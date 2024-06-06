Необычные экскурсии по Сочи

Найдено 178 экскурсий в категории «Необычные» в Сочи, цены от 590 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Сочи и о нём - прогулка с журналистом
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
463 отзыва
По Сочи и о нём: увлекательная прогулка с журналистом
Захватывающее путешествие по историческим уголкам Сочи, где каждый шаг рассказывает уникальную историю
Начало: остановка «Театральная»
Расписание: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 10:00
11 июня в 10:00
17 июня в 10:00
780 за человека
Экспедиция к черноморским дельфинам
Мини-группа
2 часа
67 отзывов
Плавание с дельфинами в Сочи: экспедиция научного центра
Почувствуйте себя морским биологом, исследуя повадки дельфинов в Черном море. Уникальная возможность поплавать рядом с этими удивительными существами
Начало: В Имеретинском порту, Сириус, в 10 минутах езды от...
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 6 000 за человека
Идеальное знакомство с Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
53 отзыва
Идеальное знакомство с Сочи: Путешествие по истории и культуре
Откройте для себя Сочи в уникальной экскурсии, полной историй, культурных сокровищ и живописных видов
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 550 за всё до 4 чел.
Впервые в Сочи
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
32 отзыва
Экскурсия «Впервые в Сочи»: путешествие по истории
Откройте для себя уникальную историю Сочи, посетив знаковые места: Мацесту, дачи Сталина и Квитко, чайные плантации
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
99999 000 за всё до 4 чел.
Необыкновенная Абхазия: из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
52 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Необыкновенная Абхазия
Погрузитесь в мир древних памятников и нетуристических уголков Абхазии, открыв для себя новые горизонты и истории
Начало: От вашего отеля в (кроме Лазаревского района)
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Гастротур по Абхазии (из Сочи)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
29 отзывов
Гастротур по Абхазии: путешествие вкусов из Сочи
Погрузитесь в мир абхазской кулинарии, открывая секреты местных деликатесов и напитков в уникальном гастрономическом приключении
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
89008 010 за всё до 7 чел.
Солох-Аул: история и традиции чаеводства в Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
59 отзывов
Солох-Аул: история и традиции чаеводства в Сочи
Освоить тонкости чайного искусства, создать свои купажи напитка и открыть новые волшебные пейзажи
Начало: На Курортном проспекте
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
14 500 за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Сочи. Главные объекты города-курорта за 5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
34 отзыва
Золотое кольцо Сочи: Путешествие по главным достопримечательностям
Пятичасовая экскурсия по Золотому кольцу Сочи - идеальный способ увидеть самые знаковые места города и окунуться в его историю
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
13 340 за всё до 8 чел.
Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
67 отзывов
Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»
Узнать о самых значимых местах, связанных со сталинской эпохой и жизнью культовой личности 20 века
Начало: На Курортном проспекте
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
13 800 за всё до 4 чел.
Тайны двух порталов: история сухопутных и морских ворот Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Тайны двух порталов: история сухопутных и морских ворот Сочи
Отправиться в 50-е годы 20 века, к истокам самым красивых и загадочных объектов архитектуры Сочи
Начало: У ж/д вокзала Сочи
Завтра в 10:30
10 июня в 16:00
7 000 за всё до 6 чел.
Велотреккинг в сочинских горах
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
50 отзывов
Велотреккинг в сочинских горах
Вело-путешествие по природным красотам Сочи и Красной Поляны
11 июня в 15:30
16 июня в 09:30
от 6 670 за всё до 10 чел.
Архитектурная экскурсия по Сочи и окрестностям
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
25 отзывов
Эксклюзивный тур: Архитектурное наследие Сочи и его окрестностей
Погрузитесь в мир архитектурных шедевров Сочи, открывая тайны исторических зданий и храмов
Начало: На Платановой аллее в Сочи
13 июня в 12:00
15 июня в 08:00
6 677 за всё до 4 чел.
Тайны Сочи на прогулке с Фаролеро
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
47 отзывов
Тайны Сочи на прогулке с Фаролеро
Отправиться в театрализованное путешествие по городу и открыть его с неожиданного ракурса
Начало: На ул. Театральная
Завтра в 19:30
11 июня в 19:30
2 500 за человека
Сочи со вкусом кофе: историко-гастрономическая прогулка по Нижнему городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
23 отзыва
Сочи со вкусом кофе: историко-гастрономическая прогулка
Погрузитесь в атмосферу Сочи с экскурсией, где история и кофе сплетаются в единую гастрономическую симфонию
Начало: По согласованию
Завтра в 15:30
9 июня в 13:30
5 000 за всё до 5 чел.
