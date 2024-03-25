1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс по рисованию в Сочи
Полюбоваться живописным морским портом и запечатлеть его на собственной картине
Начало: В районе Морского вокзала
10 июня в 17:30
11 июня в 17:30
3 200₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Завораживающие окрестности Сочи
Пещеры, горные перевалы, невероятные виды и чайный мастер-класс на автомобильной экскурсии
Начало: На Курортном проспекте
Завтра в 09:30
11 июня в 09:00
13 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Гончарный мастер-класс в Сочи
Научиться работать с гончарным кругом и сделать своими руками несколько оригинальных изделий
Начало: На улице Навагинская
9 июня в 14:00
10 июня в 12:00
3 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Гончарный мастер-класс и мастер-класс по лепке
Начало: Ул. Защитников Кавказа, 76
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Пить чай? Пин ча! Традиционное китайское чаепитие в Сочи
Узнать всё о классической чайной церемонии от истинного поклонника и знатока чая
Начало: на улице Роз
Расписание: ежедневно в 11:30 и 14:00
9 июня в 11:30
10 июня в 11:30
1 500₽ за человека
Мини-группа
1 час
Музей Гарри Поттера
Начало: Г. Сочи, ул. Приморская, 6/4
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 290₽ за человека
Билеты
2 часа
Интерактивное пространство «Формула VR»
Начало: Олимпийский парк, Главная Трибуна Сочи Автодрома
Расписание: 17:00-20:00
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
от 700₽ за билет
Индивидуальная
1 час
Мастер-класс в Сочи под парусом
Освоить азы яхтинга, поймать ветер в паруса и выйти в море под руководством опытного капитана
Начало: в Морском порту
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс по бисероплетению
За 2 часа создать уникальное изделие из бисера в мини-группе
Начало: На улице Красноармейской
Завтра в 14:30
9 июня в 14:30
1 950₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Керамическое свидание для двоих / Красная поляна
Начало: Пгт. Красная поляна, ул. Защитников Кавказа 76, 2 ...
Расписание: В любой удобный для вас день и время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
1 час
Лепка из глины - мастер-класс в мини-группе
Создать своими руками лучший сувенир, который можно привезти из Сочи
Начало: У ТРЦ «Атриум»
9 июня в 18:00
10 июня в 10:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Горнолыжный мастер-класс. Индивидуальные занятия от VIP инструкторов
Начало: Сочи. Горнолыжная школа Роза Хутор
Расписание: Каждые 2 часа с 8.30 до 23.00, уточняйте заранее.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 090₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Авторский тур: Абхазия с детьми
Начало: Место вашего проживания
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Всего за 2 часа научим кататься на лыжах или сноуборде. Групповой мастер-класс. От VIP инструкторов
Начало: Красная Поляна. Горнолыжная школа Роза Хутор
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 375₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Мастер-класс по абстрактной живописи
Написать интерьерную картину под руководством профессионального художника
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
4 950₽ за человека
Мини-группа
4 часа
В гостях у винодела: дегустации, улитки и живопись вином
Начало: Мы заберем от метса проживания в Адлере
Расписание: Ежедневно 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
В дом к виноделу: мастер-классы и кавказское застолье
Нарисовать картину вином, попробовать улиток и потанцевать в винограде
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 15 340₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья25 марта 2024Впервые побывала на чайной церемонии. Долго пили 2 сорта чая: заливали, сливали один чай по 8 раз. Вкус чая менялся от слабого к сильному и нейтральному. Также менялось самочувствие. Ушло беспокойство, наступила расслабление и гармония. На отдыхе всем рекомендую.
- ССофья12 февраля 2024Пленэр - пишем картину своими руками1 февраля была на мастер-классе у художника Игоря, шла ожидания. Процесс написания картины был очень увлекательным, на два часа с
- ММихаил8 декабря 2023Небольшое уютное местечко! Изначально заинтересовался этим вопросом. И увидел возможно побывать на таком Мероприятии! Так как такое мероприятие посещают впервые,
- ДДиана6 ноября 2023Рекомендую этот мастер-класс всем, и тем кто только начинает свой путь и уже для знатоков чая, уверяю тут каждый найдет то, что ему по душе
- ИИнна21 октября 2023Пленэр - пишем картину своими рукамиДух свободы это Здесь Набережная, ты достаешь мольберт, садишься и начинаешь рисовать, сначала не уверенно, потом втягиваешься, дальше уже поглощен, подбором
- EELENA10 октября 2023Пленэр - пишем картину своими рукамиБыло очень интересно. Игорь великолепный учитель. За 2, 5 ч нарисовали прекрасный этюд. Получила массу удовольстыия. Спасибо, это было здрово🙂🤗
- ЕЕлена23 июля 2023Шикарно провели день! Ирина замечательный экскурсовод, краевд, титестор, аккуратный водитель! Узнала много интересного о сочинском чае. Серпантин совсем не почувствовала. Рекомендую всем. Я просто влюбилась в Сочи! Появилось желание узнать больше об этом необыкновенном городе.
- ООльга5 июля 2023Сегодня были на экскурсии с Ириной! Ну что сказать:эрудированность, приятная подача материала и роскошная природа вокруг❤️. Чай пить обязательно), блинам тоже мои наилучшие рекомендации❤️. С благодарностью, Ольга и Даня).
- ММадлина1 июня 2023Лепка из глиныХорошее проведение досуга. Дочке 5 лет понравилось. Спасибо большое!
- ДДмитрий27 мая 2023Наша экскурсия была незабываемой! Мы посетили Воронцовскую пещеру и продегустировали чай на чайной плантации в Сочи. Ирина - замечательный гид,
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Мастер-классы»
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