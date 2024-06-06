1 чел.
По популярности
Мини-группа
3.5 часа
По Сочи и о нём: увлекательная прогулка с журналистом
Захватывающее путешествие по историческим уголкам Сочи, где каждый шаг рассказывает уникальную историю
Начало: остановка «Театральная»
Расписание: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 10:00
11 июня в 10:00
17 июня в 10:00
780₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Плавание с дельфинами в Сочи: экспедиция научного центра
Почувствуйте себя морским биологом, исследуя повадки дельфинов в Черном море. Уникальная возможность поплавать рядом с этими удивительными существами
Начало: В Имеретинском порту, Сириус, в 10 минутах езды от...
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 6 000₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Идеальное знакомство с Сочи: Путешествие по истории и культуре
Откройте для себя Сочи в уникальной экскурсии, полной историй, культурных сокровищ и живописных видов
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 550₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Экскурсия «Впервые в Сочи»: путешествие по истории
Откройте для себя уникальную историю Сочи, посетив знаковые места: Мацесту, дачи Сталина и Квитко, чайные плантации
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
99999 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия: Необыкновенная Абхазия
Погрузитесь в мир древних памятников и нетуристических уголков Абхазии, открыв для себя новые горизонты и истории
Начало: От вашего отеля в (кроме Лазаревского района)
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Гастротур по Абхазии: путешествие вкусов из Сочи
Погрузитесь в мир абхазской кулинарии, открывая секреты местных деликатесов и напитков в уникальном гастрономическом приключении
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
89008 010₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Солох-Аул: история и традиции чаеводства в Сочи
Освоить тонкости чайного искусства, создать свои купажи напитка и открыть новые волшебные пейзажи
Начало: На Курортном проспекте
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
14 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Золотое кольцо Сочи: Путешествие по главным достопримечательностям
Пятичасовая экскурсия по Золотому кольцу Сочи - идеальный способ увидеть самые знаковые места города и окунуться в его историю
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
13 340₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»
Узнать о самых значимых местах, связанных со сталинской эпохой и жизнью культовой личности 20 века
Начало: На Курортном проспекте
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
13 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тайны двух порталов: история сухопутных и морских ворот Сочи
Отправиться в 50-е годы 20 века, к истокам самым красивых и загадочных объектов архитектуры Сочи
Начало: У ж/д вокзала Сочи
Завтра в 10:30
10 июня в 16:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Велотреккинг в сочинских горах
Вело-путешествие по природным красотам Сочи и Красной Поляны
11 июня в 15:30
16 июня в 09:30
от 6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивный тур: Архитектурное наследие Сочи и его окрестностей
Погрузитесь в мир архитектурных шедевров Сочи, открывая тайны исторических зданий и храмов
Начало: На Платановой аллее в Сочи
13 июня в 12:00
15 июня в 08:00
6 677₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Тайны Сочи на прогулке с Фаролеро
Отправиться в театрализованное путешествие по городу и открыть его с неожиданного ракурса
Начало: На ул. Театральная
Завтра в 19:30
11 июня в 19:30
2 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Сочи со вкусом кофе: историко-гастрономическая прогулка
Погрузитесь в атмосферу Сочи с экскурсией, где история и кофе сплетаются в единую гастрономическую симфонию
Начало: По согласованию
Завтра в 15:30
9 июня в 13:30
5 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
На гору Ахун - на мотоцикле
Прокатиться с ветерком на самую высокую точку побережья
Завтра в 22:30
9 июня в 13:00
70005 250₽ за экскурсию
Групповая
8 часов
Тайны забытого Сочи
Прикоснуться к загадочной изнанке и легендам города-курорта на групповой автобусной экскурсии
Начало: у вашего отеля или ближайшей для вас остановки общ...
