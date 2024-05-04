Экскурсии на морской порт Сочи

Найдено 5 экскурсий в категории «Морской порт» в Сочи, цены от 890 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мастер-класс по рисованию в Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Мастер-класс по рисованию в Сочи
Полюбоваться живописным морским портом и запечатлеть его на собственной картине
Начало: В районе Морского вокзала
«Профессиональный художник встретит вас в районе Морского порта, предоставит все материалы для рисования, поможет подобрать удачное место — и творческий процесс начнется»
10 июня в 17:30
11 июня в 17:30
3 200 за человека
Звездный путь: квест-знакомство с солнечным Сочи
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
4 отзыва
Звездный путь: квест-знакомство с солнечным Сочи
Исследовать центральные улочки в районе морского порта и раскрыть тайны города
Начало: У музея Спортивной славы Сочи
«пышное здание Морского вокзала, окруженное мраморными скульптурами, и сердце курорта — морской порт со стройными рядами пришвартованных яхт и лодочек»
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
6 000 за всё до 10 чел.
Морская прогулка «Круче чем в порту»
Мини-группа
1 час
14 отзывов
Морская прогулка «Круче чем в порту»
Начало: Сочи, Войкова 1
Расписание: 09:30,10:30,11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
2 000 за человека
Самостоятельная квест-экскурсия «Морской вокзал - визитная карточка Сочи»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
1 отзыв
Самостоятельная квест-экскурсия «Морской вокзал - визитная карточка Сочи»
Начало: Парк «Ривьера», ул. Егорова, д. 1
Расписание: В любое время, в любой день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка по Морскому вокзалу
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
2 отзыва
Фотопрогулка по Морскому вокзалу
Запечатлеть воспоминания о променаде по главной пристани Сочи
Начало: У Морского вокзала
«📸 Мы встретимся у жемчужины сталинской архитектуры и визитной карточки города — Морского вокзала»
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
61115 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Любовь
    4 мая 2024
    Обзорный тур по Сочи с гидом: гора Ахун, Дача Сталина, Морпорт
    Экскурсия очень понравилась, насыщенная программа, интересные рассказы от гида Ларисы) Ахун-очень красивое, живописное место, советую посетить колесо обозрения открываются очень красивые виды с горы. Красивая башня, жаль что сейчас она закрыта для посещения. В целом очень все понравилось 😊
  • В
    Владимир
    2 апреля 2024
    Морская прогулка «Круче чем в порту»
    Увидели огромное количество дельфинов, лодка безопасная (с нами 3 детей), море эмоций и отличного настроения. Рекомендую экскурсию и перевозчика
  • М
    МарияАлександровнаКазанова
    29 марта 2024
    Морская прогулка «Круче чем в порту»
    Прекрасная экскурсия, замечательный, внимательный капитан, музыка - то, что нужно. Нас было в группе всего трое, очень комфортно. Увидели дельфинов, это очень
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    красиво! Плюс экскурсия длилась на 15 минут дольше - бонус от капитана, чтобы мы могли встретить закат в море! Ещё раз спасибо! Сожалеем, что не сообразили сразу оставить чаевые.

  • Ю
    Юлия
    24 октября 2023
    Фотопрогулка по Морскому вокзалу
    Благодарю за прекрасную прогулку и красивые фотографии!
  • М
    Максим
    15 октября 2023
    Морская прогулка на парусной яхте из порта Адлера
    Всё понравилось, увидели дельфинов, поплавали в море.
  • Л
    Людмила
    4 октября 2023
    Фотопрогулка по Морскому вокзалу
    Спасибо огромное! Это было быстро, интересно! А самое главное прекрасный результат!
  • Е
    Елена
    14 сентября 2023
    Морская прогулка на парусной яхте из порта Адлера
    Прекрасно провели время! Поплавали в море, полюбовались красивыми видами и даже встретили дельфинов. Полтора часа пролетели как 1 минута. Капитан - Игорь, задавал настроение, понравился всем!
  • Я
    Яна
    11 июня 2023
    Звездный путь: квест-знакомство с солнечным Сочи
    Прекрасная экскурсия! Было интересно как нашим детям, так и нам. Рекомендуем:)
  • О
    Оксана
    18 октября 2022
    Мастер-класс по рисованию в Сочи
    Рисовала с Игорем моя дочь-подросток. Как результат - прекрасная картина, море положительных эмоций, неизвестные ранее сведения, новые знания. Очень интересный и результативный формат знакомства с одной из самых известных достопримечательностей Сочи. Игорю спасибо большое!!!
  • И
    Игнат
    14 сентября 2022
    Морская прогулка на парусной яхте из порта Адлера
    Отличный грамотный экипаж, купание в море.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Морской порт»

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  4. Самостоятельная квест-экскурсия «Морской вокзал - визитная карточка Сочи»
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  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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