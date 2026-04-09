Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Вы посетите ущелье Ахцу и продегустируете мёд с вином в горном кафе. Побываете на прудах форелевого хозяйства, на курортах Красной Поляны, среди сказочных пейзажей, узнаете о развитии европейского комплекса и прокатитесь на канатке. А вечер проведёте среди огней Олимпийского парка, где узнаете главное об исторических Играх-2014.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Ущелья, источники и гастрономическая остановка

Утро начнётся с увлекательной дороги к горнолыжным курортам Красной поляны. Первым делом вы приедете на смотровую площадку в ущелье Ахцу, где сможете сделать фото на память на фоне шикарных видов, а также увидите скальную дорогу на знаменитый посёлок. А затем продегустируете мёд и вино в колоритном горном кафе, где вам также предложат традиционные блюда кавказской кухни.

Форелевое хозяйство

По пути в Красную Поляну расположено крупнейшее в России форелевое хозяйство, раскинувшееся в живописных горах на берегу реки Мзымта. Здесь в специальных водоёмах с кристально чистой артезианской водой выращивают ценную «царскую» рыбу, поддерживая оптимальную температуру для её роста и развития.

Во время экскурсии вы познакомитесь с особенностями разведения форели, узнаете о процессе выведения новых пород и сможете оценить масштабы производства. Особое впечатление производит возможность увидеть весь цикл выращивания рыбы — от мальков до взрослых особей, плавающих в специально оборудованных водоёмах.

Три курорта Красной Поляны

По пути вы услышите историю поселка. А прибыв на место, познакомитесь поближе с тремя горнолыжными курортами: «Роза Хутор», «Газпром Поляна» и «Красная Поляна». Здесь вас ждёт величие и спокойствие гор, наисвежайший воздух, европейская архитектура и история развития комплекса от А до Я. Особое удовольствие приносит канатка — с каждой высотой вам откроются незабываемые горные панорамы. На одном из курортов (на выбор) у вас будет достаточно времени, чтобы подняться на канатке и побывать на всех уровнях, где она останавливается.

Олимпийский парк

Лучшее время для посещения Олимпийского парка — вечер. Именно в это время суток мы вас туда и отвезём. Вы увидите каждый олимпийский объект в россыпи разноцветных огней, узнаете, какие где проходили соревнования, послушаете историю события, перевернувшего жизнь Сочи и окрестностей, и осознаете масштаб работы, проведенной для первой в мире зимней Олимпиады в субтропиках.

Экскурсия завершится красочным шоу поющих фонтанов.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Мы перевозим наших гостей на комфортабельных автобусах с большими панорамными окнами, у каждого сидения есть климат-контроль. Остановки занимают не менее 15 минут

В зависимости от ситуации на дорогах, сезона и сбора участников по отелям экскурсия может длиться до 12 часов. Мы забираем участников из Центрального, Адлерского и Хостинского районов Сочи или на ближайшей остановке общественного транспорта

Что входит в стоимость, а что — нет