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 11:30
9 июня в 11:30
11 июня в 11:30
1 300₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
Дайвинг в Чёрном море (из Сочи)
Исследовать подводный мир в компании инструктора и получить сертификат международного уровня
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
43003 440₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
5.5 часов
Скалолазание в Сочи: Виа Феррата с инструктором - уникальное приключение
Покорите Орлиные скалы в Сочи под руководством профессионала. Впечатляющие виды, надежное снаряжение и адреналин ждут вас
Начало: У ТЦ Моремолл
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
75006 750₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Знакомый незнакомый Сочи
Побывать на чайных плантациях, среди горных водопадов и в замке с привидениями
Начало: В районе Мацеста
13 июня в 11:00
18 июня в 11:00
67006 365₽ за всё до 5 чел.
Групповая
6 часов
Виа-феррата «Сочи»: вверх по скале
Развлекательный альпинизм по безопасному, но завораживающему маршруту вдоль Орлиных скал
Начало: Около входа в Агурское ущелье
Расписание: во вторник и воскресенье в 14:00
11 июня в 14:00
16 июня в 14:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Эксклюзивная поездка на кабриолете: Сочи, Красная Поляна, Ахун
Откройте великолепие Сочи, путешествуя на кабриолете. Личный водитель, комфорт и лучшие виды гарантированы
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
16 900₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
На мотоцикле по всему Сочи
Промчаться по «царской» дороге и Олимпийскому парку и подняться на высоту 1170 метров по серпантину
Начало: В ПГТ «Сириус» или Адлере
Завтра в 08:00
9 июня в 12:00
2000018 000₽ за экскурсию
Мини-группа
6 часов
Это каньонинг
Спуститься с водопада на верёвках и пройти по одному из самых красивых каньонов Сочи в мини-группе
Начало: У Агурских водопадов
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Сочи - город сталинских дворцов
Обзорная авто-пешеходная экскурсия по идеальному коммунистическому раю
Начало: Зимний театр
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Сочи для романтиков
Услышать трогательные сюжеты о любви у Черного моря и пройти по следам Высоцкого и Маяковского
Начало: У центрального входа в парк Ривьера Сочи
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Фантастические растения Сочи и где они обитают
Нескучное знакомство с уникальным растительным миром города и его окрестностей
Начало: На Платановой аллее Сочи
13 июня в 12:30
15 июня в 06:30
8 145₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с Сочи и парком Дендрарий
Проехать по ключевым местам города-курорта и прогуляться среди экзотических растений
Начало: В Сочи, Адлере, на Имеритинском курорте
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Завтрак на горе Монашка в Красной поляне
Насладиться видами на Главный Кавказский хребет с чашкой горячего чая или кофе
Начало: У остановки «Часовня» в Красной поляне
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
С культурологом по Агурскому ущелью - сквозь эпохи и мифы
Пройти секретными тропами, изучить дно древнего океана и узнать, как связаны ревматизм и Олимпиада
Начало: На улице Агурское Ущелье
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 5 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
В Красную Поляну и Розу Хутор - на кабриолете из Сочи
Эффектно прокатиться по живописным дорогам и получить удовольствие от панорам со смотровых
Начало: Ваш отель в центральном Сочи
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
«В гостях у хаски» - этноцентр на вершине горы Ахун
Познакомиться с северными ездовыми, зарядиться эмоциями от трекинга и насладиться панорамой Сочи
Начало: вершина горы Ахун
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 000₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
30 минут
Экскурсия: Полет на параплане с горы Пикет
Ощутите свободу полета над Сочи, наслаждаясь захватывающими видами гор и моря в компании опытного инструктора
Начало: Сочи, Адлер, Сириус, Красная поляна
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1350011 475₽ за человека
Аудиогид
1.5 часа
Стрит-арт Сочи: аудиопрогулка
Самостоятельно осмотреть граффити города-курорта и узнать самое любопытное об уличном творчестве
Начало: Около Железнодорожного вокзала Сочи
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:00
690₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Экзотический Сочи
Полюбоваться редкими растениями города и узнать о них интересные факты
Начало: На ул. Театральная
10 июня в 10:00
11 июня в 14:30
3 950₽ за всё до 7 чел.