На гору Ахун - на мотоцикле
🏍 На мотоцикле
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
На гору Ахун - на мотоцикле
Прокатиться с ветерком на самую высокую точку побережья
Завтра в 22:30
9 июня в 13:00
70005 250 за экскурсию
Тайны забытого Сочи
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
115 отзывов
Тайны забытого Сочи
Прикоснуться к загадочной изнанке и легендам города-курорта на групповой автобусной экскурсии
Начало: у вашего отеля или ближайшей для вас остановки общ...
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 11:30
9 июня в 11:30
11 июня в 11:30
1 300 за человека
Дайвинг в Чёрном море (из Сочи)
🚗 На машине
🚤 На катере
скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
11 отзывов
Дайвинг в Чёрном море (из Сочи)
Исследовать подводный мир в компании инструктора и получить сертификат международного уровня
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
43003 440 за человека
Скалолазание в Сочи: в мини-группе с опытным инструктором
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
5.5 часов
13 отзывов
Скалолазание в Сочи: Виа Феррата с инструктором - уникальное приключение
Покорите Орлиные скалы в Сочи под руководством профессионала. Впечатляющие виды, надежное снаряжение и адреналин ждут вас
Начало: У ТЦ Моремолл
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
75006 750 за человека
Знакомый незнакомый Сочи
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Знакомый незнакомый Сочи
Побывать на чайных плантациях, среди горных водопадов и в замке с привидениями
Начало: В районе Мацеста
13 июня в 11:00
18 июня в 11:00
67006 365 за всё до 5 чел.
Виа-феррата «Сочи»: вверх по скале
🚶 Пешая
Групповая
6 часов
3 отзыва
Виа-феррата «Сочи»: вверх по скале
Развлекательный альпинизм по безопасному, но завораживающему маршруту вдоль Орлиных скал
Начало: Около входа в Агурское ущелье
Расписание: во вторник и воскресенье в 14:00
11 июня в 14:00
16 июня в 14:00
6 000 за человека
На кабриолете по Сочи и окрестностям
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
Эксклюзивная поездка на кабриолете: Сочи, Красная Поляна, Ахун
Откройте великолепие Сочи, путешествуя на кабриолете. Личный водитель, комфорт и лучшие виды гарантированы
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
16 900 за всё до 3 чел.
На мотоцикле по всему Сочи
🏍 На мотоцикле
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
На мотоцикле по всему Сочи
Промчаться по «царской» дороге и Олимпийскому парку и подняться на высоту 1170 метров по серпантину
Начало: В ПГТ «Сириус» или Адлере
Завтра в 08:00
9 июня в 12:00
2000018 000 за экскурсию
Это каньонинг
Мини-группа
6 часов
1 отзыв
Это каньонинг
Спуститься с водопада на верёвках и пройти по одному из самых красивых каньонов Сочи в мини-группе
Начало: У Агурских водопадов
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7 000 за человека
Сочи - город сталинских дворцов
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
28 отзывов
Сочи - город сталинских дворцов
Обзорная авто-пешеходная экскурсия по идеальному коммунистическому раю
Начало: Зимний театр
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
12 500 за всё до 3 чел.
Сочи для романтиков
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
7 отзывов
Сочи для романтиков
Услышать трогательные сюжеты о любви у Черного моря и пройти по следам Высоцкого и Маяковского
Начало: У центрального входа в парк Ривьера Сочи
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
5 000 за всё до 4 чел.
Фантастические растения Сочи и где они обитают
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Фантастические растения Сочи и где они обитают
Нескучное знакомство с уникальным растительным миром города и его окрестностей
Начало: На Платановой аллее Сочи
13 июня в 12:30
15 июня в 06:30
8 145 за всё до 3 чел.
Знакомство с Сочи и парком Дендрарий
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
Знакомство с Сочи и парком Дендрарий
Проехать по ключевым местам города-курорта и прогуляться среди экзотических растений
Начало: В Сочи, Адлере, на Имеритинском курорте
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 000 за всё до 3 чел.
Завтрак на горе Монашка в Красной поляне
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Завтрак на горе Монашка в Красной поляне
Насладиться видами на Главный Кавказский хребет с чашкой горячего чая или кофе
Начало: У остановки «Часовня» в Красной поляне
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
9 500 за всё до 4 чел.
С культурологом по Агурскому ущелью - сквозь эпохи и мифы
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
9 отзывов
С культурологом по Агурскому ущелью - сквозь эпохи и мифы
Пройти секретными тропами, изучить дно древнего океана и узнать, как связаны ревматизм и Олимпиада
Начало: На улице Агурское Ущелье
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 5 900 за всё до 10 чел.
