих, в особенной атмосфере творчества и уединения, в любой удобный для вас день и время. Мастер-класс с использованием гончарного круга или ручной лепки на выбор. Вы создадите 1-3 изделия в зависимости от сложности работ. После создания форм, вы декорируете изделия цветными ангобами и оставляете изделия в нашей мастерской на обжиг. Важная информация • Продолжительность занятия 2 часа, если остаться дольше, доплата за каждый час 800 руб с человека • Готовые работы с мастер-классов вы получите примерно через 2 недели или мы отправим их вам по почте.
В любой удобный для вас день и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Индивидуальная работа мастера с вами
- Материалы
- Обжиг
- Упаковка готовых изделий и подготовка к отправке
- Что не входит
- Доставка готовых изделий по почте — 300-500 руб
- Место начала и завершения?
- пгт. Красная поляна, ул. Защитников Кавказа 76, 2 эт
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любой удобный для вас день и времяЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Важная информация
- Добрый день!
- Спасибо, что записались к нам на мастер-класс)
- Адрес мастерской: Защитников Кавказа, 76.
- 2-этажный домик в Смайл Парке, вход в парк сбоку (справа).
- Мастерская находится на 2 этаже.
- Продолжительность занятия 2 часа, если остаться дольше, доплата за каждый час 800 руб с человека.
- Готовые работы с мастер-классов вы получите примерно через 2 недели или мы отправим их вам по почте (оплачивается отдельно, сумма примерно 300-500 руб)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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