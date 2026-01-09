Дмитрий проводит ещё 3 экскурсии

Путешествие по трем лучшим курортам Красной Поляны, знакомство с историей и культурой региона, дегустация меда и целебной воды
Экскурсия по Красной Поляне включает посещение трех крупнейших горнолыжных курортов: Горки Город, Роза Хутор и Газпром-Лаура. Участники узнают об особенностях каждого курорта, инфраструктуре и лучших местах для отдыха. Также экскурсия читать дальшеуменьшить
включает посещение таинственных дольменов и храма Св. Харалампия, где можно познакомиться с местными традициями и попробовать душистый мёд. В завершение поездки - дегустация целебной воды из нарзанного источника Чвижепсе.
Трансфер включен в стоимость, дополнительные расходы - билеты на канатную дорогу, посещение нарзанного источника и обед в кафе
Вы побываете на трёх крупнейших и красивейших горнолыжных курортах: «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром Поляна». На прогулке я расскажу об особенностях каждого курорта и разветвленных сетях канатных дорог. Объясню инфраструктуру — где находятся жилые и нежилые уровни, прогулочные маршруты, аквапарки, катки, горнолыжные трассы, рестораны и другие развлечения. Также подскажу, где лучше всего остановиться, как организовать свой отдых (чем заняться и что посетить) и в какие дни это лучше сделать. Кроме того, вы узнаете, где дешевле и быстрее подняться на гору, и куда отправиться за лучшими видами.
Культурные символы
В путешествии вы узнаете в общих чертах об исторических вехах региона, где сегодня находится Красная Поляна, и ее знаковых достопримечательностях. Посетите древние памятники — таинственные дольмены, с происхождением и назначением которых связано немало гипотез и легенд. У храма Св. Харалампия поговорим о местных поверьях, а также я познакомлю вас с сочинской культурой бортничества — вы продегустируете несколько сортов душистого мёда, откроете разные способы его применения и отведаете медовуху.
Минеральные источники
В завершение я отвезу вас к знаменитым целебным нарзанным источникам Чвижепсе, где вы сможете попробовать натуральную и вкусную газированную воду и набрать немного с собой в дорогу.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включён трансфер.
Дополнительно оплачиваются билет на канатную дорогу — от 1400 р., посещение нарзанного источника — 100 руб., обед в кафе.
Экскурсия начинается в Адлере. Возможно начало в центральном Сочи (доплата 1500 руб.).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1004 туристов
Я переехал в Сочи после Олимпиады. Полюбил этот регион и готов с радостью поделиться этой любовью с вами! У меня высшее образование в туризме, специальность — экскурсовод. Также есть высшее психологическое и экономическое образование. Практикующий психолог, в сфере туризма работаю с 2013 года. Провожу экскурсии по Абхазии, Сочи, Красной Поляне и Уфе. Жду вас в гости!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Вера
Меня встретила Настя, бодро двинули в сторону Красной поляны. Исторический экскурс вплетен в ритм посещения мест и города. По погодным условиям сразу поднялась на канатке в Горы, виды невероятные, солнце, читать дальшеуменьшить
воздух - супер! С погодой повезло. Погуляли по деревне, Роза хутор впечатлила и местный вайб не отпускает. 🤩 спасибо за впечатления и эмоции! Для любителей природы и активного отдыха - обязательно рекомендую к посещению!
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Svetlana
Экскурсия была интересная и комфортная! Спасибо большое Дмитрию!
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Наталья
Очень понравилась поездка с Дмитрием! Рассказывал много и по делу. Вождение отличное, безопасно. Маршрут был подобран под нас, с учётом наших желаний. Все что хотели, посмотрели за один день. Горы прекрасны! Спасибо Дмитрию, ещё раз, за этот прекрасный день!
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Н
Надежда
Экскурсия от Дмитрия очень понравилась. Огромный плюс индивидуальной экскурсии - гид может подстроиться под запрос гостей. За нами заезжали в отель, тк мы жили в Имеретинском районе. Что очень удобно. читать дальшеуменьшить
Понравилось, что Дмитрий выстроил маршрут с учётом наших пожеланий. Увидили то, что обычно не показывают в групповых экскурсиях, тк считают это менее важным. В отличии от групповых экскурсий, у нас было достаточно времени для самостоятельных прогулок: подняться по канатной дороге, вдоволь пофоткаться, посидеть в ресторане "Вершина" и полюбоваться горами. И все это неспеша. Когда мы спустились, Дмитрий за нами вернулся и ближе к вечеру мы поехали в сторону Роза Хутор. Дмитрий, как экскурсовод, грамотный специалист и хорошо знает материал. Машину водит комфортно и безопасно. Однозначно рекомендую!
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Наталья
Индивидуальную автомобильную экскурсию для нас Дмитрий провел на высшем уровне. Чистый комфортный автомобиль, спокойная доброжелательная обстановка,достаточный объем материала, не перегруженного цифрами и фактами, которые ни кто никогда не запоминает. Побывали во всех заявленных местах, хватило времени и на осмотр и подъем на канатной дороге и на фотосет. Очень советуем, и как сказала наша именинница:"сбылась мечта!"
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М
Марина
Спасибо большое Дмитрию за отличную экскурсию. Очень добрый, умный и доброжелательный человек. Благодарю за прекрасно проведённое время. Интересные рассказы про местность и горы, про историю. Отдельное спасибо за интересную лекцию про воду, воздух и энергетические состояния. Много что успели посмотреть за одну экскурсию. Всем советую обращаться.