В Красную Поляну и Розу Хутор - на кабриолете из Сочи
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
6.5 часов
7 отзывов
В Красную Поляну и Розу Хутор - на кабриолете из Сочи
Эффектно прокатиться по живописным дорогам и получить удовольствие от панорам со смотровых
Начало: Ваш отель в центральном Сочи
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
18 000 за всё до 3 чел.
«В гостях у хаски» - этноцентр на вершине горы Ахун
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
16 отзывов
«В гостях у хаски» - этноцентр на вершине горы Ахун
Познакомиться с северными ездовыми, зарядиться эмоциями от трекинга и насладиться панорамой Сочи
Начало: вершина горы Ахун
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 000 за человека
Сочи с высоты: полёт на параплане
🚗 На машине
🪂 На параплане
скидка
15%
Индивидуальная
30 минут
6 отзывов
Экскурсия: Полет на параплане с горы Пикет
Ощутите свободу полета над Сочи, наслаждаясь захватывающими видами гор и моря в компании опытного инструктора
Начало: Сочи, Адлер, Сириус, Красная поляна
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1350011 475 за человека
Стрит-арт Сочи: аудиопрогулка
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
10 отзывов
Стрит-арт Сочи: аудиопрогулка
Самостоятельно осмотреть граффити города-курорта и узнать самое любопытное об уличном творчестве
Начало: Около Железнодорожного вокзала Сочи
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:00
690 за человека
Экзотический Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Экзотический Сочи
Полюбоваться редкими растениями города и узнать о них интересные факты
Начало: На ул. Театральная
10 июня в 10:00
11 июня в 14:30
3 950 за всё до 7 чел.
Джип-тур по Абхазии: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Групповая
11 часов
559 отзывов
Экскурсия на джипе: Абхазия, Гагра, Рица
Получите незабываемые впечатления от поездки по Абхазии, посетив её живописные уголки на внедорожнике
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:15
9 июня в 07:15
от 1 600 за человека
Привет из 60-х! Фотоэкскурсия по Сочи на ретроавтомобиле
🚗 На машине
Фотопрогулка
4.5 часа
2 отзыва
Привет из 60-х! Фотоэкскурсия по Сочи на ретроавтомобиле
Прокатиться на «Волге» 1966 года по живописному ущелью и сделать яркие кадры на память
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 500 за всё до 5 чел.
Музей керамики Юрия Новикова
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Музей керамики Юрия Новикова
Погрузиться в мир творчества самобытного художника
Начало: В Музее керамики Юрия Новикова
9 июня в 12:00
11 июня в 12:00
1 000 за человека
VIP-тур в Абхазию на минивэнах (группы 6-8 человек)
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
234 отзыва
VIP-экскурсия в Абхазию на минивэне из Сочи для групп 6-8 человек
Откройте для себя Абхазию: великолепные пейзажи, культурное наследие и уникальные вкусы местной кухни
Начало: По адресу, из Вашего отеля
Расписание: Ежедневно 8-00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 1 600 за человека
По святым местам Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
13 отзывов
Паломничество по святым местам Сочи
Откройте для себя историю и духовность Сочи, посетив его знаменитые храмы и монастыри с индивидуальным гидом
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
8 500 за всё до 4 чел.
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
🚶 Пешая
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
А также закат в горах, встреча рассвета, треккинг по пихтовому лесу и прогулка до озера
Начало: курорт Газпром, Красная Поляна
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 20 000 за всё до 10 чел.
Конные прогулки в Сочи
🐴 Конные прогулки
Групповая
2 часа
64 отзыва
Конные прогулки в Сочи
Начало: Центральный район Сочи
Расписание: Ежедневно 10:00, 14:00, 16:00
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
2 100 за человека
Абхазия - авто-экскурсия в мир природной красоты из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
18 отзывов
Абхазия - авто-экскурсия в мир природной красоты из Сочи
Полюбоваться заповедными пейзажами и узнать всё об истории абхазского народа
Начало: От вашего отеля в Сочи, Адлере, Красной Поляне
20 июня в 07:00
21 июня в 07:00
от 17 500 за всё до 7 чел.
Джип-тур «Волчья пасть»
🛣 Джиппинг
Групповая
6 часов
36 отзывов
Джип-тур «Волчья пасть»
Начало: Адлерский район, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 7:30 и 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
от 2 000 за человека
Роза Хутор - сердце Красной Поляны
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
22 отзыва
Роза Хутор - сердце Красной Поляны
Познакомиться с главными объектами курорта и узнать, как создавалась швейцарская сказка России
9 июня в 08:00
7 июля в 08:00
8 500 за всё до 4 чел.
