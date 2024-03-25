Интересные программы мастер-классы Сочи

Найдено 17 экскурсий в категории «Мастер-классы» в Сочи, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мастер-класс по рисованию в Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Мастер-класс по рисованию в Сочи
Полюбоваться живописным морским портом и запечатлеть его на собственной картине
Начало: В районе Морского вокзала
10 июня в 17:30
11 июня в 17:30
3 200 за человека
Завораживающие окрестности Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
14 отзывов
Завораживающие окрестности Сочи
Пещеры, горные перевалы, невероятные виды и чайный мастер-класс на автомобильной экскурсии
Начало: На Курортном проспекте
Завтра в 09:30
11 июня в 09:00
13 800 за всё до 4 чел.
Гончарный мастер-класс в Сочи
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Гончарный мастер-класс в Сочи
Научиться работать с гончарным кругом и сделать своими руками несколько оригинальных изделий
Начало: На улице Навагинская
9 июня в 14:00
10 июня в 12:00
3 000 за человека
Гончарный мастер-класс и мастер-класс по лепке
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Гончарный мастер-класс и мастер-класс по лепке
Начало: Ул. Защитников Кавказа, 76
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 500 за человека
Пить чай? Пин ча! Традиционное китайское чаепитие в Сочи
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Пить чай? Пин ча! Традиционное китайское чаепитие в Сочи
Узнать всё о классической чайной церемонии от истинного поклонника и знатока чая
Начало: на улице Роз
Расписание: ежедневно в 11:30 и 14:00
9 июня в 11:30
10 июня в 11:30
1 500 за человека
Музей Гарри Поттера
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
1 отзыв
Музей Гарри Поттера
Начало: Г. Сочи, ул. Приморская, 6/4
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 290 за человека
Интерактивное пространство «Формула VR»
Билеты
2 часа
Интерактивное пространство «Формула VR»
Начало: Олимпийский парк, Главная Трибуна Сочи Автодрома
Расписание: 17:00-20:00
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
от 700 за билет
Мастер-класс в Сочи под парусом
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Мастер-класс в Сочи под парусом
Освоить азы яхтинга, поймать ветер в паруса и выйти в море под руководством опытного капитана
Начало: в Морском порту
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
14 000 за всё до 11 чел.
Мастер-класс по бисероплетению
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс по бисероплетению
За 2 часа создать уникальное изделие из бисера в мини-группе
Начало: На улице Красноармейской
Завтра в 14:30
9 июня в 14:30
1 950 за человека
Керамическое свидание для двоих / Красная поляна
Индивидуальная
2 часа
Керамическое свидание для двоих / Красная поляна
Начало: Пгт. Красная поляна, ул. Защитников Кавказа 76, 2 ...
Расписание: В любой удобный для вас день и время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 000 за всё до 2 чел.
Лепка из глины - мастер-класс в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
Лепка из глины - мастер-класс в мини-группе
Создать своими руками лучший сувенир, который можно привезти из Сочи
Начало: У ТРЦ «Атриум»
9 июня в 18:00
10 июня в 10:00
1 600 за человека
Горнолыжный мастер-класс. Индивидуальные занятия от VIP инструкторов
Индивидуальная
2 часа
Горнолыжный мастер-класс. Индивидуальные занятия от VIP инструкторов
Начало: Сочи. Горнолыжная школа Роза Хутор
Расписание: Каждые 2 часа с 8.30 до 23.00, уточняйте заранее.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 090 за человека
Авторский тур: Абхазия с детьми
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
10 часов
Авторский тур: Абхазия с детьми
Начало: Место вашего проживания
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Всего за 2 часа научим кататься на лыжах или сноуборде. Групповой мастер-класс. От VIP инструкторов
Мини-группа
2 часа
Всего за 2 часа научим кататься на лыжах или сноуборде. Групповой мастер-класс. От VIP инструкторов
Начало: Красная Поляна. Горнолыжная школа Роза Хутор
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 375 за человека
Мастер-класс по абстрактной живописи
Индивидуальная
3 часа
Мастер-класс по абстрактной живописи
Написать интерьерную картину под руководством профессионального художника
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
4 950 за человека
В гостях у винодела: дегустации, улитки и живопись вином
Мини-группа
4 часа
В гостях у винодела: дегустации, улитки и живопись вином
Начало: Мы заберем от метса проживания в Адлере
Расписание: Ежедневно 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
4 000 за человека
В дом к виноделу: мастер-классы и кавказское застолье
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
В дом к виноделу: мастер-классы и кавказское застолье
Нарисовать картину вином, попробовать улиток и потанцевать в винограде
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 15 340 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    25 марта 2024
    Пить чай? Пин ча! Традиционное китайское чаепитие в Сочи
    Впервые побывала на чайной церемонии. Долго пили 2 сорта чая: заливали, сливали один чай по 8 раз. Вкус чая менялся от слабого к сильному и нейтральному. Также менялось самочувствие. Ушло беспокойство, наступила расслабление и гармония. На отдыхе всем рекомендую.
    Впервые побывала на чайной церемонии. Долго пили 2 сорта чая: заливали, сливали один чай по 8Впервые побывала на чайной церемонии. Долго пили 2 сорта чая: заливали, сливали один чай по 8
  • С
    Софья
    12 февраля 2024
    Пленэр - пишем картину своими руками
    1 февраля была на мастер-классе у художника Игоря, шла ожидания. Процесс написания картины был очень увлекательным, на два часа с
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    головой погрузилась в рисование. Было очень интересно узнавать про разные «секреты» и аспекты, которые стоило учитывать в ходе работы (перспектива, оттенки цветов, как передать глубину, как работать с краской и много всего другого). Благодарю художника за чуткое и внимательное руководство и сопровождение, узнала много нового, занятие мастер-класс проходил в очень комфортной обстановке. Результат тоже очень удивил, до конца не верила, что за два часа можно успеть написать полноценную картину, это был чудесный и полезный опыт, спасибо!!

