Морское приключение в открытом Чёрном море: насладитесь панорамой прибрежного кластера, увидите Кавказский хребет и, возможно, встретите черноморских дельфинов. Исследуйте кристально чистые воды и проводите закат. Капитан приготовит улов на борту. Морская рыбалка — идеальный отдых для всей семьи!
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 10:00, 13:00, 16:00
Описание водной прогулки
Во время путешествия у вас будет возможность искупаться в кристально чистых водах, чтобы освежиться и набраться сил. Но самое необыкновенное ждёт вас впереди: встреча с дельфинами в их естественной среде обитания. Не упустите шанс подарить себе и близким уникальные впечатления и памятные моменты! Важная информация: На протяжении всей экскурсии вас будет сопровождать опытный капитан.
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (без трансфера)
|3 150 ₽
|Пенсионный (без трансфера)
|3 300 ₽
|Детский (без трансфера)
|3 100 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Морская прогулка с капитаном
- Предоставление спасательных жилетов
- Предоставление пледов
- Одноразовая посуда
- Возможная встреча с дельфинами
Что не входит в цену
- Трансфер
- Напитки
- Кейтеринг
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отправление происходит с порта Сочи
Завершение: После завершения экскурсии мы возвращаем гостей в порт Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
- Экскурсионное бюро, именуемое в дальнейшем Фирма, предоставляет клиенту услуги бронирования мест в транспорте партнёров организующим перевозки по экскурсионным маршрутам перечисленным в каталоге
- Экскурсия считается забронированной после получения Фирмой предоплаты в размере в зависимости от маршрута
- ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
- Экскурсия не отменяется из за дождя или грома (кроме экскурсий связанных с морем)
- Фирма обязана:
- Предоставить услуги по безопасности и качеству, соответствующие требованиям стандартов
- Предоставить клиенту полную и достоверную информацию об экскурсионных маршрутах
- Предоставить рекомендации по мерам безопасности на маршрутах
- Клиент обязан:
- Сохранять окружающую среду, бережно относиться к памятникам природы
- Соблюдать правила личной безопасности, придерживаясь рекомендаций полученных от представителя Фирмы
- Явиться к месту и ко времени начала экскурсии без опоздания
- Клиент имеет право:
- 1. На получение необходимой и достоверной информации об экскурсиях
- 2. На обеспечение личной безопасности, своих потребительских прав
- 3. Расторгнуть договор купли-продажи экскурсионных услуг в любой момент до ее начала, возместив при этом Фирме ее фактические затраты и убытки, причиненные расторжением договора, что составляет при отказе:
- ✅ за 3 и более дней до начала - 0 % стоимости бронирования
- ❌ менее чем за 3 дня до начала - 100 % от стоимости бронирования
- Фирма не несет ответственности:
- За частичное или полное невыполнение обязательств, возникшие по причине форс-мажорных обстоятельств
- За вред, причиненный клиентам третьими лицами
- В случае отказа в пропуске перехода через российско-абхазскую границу
- За совершение клиентом противоправных действий
- ❌ предоплата не подлежит возврату в случае неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии
- ❌ Фирма в праве отказать в предоставлении экскурсионных услуг в случае явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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