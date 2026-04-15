Сочи: морская прогулка на катере

Прокатиться на американском судне, искупаться и полюбоваться городом с воды
Приглашаем отдохнуть на девятиметровом американском катере! Вы позагораете, поплаваете в кристально чистой воде и насладитесь мягким морским бризом.

Сопровождать вас будет профессиональный капитан, который учтёт все ваши пожелания и сделает все, чтобы прогулка прошла комфортно.
5
8 отзывов
Сочи: морская прогулка на катере
Сочи: морская прогулка на катере
Сочи: морская прогулка на катере

Описание экскурсии

Морской круиз для вас и вашей компании

Вы отправитесь на прогулку из Сочи: пройдёте вдоль береговой линии и насладитесь красивейшими видами. Оцените живописную панораму Черноморского побережья, искупаетесь и позагораете на мягких подушках в носовой части катера. Если пожелаете, также порыбачите на голый крючок.

Организационные детали

  • Это водная прогулка, не предполагающая экскурсионного сопровождения
  • Если вы планируете порыбачить, сообщите об этом заранее — мы предоставим удочки (без доплаты)
  • По запросу можно заранее заказать кейтеринг
  • На катер разрешено брать любые напитки и еду, кроме красного вина и соков красного цвета

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 369 туристов
Меня зовут Владимир, я представляю дружную команду капитанов в городе-курорте Сочи. Ждём вас на наших морских прогулках!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Е
Прекрасная морская прогулка, видели дельфинов, заснеженные горы, пейзажи завораживают. Наш капитан был Юрий, вежливый и интересный экскурсовод узнали много нового, задавали вопросы о Сочи - ответы были подробные. Видно что человек любит свое дело. По организации тоже нет вопросов, все подсказали, встретили, проводили. Наши ожидания полностью оправдались, обязательно встретимся еще. Спасибо Вам 🫶😊
Прекрасная морская прогулка, видели дельфинов, заснеженные горы, пейзажи завораживают. Наш капитан был Юрий, вежливый и интересный
Прекрасная морская прогулка, видели дельфинов, заснеженные горы, пейзажи завораживают. Наш капитан был Юрий, вежливый и интересный
Владимир
Владимир
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв 🤝
Вам был полезен этот отзыв?
Елизавета
Забронировала поездку на катере на 1,5 часа за сутки до даты. Все организовано замечательно, чётко, без лишней суеты, организаторы помимо сообщения в вацап за несколько часов до прогулки прозванивают и
читать дальшеуменьшить

напоминают. Сама прогулка 🔥🔥🔥, повезло с погодой, с морем - было тихое, наш капитан Дмитрий был вежлив и гостепреимен. Сын с удочкой, почувствовал себя настоящим рыбаком, а также посидел за штурвалом катера, немного порулил. Половину прогулки я вместе с сыном любовалась морем и береговой линией с носа катера, сидя на мягких матрасах, вторую половину провела на диванчике на корме вместе с мужем. Однозначно буду рекомендовать данную морскую прогулку. Спасибо организаторам и капитану Дмитрию за яркие эмоции!

Забронировала поездку на катере на 1,5 часа за сутки до даты. Все организовано замечательно, чётко, без
Забронировала поездку на катере на 1,5 часа за сутки до даты. Все организовано замечательно, чётко, без
Забронировала поездку на катере на 1,5 часа за сутки до даты. Все организовано замечательно, чётко, без
Забронировала поездку на катере на 1,5 часа за сутки до даты. Все организовано замечательно, чётко, без
Вам был полезен этот отзыв?
Марина
Один час на яхте это только выйти в море постоять 15 минут и обратно, если хотите куда то дальше проплыть или задержаться в море, нужно брать 2 часа. Яхта в отличном состоянии, есть полотенца для искупавшихся, можно подключить свою музыку по блютуз.
Один час на яхте это только выйти в море постоять 15 минут и обратно, если хотите
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Прекрасная прогулка, замечательный и отзывчивый организатор, который учел все пожелания. Каптан-красавчик!
Прекрасная прогулка, замечательный и отзывчивый организатор, который учел все пожелания. Каптан-красавчик!
Прекрасная прогулка, замечательный и отзывчивый организатор, который учел все пожелания. Каптан-красавчик!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Вчера катались на катере, с капитаном Ильей, поплавали в открытом море, видели дельфинов))) капитан супер))) единственное, если приехать на морской вокзал цены почти в 2 раза ниже
Владимир
Владимир
Ответ организатора:
Добрый день! Благодарим вас за отзыв. Мы своим гостям предлагаем только проверенные катера/яхты и капитанов. Предложения по более низкой стоимости обычно разочаровывают туристов своим качеством.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Приятная экскурсия, доброжелательное отношение организаторов!!! С удовольствием повторим при следующем посещении Сочи! Рекомендую!!!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Сочи

Похожие экскурсии на «Сочи: морская прогулка на катере»

Сочи: прогулка на парусной яхте с мотором
На яхте
На катере
Парусная яхта
1 час
7 отзывов
Индивидуальная
до 11 чел.
Сочи: прогулка на парусной яхте с мотором
Прокатиться по бескрайним просторам Чёрного моря, искупаться и полюбоваться живописными видами
Начало: Сочи морпорт. Так же есть в Сириусе (Адлер)
Завтра в 08:00
27 авг в 08:00
от 15 000 ₽ за всё до 11 чел.
Морская прогулка на круизной яхте - в индивидуальном формате
На яхте
На катере
Круизы
Парусная яхта
1 час
8 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Морская прогулка на круизной яхте - в индивидуальном формате
Прокатиться по Чёрному морю, искупаться и полюбоваться панорамами Сочи с воды
Начало: Сириус (Адлер). Так же есть яхта в морпорту Сочи
Завтра в 08:00
27 авг в 08:00
от 15 000 ₽ за всё до 8 чел.
Прогулка на парусном катамаране
На яхте
На катамаране
1 час
2 отзыва
Фотопрогулка
до 11 чел.
Прогулка на парусном катамаране
Начало: Морпорт Сочи
Расписание: Ежедневно, 15:00
2450 ₽ за человека
Яхты в аренду и морские прогулки из Адлера и Сочи
На яхте
На катере
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
до 11 чел.
Яхты в аренду и морские прогулки из Адлера и Сочи
Расписание: 8:00,9:00,10:00,11:00,12:00,13:00,14:00,15:00,16:00,17:00,18:00
12 500 ₽ за всё до 11 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сочи
от 11 999 ₽ за экскурсию