Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

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Незабываемая природа и три курорта Красной поляны

Вдохновиться ландшафтами сочинской Швейцарии, узнать историю поселка и отведать гастро-символы края

Настя
Настя – представитель из Сочи
Вы посетите многовековое ущелье Ахцу, наберете воды из нарзанного источника и продегустируете мед с вином 🍷 в горном кафе.

На курортах Красной Поляны, среди сказочных пейзажей, узнаете о развитии европейского комплекса и прокатитесь на канатке.

А вечер проведете среди огней Олимпийского парка, где узнаете главное об исторических Играх-2014.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 900810 ₽ за человекаскидка10%

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Незабываемая природа и три курорта Красной поляны
Незабываемая природа и три курорта Красной поляны

Что вас ожидает

Ущелья, источники и гастрономическая остановка
Утро начнется с увлекательной дороги к горнолыжным курортам Красной поляны. Первым делом вы приедете на смотровую площадку в ущелье Ахцу, где сможете сделать фото на память на фоне шикарных видов, а также увидите скальную дорогу на знаменитый поселок. В нарзанном источнике Чвижепсе отведаете целебной минеральной воды и, при желании, возьмете ее с собой. А затем продегустируете мед и вино 🍷 в колоритном горном кафе, где вам также предложат традиционные блюда кавказской кухни 🥧.

Три курорта Красной Поляны
По пути вы услышите историю 📖 поселка задолго до того, как он стал знаменитым. А прибыв на место, познакомитесь поближе с тремя горнолыжными курортами: Газпром, Роза Хутор и Красная Поляна (Горки Город). Здесь вас ждет величие и спокойствие гор ⛰️, наисвежайший воздух, европейская архитектура и история развития комплекса от А до Я. Особое удовольствие приносит канатка — с каждой высотой вам откроются незабываемые горные панорамы. На одном из курортов (на выбор) у вас будет достаточно времени, чтобы подняться на канатке и побывать на всех уровнях, где она останавливается.

Олимпийский парк
Лучшее время для посещения Олимпийского парка — вечер. Именно в это время суток мы вас туда и отвезем. Вы увидите каждый олимпийский объект в россыпи разноцветных огней, узнаете, какие где проходили соревнования, послушаете историю события, перевернувшего жизнь Сочи и окрестностей, и осознаете масштаб работы, проведенной для первой в мире зимней Олимпиады в субтропиках.

Экскурсия завершится красочным шоу поющих фонтанов.

Организационные детали

  • Мы перевозим наших гостей на комфортабельных автобусах с большими панорамными окнами, у каждого сидения есть климат-контроль. Остановки занимают не менее 15 минут.
  • В стоимость включены страховка, трансфер и дегустации
  • Дополнительно оплачиваются (по желанию): канатная дорога, посещение источника Чвижепсе, обед в кафе
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля или ближайшей для вас остановки общественного транспорта
Незабываемая природа и три курорта Красной поляны
Незабываемая природа и три курорта Красной поляны
Незабываемая природа и три курорта Красной поляны
Незабываемая природа и три курорта Красной поляны
Незабываемая природа и три курорта Красной поляны
Незабываемая природа и три курорта Красной поляны
Незабываемая природа и три курорта Красной поляны
Незабываемая природа и три курорта Красной поляны
Незабываемая природа и три курорта Красной поляны
Незабываемая природа и три курорта Красной поляны
Незабываемая природа и три курорта Красной поляны

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Настя
Настя
Приветствую! Меня зовут Анастасия, и я гид, который обожает свою работу. А больше работы я люблю только Сочи! Более 6 лет ежедневно восхищаюсь этим городом, знаю каждый его уголок. Горы — моя страсть, летом я хожу в походы, а зимой покоряю склоны на сноуборде. С радостью познакомлю вас с историей, природой и достопримечательностями Сочи. Моя команда и я тщательно разрабатываем каждый маршрут — делаем всё для вашего идеального отдыха, делимся своей любовью к каждому месту, которое вы с нами посещаете, и постоянно развиваемся. Узнавайте и влюбляйтесь в Сочи вместе с нами!
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