Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

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Роза Хутор и панорамы Красной Поляны

Побывать в ущельях, испить нарзана, открыть истории олимпийских побед и насладиться видами с канатки

Константин
Константин – представитель из Сочи
Мы отправимся к главным курортам Красной Поляны, по пути заезжая на смотровые площадки.

Вы «прокачаете» здоровье у минерального источника и попробуете горный мед.

А в самой Красной поляне осмотрите локации, связанные с сочинской олимпиадой, услышите о спортивных достижениях соотечественников и с высоты канатных дорог впечатлитесь пейзажами Кавказа.
Задать вопросОбычно отвечает за 29 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 7.5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Роза Хутор и панорамы Красной Поляны
Роза Хутор и панорамы Красной Поляны

Что вас ожидает

Ущелья, нарзан и горный медок
По дороге к курорту мы остановимся на смотровых площадках с потрясающими видами. Окажемся в теснине Ахштырского ущелья, где когда-то было дно мирового океана Тетис. Над ним размещен первый в России парк 🌳 приключений на высоте — Скайпарк, историю 📖 которого вы услышите. А еще увидите самый длинный в России подвесной мост.
После попадем в ущелье Ахцу — это природная граница между климатическими зонами. Нам откроется вид на Главный Кавказский хребет и места, где снимали фильмы 🎥 «Кавказская пленница» и «Роман и Франческо».
У Нарзанного источника — единственного в РФ с такой минерализацией — вы проведете «природную диагностику» своего организма. А я, если захотите, проведу вас в уютное кафе для знакомства с местной кухней, или на пасеку, где можно попробовать знаменитый краснополянский медок.

Олимпийское наследие и пейзажи Кавказы
Курорты Красной Поляны встретят вас в своем спортивном великолепии: здесь каждый метр пропитан историями побед наших олимпийцев. Вы узнаете, почему комплекс трамплинов «Русские горки» является одним из самых дорогих олимпийских объектов в мире, почувствуете себя чемпионом, взобравшись на пьедестал победителей Олимпиады, и сделаете снимки на фоне знаменитой Ратуши с часами. А после сможете полюбоваться панорамами Кавказских гор ⛰️, проплывая в кабинке канатной дороги.

Организационные детали

Экскурсия начинается в Адлере, также экскурсию ⛳ можно начать из Центрального Сочи, доплата составит 1000 руб.

Дополнительные расходы

  • Экологический сбор у источника нарзана — 100 руб., детям до 10 лет бесплатно
  • Канатная дорога на выбор:
    — Канатная дорога курорта Роза Хутор на высоту 2320 м — 1590 руб.
    — Канатная дорога курорта Красная Поляна на высоту 960 м — 600 руб.
  • Обед (по желанию, плотный обед обойдется в среднем 500-700 руб. на человека)
Начало и место завершения
🚩 в Адлере
Роза Хутор и панорамы Красной Поляны
Роза Хутор и панорамы Красной Поляны
Роза Хутор и панорамы Красной Поляны
Роза Хутор и панорамы Красной Поляны
Роза Хутор и панорамы Красной Поляны
Роза Хутор и панорамы Красной Поляны
Роза Хутор и панорамы Красной Поляны
Роза Хутор и панорамы Красной Поляны
Роза Хутор и панорамы Красной Поляны
Роза Хутор и панорамы Красной Поляны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Константин
Константин
Меня зовут Константин. Освоив профессию экскурсовода, я окончательно решил связать свою жизнь с туризмом. Нравится проводить время в горах, особенно люблю посещать Страну души — Абхазию. Получаю удовольствие от работы, в частности от восторженных отзывов гостей о наших экскурсиях. Моя цель: организовать качественную экскурсию по доступной цене для гостей, которые доверили мне свой отдых. :)
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