Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Что вас ожидает

Ущелья, источники и гастрономическая остановка

Утро начнется с увлекательной дороги к горнолыжным курортам Красной поляны. Первым делом вы приедете на смотровую площадку в ущелье Ахцу, где сможете сделать фото на память на фоне шикарных видов, а также увидите скальную дорогу на знаменитый поселок. В нарзанном источнике Чвижепсе отведаете целебной минеральной воды и, при желании, возьмете ее с собой. А затем продегустируете мед и вино 🍷 в колоритном горном кафе, где вам также предложат традиционные блюда кавказской кухни 🥧.

Три курорта Красной Поляны

По пути вы услышите историю 📖 поселка задолго до того, как он стал знаменитым. А прибыв на место, познакомитесь поближе с тремя горнолыжными курортами: Газпром, Роза Хутор и Красная Поляна (Горки Город). Здесь вас ждет величие и спокойствие гор ⛰️, наисвежайший воздух, европейская архитектура и история развития комплекса от А до Я. Особое удовольствие приносит канатка — с каждой высотой вам откроются незабываемые горные панорамы. На одном из курортов (на выбор) у вас будет достаточно времени, чтобы подняться на канатке и побывать на всех уровнях, где она останавливается.

Олимпийский парк

Лучшее время для посещения Олимпийского парка — вечер. Именно в это время суток мы вас туда и отвезем. Вы увидите каждый олимпийский объект в россыпи разноцветных огней, узнаете, какие где проходили соревнования, послушаете историю события, перевернувшего жизнь Сочи и окрестностей, и осознаете масштаб работы, проведенной для первой в мире зимней Олимпиады в субтропиках.

Экскурсия завершится красочным шоу поющих фонтанов.

Организационные детали