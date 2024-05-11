1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
По дороге с облаками: от Скайпарка до вечерней Лауры
Откройте для себя великолепие Сочи: от захватывающего Скайпарка до живописной Красной Поляны и таинственной вечерней Лауры
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по договоренности
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Красная поляна, Скайпарк и Олимпийский Сочи
Начало: Место вашего проживания
Расписание: В любой день, в любое время
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Большая обзорная экскурсия по Олимпийскому Сочи
Начало: Начало экскурсии от места Вашего проживания
Расписание: Ежедневно с 12:00 или по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 20:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Билеты
10 часов
Экскурсия Красная Поляна + Шоу фонтанов: история и природа
Получите незабываемые впечатления от посещения Красной Поляны и вечернего шоу фонтанов в Олимпийском парке
Начало: Центральный район Сочи, Хоста, Адлер ваш отель
Расписание: в любой день в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
На шикарном кабриолете Ford MUSTANG по окресностяи Сочи
Начало: По договоренности
Расписание: каждый день с 8:00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Красная Поляна: большое путешествие на высоту
Начало: Ваш отель
Расписание: в любое время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
11%
Индивидуальная
8 часов
Красная поляна: эксклюзивный тур с гидом
Откройте для себя красоту Красной поляны, наслаждаясь индивидуальным подходом и уникальными местами, доступными только в этом туре
Начало: Заберу на авто
Расписание: ежедневно,время договорное
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1750015 575₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Рассекая воздух на кабриолете - Красная поляна
Начало: Любая точка Адлера или Сириуса
Расписание: ежедневно, круглосуточно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Квадроциклы (Старое Краснополянское шоссе)
Начало: Адлерский район, КПП отеля, ближайшая остановка
Расписание: ежедневно в 10.00, 14.00,
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 3 999₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Фототур в Красную поляну на кабриолете Lexus
Начало: Адлер
12 июня в 09:00
16 июня в 09:00
17 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Offroad-тур на УАЗе кабриолете
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Затерянный поселок Аибга
Начало: Защитников Кавказа 116
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
29 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
По следам Сталина в Сочи
Начало: Ваш адрес
Расписание: Каждый день с 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
12 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Керамическое свидание для двоих / Красная поляна
Начало: Пгт. Красная поляна, ул. Защитников Кавказа 76, 2 ...
Расписание: В любой удобный для вас день и время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Велопрогулка и экскурсия на Красную Поляну
Начало: Южные культуры
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена11 мая 2024Все было отлично 👍
- ТТатьяна14 апреля 2024Всё очень понравилось. Экскурсовод Пётр интересно рассказывал о достопримечательностях по пути на Красную поляну. Подучили массу положительных эмоций!
- ССветлана10 апреля 2024Одна из самых лучших экскурсий, на мой взгляд! Светлана-чудесный гид-всё, что она рассказывает-интересно. Без длительных пауз, без лишней воды, с
- ЛЛюдмила28 марта 2024Очень довольны остались от экскурсии! Светлана молодец, ненавязчиво и интересно рассказывала. Во время поездки могли поговорить и на другие темы. Были довольны настолько, что договорились о другой экскурсии на следующий день!! Спасибо!! 😁🤝
- ЕЕлена27 марта 2024Спасибо большое за организацию, за сопровождение и отличное общение. Обязательно вернёмся!
- ВВалерия26 марта 2024Безумно понравился тур в Сочи, отправились через день еще на тур в Абхазию. Приятный фотограф, самое главное еще и по
- ИИрина21 марта 2024Увидели все что запланировали и даже больше. Отличный гид, открытый к общению. Сама много и увлекательно рассказывала и отвечала на
- ННаталья14 марта 2024Все ооочень понравилось, отдельная благодарность нашему экскурсоводу Петру: очень познавательно и интересно! Однозначно, 6 из 5:)
- ВВера13 февраля 2024Очень круто отдохнули, эмоции на высоте💃 Василий очень многое рассказал, познавательно и увлекательно.
- ББорис3 ноября 2023Самое впечатляющее в этой поездке - это природа. Также представляет интерес сам поселок Роза Хутор.
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Индивидуальные экскурсии на Красную поляну»
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