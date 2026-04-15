читать дальше уменьшить

напоминают. Сама прогулка 🔥🔥🔥, повезло с погодой, с морем - было тихое, наш капитан Дмитрий был вежлив и гостепреимен. Сын с удочкой, почувствовал себя настоящим рыбаком, а также посидел за штурвалом катера, немного порулил. Половину прогулки я вместе с сыном любовалась морем и береговой линией с носа катера, сидя на мягких матрасах, вторую половину провела на диванчике на корме вместе с мужем. Однозначно буду рекомендовать данную морскую прогулку. Спасибо организаторам и капитану Дмитрию за яркие эмоции!