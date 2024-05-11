Индивидуальные экскурсии на Красную поляну

Найдено 15 экскурсий в категории «Индивидуальные экскурсии на Красную поляну» в Сочи, цены от 3 000 ₽, скидки до 11%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По дороге с облаками: Скайпарк, Красная Поляна и вечерняя Лаура
Индивидуальная
8 часов
32 отзыва
По дороге с облаками: от Скайпарка до вечерней Лауры
Откройте для себя великолепие Сочи: от захватывающего Скайпарка до живописной Красной Поляны и таинственной вечерней Лауры
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по договоренности
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Красная поляна, Скайпарк и Олимпийский Сочи
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Красная поляна, Скайпарк и Олимпийский Сочи
Начало: Место вашего проживания
Расписание: В любой день, в любое время
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
16 000 за всё до 6 чел.
Большая обзорная экскурсия по Олимпийскому Сочи
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Большая обзорная экскурсия по Олимпийскому Сочи
Начало: Начало экскурсии от места Вашего проживания
Расписание: Ежедневно с 12:00 или по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 20:00
12 000 за всё до 4 чел.
Красная поляна + шоу фонтанов
Билеты
10 часов
12 отзывов
Экскурсия Красная Поляна + Шоу фонтанов: история и природа
Получите незабываемые впечатления от посещения Красной Поляны и вечернего шоу фонтанов в Олимпийском парке
Начало: Центральный район Сочи, Хоста, Адлер ваш отель
Расписание: в любой день в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
11 000 за всё до 4 чел.
На шикарном кабриолете Ford MUSTANG по окресностяи Сочи
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
На шикарном кабриолете Ford MUSTANG по окресностяи Сочи
Начало: По договоренности
Расписание: каждый день с 8:00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 500 за всё до 3 чел.
Красная Поляна: большое путешествие на высоту
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Красная Поляна: большое путешествие на высоту
Начало: Ваш отель
Расписание: в любое время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Красная поляна - горы и море
скидка
11%
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Красная поляна: эксклюзивный тур с гидом
Откройте для себя красоту Красной поляны, наслаждаясь индивидуальным подходом и уникальными местами, доступными только в этом туре
Начало: Заберу на авто
Расписание: ежедневно,время договорное
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1750015 575 за всё до 4 чел.
Рассекая воздух на кабриолете - Красная поляна
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Рассекая воздух на кабриолете - Красная поляна
Начало: Любая точка Адлера или Сириуса
Расписание: ежедневно, круглосуточно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 000 за всё до 3 чел.
Квадроциклы (Старое Краснополянское шоссе)
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
1.5 часа
52 отзыва
Квадроциклы (Старое Краснополянское шоссе)
Начало: Адлерский район, КПП отеля, ближайшая остановка
Расписание: ежедневно в 10.00, 14.00,
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 3 999 за всё до 10 чел.
Фототур в Красную поляну на кабриолете Lexus
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Фотопрогулка
5 часов
2 отзыва
Фототур в Красную поляну на кабриолете Lexus
Начало: Адлер
12 июня в 09:00
16 июня в 09:00
17 000 за всё до 3 чел.
Offroad-тур на УАЗе кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
4 часа
Offroad-тур на УАЗе кабриолете
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 000 за всё до 7 чел.
Затерянный поселок Аибга
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Затерянный поселок Аибга
Начало: Защитников Кавказа 116
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
29 000 за всё до 4 чел.
По следам Сталина в Сочи
Индивидуальная
5 часов
По следам Сталина в Сочи
Начало: Ваш адрес
Расписание: Каждый день с 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
12 000 за всё до 8 чел.
Керамическое свидание для двоих / Красная поляна
Индивидуальная
2 часа
Керамическое свидание для двоих / Красная поляна
Начало: Пгт. Красная поляна, ул. Защитников Кавказа 76, 2 ...
Расписание: В любой удобный для вас день и время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 000 за всё до 2 чел.
Велопрогулка и экскурсия на Красную Поляну
Индивидуальная
4 часа
Велопрогулка и экскурсия на Красную Поляну
Начало: Южные культуры
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    11 мая 2024
    Фототур в Красную поляну на кабриолете Lexus
    Все было отлично 👍
  • Т
    Татьяна
    14 апреля 2024
    Красная поляна + шоу фонтанов
    Всё очень понравилось. Экскурсовод Пётр интересно рассказывал о достопримечательностях по пути на Красную поляну. Подучили массу положительных эмоций!
  • С
    Светлана
    10 апреля 2024
    По дороге с облаками: Скайпарк, Красная Поляна и вечерняя Лаура
    Одна из самых лучших экскурсий, на мой взгляд! Светлана-чудесный гид-всё, что она рассказывает-интересно. Без длительных пауз, без лишней воды, с
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    шутками и занимательными историями с важной информацией. Подвисной мост в скайпарке-огонь! Верёвочный парк с 6 вариантами сложности-высший! Подъем на гору на Роза-хуторе! Виды! Обед с видом на Кавказский хребет! Несмотря на снежную шапку-тепло и солнечно… очень красиво и грандиозно! Эмоций-море! Впечатлений от видов и информации-не на один месяц! Ребёнок 12 лет под впечатлением.:).. Однозначно рекомендую экскурсию с гидом Светланой.

