Приглашаем отдохнуть на девятиметровом американском катере! Вы позагораете, поплаваете в кристально чистой воде и насладитесь мягким морским бризом.
Сопровождать вас будет профессиональный капитан, который учтёт все ваши пожелания и сделает все, чтобы прогулка прошла комфортно.
Сопровождать вас будет профессиональный капитан, который учтёт все ваши пожелания и сделает все, чтобы прогулка прошла комфортно.
Описание экскурсии
Морской круиз для вас и вашей компании
Вы отправитесь на прогулку из Сочи: пройдёте вдоль береговой линии и насладитесь красивейшими видами. Оцените живописную панораму Черноморского побережья, искупаетесь и позагораете на мягких подушках в носовой части катера. Если пожелаете, также порыбачите на голый крючок.
Организационные детали
- Это водная прогулка, не предполагающая экскурсионного сопровождения
- Если вы планируете порыбачить, сообщите об этом заранее — мы предоставим удочки (без доплаты)
- По запросу можно заранее заказать кейтеринг
- На катер разрешено брать любые напитки и еду, кроме красного вина и соков красного цвета
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 369 туристов
Меня зовут Владимир, я представляю дружную команду капитанов в городе-курорте Сочи. Ждём вас на наших морских прогулках!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Прекрасная морская прогулка, видели дельфинов, заснеженные горы, пейзажи завораживают. Наш капитан был Юрий, вежливый и интересный экскурсовод узнали много нового, задавали вопросы о Сочи - ответы были подробные. Видно что человек любит свое дело. По организации тоже нет вопросов, все подсказали, встретили, проводили. Наши ожидания полностью оправдались, обязательно встретимся еще. Спасибо Вам 🫶😊
Владимир
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв 🤝
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Забронировала поездку на катере на 1,5 часа за сутки до даты. Все организовано замечательно, чётко, без лишней суеты, организаторы помимо сообщения в вацап за несколько часов до прогулки прозванивают и
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Один час на яхте это только выйти в море постоять 15 минут и обратно, если хотите куда то дальше проплыть или задержаться в море, нужно брать 2 часа. Яхта в отличном состоянии, есть полотенца для искупавшихся, можно подключить свою музыку по блютуз.
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Р
Прекрасная прогулка, замечательный и отзывчивый организатор, который учел все пожелания. Каптан-красавчик!
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Н
Вчера катались на катере, с капитаном Ильей, поплавали в открытом море, видели дельфинов))) капитан супер))) единственное, если приехать на морской вокзал цены почти в 2 раза ниже
Владимир
Ответ организатора:
Добрый день! Благодарим вас за отзыв. Мы своим гостям предлагаем только проверенные катера/яхты и капитанов. Предложения по более низкой стоимости обычно разочаровывают туристов своим качеством.
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Ю
Приятная экскурсия, доброжелательное отношение организаторов!!! С удовольствием повторим при следующем посещении Сочи! Рекомендую!!!
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