1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс по рисованию в Сочи
Полюбоваться живописным морским портом и запечатлеть его на собственной картине
Начало: В районе Морского вокзала
«Профессиональный художник встретит вас в районе Морского порта, предоставит все материалы для рисования, поможет подобрать удачное место — и творческий процесс начнется»
10 июня в 17:30
11 июня в 17:30
3 200₽ за человека
Квест
1.5 часа
Звездный путь: квест-знакомство с солнечным Сочи
Исследовать центральные улочки в районе морского порта и раскрыть тайны города
Начало: У музея Спортивной славы Сочи
«пышное здание Морского вокзала, окруженное мраморными скульптурами, и сердце курорта — морской порт со стройными рядами пришвартованных яхт и лодочек»
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
1 час
Морская прогулка «Круче чем в порту»
Начало: Сочи, Войкова 1
Расписание: 09:30,10:30,11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
2 000₽ за человека
Квест
2 часа
Самостоятельная квест-экскурсия «Морской вокзал - визитная карточка Сочи»
Начало: Парк «Ривьера», ул. Егорова, д. 1
Расписание: В любое время, в любой день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Морскому вокзалу
Запечатлеть воспоминания о променаде по главной пристани Сочи
Начало: У Морского вокзала
«📸 Мы встретимся у жемчужины сталинской архитектуры и визитной карточки города — Морского вокзала»
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
61115 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь4 мая 2024Обзорный тур по Сочи с гидом: гора Ахун, Дача Сталина, МорпортЭкскурсия очень понравилась, насыщенная программа, интересные рассказы от гида Ларисы) Ахун-очень красивое, живописное место, советую посетить колесо обозрения открываются очень красивые виды с горы. Красивая башня, жаль что сейчас она закрыта для посещения. В целом очень все понравилось 😊
- ВВладимир2 апреля 2024Увидели огромное количество дельфинов, лодка безопасная (с нами 3 детей), море эмоций и отличного настроения. Рекомендую экскурсию и перевозчика
- ММарияАлександровнаКазанова29 марта 2024Прекрасная экскурсия, замечательный, внимательный капитан, музыка - то, что нужно. Нас было в группе всего трое, очень комфортно. Увидели дельфинов, это очень
- ЮЮлия24 октября 2023Благодарю за прекрасную прогулку и красивые фотографии!
- ММаксим15 октября 2023Морская прогулка на парусной яхте из порта АдлераВсё понравилось, увидели дельфинов, поплавали в море.
- ЛЛюдмила4 октября 2023Спасибо огромное! Это было быстро, интересно! А самое главное прекрасный результат!
- ЕЕлена14 сентября 2023Морская прогулка на парусной яхте из порта АдлераПрекрасно провели время! Поплавали в море, полюбовались красивыми видами и даже встретили дельфинов. Полтора часа пролетели как 1 минута. Капитан - Игорь, задавал настроение, понравился всем!
- ЯЯна11 июня 2023Прекрасная экскурсия! Было интересно как нашим детям, так и нам. Рекомендуем:)
- ООксана18 октября 2022Рисовала с Игорем моя дочь-подросток. Как результат - прекрасная картина, море положительных эмоций, неизвестные ранее сведения, новые знания. Очень интересный и результативный формат знакомства с одной из самых известных достопримечательностей Сочи. Игорю спасибо большое!!!
- ИИгнат14 сентября 2022Морская прогулка на парусной яхте из порта АдлераОтличный грамотный экипаж, купание в море.
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Морской порт»
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