Групповая
11 часов
Экскурсия на джипе: Абхазия, Гагра, Рица
Получите незабываемые впечатления от поездки по Абхазии, посетив её живописные уголки на внедорожнике
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:15
9 июня в 07:15
от 1 600₽ за человека
Фотопрогулка
4.5 часа
Привет из 60-х! Фотоэкскурсия по Сочи на ретроавтомобиле
Прокатиться на «Волге» 1966 года по живописному ущелью и сделать яркие кадры на память
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Музей керамики Юрия Новикова
Погрузиться в мир творчества самобытного художника
Начало: В Музее керамики Юрия Новикова
9 июня в 12:00
11 июня в 12:00
1 000₽ за человека
Групповая
10 часов
VIP-экскурсия в Абхазию на минивэне из Сочи для групп 6-8 человек
Откройте для себя Абхазию: великолепные пейзажи, культурное наследие и уникальные вкусы местной кухни
Начало: По адресу, из Вашего отеля
Расписание: Ежедневно 8-00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 1 600₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Паломничество по святым местам Сочи
Откройте для себя историю и духовность Сочи, посетив его знаменитые храмы и монастыри с индивидуальным гидом
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
А также закат в горах, встреча рассвета, треккинг по пихтовому лесу и прогулка до озера
Начало: курорт Газпром, Красная Поляна
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 20 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Конные прогулки в Сочи
Начало: Центральный район Сочи
Расписание: Ежедневно 10:00, 14:00, 16:00
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
2 100₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Абхазия - авто-экскурсия в мир природной красоты из Сочи
Полюбоваться заповедными пейзажами и узнать всё об истории абхазского народа
Начало: От вашего отеля в Сочи, Адлере, Красной Поляне
20 июня в 07:00
21 июня в 07:00
от 17 500₽ за всё до 7 чел.
Групповая
6 часов
Джип-тур «Волчья пасть»
Начало: Адлерский район, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 7:30 и 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
от 2 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Роза Хутор - сердце Красной Поляны
Познакомиться с главными объектами курорта и узнать, как создавалась швейцарская сказка России
9 июня в 08:00
7 июля в 08:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Дайвинг в Сочи
Начало: Заберем вас с места вашего проживания
Расписание: Ежедневно в хорошую погоду
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 3 350₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга6 июня 2024Неделю назад состоялась экскурсия «Знакомый незнакомый Сочи» Её мне проводил гид Роман. Крайне интересный и располагающийся к себе человек, с ним
- ААндрей6 июня 2024Это была замечательная экскурссия! Мы были крайне поражены подготовке Романа, снабжению, четкости действий. Мы шли необычной трассой, лесной, было и
- ААнастасия5 июня 2024Хорошо продуманный маршрут, экскурсовод, получающий удовольствие от работы, чистая удобная маштна - это рецепт хорошего путешествия. В восторге и я, и сын. А подростку угодить совсем не просто!
- ООльга4 июня 2024Великолепное приключение. Прикольно было спуститься по подземному каньону, а потом по наземному. Сделали много удачных фото. Предоставили все нужное оборудование. Крайне рекомендую.
- ЕЕлена4 июня 2024Интересный маршрут и потрясающая красотой нетронутая природа Абхазии! Денис очень аккуратный водитель, его рассказ ненавязчивый, с юмором, не перегруженный информацией - оставил приятное впечатление! После этой поездки есть желание снова вернуться!
- ССтанислав3 июня 2024Годно, что говорить… =)
- ННадежда3 июня 2024Хочу от всей Души поблагодарить Виктора за увлекательный фототур в Абхазию! Я запланировала мероприятие, как подарок мужу на день рождение, еще
- EElena3 июня 2024Спасибо. Это необыкновенное впечатление увидеть дельфинов в естественной среде обитания. Отдельно хочу отметить организацию экскурсии мне предложили даже кепку и куртку (на море было ветрено с утра). Рассказали много интересных фактов. Время прошло незаметно. Смело могу рекомендовать
- ААня2 июня 2024Было супер!! Красивые виды и шикарные фото) Пили вкусный чай и даже стояли на гвоздях) рекомендую!
- ННаталья1 июня 2024Индивидуальная экскурсия - это всегда возможность посетить интересные и красивые места, где не встретишь массового туриста! Это возможность прикоснуться к местным обычаям изнутри. Было очень интересно и познавательно! Отличная экскурсия, прекрасный гид!
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Необычные»
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