Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Что вас ожидает

Ущелья, нарзан и горный медок

По дороге к курорту мы остановимся на смотровых площадках с потрясающими видами. Окажемся в теснине Ахштырского ущелья, где когда-то было дно мирового океана Тетис. Над ним размещен первый в России парк 🌳 приключений на высоте — Скайпарк, историю 📖 которого вы услышите. А еще увидите самый длинный в России подвесной мост.

После попадем в ущелье Ахцу — это природная граница между климатическими зонами. Нам откроется вид на Главный Кавказский хребет и места, где снимали фильмы 🎥 «Кавказская пленница» и «Роман и Франческо».

У Нарзанного источника — единственного в РФ с такой минерализацией — вы проведете «природную диагностику» своего организма. А я, если захотите, проведу вас в уютное кафе для знакомства с местной кухней, или на пасеку, где можно попробовать знаменитый краснополянский медок.

Олимпийское наследие и пейзажи Кавказы

Курорты Красной Поляны встретят вас в своем спортивном великолепии: здесь каждый метр пропитан историями побед наших олимпийцев. Вы узнаете, почему комплекс трамплинов «Русские горки» является одним из самых дорогих олимпийских объектов в мире, почувствуете себя чемпионом, взобравшись на пьедестал победителей Олимпиады, и сделаете снимки на фоне знаменитой Ратуши с часами. А после сможете полюбоваться панорамами Кавказских гор ⛰️, проплывая в кабинке канатной дороги.

Организационные детали

Экскурсия начинается в Адлере, также экскурсию ⛳ можно начать из Центрального Сочи, доплата составит 1000 руб.

Дополнительные расходы