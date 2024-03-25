Полюбоваться живописным морским портом и запечатлеть его на собственной картине

за всё до 4 чел.

13 800 ₽ за всё до 4 чел.

Пещеры, горные перевалы, невероятные виды и чайный мастер-класс на автомобильной экскурсии

Научиться работать с гончарным кругом и сделать своими руками несколько оригинальных изделий

Расписание: ежедневно в 11:30 и 14:00

Узнать всё о классической чайной церемонии от истинного поклонника и знатока чая

от 1 290 ₽ за человека

Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00

от 700 ₽ за билет

за всё до 11 чел.

14 000 ₽ за всё до 11 чел.

Освоить азы яхтинга, поймать ветер в паруса и выйти в море под руководством опытного капитана

За 2 часа создать уникальное изделие из бисера в мини-группе

Индивидуальная

2 часа

Керамическое свидание для двоих / Красная поляна Начало: Пгт. Красная поляна, ул. Защитников Кавказа 76, 2 ...

Расписание: В любой удобный для вас день и время