  • Л
    Людмила
    28 марта 2024
    По дороге с облаками: Скайпарк, Красная Поляна и вечерняя Лаура
    Очень довольны остались от экскурсии! Светлана молодец, ненавязчиво и интересно рассказывала. Во время поездки могли поговорить и на другие темы. Были довольны настолько, что договорились о другой экскурсии на следующий день!! Спасибо!! 😁🤝
  • Е
    Елена
    27 марта 2024
    По дороге с облаками: Скайпарк, Красная Поляна и вечерняя Лаура
    Спасибо большое за организацию, за сопровождение и отличное общение. Обязательно вернёмся!
  • В
    Валерия
    26 марта 2024
    Фототур в Красную поляну на кабриолете Lexus
    Безумно понравился тур в Сочи, отправились через день еще на тур в Абхазию. Приятный фотограф, самое главное еще и по
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    всем красивым местам свозил! Обладает знаниями местности и истории, рассказывал интересные факты, наделали классных фото, остались в восторге вместе с молодым человеком. Честно, вернулась бы еще и еще на поездку к данному человеку! Красивые места, прекрасные фото и классно проведенное время. Сразу заметна забота от данного человека, мы не знали как кататься на ласточке, довез все показал и рассказал, очень помог со всеми вопросами. Спасибо большое за 2 прекрасные поездки! Очень советую данного человека и поездку!

  • И
    Ирина
    21 марта 2024
    Красная Поляна: большое путешествие на высоту
    Увидели все что запланировали и даже больше. Отличный гид, открытый к общению. Сама много и увлекательно рассказывала и отвечала на
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    наши вопросы. Культурная, отзывчивая и пунктуальная. Мы были с ребенком, нас не торопили, не подгоняли, давали на осмотр столько времени сколько было необходимо. Если стоимость экскурсии разделить на троих или четверых, то очень не дорого получается и при этом экскурсия для нас персонально. Очень рекомендую!

  • Н
    Наталья
    14 марта 2024
    Красная поляна + шоу фонтанов
    Все ооочень понравилось, отдельная благодарность нашему экскурсоводу Петру: очень познавательно и интересно! Однозначно, 6 из 5:)
  • В
    Вера
    13 февраля 2024
    Красная поляна - горы и море
    Очень круто отдохнули, эмоции на высоте💃 Василий очень многое рассказал, познавательно и увлекательно.
  • Б
    Борис
    3 ноября 2023
    Красная поляна + шоу фонтанов
    Самое впечатляющее в этой поездке - это природа. Также представляет интерес сам поселок Роза Хутор.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Индивидуальные экскурсии на Красную поляну»

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  3. Большая обзорная экскурсия по Олимпийскому Сочи
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  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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