  • М
    Михаил
    8 декабря 2023
    Пить чай? Пин ча! Традиционное китайское чаепитие в Сочи
    Небольшое уютное местечко! Изначально заинтересовался этим вопросом. И увидел возможно побывать на таком Мероприятии! Так как такое мероприятие посещают впервые,
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    для меня всё было новое. Мероприятие Особенное! Много новой необычной информации. Что-то для запоминания сложно. Наталье хочу выразить благодарность! На любые вопросы человек отвечает быстро, что говорит о её знаниях в данном вопросе. Возможно вопросов, после мероприятия стало больше. Но это только потому что интерес к этой теме не угас. А наоборот. Желание погрузиться в этот вопрос стало сильнее. За это Натальи тоже Большое Спасибо! С Удовольствием посетил бы ещё подобное Мероприятие!

  • Д
    Диана
    6 ноября 2023
    Пить чай? Пин ча! Традиционное китайское чаепитие в Сочи
    Рекомендую этот мастер-класс всем, и тем кто только начинает свой путь и уже для знатоков чая, уверяю тут каждый найдет то, что ему по душе
  • И
    Инна
    21 октября 2023
    Пленэр - пишем картину своими руками
    Дух свободы это Здесь Набережная, ты достаешь мольберт, садишься и начинаешь рисовать, сначала не уверенно, потом втягиваешься, дальше уже поглощен, подбором
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    цвета, ты смешиваешь краски, уже не останавливаясь Краем глаза наблюдаешь за местными рыбаками, снуют прохожие с собачками, туристы вольно прогуливаясь смотрят уже за тобой, оценивают и приходят в восторг, сегодня ты создаешь шедевр для потомков, а завтра можно попробывать себя в чем то другом

  • E
    ELENA
    10 октября 2023
    Пленэр - пишем картину своими руками
    Было очень интересно. Игорь великолепный учитель. За 2, 5 ч нарисовали прекрасный этюд. Получила массу удовольстыия. Спасибо, это было здрово🙂🤗
  • Е
    Елена
    23 июля 2023
    Завораживающие окрестности Сочи
    Шикарно провели день! Ирина замечательный экскурсовод, краевд, титестор, аккуратный водитель! Узнала много интересного о сочинском чае. Серпантин совсем не почувствовала. Рекомендую всем. Я просто влюбилась в Сочи! Появилось желание узнать больше об этом необыкновенном городе.
    Шикарно провели день! Ирина замечательный экскурсовод, краевд, титестор, аккуратный водитель! Узнала много интересного о сочинском чаеШикарно провели день! Ирина замечательный экскурсовод, краевд, титестор, аккуратный водитель! Узнала много интересного о сочинском чаеШикарно провели день! Ирина замечательный экскурсовод, краевд, титестор, аккуратный водитель! Узнала много интересного о сочинском чае
  • О
    Ольга
    5 июля 2023
    Завораживающие окрестности Сочи
    Сегодня были на экскурсии с Ириной! Ну что сказать:эрудированность, приятная подача материала и роскошная природа вокруг❤️. Чай пить обязательно), блинам тоже мои наилучшие рекомендации❤️. С благодарностью, Ольга и Даня).
  • М
    Мадлина
    1 июня 2023
    Лепка из глины
    Хорошее проведение досуга. Дочке 5 лет понравилось. Спасибо большое!
  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2023
    Завораживающие окрестности Сочи
    Наша экскурсия была незабываемой! Мы посетили Воронцовскую пещеру и продегустировали чай на чайной плантации в Сочи. Ирина - замечательный гид,
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    которая смогла заинтересовать детей и завоевать их доверие. Во второй части экскурсии мы отправились на чайное хозяйство, где нас ждало чаепитие с вкусными блинами, вареньем и медом. Я узнал много нового о чайной культуре, а также о свойствах местного чая, связанных с его произрастанием в северных широтах. Большое спасибо Ирине за ее профессионализм и интересный рассказ!

    Наша экскурсия была незабываемой! Мы посетили Воронцовскую пещеру и продегустировали чай на чайной плантации в Сочи

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Мастер-классы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
  1. Мастер-класс по рисованию в Сочи
  2. Завораживающие окрестности Сочи
  3. Гончарный мастер-класс в Сочи
  4. Гончарный мастер-класс и мастер-класс по лепке
  5. Пить чай? Пин ча! Традиционное китайское чаепитие в Сочи
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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