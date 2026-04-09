Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Вдохновиться ландшафтами сочинской Швейцарии, узнать историю поселка и отведать гастро-символы края
Вы посетите ущелье Ахцу и продегустируете мёд с вином в горном кафе.
Побываете на прудах форелевого хозяйства, на курортах Красной Поляны, среди сказочных пейзажей, узнаете о развитии европейского комплекса и прокатитесь на канатке. А вечер проведёте среди огней Олимпийского парка, где узнаете главное об исторических Играх-2014.
Утро начнётся с увлекательной дороги к горнолыжным курортам Красной поляны. Первым делом вы приедете на смотровую площадку в ущелье Ахцу, где сможете сделать фото на память на фоне шикарных видов, а также увидите скальную дорогу на знаменитый посёлок. А затем продегустируете мёд и вино в колоритном горном кафе, где вам также предложат традиционные блюда кавказской кухни.
Форелевое хозяйство
По пути в Красную Поляну расположено крупнейшее в России форелевое хозяйство, раскинувшееся в живописных горах на берегу реки Мзымта. Здесь в специальных водоёмах с кристально чистой артезианской водой выращивают ценную «царскую» рыбу, поддерживая оптимальную температуру для её роста и развития.
Во время экскурсии вы познакомитесь с особенностями разведения форели, узнаете о процессе выведения новых пород и сможете оценить масштабы производства. Особое впечатление производит возможность увидеть весь цикл выращивания рыбы — от мальков до взрослых особей, плавающих в специально оборудованных водоёмах.
Три курорта Красной Поляны
По пути вы услышите историю поселка. А прибыв на место, познакомитесь поближе с тремя горнолыжными курортами: «Роза Хутор», «Газпром Поляна» и «Красная Поляна». Здесь вас ждёт величие и спокойствие гор, наисвежайший воздух, европейская архитектура и история развития комплекса от А до Я. Особое удовольствие приносит канатка — с каждой высотой вам откроются незабываемые горные панорамы. На одном из курортов (на выбор) у вас будет достаточно времени, чтобы подняться на канатке и побывать на всех уровнях, где она останавливается.
Олимпийский парк
Лучшее время для посещения Олимпийского парка — вечер. Именно в это время суток мы вас туда и отвезём. Вы увидите каждый олимпийский объект в россыпи разноцветных огней, узнаете, какие где проходили соревнования, послушаете историю события, перевернувшего жизнь Сочи и окрестностей, и осознаете масштаб работы, проведенной для первой в мире зимней Олимпиады в субтропиках.
Экскурсия завершится красочным шоу поющих фонтанов.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Мы перевозим наших гостей на комфортабельных автобусах с большими панорамными окнами, у каждого сидения есть климат-контроль. Остановки занимают не менее 15 минут
В зависимости от ситуации на дорогах, сезона и сбора участников по отелям экскурсия может длиться до 12 часов. Мы забираем участников из Центрального, Адлерского и Хостинского районов Сочи или на ближайшей остановке общественного транспорта
Что входит в стоимость, а что — нет
В стоимость включены страховка, трансфер и дегустации
Дополнительно оплачиваются: канатная дорога (от 1250 ₽ в зависимости от выбранной канатной дороги и высоты, времени года), обед в кафе
Форелевое хозяйство — 500 ₽/взрослый, 350 ₽/детский
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
330 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в центральных районах или ближайшей для вас остановки общественного транспорта
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Настя — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 6178 туристов
Приветствую! Меня зовут Анастасия, и я гид, который обожает свою работу. А больше работы я люблю только Сочи! Более 6 лет ежедневно восхищаюсь этим городом, знаю каждый его уголок. Горы читать дальшеуменьшить
— моя страсть, летом я хожу в походы, а зимой покоряю склоны на сноуборде. С радостью познакомлю вас с историей, природой и достопримечательностями Сочи. Моя команда и я тщательно разрабатываем каждый маршрут — делаем всё для вашего идеального отдыха, делимся своей любовью к каждому месту, которое вы с нами посещаете, и постоянно развиваемся. Узнавайте и влюбляйтесь в Сочи вместе с нами!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 480 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ольга
Хорошая экскурсия, особенно порадовало форелевое хозяйство, и взрослые и дети в восторге. Красная поляна шикарна, даже несмотря на дождик все прошло отлично!
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Ирина
Замечательная экскурсия, Юлии спасибо за проведенную экскурсию, очень много узнали и увидели! Нам с ребенком понравилось)
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Ирина
Огромное спасибо за прекрасно проведенное время! Экскурсия превзошла все ожидания. Программа оказалась очень насыщенной и интересной, посмотрели столько локаций, что день пролетел как одно мгновение, но при этом не было читать дальшеуменьшить
"галопа по Европам", всё очень гармонично. Отдельно хочу поблагодарить нашего экскурсовода Юлию. Это настоящий профессионал, который любит свое дело. Юлия рассказывает настолько увлекательно, живо и с душой, что даже самые сухие исторические факты запоминаются легко
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Т
Татьяна
Хочется поблагодарить за отличную экскурсию экскурсовода Юлия и водителя Сергея. Все было великолепно.
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Инна
очень понравился гид Юля,рассказывала все понятно,показала максимум из возможного! организация точно,минута в минуту! однозначно рекомендую!!! мы сходили на форелевую ферму-интересно,красиво,желание загадали! исследовали весь Роза хутор,красную поляну и Газпром!! посетили канатку -погода просто шикарная была! спасибо огромное!
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Алина
Здравствуйте всем! Я Алина из Новосибирска! Хочу выразить огромную благодарность замечательному гиду Елене-Прекрасной и Премудрой (ниже смотрите совместное фото с ней!) Эта невероятная дама с офигенной энергетикой и позитивом скрасила эту экскурсию читать дальшеуменьшить
на все 💯 Я НЕ впервые еду в подобный тур, но с огромным удовольствием и широкооткрытыми глазами любовалась природой этого региона😍 Спасибо большое и низкий поклон нашему водителю - Рафику - профессионал своего дела👍 Как же круто и спокойно находиться в такой слаженной команде! Спасибо всем большое! И до новых встреч ❤️
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