Дайвинг в Сочи
Мини-группа
2 часа
17 отзывов
Дайвинг в Сочи
Начало: Заберем вас с места вашего проживания
Расписание: Ежедневно в хорошую погоду
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 3 350 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Знакомый незнакомый Сочи
    Неделю назад состоялась экскурсия «Знакомый незнакомый Сочи» Её мне проводил гид Роман. Крайне интересный и располагающийся к себе человек, с ним
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    очень легко и комфортно, с первых минут общения было ощущение, что это встреча давних друзей. Роман показал великолепной красоты нетривиальные локации, где нет толп туристов, присутствует только умиротворяющее единение с природой. Благодаря Роману и его связям с одним из местных жителей удалось прокатиться на коне Казбеке по дорожкам чайных плантаций. Прелесть индивидуальной экскурсии с Романом заключается ещё и в том, что он никогда не ограничивал меня по времени и даже была возможность поменять последнюю локацию. Кроме всего прочего, Роман является прекрасным фотографом, благодаря нему у меня осталось очень много чудесных фотографий. От экскурсии получила массу приятных впечатлений, благодарю за исключительно положительные эмоции! Если буду брать экскурсии по Сочи, то только у Романа!

  • А
    Андрей
    6 июня 2024
    Завтрак на горе Монашка в Красной поляне
    Это была замечательная экскурссия! Мы были крайне поражены подготовке Романа, снабжению, четкости действий. Мы шли необычной трассой, лесной, было и
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    легко и непросто, было захватывающе, дети 11 и 12 лет справились. Мы остались в полном восторге! А на пикнике нам все завидовали))) Роман очень подготовленный гид по всем направлениям! 10 звезд!

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Новый Афон - сердце Абхазии
    Хорошо продуманный маршрут, экскурсовод, получающий удовольствие от работы, чистая удобная маштна - это рецепт хорошего путешествия. В восторге и я, и сын. А подростку угодить совсем не просто!
  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Подземный каньонинг в Сочи
    Великолепное приключение. Прикольно было спуститься по подземному каньону, а потом по наземному. Сделали много удачных фото. Предоставили все нужное оборудование. Крайне рекомендую.
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Необыкновенная Абхазия: из Сочи
    Интересный маршрут и потрясающая красотой нетронутая природа Абхазии! Денис очень аккуратный водитель, его рассказ ненавязчивый, с юмором, не перегруженный информацией - оставил приятное впечатление! После этой поездки есть желание снова вернуться!
  • С
    Станислав
    3 июня 2024
    Скалолазание в Сочи: в мини-группе с опытным инструктором
    Годно, что говорить… =)
  • Н
    Надежда
    3 июня 2024
    Фототур в Абхазию на кабриолете Lexus
    Хочу от всей Души поблагодарить Виктора за увлекательный фототур в Абхазию! Я запланировала мероприятие, как подарок мужу на день рождение, еще
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    в феврале, и вот, спустя почти 3 месяца, наша поездка осуществилась! Муж в восторге, не ожидал))) На кабриолете ранее не ездили, а тем более с такой удивительной природой, как в Абхазии, мы смогли погрузиться полностью в атмосферу красивых, неповторимых мест! И при этом, Виктор фотографировал и снимал на видео, нас с мужем, в самых красивых локациях Абхазии, зная где они и подъезжая туда, где практически не было народа! Мои соцсети сразу пополнились новыми фотографиями, крутыми Reels, ну и, конечно, кучей лайков и восторгов! Я, если честно, всю поездку, ощущала себя главной героиней какого-нибудь французского кино!!! Всем девушкам рекомендую! И мужу подарок, и себе подарок! Ну круто же! Виктор отличный собеседник, ну и, конечно, профессионал своего дела! Рекомендую однозначно!

  • E
    Elena
    3 июня 2024
    Экспедиция к черноморским дельфинам
    Спасибо. Это необыкновенное впечатление увидеть дельфинов в естественной среде обитания. Отдельно хочу отметить организацию экскурсии мне предложили даже кепку и куртку (на море было ветрено с утра). Рассказали много интересных фактов. Время прошло незаметно. Смело могу рекомендовать
  • А
    Аня
    2 июня 2024
    По каньону Хосты - на сап-бордах в мини-группе
    Было супер!! Красивые виды и шикарные фото) Пили вкусный чай и даже стояли на гвоздях) рекомендую!
  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Необыкновенная Абхазия: из Сочи
    Индивидуальная экскурсия - это всегда возможность посетить интересные и красивые места, где не встретишь массового туриста! Это возможность прикоснуться к местным обычаям изнутри. Было очень интересно и познавательно! Отличная экскурсия, прекрасный гид!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. По Сочи и о нём - прогулка с журналистом
  2. Экспедиция к черноморским дельфинам
  3. Идеальное знакомство с Сочи
  4. Впервые в Сочи
  5. Необыкновенная Абхазия: из Сочи
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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