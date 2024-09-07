Описание водной прогулки

Во время путешествия у вас будет возможность искупаться в кристально чистых водах, чтобы освежиться и набраться сил. Но самое необыкновенное ждёт вас впереди: встреча с дельфинами в их естественной среде обитания. Не упустите шанс подарить себе и близким уникальные впечатления и памятные моменты! Важная информация: На протяжении всей экскурсии вас будет сопровождать опытный капитан.