Дмитрий проводит ещё 3 экскурсии

включает посещение таинственных дольменов и храма Св. Харалампия, где можно познакомиться с местными традициями и попробовать душистый мёд. В завершение поездки - дегустация целебной воды из нарзанного источника Чвижепсе. Трансфер включен в стоимость, дополнительные расходы - билеты на канатную дорогу, посещение нарзанного источника и обед в кафе

Описание экскурсии

Секреты курортов

Вы побываете на трёх крупнейших и красивейших горнолыжных курортах: «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром Поляна». На прогулке я расскажу об особенностях каждого курорта и разветвленных сетях канатных дорог. Объясню инфраструктуру — где находятся жилые и нежилые уровни, прогулочные маршруты, аквапарки, катки, горнолыжные трассы, рестораны и другие развлечения. Также подскажу, где лучше всего остановиться, как организовать свой отдых (чем заняться и что посетить) и в какие дни это лучше сделать. Кроме того, вы узнаете, где дешевле и быстрее подняться на гору, и куда отправиться за лучшими видами.

Культурные символы

В путешествии вы узнаете в общих чертах об исторических вехах региона, где сегодня находится Красная Поляна, и ее знаковых достопримечательностях. Посетите древние памятники — таинственные дольмены, с происхождением и назначением которых связано немало гипотез и легенд. У храма Св. Харалампия поговорим о местных поверьях, а также я познакомлю вас с сочинской культурой бортничества — вы продегустируете несколько сортов душистого мёда, откроете разные способы его применения и отведаете медовуху.

Минеральные источники

В завершение я отвезу вас к знаменитым целебным нарзанным источникам Чвижепсе, где вы сможете попробовать натуральную и вкусную газированную воду и набрать немного с собой в дорогу.

Организационные детали