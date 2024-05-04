Л Любовь Обзорный тур по Сочи с гидом: гора Ахун, Дача Сталина, Морпорт Экскурсия очень понравилась, насыщенная программа, интересные рассказы от гида Ларисы) Ахун-очень красивое, живописное место, советую посетить колесо обозрения открываются очень красивые виды с горы. Красивая башня, жаль что сейчас она закрыта для посещения. В целом очень все понравилось 😊

В Владимир Морская прогулка «Круче чем в порту» Увидели огромное количество дельфинов, лодка безопасная (с нами 3 детей), море эмоций и отличного настроения. Рекомендую экскурсию и перевозчика

М МарияАлександровнаКазанова Морская прогулка «Круче чем в порту» читать дальше красиво! Плюс экскурсия длилась на 15 минут дольше - бонус от капитана, чтобы мы могли встретить закат в море! Ещё раз спасибо! Сожалеем, что не сообразили сразу оставить чаевые. Прекрасная экскурсия, замечательный, внимательный капитан, музыка - то, что нужно. Нас было в группе всего трое, очень комфортно. Увидели дельфинов, это очень

Ю Юлия Фотопрогулка по Морскому вокзалу Благодарю за прекрасную прогулку и красивые фотографии!

М Максим Морская прогулка на парусной яхте из порта Адлера Всё понравилось, увидели дельфинов, поплавали в море.

Л Людмила Фотопрогулка по Морскому вокзалу Спасибо огромное! Это было быстро, интересно! А самое главное прекрасный результат!

Е Елена Морская прогулка на парусной яхте из порта Адлера Прекрасно провели время! Поплавали в море, полюбовались красивыми видами и даже встретили дельфинов. Полтора часа пролетели как 1 минута. Капитан - Игорь, задавал настроение, понравился всем!

Я Яна Звездный путь: квест-знакомство с солнечным Сочи Прекрасная экскурсия! Было интересно как нашим детям, так и нам. Рекомендуем:)

О Оксана Мастер-класс по рисованию в Сочи Рисовала с Игорем моя дочь-подросток. Как результат - прекрасная картина, море положительных эмоций, неизвестные ранее сведения, новые знания. Очень интересный и результативный формат знакомства с одной из самых известных достопримечательностей Сочи. Игорю спасибо большое!!!